NFT'ler ve Geleneksel Endüstriler: Yaratıcı Ticarette Yeni Bir Sınır

Değiştirilemez tokenler (NFT'ler) son birkaç yıldır çoğu teknoloji uzmanının ilgi odağı oldu. Ancak son zamanlarda, bu yeni oluşan alan, birçok Hollywood ünlüsünün ve oyun yayıncısının bu kervana katılmasıyla diğer sektörlerde de popülerlik kazanmaya başladı. Yalnızca geçen yıl, NFT piyasası, dijital varlık sektörünü sarsan zorlu makro görünüm ve sistemik risklerin ortasında 24,7 milyar doların üzerinde işlem hacmi elde etti .

Gözlemlenmesi daha da ilginç olan şey, spekülatif NFT kullanım örneklerinden daha fayda odaklı bir ekosisteme geçiştir. NFT'ler, CryptoKitties'in ilk günlerinden Beeple'ın rekor kıran 69 milyon dolarlık dijital sanat satışına kadar önemli bir evrim geçirdi ve şimdi büyük markalar bu alana giriş yapıyor.

Peki NFT'lerin gerçekten geleneksel endüstriler ile zincir üstü ekonomiler arasındaki boşluğu doldurma şansı var mı? Belki de hemen bir sonuca varmamalıyız ancak bu yeni teknolojinin temel değeri göz önüne alındığında, NFT'lere yönelik iştahın artması şaşırtıcı değil.

Collins sözlüğü, 2021'de NFT'yi yılın kelimesi olarak ilan etmişti ve geçen yıl ivme yavaşlarken, Ocak ayı yüksek bir notla başladı. NFT pazarı, Aralık 2022'ye kıyasla işlem hacminde %38 artışla 946 milyon dolara ulaştı ve satış sayısında %42 artışla 9,5 milyona ulaştı.

NFT'ler Dijital Çağda Endüstrileri Dönüştürüyor

1980'lerin başında internetin kullanıma sunulmasından bu yana dünya, insanların coğrafi konumlarından bağımsız olarak milisaniyeler içinde etkileşime girebildiği küresel bir merkez haline geldi. Ancak daha da önemlisi, dijital çağ artık yaygın olarak dördüncü sanayi devrimi (4IR) olarak anılan yeni bir teknoloji çağını başlatıyor.

Bu yeni paradigmada, NFT yenilikleri, kullanıcıların gerçek dünya varlıklarını blockchain ile entegre etmelerine olanak tanıyan benzersiz altyapıları sayesinde oyunun kurallarını değiştirecek şekilde ortaya çıkıyor. NFT'ler, bireylerin ve kuruluşların, dijital sanat ve koleksiyon ürünleri yaratmaktan, finansal varlıklara yatırım yapmaya ve ticaret yapmaya kadar iş yapma biçimlerinde devrim yaratıyor.

Bu teknolojinin aynı zamanda NFT'lerin oyun içi satın almalar, dijital varlık sahipliği ve hatta turnuva kazanma ödülleri için kullanıldığı oyun dünyası için de etkileri var. Bununla birlikte, NFT'lerin dönüştürücü gücünün hâlihazırda uygulamaya konulduğu birkaç ayrıntılı örneğe dalalım.

Oyun Endüstrisi

Statista'nın en son analizlerine göre ABD video oyun endüstrisi, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 97,67 milyar dolarlık bir piyasa değeri kaydetti. Bu sektör halihazırda dijital ekosistemde önemli bir pazar payına sahip olsa da, NFT'ler artık oyun dünyasına sonsuz olanaklar sunuyor. En önemlisi, oyuncuların pasif bir gelir elde ederken oyun deneyiminin tadını çıkarma fırsatına sahip olduğu kazan-kazan (p2e) modelidir.

Axie Infinity gibi NFT odaklı oyunların salgının zirvesinde bu kadar popüler olmasının nedeni p2e modelidir; Filipinler gibi düşük gelirli ülkelerdeki oyuncular bu oyunu oynayarak ortalama maaştan daha fazlasını kazanıyorlardı. Bugün NFT pazarı daha gelişmiş bir ekosisteme dönüştü ve yakın zamanda The Sandbox metaverisinde bir dizi deneyim başlatan Atari gibi geleneksel oyun yayıncılarının ilgisini çekti.

Microsoft aynı zamanda Activision Blizzard'ın satın alınmasını da planlıyor ancak süreç ABD düzenleyicileri tarafından dirençle karşılanıyor. Şirketin CEO'su Satya Nadella, daha önceki bir açılış konuşmasında meta veri tabanını 90'ların başındaki internet evrimiyle karşılaştırıyordu. Bu teknolojinin oyun deneyimini büyük ölçüde geliştireceğini ekliyor:

“Artık sadece arkadaşlarla oyun oynamaktan ibaret değil. Onlarla birlikte oyunda olabilirsiniz.

Sanat ve Eğlencede NFT'ler

İlk olarak Beeple'ın 69 milyon dolarlık dijital sanat satışı gerçekleşti, ardından Steve Aoki, Jay-Z ve Snoop Dogg gibi popüler ünlüler tarafından satın alınan popüler Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve Cryptopunk NFT'leri geldi. NFT dalgasının sanat ve eğlence sektöründe oldukça hızlı bir şekilde benimsendiğini söylemek yanlış olmaz. Bu yazının yazıldığı an itibarıyla çok sayıda yapım şirketi ve sanatçı, gelirlerini artırmak için bu teknolojiden nasıl yararlanabileceklerini araştırıyor.

