Nasıl Blockchain Geliştiricisi Olunur: Bu 10 Profesyonel Bunu Nasıl Başardı?

Ortalama bir blockchain geliştiricisi yılda yaklaşık 146.000 dolar kazanıyor ! Kripto para biriminin yaygın olarak benimsenmesi nedeniyle blockchain geliştiricilerine olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Bu makalede size bir blockchain geliştiricisi olarak yolculuğunuzu başlatmak için bir yol haritası ve en iyi kaynaklardan bazılarını sunuyorum.

Blockchain Geliştiricisi Kimdir?

Bir blockchain geliştiricisi, blockchain ağını oluşturan ve sürdüren kişidir.

Blockchain protokollerini optimize etmekten, dahili blockchain sistemlerini geliştirmekten ve akıllı sözleşmeler ve web uygulamaları oluşturmaktan sorumludurlar.

Saldırıları veya stratejik değişiklikleri önlemek için çoğu işveren, geliştiricilerinin tüm blockchain verilerini saklamasını isteyecektir. Ayrıca istemci uygulamalarını ve güvenliğini sürdürmek için arayüzler oluşturmaktan da sorumludurlar.

Blockchain Geliştiricisi Olmanın Adımları

1. Blockchain Temellerini Anlayın

Bir beceride uzman olmak için temelleri öğrenmek harika bir başlangıç noktasıdır.

Blockchain geliştirmeye başlamadan önce öncelikle blockchain'in ne olduğunu anlamalısınız. Blockchain'in nasıl ortaya çıktığını anlamak, onu blockchain uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanacağınızı bilmenize yardımcı olacaktır.

Öğreticiler , kılavuzlar , kurslar ve eğitimler sizi blockchain'in temelleri konusunda güncel tutabilir.

2. Merkezi Olmayan Uygulamaların ve Ethereum'un Temellerini Anlayın

Enerjide Blockchain Teknolojisi dergisine göre, "Merkezi olmayan bir uygulama", genellikle akıllı sözleşmelerin kullanımı yoluyla özerk bir şekilde çalışabilen ve merkezi olmayan bir bilgi işlem, blockchain veya diğer dağıtılmış defter sistemi üzerinde çalışan bir uygulamadır.

Ethereum, merkezi bir otoritenin kısıtlamaları olmadan uygulamalar geliştirmeye ve küresel olarak işlem yapmaya yönelik bir teknolojidir.

Bu teknolojinin güvenliği ve zengin ekosistemi nedeniyle merkezi olmayan uygulamalar genellikle Ethereum ile oluşturulur.

Merkezi olmayan uygulamaların ve Ethereum'un sağlam bir şekilde anlaşılması, blockchain gelişimi için bir zorunluluktur.

3. Web Geliştirmenin Temellerini Öğrenin

Web geliştirme iki bölüme ayrılmıştır: ön uç ve arka uç.

Ön uç, kullanıcı arayüzüyle veya uygulamanızın potansiyel müşterilerin veya ziyaretçilerin etkileşime gireceği görsel yönüyle ilgilidir.

Arka uç, size görsel tarafı sağlamak için perde arkasında çalışan sunucu ve uygulamayla ilgiliydi.

İyi bir web geliştirme bilgisine sahip olmak, blockchain geliştirmeye geçişinize yardımcı olacaktır.

4. Akıllı Sözleşmenin Ne Olduğunu Anlayın

Bir blockchain geliştiricisi olarak çalışmak akıllı sözleşmelerin kullanılmasını içerecektir.

Akıllı sözleşme, bir blockchain üzerinde saklanan ve sözleşme performansını dijital olarak kolaylaştırmak, doğrulamak veya uygulamak için tasarlanmış bir bilgisayar protokolüdür.

C++, Golang ve Python'u öğrenmek harikadır, ancak güncel kalmak için Solidity'de (akıllı sözleşmeler oluşturmak için en popüler dil) iyi bir temele sahip olmanız gerekir.

5. Akıllı Sözleşmelerinizi Ön Uca Nasıl Bağlayacağınızı Anlayın

Akıllı sözleşmeleri oluşturduktan sonra bunları ön uca bağlamak bir sonraki adımınızdır.

Blockchain geliştirmede bunu yapmak için iki ana kütüphaneye güvenebilirsiniz: web3.js ve ether.js.

Web3.js, blok zinciriyle etkileşime geçmek için yöntemler içeren tek bir örneklenmiş web3 nesnesi sağlarken, eters.js , API'yi iki farklı role böler .

Projenize bağlı olarak uygulamalarınızı çalıştırmak için kütüphanelerden birini seçebilirsiniz.

6. İnşaata Başlayın

Aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok çerçeve, kitaplık ve dağıtım aracı olmasına rağmen en önemli adım oluşturmaya başlamaktır.

Bu süreçleri yönlendirmenize yardımcı olabilecek kurslar ve topluluklar vardır. Ama önce harika bir proje olmasa bile bir şeyler inşa etmelisiniz.

Bu bir NFT pazarı, bir oyun, merkezi olmayan bir finans uygulaması ve hatta bir ana sayfa olabilir.

Sadece başla!

Nasıl Blockchain Geliştiricisi Olunur: Bu 10 Profesyonel Bunu Nasıl Başardı?

Bir blockchain geliştiricisi olarak göreviniz blockchain üzerinde herkes için uygulamalar oluşturmaktır.

Pek çok insan blockchain geliştiricisi olmak istiyor ancak nereden başlayacağı konusunda kafası karışıyor. Bu yazımda korkularınıza değinmek istiyorum.

Nasıl başladıkları, karşılaştıkları zorluklar ve kariyerlerinin en ilginç anları hakkında 10 blockchain geliştiricisiyle röportaj yaptım.

1. Himanshu Rawat .

QuantumRhino'da Baş Geliştirici

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

İnterneti yeniden şekillendirme ve daha adil ve merkezi olmayan bir dünya yaratma potansiyeli nedeniyle bir geliştirici olarak Web3 ekosistemine ilgi duydum.

Blockchain teknolojisi ve merkezi olmayan protokollerin birleşimi, bugün dünyamızın finans sektöründe karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan bazılarının çözülmesine yardımcı olabilecek merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için yeni bir araç seti sağlar.

Bir geliştirici olarak çeşitli blockchain projeleri üzerinde çalışıyorum ve Web3 topluluğunun çok dinamik ve yenilikçi olduğunu düşünüyorum.

Büyüme ve etki yaratmak için pek çok fırsat var ve hızla gelişen bu alanın bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Acxyn üzerinde çalıştığım en sevdiğim projelerden biri ve hala bu projenin bir parçasıyım.

Araçlar ve test yöntemleri açısından hangi zincir üzerinde çalıştığımıza bağlıdır. Sağlamlık için, özel zincir günlüklerini görüntülemek için ganache'yi, akıllı sözleşmeleri test etmek için sağlamlık kapsamını ve diğer birçok aracı kullanıyoruz.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Temel bilgilerle başlayın.

Veri yapıları, algoritmalar ve kriptografi dahil olmak üzere bilgisayar biliminin temelleri hakkında güçlü bir anlayışa sahip olduğunuzdan emin olun.

Ek olarak, fikir birliği algoritmaları ve akıllı sözleşme geliştirme gibi blockchain teknolojisinin temel ilkelerini ve kavramlarını araştırın.

Daha sonra uygulamalı deneyim edinin.

İster basit ister karmaşık merkezi olmayan bir uygulama olsun, kendi blockchain projelerinizi oluşturmaya başlayın.

Bilgilerini paylaşmaya ve başkalarına yardım etmeye istekli, gelişen ve destekleyici bir grup insandan oluşan blockchain geliştirici topluluğuna katılmayı unutmayın.

Unutmayın, bir blockchain geliştiricisi olmak zaman, çaba ve özveri gerektirir. Ancak bu heyecan verici ve yenilikçi alanın bir parçası olmanın ödülleri buna değer.

﻿2. Grace Olayinka

Niyo Group'ta teknoloji lideri

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Blockchain'i ilk kez, yeni bir şey öğrenme ve faydaları konusunda her zamanki tavsiyelerini veren kardeşimden duydum.

Birkaç gün sonra bir arkadaşım blockchain teknolojisinden bahsetti ve faydalarından bahsetti, ben de daha çok ilgilenmeye başladım ve bu konuda daha fazla bilgi edinmeye karar verdim.

Blockchain hakkında okumaya biraz zaman ayırdıktan sonra bu konuda paylaşım yapan toplulukları ve düşünce liderlerini takip etmeye başladım.

Bir blockchain geliştiricisi olarak Solidity ile akıllı sözleşmelerin nasıl yazılacağını öğrenerek başladığım yer burasıdır.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Çoğunlukla NFT projeleri üzerinde çalıştım ve en sevdiğimin FountainHead NFT'leri olduğunu söyleyebilirim.

Daha önce bir ön uç geliştirici olmama rağmen, ön uç yönü pek de zorlayıcı değildi. Akıllı sözleşme, özellikle müşteriye özel özellikler nedeniyle benim için zorlu bir süreçti.

