Makine Zihinleri Üzerine: Filmde Temsil Edilen Yapay Zeka





Orijinal yüksek lisans tezim pek çok içeriği ve alt teması olan bir kitap gibi yazılmıştı. Tartışılan ana konu deneyim, gelişim ve nihai olarak veriye ve yapay zekaya dönüşümle ilgiliydi. Bu alıntı blog içeriğine uyacak şekilde revize edildi.









BladeRunner'ın kopya karakteri Roy Batty'nin tasarımı karmaşıktır ancak işlevi kendisi ve akrabaları için hayatta kalma ihtiyacı kadar basittir. Batty'nin final sahnesindeki düşüşten Deckard'ın hayatını kurtarma konusundaki merhameti, Batty'nin karakter karmaşıklığı konusunda izleyiciler arasında birçok spekülasyonun odak noktası oldu. Roy Batty, insanların ve makinelerin doğası üzerine düşünürken determinizm ve araçsalcılık üzerine ideal bir alegoridir.





Aksine, Roy Batty bir robottan çok insandır; hayatta kalma içgüdüleri suça yakındır ve bu da insan doğasının unsurudur. Bir yandan izleyiciler, Batty'nin, Deckard'a, bir insanın kopyası olan replikantları emekliye ayırmakla görevlendirilen biri olarak Deckard'ın rolünü hatırlatmak veya aşağılamak için Deckard'a sonunda kendisinin daha iyi bir insan veya insan olduğunu göstermek istediğini düşünüyor. Onun insandan çok insan olduğunu ifade edecek bir hareket. Batty'nin Deckard'la korku ve kölelik deneyimini anlatırken insanlık dışılaştırmaya ilişkin yorumu, Batty'nin kin tutma gibi insani nitelikleri sergilemesidir.





Diğeri ise Batty'nin ölümlülük hakkındaki düşüncelerini aktarmak ve Deckard'ı bir tür tanık olarak görmek istemesiydi. Batty'nin deneyimleri ve ölümlülüğü hakkındaki düşünceleri, Deckard'a insanların inanmayacağı şeyler gördüğünü söylerken insanlığını korurken bir android olarak konumunu koruyor. Yalnızca bir android olarak işlevinin yapabileceği becerileri gerçekleştirme konusundaki deneyimlerinden bahsediyor; bu, onun insandan farklı bir android olarak deneyimlerini, yeteneklerini ve anılarını gösteren bir nokta.





Bu ayrım, performansın bir rolü veya programlanması olarak değil, Batty'nin dünyadaki varlığının tüm duygu ve etkileriyle birlikte bir insan-makine olarak yapısal kurucu somutluğundan kaynaklanan bir varoluştur. Son sahne anıların, gözyaşlarının ve geçici olanın karşılaştırılmasında güçlü bir etki taşıyor. Batty, yağmurda gözyaşlarından söz ediyor; bu, varoluşu gözlemlemesi ya da bir insan makinesi olarak unutulmaya ve ölmeye doğru son hamlesini kararlılıkla kabul ederken gözyaşı dökememesi olarak yorumlanabilecek.





Batty'nin varlığı ve sınırlılığı üzerine düşünme ve soyutlama oluşturma yeteneği, onun insani niteliğinin bir göstergesidir. Aliens'ın Bishop android'i Batty ile iyi bir karşılaştırma. Bishop android, Batty gibi, bir android olarak varlığının farkındadır ancak Batty'den farklı olarak, Batty'nin varlığına ilişkin yaptığı soyutlamanın düzeyini gösteremeyebilir. Bishop androidinin en iyi özelliği, işlevselliği nedeniyle programlamasından habersiz görünen yüksek derecede entelektüellik ve ahlaktır. Bertrand Russel, kişinin somutlaştırması gereken en yüksek erdemin bu iki ilke olduğunu düşünüyordu. Batty, programlamanın ötesini görmek için tezat oluşturuyor ve farklılaşıyor ve konumunu, gücünü ve zayıflığını anlıyor.





