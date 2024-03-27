Motivasyon Uzun Sürmüyor: İşte Nedeni

Çoğu bilginin neden ücretsiz olarak verildiğini biliyor musunuz? Çünkü anlamsız.





İş yükünüzü optimize edebilirsiniz , ancak (büyük olasılıkla) yapamazsınız. IG'de gördüğünüz bir diyet ve egzersiz rutinini uygulamaya başlayabilirsiniz , ancak (muhtemelen) yapmayacaksınız. Yarın değişmiş bir insanı uyandırabilirsin ama bunu yapmayacaksın.





Çevrimiçi dünya, ameliyat dışında hemen hemen her şeyin nasıl yapılacağına dair bilgilerle dolup taşıyor, ancak insanlar hâlâ şişman, işsiz (şimdi kelimeleri ben icat ediyorum) ve mutsuz.





Peki değişmek neden bu kadar zor?

Kimsin sen?

Eğer ben dediğimiz şeyi bir diyagram üzerinde resmetseydik, buna benzer bir şey olurdu 👇





Ben (Benlik kavramı - kim olduğunuz hakkında kendinize anlattığınız hikaye)





Durum (Beynimize sinir yolları şeklinde yerleşen tanıdık duygusal kalıplar/durumlar)





Eylem (Otomatik davranışlar, alışkanlıklar - fazla düşünmeden düzenli olarak yaptığımız şeyler)





Bunlar sürekli bir geri bildirim döngüsü içindedir ve sürekli bir döngü oluşturur. Örneğin kendinizi bir koşucu olarak görmek günlük aktivitelerinizi etkiler, duygularınızı etkiler ve koşucu kimliğinizi güçlendirir.





Benzer şekilde, depresyon yaşamak davranışınızı etkiler, aktivitenin azalmasına yol açar ve olumsuz bir benlik algısına katkıda bulunur.





Müzik dinlemek gibi basit eylemler bile duygusal durumunuzu değiştirebilir, daha motive olmanızı sağlayabilir (örneğin, spor salonunda müziğin size enerji vermesi gibi).





Bütün bunların ortasında, hepsini bir arada tutan bir şey var. Buna Kara Delik denir.





Kara Delik, beynimizin tanıdık kalıpları tercih etme ve değişime direnme eğilimini temsil eden bilinçsiz bir olgudur.

Bir nevi sinirsel atalet gibi; beyinlerimiz enerji verimliliğini optimize eder ve bu genellikle yerleşik davranışların ve düşünce kalıplarının değiştirilmesine karşı bir direnç olarak kendini gösterir. Yani ne zaman değişmeye çalışsanız, bu Kara Delik sizi tanıdık varoluş biçimlerine geri çeker. Biyolojik düzeyde bile değişimin maliyeti çok yüksektir.





Kara Delik tarafından bir arada tutulan olağan düşünceleriniz, duygularınız ve eylemleriniz konfor bölgesini oluşturur. Hoşumuza gitmese bile alışık olduğumuz bir şey olduğu için kendimizi rahat hissettiğimiz, alışılmış kalıplardan oluşan bir alan.





Terapi, kitap okuma, koçluk, meditasyon gibi kişisel gelişimle meşgul olduğumuzda, beynin nöroplastisite kapasitesini harekete geçiren herhangi bir yeni şey olduğunda, geçici olarak konfor alanımızın dışına çıkarız. İlk başta heyecan vericidir; motivasyon yükselir ve kendimizi değişime hazır hissederiz. Bir ilerleme hissi var.





Ancak konfor alanının dışı hâlâ Kara Deliğin (tek görevi statükoyu korumak olan) etkisi altındadır ve bu nedenle bizi eski kalıplara geri çeker. Esasen, yerleşik sinir yolları, değişme arzunuzdan daha sağlamdır. İşte o zaman motivasyon kaybı yaşarız.





Bu yüzden

Koçların herhangi bir acil değişiklik sözü saçmalıktır; mümkün olduğu kadar hızlı kaçın.

Motivasyon hoparlörleri ve YouTube videoları çalışmıyor.

Kitap okumak da işe yaramıyor.





Tutarlı küçük eylem> tutarlı bilgi toplamak işe yarayan tek şeydir.

Nasıl Değiştirilir?

Gerçek dönüşüm tanıdık olanın ötesinde ve eski benliğimizin çekiminden tamamen kurtulduğumuz bir yerde yatıyor. Bu atılımı başarmak sadece dışarı adım atmaktan fazlasını gerektirir; DİSİPLİN gerektirir.





Yani, Kara Delikten kaçmaya yetecek ivmeyi toplamak için uzun bir süre disiplinli olmak.





Çığır açan veya gerçek değişim, konfor alanınızın dışında yaşıyor





Disiplin ve bağlılık eşittir özgürlük. Kısa vadeli umutlar yerine uzun vadeli zihniyet. Bir şerit seçin ve orada kalın. ← bu en az takdir edilen şey





Disiplin ve bağlılık, motivasyon dağıldığında sizi ayakta tutan şeylerdir. Hayatınızın değiştirmek istediğiniz bir yönünü ve onu iyileştirmek için tek bir stratejiyi (örneğin BDT) seçin, ardından bu yaklaşımı en az altı ay boyunca tutarlı bir şekilde taahhüt edin.





Bir yöntemden diğerine atlamaktan, yeni akıl hocaları kovalamaktan veya Instagram'da gördüğünüz bir sonraki hayat değiştiren kitabı takip etmekten kaçının. Gerçek, kalıcı bir değişim için buna en az altı ay verin. Benim görüşüme göre, genel 90 günlük tavsiye bunu kesmiyor. Bizi konfor bölgemizin sınırına çok yakın bırakıyor, Kara Delikten üzerimizdeki hakimiyetini kaybedecek kadar uzakta değil.





Üzerinde çalışmak üzere döngüdeki bir öğeyi seçerek başlayabilirsiniz, çünkü bu öğeler (kendinizi nasıl gördüğünüz, duygusal durumunuz ve eylemleriniz) birbiriyle bağlantılı olduğundan, bir yönü değiştirmek diğerlerinde de değişikliklere yol açacaktır.

TL;DR

Bilgi toplamak değişim için etkisiz bir stratejidir, eylem ise öyledir.





Değişimin yolu, Kara Deliğin çekiminden kaçmak için konfor alanınızın dışına çıkmaya yetecek kadar hız toplamaktır.





Hızlı düzeltmelerden kaçının. Bir yaşam alanı, bir iyileştirme yöntemi seçin ve geri bildirim döngüsünün bir kısmına odaklanın. En az altı ay taahhütte bulunun.





Yukarıdakiler yalnızca kişisel gelişim için değil, hayatınızın her alanı için geçerlidir.

Unsplash'ta Tegan Mierle'nin fotoğrafı





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