Çoğu zaman sıkışıp kaldığımda kıdemli bir geliştiriciye ulaştım ve o bana çok yardımcı oldu.

Aletler olarak test etmek için yer mantarı kullanıyorum.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Web3 ile başlamak istiyorsanız öncelikle Web2 teknolojilerini anlayıp geliştirmenizi tavsiye ederim.

Bu blockchain gelişimi olduğundan, web geliştirmeyle başlayın ve daha da geliştirin. Web3, Web2'nin gelişmiş bir sürümüdür, tamamen farklı bir şey değildir.

3. Sami Ullah Salim

Amazon Web Services'te Topluluk Oluşturucu

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Web3'e çevrimiçi olarak çeşitli makalelerde ve blog yazılarında okuyarak başladım. Bu beni blockchain teknolojisinin çeşitli potansiyellerini keşfetmeye yöneltti.

Blockchain, merkezi olmayan bir defter oluşturmamıza yardımcı olur (yani herkes verilere erişebilir, ancak veriler değişmezdir). Aynı zamanda değiştirilemez tokenlar oluşturmamıza da yardımcı olur.

Web3'te farklı web siteleri için farklı hesaplar oluşturmanız veya sürdürmeniz gerekmez. Blockchain kullanılarak oluşturulmuş bir cüzdanınız olabilir ve bunu giriş yapmak veya kaydolmak için kullanabilirsiniz.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Blockchain'de birden fazla proje oluşturdum. Sonuncusu insanların cüzdanlarıyla giriş yapıp kalan bakiyelerini görebilecekleri bir web sitesiydi. Profilimde listeleniyorlar.

Araçlar olarak test için Hardhat'ı , programlama dili olarak ise Solidity'yi kullanıyorum. Akıllı sözleşmeleri web üzerindeki React kütüphanesine entegre etmek için ayrıca etherJ'leri ve web3J'leri kullanıyorum.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Blockchain teorisini öğrenmeye başlayın.

Kavramlarını anlamak önemlidir çünkü bunların üzerine inşa edeceksiniz. O zaman Solidity'yi öğrenmeye başlayın çünkü çoğunlukla akıllı sözleşme geliştirmede kullanılıyor.

Parçaları entegre etmek için React Library, EtherJ'ler veya Web3J'leri öğrenin. Bunları birden fazla web sitesinden ve kurstan öğrenebilirsiniz. En önemlisi proje yapmaya başlayın. Tokenınızı veya NFT Marketplace'inizi oluşturabilirsiniz.

﻿4. Olubisi İdris Ayinde

Mara'da Geliştirici İlişkileri Mühendisi

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Her şey geçen yılın sonlarında Web3'te bir tweet gördüğümde başladı.

Her ne kadar "Web3" terimi daha önce Twitter'da trend olmuş olsa da, bunun geçici bir moda olduğunu varsaydım; ancak daha derine indikçe yanıldığımı fark ettim.

Merak beni Web 3 hakkında pratik bilgi edinmek için araştırmaya, öğrenmeye ve merkezi olmayan uygulamalar geliştirmeye yöneltti.

Tam zamanlı olarak arka uç mühendisi olarak çalışıyorum, ancak boş zamanlarımda Web3 ile ilgili makaleleri okuyorum, videolar izliyorum vb.

Web3 alanında çok daha fazla bilgiye ihtiyacımız olduğunu fark ettim çünkü bildiğiniz gibi bu henüz başlangıç aşamasında.

Bu beni, başkalarının Web3 ekosistemine başlamasına yardımcı olacak şeyler öğrenirken veya oluştururken yolculuğumu belgelemek için daha fazla çaba harcamaya motive etti.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Şu anda herhangi bir favorim yok. Tüm projelerime zamanımı ve çabamı harcıyorum.

Araçlar için:

Bir web uygulamasının ön ucunda HTML, CSS ve JavaScript gibi şeylere ve React veya Angular gibi kütüphanelere ihtiyacınız vardır.

O zaman yapmanız gereken tek şey blockchain hakkında bilgi edinmek, Web3'te kullanılan terminolojileri anlamak ve ardından kütüphaneleri ve SDK'ları kullanarak blockchain ile nasıl etkileşim kuracağınızı öğrenmek. Bunları buradan kontrol edin.

Arka uç için Solidity, Rust veya Vyper gibi programlama dillerini öğrenmek, akıllı sözleşmeler oluşturma ve blockchain üzerinde geliştirme yapma konusunda en iyi şansınızdır.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Toplum içinde öğrenmek ve pratik yapmak, bir geliştirici olarak hayalinizdeki işe ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Bu alanda çalışmak istiyorsanız Web3'te üst düzey fikirler üzerinde çalışmaya ve özgeçmişiniz için üst düzey projeler oluşturmaya biraz zaman ayırın.

