Mavryk Network, 28 trilyon dolarlık varlık tokenizasyon pazarı için tam RWA Blockchain'i nasıl inşa ediyor

Real World Asset (RWA) tokenizasyonu artık beyaz kağıtlar için bir kavram değildir. geleneksel finansal kurumlar mülkiyetini dijitalleştirmeye çalışırken, blockchain projeleri küresel, işbirliği yapabilen piyasalar için altyapı sağlamak için yarışıyor.Mavrik AğıLayer 1 blockchain, tokenize edilmiş RWA'ları kredi, uyumluluk ve piyasa altyapısı ile entegre etmek için temelden inşa edilmiştir.





HackerNoon's'ın bu sürümündeBaşlangıç ArkasındaIshan Pandey ile birlikte oturuyorAlex DavisMavryk Dynamics’in kurucusu ve CEO’su, Tezos’tan Mavryk’e yolculuğunu açmak ve RWA odaklı blockchain’lerini güçlendiren vizyon, altyapı ve düzenlemeyi keşfetmek için.





Ishan Pandey:Merhaba Alex, sizi ülkemize hoş geldiniz.“Startup’ın Arkasında”Lütfen bize kendinizden ve Mavryk Ağı oluşturmaya ne ilham verdiğinizi söyleyin.





Alex Davis:Teşekkür ederiz ki bizimle birlikteBaşlangıç ArkasındaSerisi, Ishan. Kim olduğumuzu ve neyi inşa ettiğimizi keşfetmek istiyorum.





Ben Alex Davis, Tezos MENA'nın eski CEO'su. Arka planım ve ilgi alanlarım her zaman libertarian ideallerin, jeopolitik ve savunma, fintech ve finans arasındaki çerçeveye odaklanmıştır.





Başlangıçta, ilk VC desteklenen DeFi uygulamasını, Maven Finance'i, Tezos blockchain üzerinde kurdum ve bir emlak milyarderinin desteklediği bir fon olan Blockchain Alpha'yı ortaklaşa kurdum. Bu fonla, Maven Finance aracılığıyla tokenize etmeyi ve desteklemeyi amaçladığımız otel varlıklarının bir portföyünü kurduk. Vizyonum, güvenli token teklifleri (STOs), şimdi RWA'lar, emniyet olarak kullanan bir kredi bankası olarak faaliyet gösteren Tezos'ta ilk DeFi platformu oluşturmaktı.





İş akışımız büyüdükçe ve STO sektörü durgunlaştığında, endüstrideki herkesin silolarda inşa ettiğini fark ettik. DeFi'yi aktif olarak destekleyen ve kripto tabanlı bir ortamda çalışmak için gerçek dünya varlıklarını kesintisiz bir şekilde entegre eden bir blok zinciri ihtiyacı vardı.





2022-2024 ayı pazarı sırasında, mevcut blok zincirimizde kalmak ve başarısızlık riski, başka bir zincire geçmek ve sıfırdan yeniden inşa etmek veya kendi Layer 1'imizi inşa ederek tamamen entegre bir RWA ekonomisi vizyonumuzu sunmak için genişletmek için kritik bir kararla karşı karşıyayız.





STO'ları engelleyen ve RWA sektörünün büyümesini engelleyen temel sorunları çözmek için Mavryk'i inşa etmeye karar verdik.Hedefimiz, farklı ikincil pazarlar, borçlama ve borçlama platformları arasındaki işbirliği garanti edebileceğimiz tamamen entegre bir RWA ekonomisi yaratmaktır.





Ishan Pandey:Geçmişiniz, hükümet ve savunma alanında, Tezos İsrail'in Baş Yenilik Müdürü ve Blockchain İsrail'in Yönetim Kurulu Danışmanı dahil olmak üzere önemli rollerin yanı sıra hükümet ve savunma alanında da yer alıyor.Bu çeşitli deneyimler Mavryk'te merkezleşmiş uygulamalar ve gerçek dünya varlık tokenizasyonu için benzersiz yaklaşımınızı nasıl bilgilendirdi?





Alex Davis:Çeşitli arka planım, kripto alanında sıklıkla eksik olan bir stratejik, makro düzey perspektifi sunar. Uzun vadeli eğilimleri tespit etmeye ve daha geniş hedeflere ulaşmak için doğru mikro düzey araçlarını nasıl kullanabileceğimi anlamamıza yardımcı olur.





Bu stratejik bakış açısı kripto, herkesin tokenleri başlatmaya, nakit çekmeye ve Ponzi programlarını tekrarlayarak çalıştırmaya odaklandığı yerlerde dramatik olarak eksiktir.Projeler genellikle silolarda inşa edilir: bir varlığı tokenize edebilirler, ancak ikincil piyasalar veya kredi protokolleri gibi daha geniş bir ekosisteme nasıl uyduğunu düşünmezler.





Vakuumda inşa edemezsiniz. Daha büyük, daha stratejik ve daha uzun vadeli düşünmek zorundasınız. Mavryk'te farklı bir yaklaşım yürütüyoruz. Uzun vadeli altyapı, geleneksel piyasalar ve stratejik işbirliği üzerine odaklanıyoruz.





Ishan Pandey:Mavryk Network, işbirlikçi gerçek dünya varlıkları için öncü bir Layer 1 ağı olarak tanımlanmaktadır. Bu işbirliği sağlayan temel teknik yenilikleri ve RWA tokenizasyonundaki mevcut kısıtlamaları nasıl ele alabilirler?





Alex Davis:Daha önce de belirttiğim gibi, çoğu proje, bir varlığın dijitalleştirilmesi veya birincil teklifin yürütülmesi gibi değer zincirinin tek bir katmanına odaklanarak, silo içinde çalışır, ancak genellikle likidite, ikincil pazarları, kredi ve devam eden hizmetleri desteklemek için gerekli kritik altyapıyı göz ardı ederler.





Tokenizasyondan sonra, yatırımcıların seçtikleri zaman dışarı çıkabilmeleri için güçlü ikincil pazarlara ihtiyacınız var. Daha sonra, özellikle varlıklar ve özel sermaye için önemli olan borçlanma ve borçlanma var. Bu varlıklar gelir taşıyor ve borç hizmet edebilir, ancak entegre bir kredi altyapısı olmadan yetersiz kalıyorlar. Sonra küresel dağıtım ve erişilebilirlik geliyor ve Mavryk'te bu, Multibank tarafından destekleniyor.





Temel olarak, Apple'ın end-to-end tasarım felsefesinden ilham alan vertikal olarak entegre bir ekosistem inşa ettik. Bunun temeli RWA'lar için tasarlanmış MRC-30 token standartımızdır. Bu token standartı uyumluluk gereksinimlerini ve RWA'larla ilgili her şeyi karşılamaktadır, aynı zamanda RWA'lar için inşa ettiğimiz üç farklı izin verilen DEX'e ve başlatma paneline de bağlanır.





Tüm varlıklar, MRC-30 token standardında tokenize edilmiştir ve kullanıcılar birden fazla RWA'yı emniyet olarak yatırabilir ve varlıklarının toplam değeri karşılığında borçlanabilir.





Launchpad, token'i oluşturur ve yeni yatırımcılar için ilk teklifler için dağıtır. Daha sonra, yatırımcıların limit siparişleri koymalarını sağlayan zincirli sipariş kitabı var. Anında likidite için iki taraflı likidite havuzları sağlayan otomatik bir piyasa üreticisi var. Son olarak, açık piyasa bozulmadan büyük blok siparişlerinin geçmesine izin veren OTC masası var.





Bu katmanları birleştirerek, tokenizasyonun ötesine geçecek ve zincirdeki RWA'ların tüm yaşam döngüsünü ele alacak bir uyumlu bir RWA altyapısı oluşturduk.





Ishan Pandey:Maven Finance, tamamen DAO tarafından işletilen bir kooperatif bankacılık platformudur ve Equiteez, bir REIT Fonu ve entegre ikincil pazarlar aracılığıyla RWA tokenizasyonuna odaklanmaktadır.Bu platformlardaki kullanıcılar ve kurumlar için temel iş modelleri ve değer önerileri nelerdir ve daha geniş Mavryk Ağı ile nasıl etkileşime girerler?





Alex Davis:Mavryk, B2B2C modeliyle çalışır. B2B tarafında, Equiteez ve Multibank ile ortaklığımız aracılığıyla, varlık geliştiricileri, mülkiyet yöneticileri, portföy yöneticileri ve brokerleri platforma getiren gelir taşıyan varlıklarını getirmeye odaklanıyoruz. yapılandırdığımız REIT fonu bu varlıkları satın alacak, Mavryk'in teknolojisini kullanarak onları dijitalleştirecek ve zincir üzerinde dağıtacak, yüksek kaliteli RWA'ların tutarlı bir boru hattı oluşturacak.





B2C tarafında, bu tokenize edilmiş varlıklar, Multibank veya Equiteez platformları aracılığıyla bunlara yatırım yapabilecek tüm küresel yatırımcılar ve kullanıcılar için kullanılabilir. bir kez satın alındıktan sonra, kullanıcılar RWA tokenlerini Maven Finance'deki akıllı sözleşme dolaplarına yatırabilir ve geleneksel bir güvence ile yaptıkları gibi onlara karşı ödünç alabilirler.





Örneğin, bir kullanıcı 100.000 $ değerinde çeşitlendirilmiş RWA tokenleri yatırabilir ve onlara karşı 80.000 $ ödünç verebilir.





Dolayısıyla, tam döngü ekosistemi oluşturuyoruz, bir taraftan kurumsal düzeyde varlıkları yerleştiriyoruz ve diğer taraftan perakende kullanıcılarına bu varlıklardan likiditeye erişim, yatırım ve kilidini açma araçlarını sunuyoruz.





Ishan Pandey:Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu genellikle önemli düzenleyici ve uyumluluk engelleri ile karşı karşıya. geçmişinize göre, Mavryk Network bu zorluklarla nasıl başa çıkıyor ve güvenli ve yasal olarak uyumlu bir RWA ekosistemi sağlamak için hangi özel mekanizmalar veya ortaklıklar var?





Alex Davis:Dürüst olmak gerekirse, Dubai bunu çok daha basit hale getirdi.VARA, sanal varlık düzenleyici yetkilisi, yakın zamanda ARVA tokenleri, varlık referanslı sanal varlıklar için bir düzenleyici çerçeveyi tanıttı, bu da onları geleneksel değerler olarak sınıflandırmadan maddi varlıkların veya vergi sözleşmelerinin tokenize edilmesini sağlar.





Bu bir oyun değiştirici. Hem akredite edilmiş hem de perakende katılımcıları içeren küresel bir yatırımcılık tabanına kapıyı açarken, yine de güçlü yatırımcı korumalarını uygulayarak. Emisyoncular bir prosedür sağlarken, KYC'yi yürütürken ve bir Kategori 1 VARA lisansı elde ederken, yasal olarak ARVA tokenlerini yayınlayabilirler.





Ishan Pandey:Teknolojik ve uygulama açısından, RWA tokenizasyonunu geleneksel finansal kurumlarla veya genel halkla tartışırken karşılaştığınız en yaygın yanlış kavramlar veya zorluklar nelerdir ve Mavryk Network bunları nasıl yok etmeyi amaçlıyor?





Alex Davis:Her iki tarafta da önemli boşluklar var - geleneksel işletmeler genellikle blockchain teknolojisini anlamıyor ve Web3 projeleri genellikle gerçek dünya iş ve düzenleyici ortamları gezinmek için nüans eksik.





Geleneksel finansta, teknolojinin mümkün kılan şeylerin etrafında bir bilgi boşluğu vardır. Sıkışma, cüzdanlar veya gaz ücretleri gibi kavramlar yabancı geliyor, ancak onları tanıdık terimlere çevirdiğinizde, tıklamaya başlar. Sıkışma bir depozito yapmak gibidir. Cüzdan bir hesap. Gaz ücretleri sadece işlem ücretleri. Bir tokenin kağıt sertifikasının dijital bir versiyonuna benzer olduğunu açıklarken, bu genellikle dönüm noktasıdır. İnsanlar bunun bazı soyut kripto para biriminin olmadığını anlamaya başlar; mülkiyetin dijital bir temsilidir.





