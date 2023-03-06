Merkezi Olmayan Özerk (dis)Organizasyon

DAO'lar işletmelerin seçim yapma şeklini tamamen değiştirmek istiyor. Peki buna gerçekten ihtiyacımız var mı?





Son beş yılda kripto alanında ICO'lar, DeFi, NFT'ler ve son olarak DAO'lar dahil olmak üzere önemli gelişmeler görüldü. İnternetin gelişmesinden bu yana insanın inovasyon hızı olağanüstü oldu. Pek çok kişinin elli yıl önce tahmin bile edemeyeceği bir zamanda yaşıyoruz.





Ancak insanlar bir inovasyon döngüsü sırasında hayatımızın her yönünü yeniden keşfetme eğilimindedir. Telefon, insanların teknolojiyle etkileşimini değiştirdi, internet, bilginin paylaşılma ve iletilme şeklini değiştirdi ve büyük olasılıkla kripto para birimi, insanların para ve ürünlerle etkileşiminde devrim yaratacak.





Uzun vadede sıklıkla az sayıda kişinin başarısına galip geliriz ve karşılaştığımız felaket projesini unuturuz. Pek çok “icadın” işe yaramayacağı artık açık olsa da, döngü gözümüzün önünde oynanırken bu şekilde hissettirmiyor.





Aynı şey DAO'larda da yaşanacak mı?

DAO'ların Tanıtımı

Temel bilgilerle başlayalım.





DAO nedir ki?

DAO, Merkezi Olmayan Özerk Organizasyon anlamına gelir. Basit bir ifadeyle, tüm üyelerin (token sahipleri) ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalıştığı, lideri olmayan bir şirket olarak görülebilir. DAO'ların çalışanları, gelir akışları olabilir ve hatta bazı ülkelerde tüzel kişilik olarak tanınabilirler.





Bana göre DAO'nun asıl amacı vergilerden kaçınmak ve mevzuat kısıtlamaları olmadan deneyler yapmaktı. DAO'ların tasarım gereği merkezden dağıtıldığı göz önüne alındığında, hükümetlerin onlar üzerindeki otoritelerini anlamaları zor oluyor.









Peki neden DAO'lara ihtiyacımız var?





Web2 işletmelerinin aksine, Web3 işletmeleri toplulukları sayesinde gelişiyor. Tüketicileriniz en güçlü destekçilerinizdir ve girişimin başarılı olmasını isterler. Geleneksel bir organizasyonda güçlü bir topluluk nadirdir. Şirket yönetiminin amacı hissedarların servetini en üst düzeye çıkarmaktır; Fiyatları yükseltirseniz tüketiciler sizi neşelendirmez.

Çerçeve göz önüne alındığında, DAO'nun nasıl çalışması ve yatırım yapması gerektiğine karar verme sürecine topluluğu dahil etmek uygun görünüyor.

Bu harika, o zaman sorun ne?

Yönetişim Sorunu

Bir DAO'nun katılımcılarını belirlemek için tüm projeler yönetişim token'ı yayınlama eğilimindedir. Başlangıçta birçok proje “bir jeton = bir oy” yöntemini benimsedi, amaç projeyi demokratikleştirmek, değil mi?





Bu yönetim mekanizmasının balinalara protokol üzerinde çok büyük bir karar verme yetkisi verdiği ortaya çıktı. Bir DAO'nun karar alma sürecini yalnızca birkaç kişi kontrol edebilseydi, ilk etapta bir DAO'ya sahip olmanın pek bir anlamı olmazdı.

Bildiğimiz şekliyle DAO'lara zarar veren çok az olay yaşandı.





DAO'ya Zarar Veren Olaylar

Solend

Ağın en büyük borçlularının tasfiyeye çok yakın olan pozisyonlarının kontrolünü ele geçirmek için bir oylama yapıldı ve bunun sonucunda likiditede bir artış tehlikesi oluştu. Karar, DeFi ahlakıyla örtüşmedi ve oylama gücünün neredeyse tamamının tek bir cüzdandan geldiği göz önüne alındığında, topluluğun öfkesi oylamayı hızla bozdu.

Bu, DAO'nun yalnızca bir kapak olduğu ve kararın yalnızca tek bir katılımcı tarafından verilebildiği spesifik bir örnekti.









Eğri/Dışbükey Savaş

Eğri/Dışbükey Savaşı, DeFi için heyecan verici bir andı. Tercih edilen likidite havuzlarının en yüksek $CRV ödüllerini sunmasını garanti altına almak için farklı protokoller arasındaki rekabet olarak tanımlanabilir. Bu çok karmaşık bir hikaye, ancak kısacası Convex Finance, Curve yönetişim tokenlarını Convex platformuna yatırmak için birçok "stablecoin" protokolünü kendine çekti ve bu platform hızla $CRV'nin en büyük sahibi haline geldi.





