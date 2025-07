NEXST, K-Pop Group UNIS ile Web3 VR Eğlence Platformu’nu ilk küresel ortak olarak tanıttı

**Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 7 Temmuz 2025/Chainwire/--**Digital eğlencenin bir sonraki dalgasını liderleştirmek, Sonraki Gelişmiş AI, VR, Web3 ve Real-World Assets (RWA) tarafından desteklenen yenilikçi VR bölümünün piyasaya sürülmesini gururla duyuruyor.

NEXST, bir sonraki nesil AI dayalı eğlence platformu olarak, hayranların sanatçılarla nasıl iletişim kurduğunu yeniden şekillendirme misyonuna giriyor.Yalnızca VR içeriği, gerçek zamanlı etkileşim ve Web3 aracılığıyla dijital mülkiyet sayesinde, NEXST hayranlarına müzik ve hikaye anlatımı deneyimlemek için tamamen yeni bir yol sunuyor.

NEXST’in kurucusu Axel Gutman, “UNIS’in NEXST VR LIVE platformuna katılması sadece başlangıçtır ve önümüzdeki aylarda küresel sanatçılar ve en iyi K-Pop yıldızları ile daha fazla işbirliğini duyurmak için heyecanlıyız.” dedi.

NEXST VR LIVE: Immersive Web3-Enabled deneyimleri

NEXST VR LIVE, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karışık gerçeklik (MR) kullanılarak entegre XR deneyimleri yaratmaya odaklanan özel bir bölümdür.Bu girişim, dünyaca ünlü sanatçıları, sevilen IP'leri ve etkileşimli VR ortamlarını Web3 teknolojisiyle kesintisiz bir şekilde entegre eder.

Önemli özellikler şunlardır:

Dünyaca ünlü sanatçılarla sanal konserler ve performanslar

AI tarafından desteklenen interaktif hayran deneyimleri

Web3 entegrasyonu, hayranların eğlence ekonomisine sahip olmasını, ticaret yapmasını ve katılmasını sağlar

Mainstream hayranları için Web2-to-Web3'e kolay bir geçiş

K-Pop Powerhouse UNIS NEXST VR LIVE’a Katıldı!

Kick off the launcher için yorumlar Birlikte SBS’in hayatta kalma şovu UNIVERSAL TICKET ile kurulan güçlü K-Pop kız grubu, 2024’te WE UNIS ile ilk kez çıkışlarından ve çarpıcı single SUPERWOMAN’dan bu yana, UNIS dünyadaki hayranların kalbini enerjisi, sesleri ve şiddetli Gen Z çekiciliği ile yakaladı.

UNIS ile ortaklık yaparak, NEXST canlı, küresel bir hayran tabanına erişir ve milyonlarca Web2 müzik hayranının Web3 dünyasına geçmesine yardımcı olur.

$NXT Token: Web3 Eğlence Ekonomisini Güçlendirmek

$NXT token, NEXST eğlence platformunu, hayran katılımını, erişimi ve mülkiyetini artıran gerçek dünya ve dijital hizmetlerle güçlendirir.

Özel erişim: Unlockig VR konserleri, indirimli canlı biletler, VIP etkinlikler ve erken içerik düşüşleri.

AI & Fan etkileşimi: Premium AI ajan özelliklerine, gelişmiş LLM araçlarına ve hayran oy kullanılarak sanatçının büyümesine katılın.

GameFi Ödülleri: Gameplay aracılığıyla $NXT kazanın, oyun içi NFT öğelerini kilitleyin ve özel hava damlaları alın.

$NXT hakkında detaylar yakında NEXST'in resmi sosyal kanalları aracılığıyla yayınlanacak.

Önümüzdeki yol: Bağlantılı bir gelecek için NEXST'in vizyonu

NEXST, müzik, canlı performans ve hayran toplulukları da dahil olmak üzere çeşitli eğlence alanlarında AI, VR ve Web3 teknolojilerini entegre ederek yenilik sınırlarını aşmaya devam edecek. UNIS'in ardından, küresel bir dizi sanatçı ve IP ile işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyoruz ve sürekli olarak hayranlar ve sanatçılar arasındaki daha derin bağlantıları teşvik eden yeni nesil eğlence deneyimlerini sunmayı hedefliyoruz.

Eğlencenin geleceği inşa ederken daha yenilikçi etkinlikler, işbirliği ve güncellemeler beklemenizi davet ediyoruz.

NEXST Hakkında

Sonraki Sonraki yazı: Technology L.L.C Birleşik Arap Emirlikleri merkezli öncü bir eğlence platformu geliştiricisi, yeni nesil dijital deneyimlerin öncü olmaya adanmıştır.

NEXST ile bağlantı kurmak

Resmi Web Sitesi:https://www.nexst.io

Resmi X :https://x.com/NEXST_AI

Resmi discord: https://discord.gg/nexst

Ortalama:https://medium.com/@sns.nexst

Resmi Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official

Unis Hakkında

UNIS SBS’nin hayatta kalma audition programı UNIVERSE TICKET aracılığıyla kurulan 8 kişilik bir Güney Kore kız grubu. 27 Mart 2024’te ilk mini albümleri WE UNIS ile debüt ettikten sonra, aynı yıl Ağustos ayında ilk single albümü CURIOUS’u yayınladılar ve 2025’te SWICY’yi tanıttılar.

Birleşmiş Milletler resmi kanalları

X:https://x.com/UNIS_offcl Hakkında

Instagram:https://www.instagram.com/unis_offcl/ tarafından sağlandı

YouTube:https://www.youtube.com/@UNIS_Offcl Hakkında

TIKTOK : https://www.tiktok.com/@unis_offcl

PR Hakkında

Yumiko Çıplak

Sonraki

Şanlı[email protected]