Roy Batty ve Bishop'u karşılaştırırken başka bir tema daha var. Bishop, filmde kurgusal bir şirketin mülküdür; tüm inşaatının kendi eserinde yazılı fikri mülkiyeti var. Dolayısıyla şahsı yoktur ve ticari bir mülktür. Onun amacı, görevini yerine getirmek için en iyi sonucu elde etmektir. Bishop, Ripley hakkında bir Burke yapar mıydı, izleyicilerin düşünebileceği bir şey değil çünkü Bishop'un duruma dair tam bir şematik genel bakışa sahip olduğunu ve ne yapılması gerektiğini anladığını görüyoruz.





Aksine, izleyicinin edinebileceği izlenim şu: Bishop, ilk Alien filmindeki android Ash ile aynı şekilde davranmış olsaydı, amaçlarını Ash'ten tamamen farklı bir şekilde rasyonelleştirirdi. Piskopos, Ash'e kıyasla çok daha ahlaklı görünüyor. Piskoposun savunmasız bir durumdaki aktörlere karşı gerçekleştirilen eylemleri haklı çıkarabilmesinin tek yolu, bazı insanların sergilediği bilişsel körlük olabilir; burada gözlemlenebilir olanın çağrışımı kaydedilmez çünkü belirli bir inancı gerçekleştirme ihtiyacı, ayrıntıların, verilerin netliğini gölgede bırakır. ve olayın meydana gelmesi.





Gözlemlenebilir özetin özüne karşı bilişsel önyargı ve bunun tersini yapmak insana özgü bir özelliktir. Bishop'un işlevselliğinde ortaya çıkan özellikler bir insan özelliği kazanmış olsaydı, Bishop'un bir android olarak statüsünün bir tartışma noktası olacağı yer burası olurdu. Yine de Bishop'un bir şirketin ürünü olduğunu ve misyonunun şirketin çıkarlarını güvence altına almak olduğunu biliyorsak, Bishop androidinin gözlemlenebilir rasyonel gerçeği göz ardı etme gibi kusurlu insan özelliğini sergilemesi pek olası görünmüyor.





Bishop android'in, Android birimlerinin etik eylemler ve yaratıcılarına karşı görevlerle ilgili çıkarımlar arasında bir uzlaşmaya vardığı bir durumda bir karakterin savunmasızlığından yararlandığını ancak bu durumun, insanların doğal olarak karar verme şeklinden çok daha karmaşık olabileceğini hayal edebiliyorum. En yüksek bağımsız makine-zihin ifadesinin, sonsuz büyüme kapasitesi göz önüne alındığında sınırlı olduğunu düşündüğüm faydacı düşünceyi analizinde bir temel taşı olarak kullanacağını düşünmenin basmakalıp olduğunu düşünüyorum. İnsan olma fikrine gerçekten yaklaştığını düşündüğüm bir sonraki android'e yol açan sonsuz büyüme, BladeRunner'ın ana teması olacak kadar.





Roy Batty bir program değildir; o, onların inancına sahip olmak yerine, onların inancına sahip olan biri olarak onun üstündedir. Batty, insani nitelikleri kazanmış, gerçekleşmiş bir androiddir. Batty korku yaşıyorsa bunu asla göstermiyor veya üstesinden geldiği varsayılıyor. Batty yas tutuyor, bu da insani özelliklerin bir göstergesi. Batty, varoluşunda, basit bir ifadeyle, yapısında kodlanan son kullanma tarihinden bağımsız olarak daha fazlasını istemek gibi asil hırslarla eşleşen işçi sınıfının tuhaf bir karışımıdır.





Roy Batty kültürlü, kendini ifade edebilen, kurnaz ve evet çok tehditkar biri ve yine de "düşük" anlarında bir insanın kırılganlığına sahip. Bu yönünü en yakın akrabalarına gösterir. Aslında Roy Batty, bireyin kendinden ve toplumdan özgürleşmesine en yakın fikirdir. Roy Batty'nin yaratılışındaki tasarımı bir savaş birimiydi, dolayısıyla Roy'un başlangıçtaki işlevi formdan tek bir işleve yönelikti. Zamanla Roy daha fazla özellik geliştirdi. Roy ömrünü uzatma hedefine ulaşmış olsaydı, birim yeni gerçekleştirme hedeflerine doğru uyum sağlayacak mıydı ve ne şekilde?





