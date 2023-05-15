Netizenler, 2023 Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme Yılı





Küresel olarak siber güvenlik iş gücüne olan ihtiyacın artmasına rağmen, vasıflı profesyonellere yönelik arz ve talepte büyük bir boşluk görüyoruz. Sebep? - gerekli becerilere sahip yeterli iş gücümüz yok. Artık bu açığı siber güvenlik alanında becerileri artırma fırsatı olarak görmenin zamanı geldi.

EC-Council'in küratörlüğünü yaptığı birinci sınıf siber güvenlik kurs paketlerine erişim sağlamak için bugün web sitesindeki yeşil üst menüdeki HackerNoon Learn sekmesine göz atın.









Dijital ortam gelişmeye devam ettikçe siber güvenlik, işletmelerin ve bireylerin kişisel ve kurumsal verileri korumaları açısından en önemli öncelik haline geldi. Bu nedenle, her geçen gün artan siber tehditlere karşı koymak ve bunları önlemek için eğitimli ve sertifikalı siber güvenlik yeteneklerine olan talebin arttığını görüyoruz. EC-Council'in CodeRed kurs paketleri ile becerilerinizi geliştirerek çağın ilerisinde kalabilirsiniz.

Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme İhtiyacı

Bir veri ihlalinin ortalama maliyetinin 2023 yılında her olay için 5 milyon ABD Dolarını aşması bekleniyor ( TechCircle, 2022 ).





Bu şaşırtıcı rakam, işletmelerin siber güvenliğe öncelik vermesi ve çalışanların eğitimine yatırım yapması gerektiğini vurguluyor. Üstelik uzaktan çalışmanın artması ve teknolojiye olan bağımlılığın artmasıyla birlikte siber tehditler daha karmaşık hale geldi ve tespit edilmesi zorlaştı.





Siber güvenlik alanında beceri geliştirmek bireyin kariyerini hızlandırabilir. EC Konseyi sertifikalı profesyoneller iş fırsatlarının arttığını, maaşların arttığını ve iş güvenliğinin arttığını bildiriyor. Örneğin, Sertifikalı Etik Hacker (C|EH) sertifikasına sahip kişiler yıllık ortalama 98.000 $ maaş kazanmaktadır ( PayScale, 2023 ).





C|EH Onur Listesi raporuna göre, ankete katılan C|EH'lerin %50'si sertifikasyonu tamamladıktan sonra terfi alabildi.

Eğitimli ve Sertifikalı Siber Güvenlik Yeteneğine Yönelik Artan Talep

Eğitimli ve sertifikalı siber güvenlik yeteneklerine olan talep belirli bir bölge veya sektörle sınırlı değildir. Bu, tüm sektörlerdeki işletmeleri etkileyen küresel bir trenddir.





Örneğin sağlık sektöründe son yıllarda siber saldırılarda önemli bir artış görülüyor. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık kuruluşları, bir önceki yıla göre %86 artışla haftada ortalama 1.410 siber saldırı yaşadı ( SecurityMagazine, 2023 ).





Finansal hizmetler sektörü siber suçluların bir diğer ana hedefi haline geldi. Uluslararası Para Fonu'nun bir raporunda şunlar belirtildi:





“mali denetleyicilerin çoğu siber güvenlik düzenlemeleri getirmedi veya bunları uygulamak için kaynak oluşturmadı” ( IMF, 2023 ).





Bu sektörlerde ve diğer sektörlerde eğitimli ve sertifikalı siber güvenlik yeteneklerine olan talep 2023 ve sonrasında artmaya devam edecek.

Siber Güvenlikte Beceri Geliştirmenin Avantajları

Siber güvenlik profesyonellerine olan yüksek talebin son örnekleri iş piyasasında görülebilir. ABD siber güvenlik çalışanlarına olan talep, genel orandan 2,4 kat daha hızlı arttı ve 2022'de sektör, siber güvenlik iş ilanları için ilk on ayın dokuzuna tanık oldu ( CyberSeek, 2022 ).





Ayrıca, bilgi güvenliği analistlerine yönelik istihdam fırsatlarının 2021 ile 2031 arasında %35 oranında artarak tüm meslekler için ortalama büyüme oranını aşacağı tahmin edilmektedir ( ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2022 ).





Siber güvenlikte beceri geliştirmenin beş avantajı:





İş Güvenliği: Siber güvenlik hızla büyüyen bir alandır ve doğru beceri ve niteliklere sahip olanlar, rollerinde ilerledikçe iş güvenliği ve daha büyük büyüme fırsatlarıyla birlikte kazançlı maaşlar bekleyebilirler.

Kariyer Büyümesi: Siber güvenlik alanında beceri geliştirmek, terfiler, yönetim pozisyonları ve uzmanlaşmış roller dahil olmak üzere yeni fırsatların kapısını açabilir.

