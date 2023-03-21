Sınırsız Ücretsiz Test Eteri Metamask Cüzdanına Nasıl Yüklenir?

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Ethereum akıllı sözleşmelerinizi, eterlerin tükenmesi konusunda endişelenmenize gerek kalmadan test etmek ister misiniz? Bu kılavuzda size Metamask cüzdanınıza istediğiniz kadar ücretsiz Ether'i nasıl ekleyeceğinizi göstereceğiz. Bu tekniği kullanarak, test ve geliştirmede kullanılmak üzere bol miktarda eter kaynağına sahip olabilirsiniz. Yalnızca NodeJ'lere, Metamask için Chrome uzantısına ve birkaç kolay adıma ihtiyacınız var.





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Önkoşullar

Bu öğreticiyi takip etmek ve Metamask'ınıza ücretsiz eterler yüklemek için aşağıdaki paketlere ihtiyacınız olacak:





Aşağıdaki YouTube videosu ile video eğitimini izleyebilirsiniz.

Şimdi Metamask cüzdanınıza sınırsız bedava eter yüklemek için ihtiyaç duyacağınız adımlara ve yöntemlere göz atalım.

Kask Yöntemi

Esnekliği, genişletilebilirliği ve hızı nedeniyle birçok web3 geliştiricisi ve web3 uzmanı, Ethereum ağında uygulama geliştirmek için Hardhat'ı başvurulacak çerçeve olarak benimsemiştir.





Hardhat kullanarak Ether'leri Metamask'a yükleme adımları aşağıda verilmiştir.





ADIM 1: Proje Yapısını Ayarlama **freeTestEthers** adında bir proje oluşturun; bu, NodeJ'ler, ReactJ'ler, VueJ'ler gibi herhangi bir JavaScript tabanlı proje veya hatta bir NextJs projesi olabilir. Bu örnekte bir NodeJs projesi yapacağız.





Daha sonra terminaldeki proje klasörünü açın veya o dizine gidin ve aşağıdaki komutları çalıştırın.





cd freeTestEthers npm init --y





Yukarıdaki komut, klasörü bir nodeJs projesi olarak başlatacaktır. Aşağıdaki resme bakın.





ADIM 2: Hardhat Projesi Oluşturma Blockchain sunucusu çalıştırmanızı sağlayan Hardhat paketlerini terminale kurun, aşağıdaki komutları çalıştırın:





npm install hardhat





Kurulumdan sonra aşağıdaki hardhat komutunu çalıştırın.





npx hardhat





Şimdi kurulumu tamamlamak için aşağıdaki resimde görülen yönlendirmeleri takip edin:





ADIM 3: Hardhat Sunucusunu Çalıştırma Kurulum tamamlandığında, Hardhat blockchain sunucusunu başlatmak için bu komutu tekrar çalıştırın:





npx hardhat node

Yukarıdaki komut, yukarıdaki resimdeki gibi görünen bir sunucuyu döndürmelidir. Lütfen hesaplar ile özel anahtarları arasındaki farka dikkat edin. Daha sonra Ether'leri Metamask'a aktarmak için özel anahtarları kullanacağız.





ADIM 4: Metamask'a Erişim Metamask zaten kuruluyken, tarayıcınızı açın ve Metamask uzantı arayüzünüzü tam olarak açacak olan aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin. Aşağıdaki resimdeki gibi görünmelidir.

Chrome uzantısı://nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/home.html#





ADIM 5: Ağı Yapılandırma

Şimdi Metamask'a bu bölümün 3. adımında çalışan Hardhat sunucusunu kullanmasını söylüyoruz.





Metamask normalde varsayılan olarak Hardhat'ın yapılandırılmış olduğu bir Localhost ağıyla birlikte gelir, bu nedenle ağı sıfırdan kurmamıza gerek kalmaz.





Metamask'ın ağlar sayfasına gidin ve kurulumunuzun benimkiyle aynı sayfada olduğundan emin olun.





Yukarıdaki resimde ağ yapılandırmasını fark ettiniz mi?





Ağ Adı: Blockchain ağınıza vermeyi tercih ettiğiniz takma adı ifade eder.

Blockchain ağınıza vermeyi tercih ettiğiniz takma adı ifade eder. Yeni RPC URL'si: Blockchain hizmetine erişilebilen HTTP uç noktasını işaret eder; blockchain sunucusunun ana bilgisayarını ve bağlantı noktasını içerir.

Blockchain hizmetine erişilebilen HTTP uç noktasını işaret eder; blockchain sunucusunun ana bilgisayarını ve bağlantı noktasını içerir. Zincir Kimliği: Belirli bir blockchain ağı için benzersiz bir kimlik numarası belirtir; Hardhat sunucusu için bu numara her zaman 31337'dir.

Belirli bir blockchain ağı için benzersiz bir kimlik numarası belirtir; Hardhat sunucusu için bu numara her zaman 31337'dir. Para Birimi Sembolü: Belirli bir blockchain ağında kullanılan kripto para biriminin türünü belirtir.





ADIM 6: Hesapları İçe Aktarma 3. adımdan itibaren, aşağıdaki görüntüde görüldüğü gibi sıfır (0) hesabına ait ilk özel anahtarı kopyalayın.