Heyecan verici olmasına rağmen bu, birçok protokol için dehşet verici bir andı. Curve ile ilgisi olmayan Convex Finance gibi harici bir uygulama, teşviklerini ve ödüllerini ele geçirerek projenin merkezi olmayan yapısını tehdit etmeyi başardı.





Eğri/Dışbükey Savaşı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

Merit Circle Vs. YGG

Merit Circle, Nisan 2022'de forumunda yatırımcıları DAO'ya katkılarını belirtmeye davet eden bir girişim sundu. YGG, bunun ilk SAFT anlaşmasının bir parçası olmadığını söyledi ve buna yanıt olarak bir topluluk üyesi, Merit Circle'a yapılan ilk YGG yatırımının MIP-13 aracılığıyla iade edilmesini önerdi. Biraz ileri geri gittikten sonra Merit Circle, YGG'nin token tahsisini ilk yatırımın 10 katı bir değerlemeyle (ancak o zamanki piyasa fiyatından %70 indirimle) geri satın almayı kabul etti. Merit Circle, YGG ile olan anlaşmayı iptal etme niyetinde olmadıklarını ancak teklif göz önüne alındığında topluluğu dinlemeleri gerektiğini belirtti. Teklif, Merit Circle'ın itibarını ve gelecekteki anlaşmaları tehlikeye attı.





Anlaşmaya varamasalardı ne olurdu? Olan biteni göz önüne aldığımızda Merit Circle ile çalışmayı düşünür müsünüz?





Rari/Kabile oyu

Nisan 2022'de Fuse'da 80 milyon dolarlık bir istismar meydana geldi. Bir ay sonra, istismardan etkilenen kullanıcılara para iadesi yapılmasına yönelik bir yönetim teklifi kabul edildi. Kısa bir süre sonra Rari Capital (çekirdek ekip) fikirlerini değiştirdiklerinin sinyalini verdi ve kullanıcılar için geri ödeme sürecini durdurmak için ikinci bir oylama yapıldı. Yönetim, paranın iadesine karşı çıkan üçüncü bir oylama kararı aldı.





Kafa karıştırıcı? Aşağıda hikayenin mükemmel bir görselleştirmesi bulunmaktadır.





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DAO hakkında hack'lerden hazine fonlarının kötü yönetimine kadar pek çok hikaye daha var ama umarım bu fikri aktarabilmişimdir. Genel olarak, DAO'nun yönetimi büyük miktarda kaos yaratarak kararları zorlaştırıyor ve bu kararlar alınsa bile, işlerin halledilmesi için koordinasyon sağlanması uzun zaman alıyor (kimsenin fikrini değiştirmediğini varsayarsak).

DAO yapısını yeniden şekillendirmek

DAO kurarken yeniden düşünmemiz gereken beş nokta var.

Net bir vizyon belirleyin

İster bir NBA takımı satın almaya çalışın, ister harika bir DeFi projesi oluşturun, ister bir IP oluşturmaya çalışın, DAO'nun vizyonunun sağlam olduğundan emin olun. DAO'nun bir şirketten hiçbir farkı yoktur; yol boyunca adımları belirleyerek belirli hedeflere ulaşmak için bir plana ihtiyacı var.

Zamanla merkezileşme

Menkul kıymetler düzenlemesinden kaçınmak için birçok proje mümkün olan en kısa sürede "merkezi olmayan" hale gelmeyi amaçlıyor. Öncelikli hedef her zaman insanların ihtiyaç duyduğu ürünü yaratmak ve gerekirse süreç boyunca merkezden uzaklaşmak olmalıdır.

Yönetişimi en aza indirin

Kimler teklifte bulunabilir? Ne üstüne? Neyi etkileyecek?

Topluluk yönetişimi birkaç konu ile sınırlandırılmalıdır. Herkes herhangi bir şey önerip oylayabildiğinde, bir şirket/DAO hızla vizyonunu kaybedecektir.





Bir DAO, teklifleri ve kapsamlarını sınırlamalı, belirli bir konudaki uzman ve profesyonelleri bulmalı ve onları dinlemelidir. Topluluk, zincir üstü yönetim olmasa bile her zaman sesini ifade edebileceği bir yere sahip olacaktır.

Demokrasi verimli değil

Demokrasi, gerçek hayattaki yönetimin "en iyi" biçimi olabilir, ancak çevrimiçi ortamda en etkili yol olmayabilir. Bir ülkeyi yaşanacak güzel bir yer haline getirmek ve insanların çıkarlarını uyumlu hale getirmek, “yönetişimin başarısızlığı” (vatandaşların kaçması) olasılığını azaltır ve ülkeyi giderek daha müreffeh hale getirir.





