Perimetrenin Ötesinde: Bulut Yerli Çağda Mimarlık Güvenliği - Mohit Kumar Singh

Dinamik, dağıtılmış ve geçici doğasıyla karakterize olan bulut tabanlı manzara, daha önce görülmemiş bir hız ve ölçeklenebilirlik sunar. Ancak, bu dinamizm geleneksel güvenlik paradigmalarını kırar. Sertleştirilmiş bir perimetre tarafından korunan güvenilir bir iç ağ kavramı giderek daha eskiye gidiyor. Mikroservisi çok bulutlu ortamlarda yayılıyor, konteynerler saniyeler içinde yukarı ve aşağı döndürülüyor ve API'ler kritik, ancak hassas, bağlantı dokusunu oluşturuyor. Bu yeni gerçeklikte, güven nasıl kuruluyor? Perimetre çözüldüğünde hassas verileri ve kritik çalışma yüklerini nasıl koruyoruz? Cevabı güvenlik düşüncesinde temel bir değişimde: Sıfır güven.





Zero Trust bir ürün değil, “Never Trust, Always Verify” ilkesine dayanan bir siber güvenlik stratejik yaklaşımıdır. Bu makale, geleneksel ağ sınırları içinde ya da dışındaki herhangi bir kullanıcı ya da entiteye varsayılan olarak güven verilmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, güven açıkça kurulmalı ve sürekli olarak doğrulanmalıdır ve erişim, bağlamlara göre gerekli en az ayrıcalıkla sağlanmalıdır. Bu makale, Zero Trust Architecture (ZTA) temel ilkelerini inceliyor, bulut doğu ortamlarında uygulanmasının eşsiz zorluklarını araştırıyor ve pratik stratejileri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları özetliyor. IT güvenlik uzmanlarına, bulut mimarlarına, DevSecOps mühendislerine ve teknoloji karar vericilerine yönelik olarak, bu rehber, bulut doğu çağında sağlam ve day









Understanding Zero Trust: Core Principles

NIST Özel Yayın 800-207 gibi çerçevelerle formalleştirilen Zero Trust Mimarisi, güvenlik yaklaşımımızı temel olarak yeniden tanımlayan birkaç temel ilkeye dayanmaktadır:





Never Trust, Always Verify: Bu temel kaynaktır. Zero Trust, ağ konumuna dayanan anlamsız güven kavramını ortadan kaldırır. Her erişim isteği, kaynağı ne olursa olsun, potansiyel olarak düşmanca olarak değerlendirilmelidir.





Assume Breach: ZTA, ihlallerin kaçınılmaz olduğu veya zaten meydana gelmiş olabileceği varsayımında çalışır.Bu nedenle güvenlik önlemleri bir saldırının patlama rayını en aza indirmek için tasarlanmıştır.Eğer bir saldırgan bir ayağa kalkarsa, ağ üzerinden yan yana hareket etme ve diğer kaynaklara erişme yeteneği ciddi şekilde kısıtlanmalıdır.





En az ayrıcalıklı erişim: Kullanıcılar ve sistemler yalnızca belirli görevlerini gerçekleştirmek için gereken mutlak minimum izinleri, gerekli en kısa süre için verilmelidir.Bu ilke sadece kullanıcı hesapları için değil, aynı zamanda uygulamalar, hizmetler ve ağ akışları için de geçerlidir.





Mikrosegmentasyon: Geniş ağ segmentlerinin yerine, Zero Trust, genellikle bireysel çalışma yükü seviyesine kadar granül segmentasyonunu savunur.Network trafiği kimlik ve politika temelinde kısıtlanır, küçük, yalıtılmış bölgeler (mikrosegmentler) yaratır.Bu, saldırganların potansiyel ihlalleri içeren yan hareketleri önler.





Sürekli izleme ve doğrulama: Güven, tek seferlik bir olay değildir; dinamiktir ve sürekli olarak değerlendirilmelidir. ZTA, kullanıcı davranışlarının, cihaz sağlığının, ağ trafiğinin ve kaynak erişim şekillerinin sürekli izlenmesini emreder. beklenen davranışlardan veya güvenlik tutumlarında değişiklikler, erişimin yeniden doğrulamasını veya iptalini tetikleyebilir.





Kaynaklara odaklanın: Koruma çabaları, sadece sahip oldukları ağ segmentlerine değil, kaynakların kendilerini (veriler, uygulamalar, hizmetler) korumaya odaklanmaktadır.