Bu farklılık anahtar. hem kripto hem de geleneksel alanlarda en büyük yanılgılarından biri, bir varlığı bir NFT olarak madalya alabileceğiniz ve yatırımcı korumalarını veya varlık kanunlarını ortadan kaldırabileceğinizdir. Ama teknoloji varlığın doğasını değiştirmez. Bir tokenize edilmiş ev hala bir evdir. Bir finansal sözleşme hala bir finansal sözleşme. Bir NFT'ye sarmak, düzenlemeden kurtulmamaktadır. Bu yüzden birçok erken RWA projesi başarısız oldu; bu yasal gerçeği göz ardı ettiler.





Mavryk'te, geleneksel finans uzmanlığımızla Web3-native altyapımızı tamamlayan Multibank'la işbirliği yaparak uyum konusunda bilinçli bir yaklaşım yürüttük. Birlikte yasal olarak sağlam ve teknolojik açıdan gelişmiş bir ekosistem kuruyoruz. 17 yargı bölgesinde düzenleniyorlar ve 150'den fazla ülkede faaliyet gösteriyorlar, bu da bize güçlü bir düzenleyici temeli sağlar. Mavryk'in blockchain altyapısını yönettiği sürece, Multibank küresel satış ve uyumluluk standartlarını karşılamızı sağlar.





Ishan Pandey:Mavryk Network, Maven Finance ve Equiteez için önümüzdeki önemli adımlar neler olacak? Mavryk ekosisteminin, özellikle geleneksel olarak illiquid varlıklar için likidite ve erişilebilirlik açısından küresel finansal manzaraya uzun vadeli etkisini nasıl görüyorsunuz?





Alex Davis:İlk olarak, Mavryk Ağını ana ağa getirmek. İkinci olarak, Mavryk'in altyapısına dayanan ve Equiteez tarafından desteklenen Multibank RWA platformunu başlatmak. Bu platform, ilk günden itibaren tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının satışını, MAG ve diğerleri gibi ortakların katkılarından yararlanarak sağlayacaktır. Üçüncü olarak, beta testnet'ten ana ağa Maven Finance'i mezun etmek.





İleriye bakıldığında, potansiyel etki çok büyüktür. %8 oranında ortalama yıllık gelir elde eden 10 milyar dolarlık tokenize edilmiş varlık bazını hayal edin. Bu, ekosistemin kullanıcılarına aylık olarak pay veya faiz olarak dağıtılan yıllık 800 milyon dolar. Ama bu değer sadece biriktirmez; hareket eder. Yeniden yatırım yapılabilir, krediye erişmek için Maven Finans'ta güvence olarak kullanılabilir, ya da ekosistemin içindeki mallar, hizmetler veya ek varlıklar üzerinde harcanabilir. Lükslik ve yararlılığın kendini güçlendiren bir döngüsü haline gelir.





Küresel likidite ve erişilebilirlik söz konusu olduğunda, Mavryk, geleneksel olarak illiquid varlıkların sınırsız mülkiyetini sağlar.





Geleneksel finansal altyapı enflasyon ve verimsizliğe maruz kalırken, aynı zamanda emlak, özel sermaye ve ötesinde gerçek varlıkların mülkiyetini dijitalleştirmek ve demokratikleştirmek için araçlar kazanıyoruz.





Ernst & Young’a göre, yalnızca özel sermaye piyasası, 2030 yılına kadar neredeyse 28.7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.Bu, tarihsel olarak illiquid değerde trilyonlarca dolar ve daha önce dünyanın varlıklarının% 99’u tarafından ulaşılamayan, nihayet erişilebilir, ticaret edilebilir ve borçlanabilir bir zincir haline geliyor.

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Bu yazar, iş bloglama programımız aracılığıyla yayınlanan bağımsız bir katkıda bulunur. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi, ancak buradaki iddialar yazarın hakkındadır. #DYO

Bu yazar, iş bloglama programımız aracılığıyla yayınlanan bağımsız bir katkıda bulunur. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi, ancak buradaki iddialar yazarın hakkındadır. #DYO



