NEXST, K-Pop Group UNIS ile Web3 VR Eğlence Platformu’nu ilk küresel ortak olarak tanıttı

**Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 7 Temmuz 2025/Chainwire/--**Digital eğlencenin bir sonraki dalgasını liderleştirmek,
NEXST, bir sonraki nesil AI dayalı eğlence platformu olarak, hayranların sanatçılarla nasıl iletişim kurduğunu yeniden şekillendirme misyonuna giriyor.Yalnızca VR içeriği, gerçek zamanlı etkileşim ve Web3 aracılığıyla dijital mülkiyet sayesinde, NEXST hayranlarına müzik ve hikaye anlatımı deneyimlemek için tamamen yeni bir yol sunuyor.
NEXST’in kurucusu Axel Gutman, “UNIS’in NEXST VR LIVE platformuna katılması sadece başlangıçtır ve önümüzdeki aylarda küresel sanatçılar ve en iyi K-Pop yıldızları ile daha fazla işbirliğini duyurmak için heyecanlıyız.” dedi.
NEXST’in kurucusu Axel Gutman, “UNIS’in NEXST VR LIVE platformuna katılması sadece başlangıçtır ve önümüzdeki aylarda küresel sanatçılar ve en iyi K-Pop yıldızları ile daha fazla işbirliğini duyurmak için heyecanlıyız.” dedi.
NEXST VR LIVE: Immersive Web3-Enabled deneyimleri
NEXST VR LIVE, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karışık gerçeklik (MR) kullanılarak entegre XR deneyimleri yaratmaya odaklanan özel bir bölümdür.Bu girişim, dünyaca ünlü sanatçıları, sevilen IP'leri ve etkileşimli VR ortamlarını Web3 teknolojisiyle kesintisiz bir şekilde entegre eder.
Önemli özellikler şunlardır:
- Dünyaca ünlü sanatçılarla sanal konserler ve performanslar
- AI tarafından desteklenen interaktif hayran deneyimleri
- Web3 entegrasyonu, hayranların eğlence ekonomisine sahip olmasını, ticaret yapmasını ve katılmasını sağlar
- Mainstream hayranları için Web2-to-Web3'e kolay bir geçiş
K-Pop Powerhouse UNIS NEXST VR LIVE’a Katıldı!
Kick off the launcher için yorumlar
UNIS ile ortaklık yaparak, NEXST canlı, küresel bir hayran tabanına erişir ve milyonlarca Web2 müzik hayranının Web3 dünyasına geçmesine yardımcı olur.
$NXT Token: Web3 Eğlence Ekonomisini Güçlendirmek
$NXT token, NEXST eğlence platformunu, hayran katılımını, erişimi ve mülkiyetini artıran gerçek dünya ve dijital hizmetlerle güçlendirir.
- Özel erişim: Unlockig VR konserleri, indirimli canlı biletler, VIP etkinlikler ve erken içerik düşüşleri.
- AI & Fan etkileşimi: Premium AI ajan özelliklerine, gelişmiş LLM araçlarına ve hayran oy kullanılarak sanatçının büyümesine katılın.
- GameFi Ödülleri: Gameplay aracılığıyla $NXT kazanın, oyun içi NFT öğelerini kilitleyin ve özel hava damlaları alın.
$NXT hakkında detaylar yakında NEXST'in resmi sosyal kanalları aracılığıyla yayınlanacak.
Önümüzdeki yol: Bağlantılı bir gelecek için NEXST'in vizyonu
NEXST, müzik, canlı performans ve hayran toplulukları da dahil olmak üzere çeşitli eğlence alanlarında AI, VR ve Web3 teknolojilerini entegre ederek yenilik sınırlarını aşmaya devam edecek. UNIS'in ardından, küresel bir dizi sanatçı ve IP ile işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyoruz ve sürekli olarak hayranlar ve sanatçılar arasındaki daha derin bağlantıları teşvik eden yeni nesil eğlence deneyimlerini sunmayı hedefliyoruz.
Eğlencenin geleceği inşa ederken daha yenilikçi etkinlikler, işbirliği ve güncellemeler beklemenizi davet ediyoruz.
NEXST Hakkında
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NEXST ile bağlantı kurmak
- Resmi Web Sitesi:https://www.nexst.io
- Resmi X :https://x.com/NEXST_AI
- Resmi discord: https://discord.gg/nexst
- Ortalama:https://medium.com/@sns.nexst
- Resmi Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official
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- X:https://x.com/UNIS_offcl Hakkında
- Instagram:https://www.instagram.com/unis_offcl/ tarafından sağlandı
- YouTube:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl Hakkında
- TIKTOK : https://www.tiktok.com/@unis_offcl
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Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.
Bu hikaye, Chainwire tarafından HackerNoon's Business Blogging tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı