Musk vs. Zuck — Şimdi Yakınınızdaki 'X'e Geliyor 🥊🥊🥊

Ve böylece, Yapacaklar mı, Yapmayacaklar mı destanı devam ediyor..
Dünyanın en zengin adamı Elon Musk hakkında ne söylerseniz söyleyin, özellikle konu rakipleri söz konusu olduğunda interneti nasıl eğlendireceğini kesinlikle biliyor. Verdiği sözleri tutma konusunda pek de iyi bir geçmişe sahip olmayan eksantrik milyarder (
Kafes maçının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz kesinleşmemiş olsa da Zuckerberg, milyarder arkadaşına birkaç espri yapma fırsatını kaçırmadı. Konulara Yanıt Verme (Twitter/X/Everything™
Zuck ayrıca kafes dövüşüne girmeye hazır olduğunu ancak bunun gerçekten olacağını düşünmediğini söyledi.
Bir yanım bu internet kavgasının, insanların Musk ve Zuck arasındaki karşılıklı konuşmaları okumak için Konular açmasını sağlamanın çarpık bir yolu gibi göründüğünü düşünüyor. Tanrı biliyor ki, insanların Twitter klonunu umursamasını sağlamanın muhtemelen tek yolu bu, özellikle de Threads'in zaten bunu yaptığını düşünürsek.
Ancak hashtag'lerle ilgili bir kelime yok..
Meta, HackerNoon'da 14. sırada yer aldı
Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük demokrasisinden gelen bir dizi teknoloji hikayesi, 1,4 milyar nüfuslu ülkenin "Önce Hindistan" veya "Hindistan'da Üret" politikası için nasıl baskı yaptığını gösteriyor; ancak bu, onu takip eden hiç kimse için pek de sürpriz olmamalı. Bölgedeki jeopolitik.
Örneğin, ülkenin dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kişisel bilgisayarların ithalatına yeni getirdiği yeni lisans şartını ele alalım. Reuters'e göre bu hamle
Yönetmelik, söz konusu elektroniklerin şu anda yürürlükte olan ücretsiz ithalatına son verilmesi anlamına geliyor ancak 2020'de gelen TV gönderilerine uygulanan benzer bir talimatı takip ediyor.
Bu arada Tayvanlı Foxconn, Hindistan'ın Karnataka'sında iPhone'lar için kasa bileşenleri ve çip üretim ekipmanı yapmak üzere iki projeye 600 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi, Reuters
Bunun Çin'le biraz daha ilgisi var; Foxconn, Hindistan'la ilişkileri en iyi ihtimalle soğuk olan Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istiyor ve Hindistan, güvenlik kaygıları nedeniyle rakip komşusundan giderek daha az ürün gelmesini istiyor (Huawei'nin Trump döneminde ABD'deki yasağını düşünün).
Ve bu bir sarma! Bu bülteni aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın! Gelecek hafta görüşürüz. BARIŞ! ☮️
— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon