Noda: HackerNoon Haftanın Şirketi

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Hoşgeldiniz yeni bir yayın içinHaftanın ŞirketiBizden harika bir teknoloji şirketi paylaşmak istiyoruzTeknoloji Şirketleri DatabaseHer hafta, internette sürekli yeşil bir işaret yapıyor.
Bu hafta, şov yapmak için heyecanlıyızNoda, açık bankacılık gücünü kullanarak çevrimiçi ödemeleri dönüştüren bir fintech yenilikçi.
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Noda ile tanışın: Eğlenceli gerçekler!
Noda, çevrimiçi işletmelerin ödemeleri nasıl yönettiğini açık bankacılık kullanarak dönüştürüyor. 28 ülkede 2,000'den fazla bankaya erişim sağlayan Noda, anında, güvenli ve düşük maliyetli banka-bank işlemlerini sağlar. Platformu, kart ve banka ödemeleri, AI tarafından desteklenen kodsız ödeme sayfaları, anında ödeme bağlantıları ve gerçek zamanlı finansal bilgi içerir.
Şirket, KYC uyumluluğu, müşteri onboarding ve UX optimizasyonu gibi büyük dijital ticaret zorluklarını ele alır. kolay API entegrasyonu ile, işletmeler saatler içinde canlı olabilir. e-ticaret, SaaS veya seyahat içinde olsanız olun, Noda modern, sürtünme olmadan ödeme çözümü sunar.
2023'te Noda, gelirini onbeş kat arttırdı ve Bulgaristan ve Romanya'ya genişletti. ayrıca seyahat sektöründe ödemeyi yükseltmek için Tickets Travel Network ile işbirliği yaptı ve yapımcıların içeriğini karmaşık bir kurulum olmadan para kazanmak için hızlı ve sorunsuz bir yoldur.
Şirketinizin hikayesini HackerNoon aracılığıyla paylaşın
NodaHackerNoon İş Blogları
NodaHackerNoon ile işbirliği yaptıkBlog İşletme ProgramıAçık bankacılık hakkındaki anlayışlı makalelere katkıda bulunarak, şimdiye kadar yayınlanan 13 hikayeyle, kaçırmamalısınız:Blog İşletme Programı
- Fintech Uyumluluğu Nasıl Devrim Alıyor: Otomasyon, AI ve Risk Yönetimi Geleceği
- Verilerden Kararlara: Açık Bankacılık'ı İş Performansını Arttırmak
- KYC'yi Açık Bankacılık ile Nasıl Entegre Edebiliriz: Finansal Uzmanlar İçin Tam Bir Kılavuz
Business Blogging Nedir?
HackerNoon’un İş Blog ProgramıBunlardan biri deBirçok YöntemMarkalara erişimlerini arttırmalarına ve doğru kitleye bağlanmalarına yardımcı oluyoruz.Bu program, şirketlerin markanın farkındalığını arttırmak ve SEO yetkisini geliştirmek için HackerNoon'da doğrudan içerik yayınlamalarını sağlar.
Here's what you get:
- Web sitenize geri bağlantılar (evet, CTA dahil)
- Logo, intro, call-to-action ve social ile kişiselleştirilmiş bir Tech Company Haber Sayfası
- Hikayenizi parlatmak için tam editör desteği
- HackerNoon ve sosyal medya promosyonlarında birçok kalıcı yerleştirme
- Öyküler ses formatına dönüştürülmüş ve sesli RSS akışları aracılığıyla dağıtılmıştır
- Global ulaşım için 12 dilde otomatik çeviri
- Marka ayrıca kanonik bağlantılar aracılığıyla alan yetkisini ve SEO'yu kazanır ve hikaye daha iyi organik keşfedilebilirlik için 8 farklı ilgili anahtar kelime / etiket sayfasında dağıtılır.
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