Web3 topluluğuna katılım aynı zamanda teknik olmayan roller için işe alıma da yol açabilir.

5. Michael Fawole

LightHall'da Blockchain Geliştirici Öğretmeni

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

2020 yılında Web3'e başladım.

Daha önce hakkında yazdığım dil PHP'ydi. Blockchain teknolojisinin olanaklarını ve potansiyellerini görünce PHP'yi bırakıp Web3'e girdim.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Üzerinde çalıştığım en sevdiğim proje, Ethereum'u yerel tokenlarla değiştirebileceğiniz Ethereum takasıydı.

Araçlar açısından Remix , blockchain geliştiricilerinin sağlamlık kodları yazmak için kullandığı harika bir platformdur.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Blockchain alanına girmek isteyen yeni başlayanlar için tutarlı ve odaklanmış olmanız gerekir. Haftalarca süren bir hatayla karşılaştınız diye pes etmeyin.

6. David Fernández

TestMachine'de Geliştirici İlişkileri Başkanı

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Her şey 2020 yılında flaş kredileri duymamla başladı.

Flaş krediler, kullanıcının aynı işlemde borç alıp iade ettiği, kısıtlamasız merkezi olmayan finans kredileridir.

Kullanıcı, işlem tamamlanmadan önce krediyi geri ödeyemezse, akıllı sözleşme bunu iptal eder ve parayı borç verene iade eder .

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

AMM'ler. Otomatik Piyasa Yapıcılar, dijital varlıkların geleneksel alıcı ve satıcı piyasaları yerine likidite havuzları kullanılarak otomatik olarak alınıp satılmasını sağlar.

Araçlar olarak Hard Hat, Chai ve Mocha kütüphanelerini kullanıyorum.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Verebileceğim en pratik tavsiye beş harfli kelimelerle özetlenebilir: BAŞLA. İlk önce öğrenerek ve inşa ederek başlayın; gerisi daha sonra gelecek.

7. Helder Vasconcelos

TAIKAI'nın kurucu ortağı

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Her şey 2017 yılında Wired Magazine'de Bitcoin ile ilgili bir makale görmemle başladı.

Daha önce buna pek dikkat etmemiştim ama bu makaleyi okuduğumda, aracıyı ortadan kaldırabilecek ve otonom olarak çalışabilecek dağıtılmış defter teknolojisi fikri kafamda yankılandı.

Bundan sonra herkes gibi ben de Bitcoin teknik incelemesine rastladım ve merkezi olmayan teknolojiler hakkında daha fazla bilgi ve belge öğrenmeye başladım.

O zamanlar kripto para birimleri, merkezi olmayan teknolojiler ve Web3 projeleri hakkında konuşmak için kahve köşesinde buluşan küçük bir grup kripto meraklısı mühendisimiz olduğunu hatırlıyorum.

Bir TradFi şirketi için bir ticaret motoru üzerinde çalıştıktan sonra kendi kripto borsamızı kurmak için biraz fon aramaya karar verdik. 2018 yılında Web3 ekosistemine katılmayı çok istiyordum ve Mario Alves ile tanıştım.

Bazı ön fikirleri tartıştık ve Taikai'yi başlatmak için işbirliği yapmaya karar verdik.

Bu, geliştiricileri ve kuruluşları merkezi olmayan bir platformda KAI Token'a dayalı tokenleştirilmiş bir döngüsel ekonomi ile birbirine bağlayacak Web tabanlı bir sosyal inovasyon ağıdır.

Bu, akıllı sözleşmeleri ciddi şekilde programlamaya başladığım ve Web3 protokolleriyle cüzdanlarla etkileşimde bulunma, akıllı sözleşmeler yazma ve Web3 yazılım mimarilerini tasarlama gibi gerçek dünya deneyimi kazandığım zamandı.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

En sevdiğim proje elbette TaiKai .

Bu projenin inşa edilmesi zorluydu ve şu anki olgunluğa ulaşması yıllar aldı. Birkaç hafta içinde olağanüstü bir ürün oluşturabileceğinize inanmıyorum.

Pazarımızı anlamak ve ürünü en iyi yöne yönlendirmek birkaç ay sürdü.

Ancak komik olan şey, ilk ofis beyaz tahtamızda yaptığımız ilk tasarımlardan bazılarının hâlâ ayakta olması ve yolculuğumuzda önemli olmasıydı.

