.NET C#'ta Gözlemci Tasarım Deseni İçin Temel Bir Kılavuz

Bu makalede, .NET C#'taki Observer Design Pattern'i bazı geliştirmelerle birlikte öğreneceksiniz.
Gözlemci Tasarım Deseni, en önemli ve yaygın olarak kullanılan tasarım desenlerinden biridir.
Öncelikle Observer Design Pattern'in resmi tanımını kontrol edelim.
göre
Gözlemci tasarım modeli, bir abonenin bir sağlayıcıya kaydolmasını ve sağlayıcıdan bildirim almasını sağlar. Push tabanlı bildirim gerektiren her senaryo için uygundur. Desen, bir sağlayıcıyı (özne veya gözlemlenebilir olarak da bilinir) ve sıfır, bir veya daha fazla gözlemciyi tanımlar. Gözlemciler sağlayıcıya kaydolur ve önceden tanımlanmış bir durum, olay veya durum değişikliği meydana geldiğinde sağlayıcı, yöntemlerinden birini çağırarak tüm gözlemcileri otomatik olarak bilgilendirir. Bu yöntem çağrısında sağlayıcı aynı zamanda gözlemcilere mevcut durum bilgisini de sağlayabilir. .NET'te gözlemci tasarım modeli, genel System.IObservable<T> ve System.IObserver<T> arabirimlerinin uygulanmasıyla uygulanır. Genel tür parametresi, bildirim bilgilerini sağlayan türü temsil eder.
Artık bildiğimiz gibi Observer Tasarım Modeli , Observable ve Observer modülleri arasındaki ilişkiyi formüle etmektedir. Observer Design Pattern'i benzersiz kılan şey, onu kullanarak bunu sıkı bir bağ kurmadan başarabilmenizdir.
Desenin çalışma şeklini analiz ederek aşağıdakileri bulacaksınız:
Bunlar , .NET C#' ta Gözlemci Tasarım Desenini uygulamak için kullanılan soyutlamalardır .
Bu, herhangi bir Observable'ı temsil eden bir Kovaryant arayüzüdür. .NET'te Variance hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız makaleye göz atabilirsiniz.
Bu arayüzde tanımlanan üyeler şunlardır:
public IDisposable Subscribe (IObserver<out T> observer);
Bazı Gözlemcilerin bilgi akışıyla ilgilendiğini Gözlemlenebilire bildirmek için
Subscribe yöntemi çağrılmalıdır.
Subscribe yöntemi,
IDisposable arabirimini uygulayan bir nesneyi döndürür. Bu nesne daha sonra Observer tarafından Observable tarafından sağlanan bilgi akışından çıkmak için kullanılabilir. Bu yapıldıktan sonra Gözlemciye bilgi akışındaki herhangi bir güncelleme hakkında bilgi verilmeyecektir.
Bu, herhangi bir Observer'ı temsil eden bir Contravariant arayüzüdür. .NET'te Variance hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız makaleye göz atabilirsiniz.
Bu arayüzde tanımlanan üyeler şunlardır:
public void OnCompleted (); public void OnError (Exception error); public void OnNext (T value);
Observer'a bilgi akışının tamamlandığını ve Observer'ın daha fazla bilgi beklememesi gerektiğini bildirmek için
OnCompleted yöntemi Observable tarafından çağrılmalıdır.
Observer'a bir hata oluştuğunu bildirmek için Observable tarafından
OnError yöntemi çağrılmalıdır.
OnNext yöntemi, Observer'a yeni bir bilgi parçasının hazır olduğunu ve akışa eklendiğini bildirmek için Observable tarafından çağrılmalıdır.
Şimdi Microsoft'un Observer Design Pattern'in C#'ta uygulanmasını nasıl önerdiğini görelim. Daha sonra size kendi uyguladığım bazı küçük geliştirmeleri göstereceğim.
Basit bir Hava Tahmini Konsol Uygulaması oluşturacağız. Bu uygulamada WeatherForecast modülümüz (Observable, Provider, Subject) ve WeatherForecastObserver modülümüz (Observer) olacak.
