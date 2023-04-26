Neden SADECE Bitcoin? - Bitcoin “Kripto” DEĞİLDİR

Hackernoon konusunda endişeleniyorum ama anlıyorum. Teknoloji medyasının en açık ve kapsayıcı sitesi olarak altcoin tartışmalarına boğulması kaçınılmaz. Ve " altcoinler " diyorum çünkü ben bir yetişkinim ve "sh*tcoinler" demeyi reddediyorum ama hataya düşmeyin: bu coinlerin hiçbiri bitcoin'e "alternatif" değil.





Aynı basketbol sahasında bile değiller ve aslında aynı oyunu oynamıyorlar.





Bitcoin "kripto" DEĞİLDİR ve devam eden bu efsanenin varolma nedenlerinden biri de bunun nedenini açıklamaktır.





Bitcoin'in efsanevi yaratıcısı Satoshi Nakamoto, ünlü bir şekilde şöyle yazmıştı: "İnanmıyorsanız veya anlamıyorsanız, sizi ikna etmeye çalışacak zamanım yok, üzgünüm." Ancak zamanım var. Ve kendimi Hackernoon'un bitcoin elçisi ilan ediyorum .





Bu sitede Web3, NFT toplulukları ve şu veya bu kripto paranın tokenomikleri hakkında sonsuz teori ve düşünceye ulaşacaksınız. Bitcoin bakış açısının da temsil edilmesi adil.





Ancak konunun anlaşılması zaman alacak. Bitcoin, Proof of Work'ü gerektirir ; öğrencinin kendi ödüllerini kazanması ve bedelini kan, ter ve gözyaşıyla ödemesi gerekir. Ayrıca dürüst olalım, bu karmaşık bir konu. Bitcoin hakkında bilgi edinmek sizi para teorisinden ağ etkilerine, teknoloji jargonuna, toplumsal değişime ve memlere götürecektir. Ve bunların hepsi önemli. Hatta gerekli. Yüz saat yatırım yapın ve hayatınız en iyi şekilde değişecektir. Ve bu bir garantidir.





Yolda sonsuz dikkat dağıtıcı şeyler var. Halkı enflasyondan kurtaracak tek cankurtaran sandalından uzak tutmak için anlatı üstüne anlatıyı döndüren güçler. Medyayı kontrol ediyorlar ve bu aptalca hikayeler hakkında kitaplar yazması ve programlara ev sahipliği yapması için başarısız aktörleri işe alıyorlar. Çünkü imparatorluklarını ayakta tutabilmek için gizli vergiye, yani enflasyona çaresizce ihtiyaçları var. Hedeflerine ulaşmak için yoktan basılan paralarından hiçbirini esirgemezler.

Ve yine de Bitcoin yoluna devam ediyor.

Başka Bir Paraya Karşı Dava

Ve bir de altcoinler ve onların şüpheli yaratıcıları var. Bitcoin topluluğu arasında bu konuda yalnız olabilirim, ancak altcoinlere yatırım yapan çoğu insanın nüfusu dolandırmaya çalışmadığına gerçekten inanıyorum. Sadece kafaları karışık. Bitcoin'i olduğu gibi göremiyorlar çünkü onun gibi bir yaratık hiç var olmadı. En iyi niyetlere sahip durdurulamaz bir parasal zirve yırtıcısı, gerçekliğimizde sıklıkla gerçekleşmez.

Peki bitcoinciler neden "Bitcoin kripto DEĞİLDİR" diyor? Kriptografi tüm madeni paraların temel bileşenidir, değil mi? Ve aslında hepsi aynı şeyi yapıyor değil mi? Arkasındaki teknoloji benzer olabilir ancak Bitcoin bundan çok daha fazlasıdır. Tekrarı mümkün olmayan özelliklere sahip eşsiz bir yaratıktır. Gigi olarak bilinen isimsiz filozof, bunu en iyi şekilde içten " Sevgili Ailem, Sevgili Dostlarım - Hala bitcoin'i olmayan hepinize bir mektup " şeklinde ifade ediyor:





“Bitcoin tartışmasız kraldır ve dijital kıtlığın tek ciddi rakibidir. En iyi ağ etkilerine, en yüksek likiditeye ve birçok büyüklük sırasına göre en yüksek güvenliğe sahiptir. Başka hiçbir şey buna yaklaşamaz ve başka herhangi bir paraya isim verirken dijital mürekkebi israf etmek istemiyorum. Bitcoin'in taklitçileri hakkında söyleyeceğim tek şey şu: Onlara dokunmayın.”





Bitcoin'de sıklıkla olduğu gibi, Gigi bu konuda sadece yüzeyseldir.





Bitcoin'i tanımlamanın bir yolu şu olabilir: kimseye ait olmayan ve dolayısıyla hepimize ait olan mükemmel parayı yaratmak için mükemmel bir şekilde bir araya gelen birkaç mucize. Merkezi olmayan bu canlının insanlığın tek umudu olarak ortaya çıkması için aynı yere defalarca yıldırım düşmesi. Dünyanın, tarihte ilk kez parayı ve devleti nihayet ayırma şansı var ve biz bu fırsatı kaybetmeyi göze alamayız.

Bitcoin Dünyayı Nasıl Kurtaracak?

Yazar, “ Neden Bitcoin ihtiyacınız olan tek kripto para birimidir ?” başlıklı makalesinde şöyle açıklıyor: “Bitcoin, gerçek anlamda merkezi olmayan tek kripto para birimidir. Bitcoin protokolünü tek bir varlık veya kişi çalıştırmaz veya işletmez.” Bu merkez eksikliği, tek bir hata noktasının bulunmadığı anlamına gelir; bu da şu anlama gelir:





“Bitcoin ekosisteminin tamamı her türlü karşı taraf riskine karşı tamamen dirençlidir. Politik ve sosyal olarak bu, Bitcoin ağının genel değer teklifi açısından son derece önemlidir; çünkü tek bir başarısızlık noktası olmaksızın, hükümetler ve diğer güçlü varlıklar herhangi bir bireyi veya grubu tabanın temel bileşenlerini düzenlemeye veya değiştirmeye hedefleyemez, zorlayamaz veya manipüle edemez. protokol."





Herhangi bir altcoin benzer bir şey iddia edebilir mi? Yapamazlar çünkü belirlediğimiz gibi aynı oyunu oynamıyorlar.





Altcoinler, yaratıcıları için (ve eğer şanslıysa bazıları tüccarlar için) fiat para üretmek için varlar.





Bitcoin'in varoluş nedeni dünyayı kendisinden kurtarmaktır. Gezegendeki her insana mülkiyet hakkı vermek. Hepimizin birbirimizle müdahale olmadan işlem yapabilmesine izin vermek. Enflasyona son vermek için. En iyi memlere ilham vermek. Ve çok daha fazlası.





Hepimizin Bitcoin'e ihtiyacı var ve bu yazının planı bunu kanıtlamak. Azar azar. Her seferinde bir makale.





Bu, Bitcoin'in Hackernoon elçisi Eduardo Prospero'nun bir gönderisiydi.

Ana resim Yegorpetrov'a aittir .





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