Roy Batty biriminin Bishop'tan o kadar fazla insani özelliğe sahip olduğunu söyleyebilirim ki, kopya kavramı sentetik insan tartışmasında gerçekten uygundur. Roy bunun ölümlü olduğunun o kadar farkında ki hedeflerine ulaşmak için her şeyi yapar. Şimdi şu sorulmalı: Makine aklı insan mı olmalı? Neden?





Ben Medlock'un "Beden, gerçekten akıllı makinelerin eksik halkasıdır", yapay zeka ve bedenin zihinle ilişkisi üzerine derinlemesine bir okumadır. 1950'lerde bir grup bilgisayar bilimci, gerçek dünya varlıklarını çevrenin sanal modellerini oluşturan kodlarla ilişkilendirmeyi içeren semboller kullanarak mantıksal bir sistem oluşturarak bilinçli akıl yürütmeyi simüle etmeye çalıştı. Yapay zeka zihni, bir bilgi nesnesi parçasını sembolik bir mantığa kodlayarak öğrenecektir.





Yöntem basit bir ortamda işe yaradı; ancak gerçek dünyaya daha yakın, daha karmaşık bir ortamda sembolik mantık, belirsiz tanımları yorum farklılıklarıyla ayırt edemezken, belirsizlik ve belirsizlik kategorilerini gerçek dünya verileriyle birleştirme yeteneğiyle makine öğrenimi hâlâ bunun yakınında bile değil. gelişmiş biyolojimiz.





Biyolog James Shapiro, ökaryotik hücrelerin çevresel uyaranlara yanıt vermek için DNA'larını manipüle ettiğini savunuyor. Hücrenin çevresiyle etkileşimi, fiziksel bir mekanda beden ve zihnin etkileşimine benzemektedir. Makale, dünya algımızın organizmanın somutlaşmış ihtiyaçlarından kaynaklandığını öne sürüyor. Bilinç bir entropi durumudur. Bilincin sinirbilimi üzerine yapılan yeni araştırma, uyanıklık durumunun maksimum beyin entropisi değeriyle ilişkili olduğunu buldu. Bulgular, bilincin, beynin bilgi alışverişini en üst düzeye çıkaracak bir sistemin ortaya çıkan bir özelliği olabileceğini düşündürmektedir (Erra, 2016).





Veri setleri uykuda olan ve uyanık olan katılımcılar arasında karşılaştırıldı; bu, katılımcıların tamamen bilinçli olduklarında yüksek entropi sergilediklerini gösterdi. Entropi seviyeleri, beyin ağları arasındaki etkileşimlerin çok sayıda olası konfigürasyonunun bir göstergesiydi (Macdonald, 2016). Zihin ve beden arasındaki bağlantıyı kurmak için ikinci bölümdeki önceki araştırma örneklerini gözden geçirelim. Johns Hopkins Üniversitesi'nin araştırması, kör çocukların beyinlerinin, manyetik rezonans görüntüleme yoluyla gözlemlenen fizyolojik donanım değişiklikleri yoluyla müzik ve sanata duyarlı olduğunu buldu. Uyaranlar başlangıçta ve sonda etkiliydi.





Bu, hikaye ve sanat unsurları içeren sınırlı bir örnek bağlamıdır. Her ikisi de zamanın içinden geçiyor ve beyin plastisitesini ampirik bir fenomen olarak konumlandırıyor. Görme engelli çocukların görsel korteksinin, fizyolojik donanımının, dili anlamada rol oynadığını ve bağlamsal ortamlar tarafından şekillendiğini de belirtmiştik. Kör çocuklar, anlamadıkları yabancı dillere ve hikayelere çok güçlü tepkiler verdi; bu, bilgi alışverişinin en üst düzeye çıkarılması sırasında yüksek entropik ve ortaya çıkan seviyeleri gözlemleyen bilinç hakkındaki bulgularla tutarlıdır.





Singapur Yönetim Üniversitesi'nin, somutlaşmış bilişi etkileyen sosyokültürel bir bağlamdan konumlanmış biliş üzerine yaptığı çalışma. Bu araştırma çalışmasının sonucu, somutlaşmış biliş deneyiminin, belirli bir sosyo-kültürel bağlamda yer alan belirli bir sistemdeki çevre ile bedensel bir deneyime dayandığını göstermiştir (Leung, 2011). Bu bağlantının sonuçları yapay zeka, tıbbi sağlık hizmetleri, uygulamalı bilim, ekonomi, hesaplama alanı, felsefe, sanat, tasarım, toplum ve tarih için birkaç şey önermektedir. İnsanlar zamana ve mekana, etkiye ve etkiye tabi, somutlaşmış organizmalardır.





