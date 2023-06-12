Neuralangelo, Bugüne Kadarki En İyi Videodan 3D'ye Yapay Zekadır

Bu çığır açan gelişmede NVIDIA, 3D sahne oluşturma alanında kayda değer bir ilerleme olan Neuralangelo'yu piyasaya sürdü. Instant NeRF'yi temel alan bu yeni yaklaşım, görsel sadakat ve gerçekçiliğin sınırlarını zorluyor.





Bir yıl önce tanıtılan Instant NeRF, görüntüleri saatler yerine saniyeler içinde büyüleyici 3D sahnelere dönüştürme yeteneğiyle herkesi etkiledi. Anında NGP gerçekten muhteşem. Son derece verimli olmanın bir yolunu sunarken en iyi NeRF'nin kalitesini de geliştirdi. Ancak sonuçlar, gerçek dünyada bulunan netlik ve karmaşık yapılara ulaşma konusunda yetersiz kaldı. Ancak şimdi Neuralangelo ile NVIDIA bu sınırlamaları aşma zorluğunu üstlendi.





Neuralangelo, 3 boyutlu yeniden yapılandırma alanında devrim yaratıyor. NVIDIA mühendisleri, Anında NeRF yaklaşımını geliştirerek, daha önce görülenleri geride bırakarak yeni doğruluk ve ayrıntı düzeylerine ulaştı. Oluşturulan 3D modeller gerçekten çılgınca bir gerçekçilik düzeyi sergiliyor.





Bu atılım, geniş bir uygulama yelpazesi için muazzam bir umut vaat ediyor. İster video oyunları için gerçeğe yakın ortamlar yaratmak ister sanal simülasyonlar hazırlamak olsun, Neuralangelo bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. 3D sahne oluşturmanın geleceği geldi ve her zamankinden daha büyüleyici.





Neuralangelo'nun 3D sahne oluşturmada mümkün olanın sınırlarını zorlamasıyla şaşırmaya hazırlanın. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Başlığın da söylediği gibi bu, mobil bir video kullanmak ve çekilenleri sanal sahneler halinde yeniden oluşturmak için yapıldı. Ve en iyi kısmı? Küçük kardeşi Instant NGP gibi hala süper verimlidir. Ne kadar serin! Her iki yaklaşımla da sadece iki yılda çok yol kat ettik.





Neuralangelo'nun nasıl çalıştığını incelediğimiz videonun tamamını izleyin. Bu ileri teknolojinin ardındaki sırları keşfedin ve NVIDIA'nın kaydettiği büyük ilerlemelere tanık olun. Sanal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran sürükleyici bir deneyime hazır olun.

Videoyu izle:





Referanslar

Li ve diğerleri, CVPR 2023: Neuralangelo, https://research.nvidia.com/labs/dir/neuralangelo/paper.pdf

Neuralangelo, https://research.nvidia.com/labs/dir/neuralangelo/paper.pdf Daha fazla sonuç içeren proje sayfası: https://research.nvidia.com/labs/dir/neuralangelo/

https://research.nvidia.com/labs/dir/neuralangelo/ Anında NGP makalesi: https://www.louisbouchard.ai/nvidia-photos-into-3d-scenes/

https://www.louisbouchard.ai/nvidia-photos-into-3d-scenes/ Podcast: https://open.spotify.com/show/4rKRJXaXlClkDyInjHkxq3