NFT pazaryerlerinin merkezi olmayan doğası, sanatçının telif ücreti şeklinde fıstık alması sırasında uzun süredir ana yararlanıcı olan aracıları ortadan kaldırıyor. Spotify'daki yaklaşık 8 milyon sanatçıdan yalnızca 42.100 sanatçı (%0,53) 10 bin doların üzerinde kazanıyor. Ancak NFT'ler sayesinde artık bir sanatçının merkezi olmayan bir pazarda açık artırma yapması ve gelirin aslan payından vazgeçmek zorunda kalmadan sanatını milyonlara satması mümkün.

Eğlenceye gelince, NFT'ler ünlülerin hayran kitleleriyle doğrudan etkileşime girme fırsatı yaratıyor. Örneğin bir ünlü, özel erişim düzeyleri sağlayan ve hayranlarının ellerindeki koleksiyon parçasının değerine göre onlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan bir NFT koleksiyonu oluşturabilir. Müzisyenlerin artık albümlerini NFT olarak kaydedip hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan satma imkanına sahip olmaları da dikkat çekiyor.

Finansal Piyasalar Entegrasyonu

Finansal piyasalar uzun süredir silolar halinde faaliyet gösteriyor; çoğu piyasa aracı belirli yetki alanları ile sınırlı ve potansiyel yatırımcılar dışarıda kalıyor. Ancak NFT'lerin ortaya çıkışıyla birlikte varlık tokenizasyonu yoluyla sınırsız pazarlar yaratma fırsatı ortaya çıktı. Bu, hisse senetleri, hazine bonoları ve altın gibi emtialar gibi zincir dışı varlıkların blockchain ile entegre edilmesi sürecidir.

Aralarında VanEck ve danışmanlık firması BCG'nin de bulunduğu üst düzey küresel fon yöneticileri, tokenizasyon pazarının önümüzdeki on yıl içinde trilyon dolarlık bir ekosisteme dönüşeceğini tahmin ediyor . Her ne kadar bu nişteki entegrasyon henüz yukarıda bahsedilen sektörler kadar ileri düzeyde olmasa da, finansal piyasa ekosistemi yenilikçi teknolojilerden nadiren uzak durmuştur ve NFT'ler likiditeyi artırmak için bir yol sunmaktadır.

Daha da ilginci, artık herkesin Tradelite Solutions'ın sunduğu oyunlaştırılmış deneyimler yoluyla finansal piyasalar hakkında daha derin bir anlayış kazanması mümkün. Oyun paketi, oyuncuların finansal okuryazarlık ve sürükleyici oyun deneyimlerinin bir kombinasyonunu sağlayan video oyunlarına erişebileceği 'Finansal Eğlence' adı verilen yeni bir meta veri odaklı oyun türüne sahiptir. Bu tür oynayarak öğrenme deneyimi hem ilgi çekici hem de bilgilendiricidir.

NFT'ler ve Spor Dünyası

Spor arenası, NFT'lerin hem profesyonel sporcular hem de taraftarlar için oyunu değiştirdiği başka bir sektördür. Belirli bir takımın tutkulu bir destekçisiyseniz, muhtemelen fiziksel hatıralara sahipsiniz veya bunların değerini anlıyorsunuz. Geçen yıl 12,6 milyon dolara satılan ünlü Mickey Mantle beyzbol kartını düşünün. NFT'ler de benzer bir fırsat sunuyor ancak bu durumda, blockchain üzerinde benzersiz bir girişi olan sanal bir koleksiyondur.

NFT hatıraları ile merkezi olmayan pazarlarda satış yapmak ve hatta daha büyük bir koleksiyonun parçası olarak meta veri tabanında sergilemek çok daha kolaydır. "Çevrimiçi olarak herkes tarafından görüntülenebiliyorsa güvenliği nasıl garanti edilebilir?" diye düşündüğünüzü biliyorum. Blockchain'in doğrulanabilirlik özelliği burada devreye giriyor; Zincir üzerinde saklanan NFT hatıraları, dijital varlığın kime ait olduğunu ve yıllar içinde el değiştirmişse aktarım zincirini tam olarak gösterir.

Taraftar katılımının yanı sıra NFT'ler spor etkinlikleri için popüler bir biletleme aracı haline geliyor. Blockchain'in değişmez doğası, kötü niyetli oyuncuların kopya bilet oluşturmasını zorlaştırıyor. Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban daha önce kulübün maç biletleri için NFT çıkarmayı düşündüğünü söylemişti .

“[Mavericks] ile biletlerimizi NFT'lere dönüştürmek için iyi bir seçenek bulmaya çalışıyoruz. Tüketicilerimizin, hayranlarımızın bilet alıp yeniden satabilmesinin yanı sıra, onlardan telif hakkı almaya devam edebilmenin yollarını bulabilmek istiyoruz.”

Geleceğe Bir Bakış

NFT pazarı, 2021 boğa piyasasında büyüyerek ve mevcut kripto kışını atlatarak zaman testinden geçti. Ancak bu noktada mesele artık spekülasyon yapmak ve birkaç hızlı para kazanmak değil; asıl soru NFT'lerin tam olarak ne getirdiğidir. Bu yazıda ayrıntılı olarak ele aldığım gibi, NFT'ler, işleyiş şekli son yirmi yılda temelde aynı kalan yerel endüstrilerde yaratıcı ticaret için yeni bir sınır getiriyor.

Durum böyle olunca, NFT'leri kitlesel bir şekilde benimseyen daha fazla sektöre sahip olmamız muhtemeldir. Moda endüstrisi şimdiden yavaş yavaş kulübe katılıyor ve Nike gibi büyük markalar fiziksel varlıklara bağlı NFT'ler olan "phygital" koleksiyonları piyasaya sürüyor . Muhtemelen sektördeki diğer oyuncular tarafından da kopyalanacak bir trend. Özetle, NFT'ler etkileşim şeklimizi ve iş yapma şeklimizi yavaş yavaş değiştiriyor.