Cloud-Native Conundrum: benzersiz zorluklar

Zero Trust ilkeleri evrensel olarak uygulanabilir olsa da, bulut tabanlı ortamlarda uygulanması, bulutun özgün doğasından kaynaklanan benzersiz bir dizi zorluk sunar:





Dinamik ve geçici altyapı: Bulut tabanlı ortamlar sürekli akış içinde. Konteynerler, sunucusuz işlevler ve sanal makineler dakika veya saniyeler içinde otomatik olarak oluşturulur, yok edilir ve ölçeklenir. Statik IP tabanlı kurallar ve geleneksel perimeter savunmaları bu tür geçici iş yüklerine karşı etkili değildir.





Dağıtılmış mimariler ve artan saldırı yüzeyleri: Mikro hizmetler monolitik uygulamaları daha küçük, bağımsız bileşenlere bölünürken, bu, esnekliği sunarken, güvenlik gerektiren ağ son noktaları ve iletişim yolları (doğu-batı trafiği) sayısını büyük ölçüde arttırır ve saldırı yüzeyini önemli ölçüde genişletir.





API yayımı: API, bulut tabanlı uygulamaların sırt çantasıdır, mikro hizmetler, üçüncü taraf entegrasyonlar ve kullanıcı arayüzleri arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Her API son noktası, saldırganlar için potansiyel bir giriş noktasıdır, güçlü kimlik doğrulama, yetki, oran sınırlaması ve tehdit koruması gerektirir.





Karmaşıklık ve ölçek: Hibrit veya çok bulut ortamlarında yayılan potansiyel olarak binlerce mikroservisi, konteyner, fonksiyon ve API'yi kapsayan güvenlik yönetimi önemli bir karmaşıklık getirir.





Kimlik Yönetimi: İnsan kullanıcıları, hizmet hesapları, uygulama kimlikleri ve altyapı bileşenleri arasındaki ayrımcılık kritik ve karmaşık hale gelir. kimlik, roller ve izinleri bu çeşitliliğin her yerinde tutarlı bir şekilde yönetmek, sofistike kimlik ve erişim yönetimi (IAM) ve ayrıcalıklı erişim yönetimi (PAM) çözümlerine ihtiyaç duyar.





Görünürlük ve İzleme: Geçici iş yüklerine, hizmetler arasındaki şifrelenmiş trafiğe (genellikle bir hizmet ağında) ve API etkileşimlerine kapsamlı bir görünürlük elde etmek zordur. geleneksel izleme araçları genellikle bu ortamlarda etkili bir tehdit algılama ve tepki için gerekli bağlam ve detaylılıkya sahip değildir.





Otomatikleşme ve entegrasyon (DevSecOps): Güvenlik bir sonraki düşünce olamaz; CI / CD borularına kesintisiz bir şekilde entegre edilmelidir. güvenlik denetimlerinin, politikaların yürütülmesinin ve güvenlik hassasiyetlerinin yönetilmesinin otomatikleştirilmesi (güvenlik “sağ”) gereklidir, ancak DevSecOps çerçevesinde kültürel değişim ve yeni araçlar gerektirir.





Paylaşılan Sorumluluk Modeli: Kuruluşlar, güvenlik sorumluluklarının kendileri ve bulut hizmet sağlayıcıları (CSP'leri) arasındaki bölünmesini açıkça anlamalıdır.





Bulutta Sıfır Güven Uygulaması: Stratejiler ve Teknolojiler

Bulut tabanlı bir ortamda Zero Trust'ı başarılı bir şekilde uygulamak, farklı güvenlik alanlarında belirli stratejileri ve teknolojileri kullanarak çok yönlü bir yaklaşım gerektirir.





Identity and Access Management (IAM) - The Foundation

Kimlik, Sıfır Güven’in temel kaynağıdır.kimveyaNeyiBaşvuru başvurusunda bulunmak önemlidir. *Strong Authentication:Tüm kullanıcılar için evrensel olarak çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) uygulayın. güvenliği ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için şifreli kimlik doğrulama yöntemlerini (FIDO2, biyometrik) keşfedin.





Role-Based Access Control (RBAC) ve Attribute-Based Access Control (ABAC) uygulamaları, kullanıcı kimliğini, aygıt sağlığını, konumunu ve dinamik erişim kararları almak için gerçek zamanlı risk sinyallerini etkileyen koşullu erişim politikalarını (Azure AD ve AWS IAM gibi platformlarda yaygın) kullanın.





Kimlik Federasyonu ve SSO: Azure AD, Okta veya Ping Identity gibi merkezi bir kimlik sağlayıcısı (IdP) ile birleşik tek oturum açma (SSO) çözümlerini kullanarak kimlikleri bulut platformları ve uygulamalar arasında tutarlı bir şekilde yönetin.