Etki: Siber güvenlik uzmanları bireyleri, kuruluşları ve hatta ulusları siber tehditlerden korumada kritik öneme sahiptir. Bu alanda becerilerinizi geliştirerek dünyada gerçek bir fark yaratabilirsiniz.

Sürekli Öğrenme: Siber güvenlik sürekli gelişen bir alandır, bu da her zaman öğrenilecek yeni bir şeyin olduğu anlamına gelir. Beceri geliştirmek, en son trendler, araçlar ve tekniklerle güncel kalmanıza yardımcı olabilir.

Esneklik: Siber güvenlik becerileri yüksek oranda aktarılabilir; bu da çeşitli endüstrilerde ve sektörlerde çalışabileceğiniz anlamına gelir. Bu esneklik, becerilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun doğru işi bulmanıza yardımcı olabilir.

2023'te Oluşturulacak En Çok Aranan Siber Güvenlik Becerileri

Günümüzün dijital çağında siber güvenlik, veri ve sistemlerin güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Büyüyen bu tehditle mücadele etmek için siber güvenlik alanında becerilerin geliştirilmesi giderek daha önemli hale geldi. 2023'te profesyoneller için en çok talep gören siber güvenlik becerileri arasında sızma testi, dijital adli tıp, bulut güvenliği ve ağ güvenliğinde uzmanlaşma yer alıyor. Bu beceriler, güvenlik sorunlarını analiz etmek ve çözmek, bilgisayar sistemlerini incelemek, tehditleri değerlendirmek, olaylara yanıt vermek ve siber tehditlerin oluşturduğu riskleri azaltmak için denetimler yapmak için gereklidir.





Sızma testi: Etik hackleme veya penetrasyon testi, bilgisayar korsanları onları istismar etmeden önce güvenlik açıklarını keşfetmeyi ve azaltmayı amaçlayan gelişmiş güvenlik biçimleridir. 2022'de keşfedilen 25.000'den fazla güvenlik açığı ve saldırı türü (diğerlerinin yanı sıra Stealer, Botent, DDOS ve Zero-Day dahil) göz önüne alındığında, işletmelerin güvenlik duruşlarını iyileştirmeleri ve reaktif olmaktan çok proaktif olmaları gerekiyor ( State of Cyber Threat Intelligence Report, 2023 ).



Bulut Güvenliği: BT endüstrisi, dijital altyapısında, uygulamalarda ve altyapıda yanlış yapılandırmalar nedeniyle güvenlik açıklarına yol açan önemli bir çevresel değişimden geçiyor. Siber güvenliğin bu yeni dalı, profesyonellerin buluttaki güvenlik unsurlarını iyice anlamasını gerektiriyor.



Ağ Güvenliği: Çalışmalar ve anketler, kuruluşların %99'undan fazlasının, iç ve dış kullanıcıların iş verilerine erişim modundaki hızlı değişiklikleri takiben sıfır güven çerçevesini benimsemeyi planladığını göstermiştir ( What's Next in Cyber Report, 2022 ). Bu nedenle, bu yeni kimlik güvenliği kavramı, güvenlik durumunu sürdürmek ve daha da sağlamlaştırmak için otomasyon, politika yönetimi, davranış analitiği vb. konularda becerilere sahip güvenlik profesyonellerini gerektirir.



Dijital Adli Tıp: Güvenlik ihlalleri ve saldırılara ilişkin adli tıp, işletmeler için çok önemli varlıklardır. Bu bilgiler yalnızca kuruluşların bilgisayar korsanlarına karşı yasal işlem başlatmasına olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tespit edilemeyen güvenlik açıkları ve saldırganın kullanmış olabileceği yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmesine de olanak tanır. Dijital adli bilişimin 2030 yılına kadar 30,78 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir, bu da yetenekli bilgisayar adli tıp uzmanlarına olan ihtiyacın arttığını göstermektedir ( VertifiedMarketResearch.com, 2023 ).

Avrupa Komisyonu Konseyinin KurallarıKırmızı Kurs Paketleri Kariyer Belirleyici Fırsatlar

Siber güvenlik konusunda becerilerinizi geliştirmek ve rakiplerinizin önünde kalabilmek için doğru eğitim ve sertifikasyon programlarını seçmek çok önemlidir. EC-Council'ın CodeRed kurs paketleri, becerilerini geliştirmek isteyen herkes için kapsamlı ve kariyer belirleyici bir fırsat sunar. Bu paketler, çeşitli talep üzerine, pratik siber güvenlik becerileri ve bilgilerini kapsar; her paket, bu becerilerde uzmanlaşmanıza ve sektörde tanınan değerli sertifikalar kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış çeşitli kurslar ve materyaller içerir.

