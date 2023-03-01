Reçine 3D Baskı ve PLA 3D Baskı Karşılaştırması

3D baskı yaygınlaşmaya başladığında dünyayı değiştirdi. İlk defa, imalat atölyelerine, imalat sanayine veya belirli bilgi ve becerilere sahip insanlara güvenmek yerine, sıradan erkekler ve kadınlar evde kendileri için bir şeyler inşa edebildiler. Akla gelebilecek hemen hemen her sektör 3D baskıdan etkilendi. . 3D baskılı evler var; Arabalar 3D baskılı parçalar alıyor ve artık cosplay gibi şeyler de 3D baskıdan etkileniyor. Aksesuarlara yüzlerce dolar harcamak yerine evde istediğinizi yapabilirsiniz.





Düzenli olarak piyasaya çıkan öğreticiler ve yeni 3D yazıcılar sayesinde 3D baskıya girmek her zamankinden daha kolay. Ancak 3D baskıya başlamak için bunun iki farklı türünü bilmeniz gerekir. Bu makalede, reçineyle 3 boyutlu baskıyı keşfedeceğim ve bunu PLA filamanlı 3 boyutlu baskıyla karşılaştırarak her ikisinin de güçlü ve zayıf yönlerini vurgulayacağım.





İçindekiler

3D Baskı Nedir? 3D Yazıcılar Hangi Malzemeleri Kullanıyor? Reçine 3D Baskı Nasıl Çalışır? PLA 3D Baskı ve Neden Onu Seçmelisiniz? Hangisi Daha İyi, Reçine 3D Baskı mı yoksa PLA 3D Baskı mı?







3D Baskı Nedir?

3D baskı yapabileceğiniz malzeme türleri hakkında teknik bilgiye geçmeden önce, 3D baskının kendisinin ne olduğunu keşfetmek istiyorum.





3D baskı, özünde üç boyutlu faktörlerle fiziksel nesneler yaratma eylemidir. Parçaların doku, derinlik veya yükseklik olmadan basitçe düz ve katmanlı olması yerine hacim ve dokuları vardır ve düzgün basıldığında son derece sağlamdırlar ve ciddi miktarda strese dayanabilirler.





3D baskı süreci, basılacak ürünün özelliklerini içeren dijital bir dosyayla başlar. Bu dosya CAD yazılımı olarak bilinen bir şeyde oluşturulur ve tutulur. CAD, bilgisayar destekli tasarım anlamına gelir. Kullanmayı seçtiğiniz 3D yazıcı, kendisine yüklenen dosyayı okur ve baskı tamamlanana kadar nesneyi bölümler halinde, katman katman yazdırmaya başlar.





3D Yazıcılar Hangi Malzemeleri Kullanıyor?





3D yazıcılar nesneleri basmak ve oluşturmak için plastik ve metal gibi çok çeşitli malzemeler kullanır. Ancak bu yazıda ortalama tüketici tarafından en sık kullanılan iki malzemeye odaklanacağız: reçine ve PLA filamanı.





Reçine 3D Baskı





Reçine 3D baskı, adından da anlaşılacağı gibi, nesneler oluşturmak için sıvı reçine kullanır. 3D baskı için kullanılan reçine türü ultraviyole ışığa duyarlıdır ve maruz kaldığında sertleşir. Bu nedenle, reçine kullanarak baskı yapmak için, 3D yazıcılar özel bir plakayı bir reçine teknesine indirir ve reçineyi yavaşça ve seçici bir şekilde sertleştirmek ve ondan bir nesneyi kalıplamak için bir lazeri reçineye yönlendirir.





Neden Reçine ile 3D Baskıyı Seçmelisiniz?





Reçine 3D baskının PLA 3D baskıya göre birkaç avantajı vardır. Birincisi, reçine 3D baskı, nesneyi oluşturmak için kullanılan lazer nedeniyle son derece hassas ve ayrıntılıdır. Reçine 3D baskılar genellikle PLA baskılardan çok daha karmaşık ve ayrıntılıdır. Reçine baskılar genellikle son derece dayanıklıdır. PLA filamanı tipik olarak bir miktar gerilme mukavemetine sahip olan plastikten yapılır, ancak sıklıkla kolayca parçalanabilir veya kırılabilir. Reçine 3D baskılar UV ışığıyla sertleştirilir, bu da onlara ilave güç kazandırır ve basılı bir nesnenin düşmesi gibi bir kaza durumunda onları daha dayanıklı hale getirir.





Reçine 3D Baskının Dezavantajları





Reçine 3D baskının birçok avantajı ve avantajı olsa da, aynı zamanda oldukça önemli dezavantajları da var. Reçinenin kendisi aşırı derecede toksik olabilir. Elinize bulaşması ciddi bir alerjiye neden olabilir ve reçineyi solumak sağlığınız için son derece tehlikeli olabilir.





