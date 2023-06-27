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    #MobilHata Ayıklama Yazma Yarışması: Son Tur Sonuçları Açıklandı!ile@hackernooncontests
    1,639 okumalar
    1,639 okumalar

    #MobilHata Ayıklama Yazma Yarışması: Son Tur Sonuçları Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements2m2023/06/27
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    Çok uzun; Okumak

    İLK sıra Firebase Played Us'a gidiyor! @yudumlayarak. İKİNCİ sırada, Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Arayüzü (UI) Sorunlarında Hata Ayıklama: @induction'dan Kapsamlı Bir Kılavuz var. ÜÇÜNCÜ sırada @playerony'nin Ön Uç Uygulamalarındaki Hatalarla Nasıl Başa Çıkılmaz sorusu yer alıyor. Son olarak, EN ÇOK OKUnan ödülü, Mobil Uygulamalar için Gerçek Zamanlı Hata Ayıklamaya Yeni Başlayanlara Giriş: Araçlar ve Teknikler @lonewolf'a verildi.

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    Sentry ve HackerNoon'un Mobil Hata Ayıklama Yazma Yarışması'nın son tur sonuçlarının açıklanmasına hoş geldiniz! Bu yarışma, 90.000'den fazla okunma ve bir aydan fazla okuma süresi ile yaklaşık 100 hikaye üretti! Başarılı bir yazma yarışması daha için HackerNoon topluluğuna ve sponsorumuz Sentry'ye teşekkür ederiz!

    #MobileDebugging Yazma Yarışması: Son Tur Adaylıkları 🔥

    Kazananlarımızı, en fazla trafik oluşturan ilk 10 hikaye gönderimini seçerek belirledik. HackerNoon'un editör ekibi daha sonra oy vererek aralarından en iyi üç hikayeyi seçti ve kazananların hangi sıraya yerleştirileceğine karar verdi.


    Bu hikayelere oy verme zevkini yaşadık:


    1. Mobil Uygulamalar için Gerçek Zamanlı Hata Ayıklamaya Başlangıç Seviyesinde Giriş: Araçlar ve Teknikler @lonewolf

    2. @playerony tarafından Ön Uç Uygulamalarındaki Hatalarla Nasıl Başa Çıkılmaz?

    3. Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Arayüzü (UI) Sorunlarında Hata Ayıklama: @induction'dan Kapsamlı Bir Kılavuz

    4. Güvenlik Test Araçları ile Mobil Uygulamada Hata Ayıklamaya Temel Bir Giriş @ivyhackwell

    5. Firebase Bizi Oynattı! @sipping tarafından

    6. Mobil Uygulamalarda Ağ Bağlantısı Sorunlarını Gidermek İçin Etkili Teknikler Yazan: @ivyhackwell

    7. Mobil Uygulama Veritabanı Sorunlarında Hata Ayıklama ve Veri Depolama Performansını Optimize Etme by @lonewolf

    8. Mobil Hata Ayıklama Labirentinde Gezinmek: Deneyimlerimden Öğrenilen Dersler Yazan: @dylanmich

    9. Hata Ayıklama Uçurumunda Gezinmek: Adrenalin Dolu Bir Macerada Mobil Uygulama Hatalarını Fethetmek Yazan: @codelynx

    10. Hatalardan Zafere: @lonewolf'tan Mobil Hata Ayıklama Yolculuğu


    Ve Kazananlar 👀

    Algoritmamızdaki herhangi bir hatanın sonucu etkilemediğinden emin olmak için editörler en çok okunan haberlere oy verdi. İşte kazananlar:

    İLK sıra Firebase Played Us'a gidiyor! @sipping tarafından

    Gelişme eğlencelidir ama her zaman küçük şeylerin bilincinde olmalıyız. Uygulamada sorun yaşandığında çoğu zaman bunun nedeni büyük olasılıkla kendi kod hatamızdır. Ancak bazen sorunlar kodlarımızdan bile kaynaklanmayabilir. Bu gerçekten gerekli bir güncelleme kadar basit bir şey olabilir veya bu durumda basit veritabanı kuralları incelemesi gibi bir şey olabilir


    Tebrikler @sipping , 500 USD kazandınız!!

    İKİNCİ sırada, Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Arayüzü (UI) Hata Ayıklama Sorunları var: @induction'dan Kapsamlı Bir Kılavuz

    Bazen kullanıcı arayüzü sorunlarını tanımlamak ve çözmek, tıpkı bir kase spagettiyi bir çift yemek çubuğuyla çözmeye çalışmak gibi zorlayıcı olabilir; tam bulduğunu düşündüğünüz anda, başka bir erişte fırlar😁!


    Tebrikler @induction , 300 USD kazandınız!


    ÜÇÜNCÜ sırada @playerony'nin Ön Uç Uygulamalarındaki Hatalarla Nasıl Başa Çıkılmaz sorusu yer alıyor.

    @playerony 100 USD kazandı!!

    Son olarak, EN ÇOK OKUnan ödülü, Mobil Uygulamalar için Gerçek Zamanlı Hata Ayıklamaya Başlangıç Seviyesine Giriş: Araçlar ve Teknikler @lonewolf'a verildi.


    2700+ okuma, @lonewolf ! 100 $ kazandınız!


    Tüm kazananlara tebrikler! Daha fazla ayrıntı için yarışmalar.hackernoon.com adresini takip edin. Kazananlarla kısa sürede iletişime geçeceğiz.

    Mongo DB
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