Şu anda ürünümüzü harici Web3 sosyal grafikleriyle birlikte çalışacak şekilde genişletiyoruz.

Diğer birçok proje gibi, sağlıklı bir üretim yapısına sahip olduğumuzdan emin olmak için akıllı sözleşmeler için birim testleri, kullanıcı arayüzü tasarım sistemleri ve yazılımımızı otomatik bir şekilde doğrulayan eksiksiz bir uçtan uca test paketi kullanıyoruz.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Blockchain geliştiricisi olmak için genel tavsiyem, hackathon'lara mümkün olduğunca katılmanız, küçük evcil hayvan projeleri yaparak öğrenmeniz, buluşmalara gitmeniz ve bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanızdır.

Web3'te her şey toplulukla ilgilidir; bu nedenle insanlarla konuşmaya ve yolda öğrenmeye açık olun.

8. Favor Adetona

Blockroll'da Baş Geliştirici

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Web 3'teki temel kavramları okuyarak başladım.

Merkezi olmayan yönetim ve dağıtılmış defter teknolojileri hakkında makaleler buldum. Bu beni blockchain geliştirmeye yönlendiren yapı taşıydı.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Şu anda herhangi bir favorim yok. Tüm projelerime zamanımı ve çabamı harcıyorum.

Araçlar olarak Solidity, JavaScript, Foundry, Remix, Hardhat ve React.js/next.js kullanıyorum

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Sadece bir şeyler inşa ederek başlayın. Bu bir token, bir NFT veya staking dApp olabilir.

9. Odewole Babatunde Samson

Hackmamba'da Teknik Yazar

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Web3'e merakımdan ve merkeziyetsizlik sevgisinden dolayı girdim.

Eskiden ön uç yazılım geliştiricisiydim ancak blockchain teknolojisinin potansiyelini gördükten sonra odak noktamı blockchain geliştiricisi olmaya değiştirdim.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Pek çok proje üzerinde çalıştım ama en sevdiğim, ön ucu akıllı sözleşmelere, DAO'ya ve CRUD uygulamalarına Solidity ile bağlamaktı.

Bir topluluktan yararlanmak, başladığımda yaptığım en iyi şeylerden biriydi. Bu bana projelerime başlarken öğrenebileceğim ve etkileşimde bulunabileceğim bir dizi geliştirici sağladı.

Araçlar olarak Third Web, Hardhat ve Truffle'ı kullandım.

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Benim tavsiyem temel HTML, CSS ve Javascript bilgisine sahip olmanız ve blockchain'in nasıl çalıştığını bilmeniz olacaktır.

10. Adetutu Gbangbola

FSDH Group şirketinde Ön Uç Mühendisi

Geliştirici Olarak Web3'e Nasıl Girdiniz?

Blockchain yolculuğuma Ağustos 2022'de bir temel eğitim kampı aracılığıyla başladım.

Yaklaşık iki yıldır kriptoyla iç içe olmama rağmen yolculuk hiç bitmiyor. Hala öğreniyorum ve şu anda sağlamlık için bir temel eğitim kampında orta sınıftayım. Amacım Fullstack Web3 geliştiricisine geçmek.

Üzerinde Çalıştığınız En Sevdiğiniz Proje Neydi ve Bu Konuda Nasıl İlerlediniz?

Bu, Polygon Mumbai'de konuşlandırılan ve Lens protokolüyle entegre edilen bir sosyal medya bloglama DApp'i olan ChainWrite'dı .

Blockchain Geliştiricisi Olmak İsteyen Yeni Başlayanlara Pratik Tavsiyeler Verebilir misiniz?

Öğrenmeye ve ağ kurmaya bağlı kalın; öğrenecek çok şey var.

Çözüm

Blockchain geliştiricisi olma yolculuğu zorludur ama buna değer!

Artan çok sayıda fırsat ve maaş varken, başlamak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Ölçeklendirmenize yardımcı olmak için doğru zihniyete ve doğru iş ahlakına ihtiyaç vardır.

Blockchain geliştiricileri, sektördeki en son gelişmelerden haberdar olmak için sürekli olarak öğrenmeli ve becerilerini uyarlamalıdır.

Ayrıca iletişim, problem çözme ve takım çalışması becerileri de dahil olmak üzere güçlü sosyal becerilere sahip olmaları gerekir.

Aşırı bilgi yükü, blockchain geliştiricisi olmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Adım atmadan önce size genel bir bakış sunması için önce bir kursla başlayın.

Genel olarak, blockchain geliştiricisi olmak herkes için karlı bir kariyer seçimi olabilir.

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