Bununla birlikte, bir firma gelişmek için "vatandaşlarına" ihtiyaç duysa bile, herkese söz hakkı vermek yenilik hızını yavaşlatabilir ve rakipler çok daha hızlı büyüyerek vatandaşlarınızı onlara yönelmeye teşvik edebilir. Bir şirketten diğerine geçmenin önündeki engel, farklı bir ülkeye taşınmaya kıyasla çok düşüktür.

Jeton N ≠ Katkı

Tokenlar, bir projenin taahhüdünü belirlemenin ölçülebilir bir yöntemidir. Buna rağmen hisse, bir kişinin DAO'ya katkısını temsil etmiyor.

Şu anda başka alternatif yok; belki Soulbound Tokens bu mekanizmaya bir alternatif sağlayacaktır.

DAO'lar gerçekten neyi başarmak istiyor?

DAO'nun amacı her zaman topluluğunu güçlendirmek ve üyelerinden gelen önerileri dikkate almak olmuştur. Çok küçük DAO'lar teorik olarak her bireyin veya küçük grubun belirli yönlere odaklandığı ve bir lidere ihtiyaç duymadan kendisini organize ettiği tamamen merkezi olmayan şirketler olarak çalışabilir.





Bir projenin yönetiminin zamanla bir yükümlülük haline geldiği ve herhangi bir pratik fayda getirmediği göz önüne alındığında, DAO, daha iyi bir yönetim mekanizması bulunmayana kadar şirketlerin şu ana kadar çalıştığı şekilde çalışmayı düşünmelidir.





DAO ile şirket arasındaki temel fark, topluluğunuzun kısmen Pazarlama ve Ar-Ge Ekibinizin yerini alması ve şirketinizin/DAO'nuzun vizyonuyla uyumlu olduğunu gösterebilecek bir yetenek havuzuna doğrudan erişime sahip olmasıdır.





Sonuçta, eğer DAO'nun niyeti gerçekse, böyle bir organizasyon ve zincir üstü yönetim olmadan bile açık fikirli olabilir.









Bu yaklaşımı takip ederek, tüketicilerin değiştirme maliyetinin çok yüksek veya hatta imkansız olduğu belirli sektörler veya belirli markalar vardır; bu da DAO için (daha önce açıklanan farklılıklarla birlikte) dikkate alınması gereken cazip bir durum oluşturur.





Sporseverler takımlarını seviyor; idollerini takip etmek ve desteklemek için binlerce kilometre yol kat ediyorlar, kulüplere çok para harcıyorlar ve bazı insanlar için takıma bağlılık herhangi bir dinden bile daha güçlü. Socios ve Binance gibi şirketler, mevcut spor takımlarıyla işbirliği yaparak spor endüstrisiyle mücadele etmeye başladı. Taraftar Tokenı, takımınız adına kararlar almak ve "bir taraftardan daha fazlası olmak" için gelişmiş deneyimlerin kilidini açmak için kullanılabilir.













Oyuncular her zaman neyi sevip neyi sevmediklerini dile getirdiler. Bir oyunun topluluğu, çeşitli derecelerde projenin ömrünü belirleyebilir, onların fikirlerine değer verilmelidir ve DAO, oynamak istedikleri oyunun yapımında işbirliği yapmanın bir yolu olabilir.









Genel olarak, güçlü bir fikri mülkiyete sahip ve geniş bir topluluğa dayanan bir marka, bir DAO kurmayı düşünmeli (veya onları dinlemenin daha iyi bir yolunu bulmalıdır).

Son düşünceler

Bir firmayı yönetmenin farklı bir yolunu açıkça sunan büyüleyici bir kavram olsa da DAO'lar, yeni tekerleği inşa etmeye çalıştığımız inovasyon döngüsünün bir uzantısı olabilir; bu sefer park etmesi daha kolay olduğu için kare şeklinde tasarlandı, ancak şunu unutuyoruz: amaç daha kolay seyahat etmekti.





Bazı DAO'ların başarılı olacağından eminim ve özellikle yakında çıkacak Soulbound Token'larla gelecekte fikrimi değiştirebilirim. Ancak DAO'lar yönetişimle ilgilenmek için daha iyi bir yaklaşım bulana kadar, bunların işleri halletmede en etkili çerçeve olduklarını düşünmüyorum.





Topluluğun önemsediği şeyleri dinlemek göründüğünden daha kolay olabilir.





Lider görsel kaynağı.