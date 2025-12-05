Paribu, MENA'nın En Büyük Yerel Kripto Borsası CoinMENA'yı Satın Aldı

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n İSTANBUL – Türkiye’nin önde gelen dijital varlık platformu Paribu, şirketi 240 milyon ABD dolarına kadar değerleyen bir işlemle, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın (MENA) en büyük yerel kripto borsası CoinMENA'yı satın aldığını duyurdu. Anlaşma, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük fintech işlemi ve ülkenin dijital varlık platformuna yönelik ilk sınır ötesi satın alma işlemini temsil ediyor. Ayrıca, yerleşik bölgesel oyuncuların daha fazla ölçek, düzenleyici güç ve daha geniş pazar erişimi arayışıyla küresel dijital varlık endüstrisindeki devam eden konsolidasyonun altını çiziyor. Bu satın almayla Paribu, operasyonlarını Türkiye'deki ana pazarından yüksek kripto benimseme oranına sahip bir bölgeye genişletecek. Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) ve Bahreyn Merkez Bankası tarafından lisanslanan yerel kuruluş CoinMENA aracılığıyla Paribu, iki aktif dijital varlık lisansına erişim sağlayacak. Bu genişletilmiş düzenleyici ayak izi, Paribu'yu bölgedeki az sayıda lisanslı çok yargı alanlı operatörlerden biri olarak konumlandırıyor ve yeni pazarlara uyumluluk odaklı büyüme stratejisini destekliyor. Paribu, düzenleyici uyumluluk, ürün inovasyonu ve coğrafi genişlemeye odaklanan bir büyüme yol haritası izleyen, Türkiye'nin dijital varlık ve fintech sektörlerindeki önde gelen şirketlerinden biridir. 2024 yılında Paribu, kendi tescilli çok katmanlı güvenlik teknolojisi ColdShield® tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek dijital varlık saklama sağlayıcısı Paribu Custody'yi tanıttı. Ekim 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu'ya bir aracı kurum kurma yetkisi vererek sermaye piyasalarına girişini işaret etti. CoinMENA'nın satın alınması, Paribu'nun bölgesel bir fintech lideri olarak rolünü daha da güçlendiriyor. 2020 yılında Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından kurulan CoinMENA, Bahreyn ve Dubai düzenleyici otoriteleri altında faaliyet gösteren lisanslı bir kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır. CoinMENA, BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi yatırımcılardan toplamda yaklaşık 20 milyon ABD doları fon topladı. Platform şu anda MENA bölgesindeki 45 ülkede 1,5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor, 50'den fazla kripto para birimine erişim sağlıyor ve birden fazla yerel para birimini destekliyor. Paribu Kurucusu ve CEO'su Yasin Oral şunları söyledi: \n \n “Bu işlem, hem Paribu için hem de Türkiye ve MENA bölgesindeki dijital varlık ve daha geniş finans ekosistemi için bir dönüm noktasıdır. Bu satın almayla, lisanslı operasyonlarımızı daha geniş bir coğrafyaya yayarak dünyanın en çok kripto para benimseyen pazarlarından birinde düzenlenmiş bir oyuncu haline geldik. Türkiye’nin en büyük fintech satın almasına ve ilk uluslararası dijital varlık platformu anlaşmasına liderlik etmekten gurur duyuyoruz.” \n \n Oral, “MENA bölgesinin önde gelen yerel kripto borsası CoinMENA, bölgesel genişlememiz için ideal bir ortak,” diye devam etti. “Bu adımla, Paribu'nun büyüme yolculuğunda yeni bir bölüm açıyor, MENA bölgesine yayılmamızı sağlıyor ve Türkiye'de kurduğumuz güçlü temelin üzerine inşa ederek küresel dijital varlık endüstrisindeki devam eden konsolidasyona katkıda bulunuyoruz.” CoinMENA Kurucuları Talal Tabbaa ve Dina Sam’an ortak bir açıklamada şöyle dedi: \n \n “MENA dijital varlık piyasası büyümeye ve olgunlaşmaya devam ediyor ve Paribu ile güçlerimizi birleştirmek bu ivmeyi hızlandırmaya yardımcı olacaktır. CoinMENA'nın bölgesel uzmanlığını Paribu'nun teknolojisiyle birleştirerek, Türkiye ve MENA bölgesindeki kullanıcılar için kapsamlı bir dijital varlık ürünleri paketi geliştirmeye hazırız. Bu satın alma, CoinMENA tarihindeki en dönüştürücü kilometre taşıdır. Paribu'nun yatırımı, inşa ettiğimiz gücü doğruluyor ve birlikte bölgenin dijital varlık alanında erişim ve yenilik için yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz.” Paribu Hakkında Paribu, Türkiye'nin önde gelen dijital varlık platformu ve ülkenin fintech ekosisteminin önemli bir oyuncusudur. Şirket, düzenleyici uyumluluk, ürün inovasyonu ve birden fazla coğrafyaya genişlemeye odaklanan bir büyüme stratejisi izlemektedir. 2024 yılında Paribu, kendi tescilli çok katmanlı güvenlik teknolojisi ColdShield® tarafından desteklenen Türkiye'nin ilk ve tek dijital varlık saklama sağlayıcısı Paribu Custody'yi piyasaya sürdü. Ekim 2025'te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Paribu'ya bir aracı kurum kurma yetkisi vererek sermaye piyasalarına girişini işaret etti. CoinMENA'nın satın alınmasıyla Paribu, lisanslı operasyonlarını Türkiye'den MENA bölgesine genişletiyor. CoinMENA Hakkında MENA bölgesinin önde gelen oyuncularından CoinMENA, hem yeni hem de deneyimli yatırımcılara erişilebilir kripto varlık yatırım seçenekleri sunarak ve gelişmekte olan dijital ekonomiye katılmalarını sağlayarak onları güçlendirmeyi hedefliyor. Merkezi Bahreyn Krallığı'nda bulunan CoinMENA B.S.C. (c), Bahreyn Merkez Bankası (CBB) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcısı (kategori-3) olarak lisanslanmıştır. Merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan CoinMENA FZE, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından broker-dealer sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak lisanslanmıştır. Rekabetçi ücretler, yüksek likidite ve eğitimsel bir yaklaşımla CoinMENA, bölgedeki dijital varlıklar için en basit ve en güvenilir platform olmayı hedefliyor. Daha fazla bilgi için lütfen adresini ziyaret edin. www.coinmena.com Medya İletişimi Eray Dengiz Kıdemli Yöneticisi, Küresel Pazarlama | Paribu eray.dengiz@paribu.com \n \n Bu hikaye, HackerNoon'un İşletme Blog Yazarlığı Programı kapsamında Btcwire tarafından basın bülteni olarak yayınlanmıştır. Herhangi bir finansal karar vermeden önce Kendi Araştırmanızı Yapın.