Özel Erişim Yönetimi (PAM): Özel hesapları (insan ve makine) PAM çözümleri kullanarak güvenli bir şekilde yönetin ve izleyin. hassas işlemler için sadece zamanlı (JIT) erişim ve oturum kaydı uygulanır.

Şekil 2: Örnek Azure AD koşullu erişim politikası yapılandırması Şartları tanımlayan (örneğin, kullanıcı riski, cihaz uyumluluğu) ve izin denetimleri (örneğin, bulut uygulamalarına erişmek için MFA gerektirir) gösterir.





Network Security & Segmentation

Zero Trust, ağ güvenliğini yeniden tanımlar ve perimetrel savunmaktan granüler, kimlik tabanlı segmentasyonlara doğru ilerler.





Micro-segmentasyon: İdeal olarak çalışma yükü seviyesinde ince parçalı ağ segmentasyonu uygulanır. bulut tabanlı güvenlik grupları / güvenlik duvarları (örneğin, AWS Güvenlik Grupları, Azure Ağ Güvenliği Grupları, GCP Güvenlik Duvarı Kuralları) ve hizmet ağları (Istio, Linkerd) veya özel mikro-segmentasyon platformları (Illumio, Akamai Guardicore) gibi gelişmiş çözümleri kullanarak yalnızca IP adresleri değil, hizmet kimliğine dayanan politikalar uygulanır.





Zero Trust Network Access (ZTNA): Geleneksel VPN'leri ZTNA çözümleriyle (Software-Defined Perimeters veya SDP'ler olarak da bilinir) değiştirin.





Hizmet Mesh Güvenliği: Mikro hizmetler arasındaki şifrelenmiş iletişim için karşılıklı TLS (mTLS) uygulamak için Kubernetes ortamlarında Istio veya Linkerd gibi hizmet ağlarını kullanın, ince bir trafik kontrol politikalarını uygulayın ve hizmet-hizmet iletişiminde görünürlük kazanın.





Continuous Monitoring, Visibility, and Analytics

Görmediğiniz şeyleri koruyamazsınız.Sürekli izleme güven doğrulamak ve tehditleri tespit etmek için çok önemlidir.





Centralized Logging & SIEM: Tüm ilgili kaynaklardan ( bulut platformları, uygulamalar, son noktalar, kimlik sağlayıcıları, ağ cihazları) kaydedilen günlükleri korelasyon ve analiz için merkezi bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) sistemine birleştirin.





Kullanıcı ve Varlık Davranış Analizi (UEBA): Kullanıcı ve hizmet hesapları için normal davranışları basitleştirmek ve zarar görmüş hesapları veya içsel tehditleri gösterebilecek anomalileri tespit etmek için UEBA araçlarını kullanın.





Cloud Security Posture Management (CSPM): Bulut ortamlarını yanlış yapılandırmalar, uyumluluk ihlalleri ve güvenlik riskleri için sürekli olarak izlemek için CSPM araçlarını kullanın. AWS Security Hub, Azure Security Center (Microsoft Defender for Cloud) ve Google Security Command Center gibi yerel bulut araçları temel CSPM özelliklerini sağlar.





Cloud Workload Protection Platforms (CWPP): Bulut iş yüklerine (VM'ler, konteynerler, sunucusız fonksiyonlar) görünürlük ve koruma sağlamak için CWPP çözümlerini kullanın, bulut için özelleştirilmiş güvenlik açığı yönetimi, çalıştırma süresi koruma ve son nokta algılama ve yanıt (EDR) özellikleri de dahil olmak üzere.





Securing Cloud-Native Workloads

Bulutta çalışan çeşitli çalışma yüklerini korumak belirli yaklaşımlar gerektirir.





Konteyner Güvenliği: Konteyner yaşam döngüsü boyunca güvenlik uygulanır: Kayıt defterlerinde ve CI/CD borularında hassasiyetler için görüntüleri tarayın, güvenlik politikalarını uygulayın (örneğin, kök hakları önlemek), tehditler için konteyner çalıştırma davranışını izleyin ve temel orkestratörü (Kubernetes gibi) koruyun.





Serverless Security: En az ayrıcalıklı IAM rollerini uygulayarak, giriş olay verilerini doğrulamak, fonksiyon kodu ve bağımlılıkları korumak ve anormallikler için yürütme günlükleri izlemek için sunucusuz işlevleri güvenle kullanın.





Kubernetes Güvenliği: Kubernetes kümelerini RBAC'ı yapılandırarak, pod iletişim için ağ politikalarını uygulayarak, sırları güvenli bir şekilde yöneterek, düğme yapılandırmalarını sertleştirerek ve düzenli olarak hassasiyetler ve yanlış yapılandırmalar için tarama yaparak güvenli hale getirin.