Bu nedenle, bir reçine 3D yazıcıyı düzgün bir şekilde kullanmak için, onu iyi havalandırılan bir alana kurmanız, eldiven giymeniz ve dumanı solumanızı önlemek için bir maske takmanız gerekir. Resin 3D yazıcılar toplam maliyete baktığınızda PLA yazıcıdan daha pahalı olabiliyor çünkü 3D yazıcınız için yıkama ve kürleme istasyonu satın almanız gerekiyor. Baskı işleminden sonra kalan fazla reçineyi temizlemek için yıkama istasyonuna ihtiyaç vardır ve kürleme istasyonu, baskı bittikten sonra baskıyı sertleştirmek için gereklidir.





PLA 3D Baskı ve Neden Onu Seçmelisiniz?





PLA 3D baskı, reçine 3D baskıya yaygın olarak kullanılan bir alternatiftir. PLA, Polilaktik Asit anlamına gelir ve yaygın olarak kullanılır çünkü erişimi kolaydır, nispeten ucuzdur ve bazı kaliteli modeller ve baskılar sağlar.









Reçine gibi PLA 3D baskının da avantajları ve dezavantajları vardır. 3D yazıcınız doğru şekilde kurulursa, PLA filamanının kullanımı kolaydır ve reçine 3D yazıcının yaptığı gibi ek istasyon gerektirmez. Temel olarak, PLA filament makarasını 3D yazıcınıza yüklersiniz, yazdırmaya başlamasını söylersiniz ve işe yarar.





Yıkama ve kürleme istasyonuna ihtiyacınız yoktur ve reçine 3D baskının aksine toksik değildir, dolayısıyla evinizin herhangi bir bölümünde endişe duymadan bir PLA 3D yazıcıya sahip olabilirsiniz. PLA filamanı aynı zamanda çevre dostu ve biyolojik olarak parçalanabilir, bu nedenle çevreye önem veren insanlar için harika bir seçim olabilir ve satın alınması nispeten ucuzdur, böylece en sevdiğiniz ürünleri ucuza 3D olarak basabilirsiniz!





PLA 3D Baskının Dezavantajları





PLA baskının faydaları olduğu kadar zararları da var. PLA baskılı ürünler son derece kırılgan ve kırılmaya yatkın olabilir; bu da PLA'yı ağır yük taşıyan veya çok fazla kullanım gerektiren herhangi bir şey için oldukça uygunsuz hale getirir. PLA, plastiğin kalitesine bağlı olarak bükülmeye eğilimlidir ve ayrıca reçine 3D yazıcıların gerektirmediği ekstra zaman ve çaba gerektirebilir. PLA yazıcılarda, baskı yatağının uygun şekilde düz olmaması gibi farklı parçalardan dolayı sıklıkla sorunlar yaşanır; bu da basılan nesneyi bozabilir ve yapım kalitesini düşürebilir. Reçine 3D yazıcılarda bu sorun yoktur. PLA yazıcıları, yazıcıları izlemek ve her şeyin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için gereken ek süre nedeniyle, 3D baskı hobisine yeni başlayan kişiler için oldukça titiz ve ulaşılmaz olmasıyla ünlüdür.





3D Baskı ile Neler Yapabilirsiniz?





Aslında 3D baskıyla hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Son yıllarda, 3D baskının popülaritesi özellikle cosplay endüstrisinde patlama yaptı, çünkü cosplayer'lar pahalı aksesuarlara yüzlerce dolar ya da pahalı takım elbiselere binlerce dolar harcamak yerine kendi dekorlarını ve kostümlerini evde inşa edebilir ve çok tasarruf edebilirler. süreçte para. Cosplayer'lar her zaman PLA filamanı kullanarak 3D baskılı Iron Man kıyafetleri gibi şeyler inşa ediyor. Masaüstü rol yapma oyunlarından hoşlanan hobiciler, kampanyaları için minyatür orduları basmak üzere Resin 3D yazıcıları kullanıyor. Ev sahipleri, duvar resimleri veya evin her yerinde kullanabilecekleri araçlar oluşturmak için 3D yazıcıları kullanıyor. 3D baskının olanakları yalnızca kullanıcı ve hayal gücüyle sınırlıdır.





Son Düşünceler: Hangisi Daha İyi, Reçine 3D Baskı mı yoksa PLA 3D Baskı mı?





Hangisinin daha iyi olduğuna dair kesin bir cevap yok: reçine 3D baskı mı yoksa PLA 3D baskı mı? Her ikisinin de artıları ve eksileri var. Dürüst cevap, en iyi 3D baskı çözümünün 3D yazıcınızla ne yapmak istediğinize bağlı olduğudur.





Cosplay'e ilgim var, bu yüzden tek tek parçaları 3 boyutlu olarak nasıl yazdıracağımı ve bunları bir araya getireceğimi öğreniyorum. Ancak figür boyama pratiği yapmak isteyen birisinin reçineli bir 3D yazıcı kullanması daha iyi olabilir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur; bu sadece size ve ne yapmak istediğinize bağlı.