Şimdi tercih ettiğiniz ağ olarak Localhost’u seçtiğinizden emin olun ve aşağıdaki resimde görüldüğü gibi “ hesabı içe aktar ” butonuna tıklayın.





Tebrikler, özel anahtarını kullanarak yeni bir hesabı içe aktarabildiniz, şimdi özel anahtar aracılığıyla 5 hesap adresinin aşağıdaki resimdeki ile aynı olduğunu karşılaştırın.









Hardhat sunucunuzdan daha fazla hesabı içe aktarmak için artık bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.





Bu tek seferlik sürecin uygulanmasıyla, Hardhat blockchain sunucunuzu her çalıştırdığınızda hesabınız 10.000 ETH'lik yeni bir bakiyeyle güncellenecektir. Artık tüm bu Ether'leri Hardhat geliştirme süreçlerinizde kullanabilirsiniz.









Ganaj Yöntemi

Truffle, akıllı sözleşme geliştirme için en kapsamlı araç paketlerinden biridir. Bir blockchain sunucusu için Ganache'ye sahipler.





Ganache'yi belirli bir projeye kurmanıza gerek yoktur, yalnızca Yerel makinenizde global olarak bir kez kurmanız yeterlidir. Ganache kullanarak Ether'leri Metamask'a yükleme adımları aşağıda verilmiştir.





ADIM 1: Ganache Sunucusunun Kurulumu Ganache'yi makinenize global olarak kurmak için terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırın:





npm install ganache --global //or sudo npm install ganache --global





Kurulumdan sonra aşağıdaki görsele benzer bir sonuç görmelisiniz.





ADIM 2: Ganache Sunucusunu Çalıştırma Kurulum tamamlandıktan sonra, Ganache blockchain sunucusunu başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:





ganache -d

Yukarıda belirtilen komut kullanılarak yukarıdaki görseldekine benzer bir sunucu oluşturulmalıdır. Lütfen hesapların ve özel anahtarlarının nasıl farklılaştığına dikkat edin. Özel anahtarlar en sonunda tıpkı Hardhat'ta yaptığımız gibi Ether'leri Metamask'a aktarmak için kullanılacak.





ADIM 3: Ağı Yapılandırma Bu bölümde 3. adımda aktif olan Ganache sunucusuna bağlanmak için Metamask'a bir kez daha talimat vermeliyiz. Bu sefer sıfırdan yepyeni bir ağ eklenecektir.





Yapılandırmanızın Metamask'ın ağlar sayfasındaki benimkiyle aynı sayfada olduğunu doğrulayın.





Artık bilinmelidir ki Hardhat ve Ganache sunucuları arasındaki tek fark zincir kimlikleridir. Hardhat'ın zincir kimliği 31337 iken, Ganache'nin zincir kimliği 1337'dir. Ağ listenize eklemek için kaydet düğmesine tıkladığınızdan emin olun.





ADIM 4: Hesapları İçe Aktarma 3. adımdan itibaren, aşağıdaki görüntüde görüldüğü gibi sıfır (0) hesap için ilk özel anahtarı kopyalayın.









Şimdi tercih ettiğiniz ağ olarak Localhost’u seçtiğinizden emin olun ve aşağıdaki resimde görüldüğü gibi “ hesabı içe aktar ” butonuna tıklayın.









Tebrikler, özel anahtarını kullanarak yeni bir hesabı içe aktarabildiniz, şimdi özel anahtar aracılığıyla 5 hesap adresinin aşağıdaki resimdeki ile aynı olduğunu karşılaştırın.





Hesapları bu şekilde Metamask cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Bu prosedürü şimdi uygulamak, daha fazla Ganache sunucu hesabını içe aktarmanıza olanak tanıyacaktır.





Bu tek seferlik prosedürü tamamladıktan sonra, Hardhat blockchain sunucusunu her açtığınızda hesabınız 1.000 ETH tutarında yeni bir bakiyeyle güncellenecektir. Bu Ether'lerin tümü artık Hardhat geliştirme prosedürlerinizde kullanıma hazır.









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Çözüm

Sonuç olarak bu kılavuz, test ve geliştirme amacıyla bir Metamask cüzdanına sınırsız ücretsiz Ether eklemek için Hardhat ve Ganache yöntemleri olmak üzere iki yöntem sunmaktadır. Her iki yöntem de NodeJ'lerin kurulumunu, Metamask için Chrome uzantısını ve Hardhat veya Ganache çerçevesinin kullanılmasını gerektirir. Kullanıcılar, kılavuzda özetlenen adımları izleyerek Metamask cüzdanlarına kolayca Ether yükleyebilir ve Ethereum akıllı sözleşmelerini test etmek ve geliştirmek için bol miktarda kaynağa sahip olabilirler.





Bu eğitimde bu kadar, bizi izlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki eğitimde görüşmek üzere!

yazar hakkında

Gospel Darlington, yazılım geliştirme sektöründe 7 yıllık deneyime sahip tam kapsamlı bir blockchain geliştiricisidir.





Yazılım Geliştirme, yazma ve öğretmeyi birleştirerek EVM uyumlu blockchain ağlarında merkezi olmayan uygulamaların nasıl oluşturulacağını gösteriyor.





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