Öyleyse uygulamayı incelemeye başlayalım.
namespace Observable { public class WeatherInfo { internal WeatherInfo(double temperature) { Temperature = temperature; } public double Temperature { get; } } }
Bu, bilgi akışında akacak bilgi parçasını temsil eden varlıktır.
using System; using System.Collections.Generic; namespace Observable { public class WeatherForecast : IObservable<WeatherInfo> { private readonly List<IObserver<WeatherInfo>> m_Observers; private readonly List<WeatherInfo> m_WeatherInfoList; public WeatherForecast() { m_Observers = new List<IObserver<WeatherInfo>>(); m_WeatherInfoList = new List<WeatherInfo>(); } public IDisposable Subscribe(IObserver<WeatherInfo> observer) { if (!m_Observers.Contains(observer)) { m_Observers.Add(observer); foreach (var item in m_WeatherInfoList) { observer.OnNext(item); } } return new WeatherForecastUnsubscriber(m_Observers, observer); } public void RegisterWeatherInfo(WeatherInfo weatherInfo) { m_WeatherInfoList.Add(weatherInfo); foreach (var observer in m_Observers) { observer.OnNext(weatherInfo); } } public void ClearWeatherInfo() { m_WeatherInfoList.Clear(); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
WeatherForecast sınıfı
IObservable<WeatherInfo> uygulamasını uyguluyor.
Subscribe yönteminin uygulanmasında Observer'da aktarılanın daha önce kayıtlı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Değilse, onu yerel
m_Observers gözlemcileri listesine ekliyoruz. Daha sonra yerel
m_WeatherInfoList listesindeki tüm
WeatherInfo girişlerini tek tek döngüye alıyoruz ve Observer'ın
OnNext metodunu çağırarak Observer'ı bu konuda bilgilendiriyoruz.
WeatherForecastUnsubscriber sınıfının yeni bir örneğini döndürüyoruz.
RegisterWeatherInfo yöntemi, ana modülün yeni
WeatherInfo kaydedebilmesi için tanımlanır. Gerçek dünyada bu, dahili planlanmış bir API çağrısıyla veya SignalR Hub'a yönelik bir dinleyiciyle veya bilgi kaynağı olarak görev yapacak başka bir şeyle değiştirilebilir.
using System; using System.Collections.Generic; namespace Observable { public class Unsubscriber<T> : IDisposable { private readonly List<IObserver<T>> m_Observers; private readonly IObserver<T> m_Observer; private bool m_IsDisposed; public Unsubscriber(List<IObserver<T>> observers, IObserver<T> observer) { m_Observers = observers; m_Observer = observer; } public void Dispose() { Dispose(true); GC.SuppressFinalize(this); } protected virtual void Dispose(bool disposing) { if (m_IsDisposed) return; if (disposing && m_Observers.Contains(m_Observer)) { m_Observers.Remove(m_Observer); } m_IsDisposed = true; } ~Unsubscriber() { Dispose(false); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
IDisposable uygular.
using System; using System.Collections.Generic; namespace Observable { public class WeatherForecastUnsubscriber : Unsubscriber<WeatherInfo> { public WeatherForecastUnsubscriber( List<IObserver<WeatherInfo>> observers, IObserver<WeatherInfo> observer) : base(observers, observer) { } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
Unsubscriber<T> sınıfından miras alınır.
using System; namespace Observable { public class WeatherForecastObserver : IObserver<WeatherInfo> { private IDisposable m_Unsubscriber; public virtual void Subscribe(WeatherForecast provider) { m_Unsubscriber = provider.Subscribe(this); } public virtual void Unsubscribe() { m_Unsubscriber.Dispose(); } public void OnCompleted() { Console.WriteLine("Completed"); } public void OnError(Exception error) { Console.WriteLine("Error"); } public void OnNext(WeatherInfo value) { Console.WriteLine($"Temperature: {value.Temperature}"); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
WeatherForecastObserver sınıfı,
IObserver<WeatherInfo> uygulamasını uyguluyor.
OnNext yönteminde sıcaklığı konsola yazıyoruz.
OnCompleted metodunda konsola “Completed” yazıyoruz.
OnError metodunda konsola “Error” yazıyoruz.
void Subscribe(WeatherForecast provider) yöntemini tanımladık. Döndürülen aboneliği iptal etme nesnesi, abonelikten çıkma durumunda kullanılmak üzere dahili olarak kaydedilir.
void Unsubscribe() yöntemi tanımlanır ve dahili olarak kaydedilen aboneliği iptal etme nesnesinden yararlanır.
using System; namespace Observable { class Program { static void Main(string[] args) { var provider = new WeatherForecast(); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(1)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(2)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(3)); var observer = new WeatherForecastObserver(); observer.Subscribe(provider); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(4)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(5)); observer.Unsubscribe(); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(6)); observer.Subscribe(provider); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(7)); Console.ReadLine(); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
Microsoft'un uygulamasını kontrol ettiğimde bazı endişeler buldum. Bu nedenle bazı küçük değişiklikler yapmaya karar verdim.
using System; using System.Collections.Generic; namespace ExtendedObservable { public interface IExtendedObservable<out T> : IObservable<T> { IReadOnlyCollection<T> Snapshot { get; } IDisposable Subscribe(IObserver<T> observer, bool withHistory); } }
Burada neyi fark edebiliriz:
IExtendedObservable<out T> arabirimi,
IObservable<T> arabirimini genişletir.
IReadOnlyCollection<T> Snapshot özelliğini tanımladık.
IDisposable Subscribe(IObserver<T> observer, bool withHistory) yöntemini ekstra bir
bool withHistory parametresiyle tanımladık, böylece Observer abone olma anında mevcut bilgi girişleri hakkında bildirim almak isteyip istemediğine karar verebilir.
using System; namespace ExtendedObservable { public class Unsubscriber : IDisposable { private readonly Action m_UnsubscribeAction; private bool m_IsDisposed; public Unsubscriber(Action unsubscribeAction) { m_UnsubscribeAction = unsubscribeAction; } public void Dispose() { Dispose(true); GC.SuppressFinalize(this); } protected virtual void Dispose(bool disposing) { if (m_IsDisposed) return; if (disposing) { m_UnsubscribeAction(); } m_IsDisposed = true; } ~Unsubscriber() { Dispose(false); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
Unsubscriber sınıfı genel bir sınıf değildir.
using System; using System.Collections.Generic; namespace ExtendedObservable { public class WeatherForecastUnsubscriber : Unsubscriber { public WeatherForecastUnsubscriber( Action unsubscribeAction) : base(unsubscribeAction) { } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
Unsubscriber<T> den
<T> kısmını kaldırdık.
Action üstleniyor.
using System; using System.Collections.Generic; namespace ExtendedObservable { public class WeatherForecast : IExtendedObservable<WeatherInfo> { private readonly List<IObserver<WeatherInfo>> m_Observers; private readonly List<WeatherInfo> m_WeatherInfoList; public WeatherForecast() { m_Observers = new List<IObserver<WeatherInfo>>(); m_WeatherInfoList = new List<WeatherInfo>(); } public IReadOnlyCollection<WeatherInfo> Snapshot => m_WeatherInfoList; public IDisposable Subscribe(IObserver<WeatherInfo> observer) { return Subscribe(observer, false); } public IDisposable Subscribe(IObserver<WeatherInfo> observer, bool withHistory) { if (!m_Observers.Contains(observer)) { m_Observers.Add(observer); if (withHistory) { foreach (var item in m_WeatherInfoList) { observer.OnNext(item); } } } return new WeatherForecastUnsubscriber( () => { if (m_Observers.Contains(observer)) { m_Observers.Remove(observer); } }); } public void RegisterWeatherInfo(WeatherInfo weatherInfo) { m_WeatherInfoList.Add(weatherInfo); foreach (var observer in m_Observers) { observer.OnNext(weatherInfo); } } public void ClearWeatherInfo() { m_WeatherInfoList.Clear(); } } }
Burada neyi fark edebiliriz:
m_WeatherInfoList listesini döndüren ancak
IReadOnlyCollection olarak döndüren
IReadOnlyCollection<WeatherInfo> Snapshot özelliği dışında hemen hemen aynıdır.
withHistory parametresini kullanan
IDisposable Subscribe(IObserver<WeatherInfo> observer, bool withHistory) yöntemi.
using System; namespace ExtendedObservable { public class WeatherForecastObserver : IObserver<WeatherInfo> { private IDisposable m_Unsubscriber; public virtual void Subscribe(WeatherForecast provider) { m_Unsubscriber = provider.Subscribe(this, true); } public virtual void Unsubscribe() { m_Unsubscriber.Dispose(); } public void OnCompleted() { Console.WriteLine("Completed"); } public void OnError(Exception error) { Console.WriteLine("Error"); } public void OnNext(WeatherInfo value) { Console.WriteLine($"Temperature: {value.Temperature}"); } } }
Burada fark edebileceğimiz şey, artık geçmişle
Subscribe olmayacağına karar veren
Subscribe(WeatherForecast provider) dışında hemen hemen aynı olmasıdır.
using System; namespace ExtendedObservable { class Program { static void Main(string[] args) { var provider = new WeatherForecast(); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(1)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(2)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(3)); var observer = new WeatherForecastObserver(); observer.Subscribe(provider); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(4)); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(5)); observer.Unsubscribe(); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(6)); observer.Subscribe(provider); provider.RegisterWeatherInfo(new WeatherInfo(7)); Console.ReadLine(); } } }
Öncekiyle aynı.
Artık .NET C#'taki Gözlemci Tasarım Deseninin temellerini biliyorsunuz. Ancak bu hikayenin sonu değil.
Yararlı bulabileceğiniz daha harika özellikler ve yetenekler sağlayan
IObservable<T> ve
IObserver<T> arayüzleri üzerine oluşturulmuş kütüphaneler vardır.
Bu kütüphanelerden biri de
Bu nedenle bu kütüphaneleri keşfetmenizi ve denemenizi tavsiye ederim. Eminim bazılarını beğeneceksiniz.