API Security

Önemli rollerini göz önünde bulundurarak, API'ler özel güvenlik önlemleri gerektirir.





Doğrulama ve Yetkilendirme: Kullanıcı ve uygulama doğrulama / yetkilendirme için OAuth 2.0 ve OpenID Connect (OIDC) gibi güçlü mekanizmaları kullanarak API'leri güvenli bir şekilde yönetin.





API Gateways: API için politika uygulamasını, kimlik doğrulamayı, oran sınırlamayı, throttling'i ve yönlendirmeyi merkezi hale getirmek için API Gateways kullanın.





Giriş Validasyonu ve Tehdit Koruması: Tüm API girişlerini enjeksiyon saldırılarını önlemek için sıkı bir şekilde valide edin. Web Uygulama Güvenlik Duvarları (WAF'leri), potansiyel olarak API geçitlerine entegre, yaygın web ve API spesifik tehditlere karşı korumak için (örneğin, OWASP API Security Top 10). * Şifreleme: Tüm API trafiği (transit verileri) için TLS şifreleme uygulanır.









Data Security & Compliance

Bu, verilerin nerede bulunduğunu anlamak, sınıflandırmak ve uygun kontrolleri uygulamak içerir.





Veri Sınıflandırma ve Etiketleme: Bulut ortamlarınızda hassas verileri tanımlayın ve sınıflandırın. Uygun güvenlik politikalarını uygulamak için etiketleri veya etiketleri kullanın.

Şifreleme: Hassas verileri hem dinlenme sırasında (kulak sağlayıcısı KMS veya yönetilen veritabanı şifreleme kullanılarak) hem de geçiş sırasında (TLS/mTLS kullanılarak) şifreleyin.

Veri Kaybı Önleme (DLP): Hassas verilerin çeşitli çıkış noktaları aracılığıyla filtrelenmesini izlemek ve önlemek için DLP çözümlerini uygulayın.

Uyumluluk Haritası: Map Zero Trust, ilgili uyumluluk çerçevelerine (örneğin, NIST CSF, PCI DSS, HIPAA, GDPR) kontrol eder.

Audit Trails: Tüm erişim istekleri, politika değişiklikleri ve güvenlik olayları için kapsamlı denetim günlükleri sağlar.









ZTA'nın uygulanması, genellikle entegre olan teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanır:





Identity Providers (IdP): Azure Active Directory, Okta, Ping Identity, Google Cloud Identity.





ZTNA/SDP Tedarikçileri: Zscaler Private Access (ZPA), Palo Alto Networks Prisma Access, Cloudflare Access, Netskope Private Access, Akamai Secure Internet Access Enterprise.





Micro-segmentasyon: Illumio Core, Akamai Guardicore Segmentation, Cisco Secure Workload (Tetration), Cloud-native denetimler (Güvenlik Grupları, Ağ Politikaları).





CSPM/CWPP: Palo Alto Networks Prisma Cloud, Aqua Security Platform, CrowdStrike Falcon Cloud Security, Sysdig Secure, Lacework Polygraph Data Platform, Wiz, Orca Security, Native Cloud Tools (AWS Security Hub, Azure Defender for Cloud, GCP Security Command Center)





Hizmet Mesh: Istio, Linkerd, Consul Connect





API Güvenliği: API Gateways (AWS API Gateway, Azure API Management, Google Apigee), WAFs (Cloudflare, Akamai, F5), Dedicated API Security Vendors (Salt Security, Noname Security)





SIEM/SOAR: Splunk, IBM QRadar, Microsoft Sentinel, Exabeam, Securonix, LogRhythm





Cloud-Native Zero Trust'ın gerçek dünya faydaları

Bulut tabanlı ortamlarda Zero Trust modelinin uygulanması önemli avantajlar sağlar:





Gelişmiş Güvenlik Pozisyonu: Saldırı yüzeyini önemli ölçüde azaltır ve varsayılan güven ortadan kaldırarak ve en az ayrıcalık uygulayarak ihlallerin patlama rayını sınırlar.





Daha iyi tehdit algılama ve tepki: Sürekli izleme ve granüler görünürlük, anormal faaliyetlerin ve tehdit altındaki varlıkların daha hızlı tespit edilmesini sağlar.





Daha iyi uyumluluk ve yönetim: Granüler erişim kontrolleri, kapsamlı denetim ve politika uygulama, sıkı düzenleyici gereksinimleri karşılamaya yardımcı olur.