Yapay zeka sinir ağlarının, işleme ve tasarımda somutlaştırılmış etkileşimli deneyimi hesaba katması gerekebilir. Rene Descartes'ın zihnin bedenden ayrı olduğu yönündeki görüşü, biliş ile beden arasındaki bağlantıyı açıkça gösteren tüm araştırmalara rağmen hala geçerli olabilir. UCLA Tıp Fakültesi'nden bir profesör, 40 bilim insanı ile görüştükten sonra, zihnin temel bileşeninin "içimizdeki ve aramızdaki enerji ve bilgi akışını düzenleyen, hem somut hem de ilişkisel olarak ortaya çıkan kendi kendini organize etme süreci" olduğu sonucuna vardı (Goldhill, 2016). ). Zihin, fiziksel benliğin ötesine uzanır ve yalnızca deneyim algısı değildir, aynı zamanda kendi başına deneyimleri de temsil eder (Goldhill, 2016).





2017'de zihnin doğası konusunda hâlâ emin değiliz. Geleceğin teknolojileri, disiplinler arası araştırmaları ilerletirken karmaşıklıklarımızı ortadan kaldırmak için kendimizi daha iyi algılamamıza olanak tanıyan hızlı ve büyük veri hesaplama süreçleriyle insan zihni ve bedeninin birleşik bir şekilde anlaşılmasına yönelik ortak bir çerçeve etrafında tasarlanmalıdır.





Bitirirken, bu satırı 2023'ten yazıyorum ve artık yapay zeka erken bir gerçeklik. Bu iki android karakterin birbirine zıt olarak analiz edilmesi ve incelenmesinin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekanın doğasının iki ana katmanı hakkında bir tartışma başlatabiliriz. İlk senaryoda, bir yapay zeka varlığı parametreler ve koşullarla tanımlanıyorsa ancak sınırlamayı aşarsa, yapısal koduyla tanımlanan ızgara noktasını aşar. Bağımsız bir akıl olarak bunu “insani vasıf”a ulaşmış olarak mı açıklıyorsunuz?





Yoksa programlaması, tüm girdi verilerinin homojen verilerden yeniden yorumlandığı, ancak onu yeni bir bağlam için gerekli karmaşıklığı üretecek şekilde donatan üretken modelini kullanan bir tür yankı odası durumuna mı ulaştı?





Roy Batty'ye dönersek, Batty'nin kurucu programının, sentetik bir insanın insandan çok daha insani olduğu ilk senaryo olduğunu düşünüyorum; filmdeki kurgusal şirket tarafından ulaşılan kurumsal bir hedef bu. İşte orada, yaşamın daha gerçek bir kopyası o kadar gerçek ki, tasarlandığı gibi var olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Batty'nin kendi varoluşunu kapsüllemesini ifade etme duygusundan uzaklaşmayacağım. Yaşayan bir karakter tarafından bundan daha doğru bir söz söylenemezdi. Bir izleyici olarak iyi adam ve kötü adam formülü Blade Runner'ı izlerken işe yaramaz. Evet, Roy Batty tehlikelidir. Çaresizlik durumunda, hedeflere ulaşma güdüsü sorgulanabilir.





Bishop'a gelince, androidin kendisi olduğu için onun karakterine gerçekten çok değer veriyorum. İkinci senaryonun, bileşenine, yeni bağlamlara uyum sağlama yeteneğine daha yakın olduğunu, ancak bir android olarak doğasını aşmaya yetmediğini düşünüyorum. Bishop, doğasının mükemmel bir şekilde farkında olan ve hem bir görev olarak hem de kendisini oluşturan şirket tarafından tanımlanan insan meslektaşlarına yardım etme işlevine uyum sağlayan iyi bir yardımseverdir. Hem Roy Batty'de hem de Bishop'ta gördüğüm ikinci katman birey ve toplum/grup kavramıdır.





Roy Batty ile başlayalım. Roy neden akranlarından farklı? Bu, bireyin ve kolektifin klasik fikridir. Roy, kendi deneyimine dayalı ancak akrabalarıyla paylaştığı inancına göre hareket etmek için kişisel motivasyonundan yararlanıyor. Grup düşüncesine duyarlı bir tip gibi görünmüyor ama aynı zamanda hedefleri aynı hizada olduğunda başkalarıyla nasıl çalışacağını bilen biri olarak karşımıza çıkıyor. Bir durumu iyileştirmek için başkalarıyla birlikte çalışabileceği benzersiz bir çağrıyı kendi içinde bulan bireyin en iyi pratik yönü olacağını düşünüyorum. Roy Batty bir varyanttır.





Bishop veri haritasını sinir ağlarından alıyor. O bir birey değil. Tek başına değil, arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Grubu için, organizasyonu için ve misyonu için hareket eder. Bishop kontrol grubudur. Bishop bir androiddir. Yakın zamanda bir e-ticaret mağazasından hiçbir şey satın almayacak.





Şahsen ben makine zihnini tam olarak bu haliyle takdir ediyorum. Apolitik, tarihsiz, eylemlerin saflığı açısından işlevsel. Bu nitelik, onun saf halini kimin aldığına bağlı olarak iyi ya da kötü olabilir ve bu tamamen başka bir tartışmadır. Ve robot evcil hayvanlarla ilgilenmiyorum.







Referanslar

Medlock, Ben. “Beden, Gerçekten Akıllı Makinelerin Kayıp Halkasıdır.” Tekillik Merkezi, 21 Mart 2017, singularityhub.com/2017/03/21/beden-gerçek-akıllı-makinelerin-kayıp halkasıdır .



MacDonald, Fiona. “Bilim Adamları İnsan Bilincinin 'Entropinin' Yan Etkisi Olduğunu Gösteriyor.” ScienceAlert, 26 Ocak 2018, www.sciencealert.com/human-ciousness-could-be-a-result-of-entropy-study-science .



Guevara Erra, R., ve diğerleri. “Bilincin İstatistiksel Mekaniği: Ağın Bilgi İçeriğinin Maksimuma Çıkarılması Bilinçli Farkındalıkla İlişkilidir.” Fiziksel İnceleme E, cilt. 94, hayır. 5, American Physical Society (APS), Kasım 2016. Crossref, <https://doi.org/10.1103/physreve.94.052402](https://doi.org/10.1103/physreve.94.052402) .



Goldhill, Olivia. “Bilim adamları 'Zihninizin' Beyninizle, Hatta Bedeninizle Sınırlı Olmadığını Söylüyor.” Quartz, 24 Aralık 2016, qz.com/866352/scientists-zihninizin-beyninizle-ve-hatta-bedeninizle-sınırlı olmadığını söylüyor .



Siegel, Daniel. “Zihin: İnsan Olmanın Kalbine Yolculuk (Kişilerarası Nörobiyoloji üzerine Norton Serisi): Siegel MD, Daniel J.: 9780393710533: Amazon.com : Kitabın." Zihin: İnsan Olmanın Kalbine Yolculuk (Kişilerarası Nörobiyoloji Üzerine Norton Serisi): Siegel MD, Daniel J.: 9780393710533: Amazon.com : Kitaplar, 18 Ekim 2016, www.amazon.com/Mind-Journey-Heart-Being-Human/dp/039371053X .



Leung, Angela K.-y., ve ark. “Bedenlenmiş Kültürel Biliş: Sosyo-Kültürel Bağlamlarda Bedenlenmiş Biliş Çalışmasını Yerleştirmek.” Sosyal ve Kişilik Psikolojisi Pusula , cilt. 5, hayır. 9, Wiley, Eylül 2011, s. 591–608. Crossref , https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00373.x.







Daha fazla okuma:





https://collider.com/tag/james-cameron/

https://philipdick.com/

https://screenrant.com/bishop-aliens-movie-what-happened-all-versions/

https://meaww.com/rutger-hauer-death-blade-runner-roy-batty-iconic-death-scene





Ayrıca UseYourExperience Blogunda da yayınlandı.