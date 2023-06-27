MobilHata Ayıklama Yazma Yarışması: Son Tur Sonuçları Açıklandı!

Sentry ve HackerNoon'un Mobil Hata Ayıklama Yazma Yarışması'nın son tur sonuçlarının açıklanmasına hoş geldiniz! Bu yarışma, 90.000'den fazla okunma ve bir aydan fazla okuma süresi ile yaklaşık 100 hikaye üretti! Başarılı bir yazma yarışması daha için HackerNoon topluluğuna ve sponsorumuz Sentry'ye teşekkür ederiz!

#MobileDebugging Yazma Yarışması: Son Tur Adaylıkları 🔥

Kazananlarımızı, en fazla trafik oluşturan ilk 10 hikaye gönderimini seçerek belirledik. HackerNoon'un editör ekibi daha sonra oy vererek aralarından en iyi üç hikayeyi seçti ve kazananların hangi sıraya yerleştirileceğine karar verdi.





Bu hikayelere oy verme zevkini yaşadık:





Ve Kazananlar 👀

Algoritmamızdaki herhangi bir hatanın sonucu etkilemediğinden emin olmak için editörler en çok okunan haberlere oy verdi. İşte kazananlar:

Gelişme eğlencelidir ama her zaman küçük şeylerin bilincinde olmalıyız. Uygulamada sorun yaşandığında çoğu zaman bunun nedeni büyük olasılıkla kendi kod hatamızdır. Ancak bazen sorunlar kodlarımızdan bile kaynaklanmayabilir. Bu gerçekten gerekli bir güncelleme kadar basit bir şey olabilir veya bu durumda basit veritabanı kuralları incelemesi gibi bir şey olabilir





Tebrikler @sipping , 500 USD kazandınız!!

Bazen kullanıcı arayüzü sorunlarını tanımlamak ve çözmek, tıpkı bir kase spagettiyi bir çift yemek çubuğuyla çözmeye çalışmak gibi zorlayıcı olabilir; tam bulduğunu düşündüğünüz anda, başka bir erişte fırlar😁!





Tebrikler @induction , 300 USD kazandınız!





@playerony 100 USD kazandı!!



2700+ okuma, @lonewolf ! 100 $ kazandınız!





Tüm kazananlara tebrikler! Daha fazla ayrıntı için yarışmalar.hackernoon.com adresini takip edin. Kazananlarla kısa sürede iletişime geçeceğiz.