Güvenli Uzaktan Erişim: Geleneksel VPN’lerle ilişkili riskler olmadan uzaktan çalışanlar ve üçüncü taraflar için güvenli, uygulamaya özgü erişim sağlar.





İşletme verimliliğinin arttırılması: Politikalar yürütme ve güvenlik görevlerinin otomatikleştirilmesi manuel çaba azaltır ve tutarlılığı artırır.





Güvenli Dijital Dönüşüm: Kuruluşların güvenli bir şekilde güvenlik tehlikesi olmadan bulut içi teknolojileri, mikroservisi ve DevOps uygulamalarını kabul etmelerini sağlar.





Yaygın Tuzaklar ve Nasıl Önlenirler





Zero Trust yolculuğu karmaşıktır ve potansiyel tuzaklar olmadan değildir:





Karmaşıklık Overwhelm: Her şeyi bir kerede uygulamak zor olabilir. Kaçınma: Küçük başlayın, kritik varlıklara veya kullanım durumlarına odaklanın. ZTA uygulamasını sürekli genişleterek ve geliştirerek iteratif bir yaklaşım uygulayın.





Olumsuz Kullanıcı Deneyimi: Çok kısıtlayıcı politikalar veya zorlu kimlik doğrulama süreçleri kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir ve verimliliği engelleyebilir. Önleme: Güvenlik ihtiyaçlarını kullanıcı deneyimi ile dengeleyin. kullanıcıları erken bir şekilde etkileyin, adaptif / koşullu erişim kullanın ve şifre olmayan seçenekleri keşfedin.





Tool Sprawl ve entegrasyon zorlukları: ZTA'nın uygulanması genellikle çoklu araçlar içerir.





Önleme: Mümkün olduğunca entegre platformlara öncelik verin. işbirliği için güçlü API'lerle araçlara odaklanın. net bir mimari vizyonu geliştirin.





Otomatikleştirme eksikliği: Dinamik bulut ortamlarında politikaları manuel olarak yönetmek ve uyarılara yanıt vermek sürdürülebilir değildir. önleme: Politika tanımlama (Policy-as-Code), uygulama, izleme ve yanıtlama (SOAR) için otomatikleştirmeye büyük yatırımlar yapın.





Yetersiz İzleme ve Görünürlük: Kontrollerin etkinliğini doğrulamak için yeterli görünürlük olmaksızın uygulanması tehlikelidir. Önleme: Kimlikler, son noktalar, ağlar, uygulamalar ve veriler üzerinde kapsamlı izleme sağlamak.





Kültür Değişimi: Sıfır Güven, kültürün teknolojinin olduğu kadar önemlidir. Değişime karşı direnme veya güvenlik farkındalığının eksikliği uygulamayı bozabilir. Önleme: Güvenlik bilinci kültürünü teşvik edin. Güvenliğin herkesin sorumluluğunun olduğunu vurgulayın. Eğitim ve net iletişim sağlayın.





Sonuç

Zero Trust artık bir niş kavramı değil, stratejik bir zorunluluk olarak kullanılmaktadır. Geçmişteki perimeter tabanlı savunmaların ötesine geçmek ve “Never Trust, Always Verify” felsefesini kabul etmek, modern işletmeleri korumak için çok önemlidir. Güçlü kimlik doğrulama, en az ayrıcalıklı erişim, mikro-segmentasyon, sürekli izleme ve doğrudan çalışma yüklerini ve API'lerini güvence altına almak, organizasyonların dayanıklı ve adaptif güvenlik mimarisi oluşturabilmelerini sağlar.





Uygulama yolculuğu dikkatli bir planlama gerektirir, kimlik, ağ, iş yükü, veri ve izleme alanlarında doğru teknolojileri kullanır ve bulut tabanlı ortamların oluşturduğu benzersiz zorlukları ele alır. tuzaklar varken, kritik varlıklara odaklanan iteratif, risk tabanlı bir yaklaşım, otomasyon ve güvenlik bilinçli bir kültür teşvik etmek başarıya yol açabilir.





Mevcut güvenlik pozisyonunuzu değerlendirerek, yüksek riskli alanları tanımlayarak ve aşamalı bir yol haritası geliştirerek Zero Trust yolculuğunuza başlayın. Güçlü IAM ve kritik uygulamalar için mikro segmentasyon gibi temel kontrollerin uygulanmasına başlayın. Unutmayın, Zero Trust bir hedef değil, sürekli bir gelişme ve uyum sürecidir. Bu yolculuğu ele alarak, organizasyonlar bulutun tam potansiyelini açabilir, aynı zamanda güvenilir bir dünyada güçlü bir güvenlik ve güven koruyabilirler.





References: