OpenAccessGPT ile İtalyan ChatGPT Yasağını Aşmak

31 Şubat Cuma gününe dönersek, İtalya'nın Veri Koruma Otoritesi (sözde Garantör ) OpenAI'nin ChatGPT chatbot'unu geçici olarak yasakladı ve yapay zeka uygulamasının veri toplama kurallarının ihlal edildiği şüphesiyle bir soruşturma başlattı.





Garantör, OpenAI'yi ChatGPT kullanıcılarının yaşını kontrol etmeyi ihmal etmekle ve chatbot'u eğitmek için herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın kişisel verilerin büyük miktarda toplanmasına ve depolanmasına girişmekle suçladı.





Buna yanıt olarak OpenAI, İtalyan kullanıcıların chatbot'a erişimini durdurdu ve bu endişeleri giderecek çözümler sunmayı planlıyor .





Garante , yapay zekanın ilerlemesini engellemeye çalışmadığını, bunun yerine İtalyan ve Avrupalı vatandaşların mahremiyetini korumaya yönelik düzenlemelere uymanın gerekliliğini vurguladığını açıkladı.





Bu arada İtalya'daki ChatGPT engellemesine yanıt olarak birçok kişinin hizmete erişmeye devam etmek için güvenilmez VPN'lere veya şeffaf olmayan uygulamalara başvurduğunu gördük.





Bu nedenle, Paskalya tatili sırasında meslektaşım Diego Pizzocaro ile İtalya'da bir VPN'e ihtiyaç duymadan herkesin kendi verilerini kontrol etmesine olanak tanıyan ChatGPT'ye açık kaynaklı bir alternatif sunmak için bir yan proje üzerinde çalıştım.





Chat-with-gtp adı verilen MIT lisansı altında mevcut olan mevcut bir Github projesinden başladı. Hem çevrimiçi hem de Docker örneği aracılığıyla kullanılabilen, React ön uç uygulaması ve Node.js arka uç uygulamasından oluşan açık kaynaklı bir proje olduğu için dikkatimizi çekti.









Projeyi çatalladık ve İtalyan bağlamına uyarladık, İtalyan yerelleştirmesini sağladık ve tüm arka uç (ve Dockerizasyon) kısmından kurtularak yalnızca tarayıcı bağlamında depolanan bilgilere dayanma özelliğine sahip React arayüzünü sağladık.





Buna OpenAccessGPT adını verdik ve hem anında kullanım için Vercel'de ücretsiz olarak, hem de herhangi bir iş istasyonuna kurulabilecek açık kaynaklı bir proje olarak yayınladık.





OpenAccessGPT, OpenAI API'lerini kullanma gibi önemli bir özelliğe sahiptir ve konuşma verilerini yalnızca yerel olarak depolar . API aracılığıyla iletişim Gizlilik Garantörü tarafından incelemeye tabi olmadığından İtalya'dan VPN gerekmez.





OpenAccessGPT'nin OpenAI API'lerini kullanması, İtalyan Garantörün aradığı bazı şeylere kapalı olan iki önemli hususu masaya yatırıyor.





Spesifik olarak OpenAI'nin API veri kullanım politikalarında belirtildiği üzere:





OpenAI, kullanıcı verilerini bu amaçla OpeAI ile paylaşmaya açıkça karar vermediği sürece, müşterilerin API aracılığıyla gönderdiği verileri modellerini eğitmek veya geliştirmek için kullanmaz.

API aracılığıyla gönderilen tüm veriler, kötüye kullanım ve kötüye kullanımın izlenmesi amacıyla en fazla 30 gün süreyle saklanır ve bu sürenin sonunda (yasalar aksini gerektirmedikçe) silinir.





Özetlemek gerekirse, OpenAccessGPT, verileri OpenAI sunucularında yalnızca 30 gün saklayan ve daha sonra bunları OpenAI AI modellerini eğitmek ve geliştirmek için kullanmadan kalıcı olarak silinen ChatGPT için yeni OpenAI API'lerinden yararlanıyor.





OpenAccessGPT'yi piyasaya sürdüğümüzde sesi yaymaya başladık ve yalnızca bir gün içinde desteklerini ifade eden, araçla oynamaya başlayan ve projeyle nasıl işbirliği yapabileceklerini soran 300.000'den fazla kişiye ulaştık.





Tüm bunlardan duygusal olarak etkilendik; küçük ama net fikirlerden ne kadar sıklıkta anlamlı bir etki yaratılabileceğini doğruladık.













Doğrudan bilgisayarınıza da yüklenebilen birçok açık kaynaklı LLM projesi ortaya çıkıyor ve bunun OpenAccessGPT projemiz doğrultusunda büyüyecek bir trend olduğuna inanıyoruz ve bir gün etkileşim kurabileceğiniz diğer birçok yapay zekayı da dahil etmeyi umuyoruz. .





İtalya'daki diğer birçok geliştiricinin, bilgisayar korsanının ve teknoloji meraklısının, bu yapay zekalara erişim için alternatif çözümler bulmak için "sessizce" çalıştığından ve dünyayı değiştiren bu inanılmaz teknolojiyi ve benimsenmesini genel olarak ilerlettiğinden eminiz. Eğer içlerinden biri bize katılıp yardım etmek isterse çok mutlu oluruz!





Bize yardım etmek veya denemek istiyorsanız projenin Discord Sunucusuna katılmaktan ve GitHub projesine katılmaktan çekinmeyin. Diğer yararlı bilgiler de Proje web sitemizde mevcuttur !