Beş CodeRed kurs paketinin bağlantıları şunlardır:



Pentesting Agent Başlangıç paketi, penetrasyon testine yeni başlayan kişiler için tasarlanmıştır. Ağ haritalaması, güvenlik açığı taraması ve web uygulaması testi gibi konuları kapsar.

Pentesting Agent Intermediate paketi, penetrasyon testi konusunda biraz deneyimi olan ancak becerilerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ayrıcalık yükseltme, şifre kırma ve istismar sonrası teknikler gibi daha ileri konuları kapsar.

Siber Profesyonel Olma paketi, siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen ancak nereden başlayacağından henüz emin olmayan kişiler için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yoludur. Siber hukuk, dijital adli tıp ve olaylara müdahale gibi alanlarda temel bilgilerden ileri düzey kavramlara kadar siber güvenliğin tüm yönlerini kapsar.

Mastering Digital Forensics paketi, dijital adli tıpta uzmanlaşmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Kanıt toplama, analiz etme ve raporlama gibi konuları kapsayarak siber suçları etkin bir şekilde araştırmalarına ve önlemelerine olanak sağlar.

Mastering Network Security paketi, ağ güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Güvenlik duvarı yapılandırması, izinsiz giriş tespiti ve önlenmesi ve sanal özel ağlar (VPN'ler) gibi konuları kapsar. Bugün büyüme ve başarı için muazzam fırsatlar sunan bir alanda kariyerinize ve becerilerinize yatırım yapmak için bu mükemmel fırsattan en iyi şekilde yararlanın.

Çözüm

Siber tehditlerin karmaşıklığı ve sıklığı artarken, siber güvenlik alanında beceri geliştirmek her sektördeki profesyoneller için temel bir ihtiyaç haline geldi. Geçen yıl geniş çapta kamuoyuna duyurulan ve şirkete müşteri ödemelerinde 350 milyon dolara mal olan T-Mobile veri ihlali gibi son zamanlardaki yüksek profilli siber güvenlik olaylarıyla ( Tech.co, 2023 ), siber güvenlikte beceri geliştirmek yalnızca önde kalmanın bir yolu değildir. Oyunun amacı değil, aynı zamanda kuruluşları siber tehditlerden korumanın da bir yolu.





EC-Council'ın CodeRed kurs paketleri, siber güvenlik alanında becerilerin geliştirilmesi için kapsamlı ve kariyer belirleyici bir fırsat sunar. Siber güvenlikte beceri kazanmanın yalnızca sertifika almak veya kursları tamamlamakla ilgili olmadığını unutmayın. Bu aynı zamanda en son tehditler ve güvenlik açıkları konusunda güncel kalmak ve sürekli olarak öğrenmek ve gelişmekle de ilgilidir.





Bu kurslara HackerNoon öğrenme sekmesinden bugün erişebilirsiniz!

Referanslar





Adrian T. (2023, 2 Mart). Artan Siber Tehditler, Finansal Firmaların Acilen Daha İyi Güvencelere İhtiyaç Duyduğu anlamına geliyor. IMF. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/03/02/mounting-cyber-threats-mean-financial-firms-urgently-need-better-safeguards





Anderson JL (2023, 20 Ocak). Küresel siber saldırılar 2022'de %38 arttı . Security Magazine. https://www.securitymagazine.com/articles/98810-global-cyberattacks-increased-38-in-2022





Bagchi S. (2022, 19 Şubat). Veri ihlallerinin ortalama maliyeti 2023'te olay başına 5 milyon doları aşacak: Rapor. Teknoloji Çemberi . https://www.techcircle.in/2022/12/19/average-cost-of-data-breaches-to-surpass-5-mn-per-incident-in-2023-report





Drapkin A. (2023, 11 Şubat). 2022 ve 2023 Yılında Şu ana Kadar Gerçekleşen Veri İhlalleri. Tech.Co. https://tech.co/news/data-breaches-updated-list





Alevlenme noktası. (2023). Siber Tehdit İstihbaratının Durumu: 2023 . https://flashpoint.io/wp-content/uploads/State-of-Cyber-Threat-Intelligence-Report-2023.pdf





Palo Alto Ağları (2022*). Siberde Sırada Ne Var Küresel Yönetici Nabzı Kontrolü*. https://start.paloaltonetworks.com/whats-next-in-cyber-report





PayScale (2023, 12 Nisan). Sertifikasyon Maaşı: Sertifikalı Etik Hacker (CEH) . https://www.payscale.com/research/US/Certification=Certified_Ethical_Hacker_(CEH)/Salary





Doğrulanmış Pazar Araştırması. Dijital Adli Tıp Pazar Büyüklüğü ve Tahmini. https://www.verifiedmarketresearch.com/product/digital-forensics-market/



