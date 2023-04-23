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    Doktora Yapmadan Önce Bunu İzleyin Makine Öğrenimindeile@whatsai
    718 okumalar
    718 okumalar

    Doktora Yapmadan Önce Bunu İzleyin Makine Öğreniminde

    ile Louis Bouchard2m2023/04/23
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    Çok uzun; Okumak

    Doktora derecesine sahip olmak makine öğrenimi alanında ilerlemek, alana girmenin harika bir yolu olabilir. Akademi ile endüstrinin artılarını ve eksilerini dikkate almak önemlidir. Güçlü bir kişisel markanın ve çevrimiçi profilin etkisini hafife almayın. Çalışmanızı paylaşın, işbirliği yapın ve sosyal medyayı kendi avantajınıza kullanın.

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    Louis Bouchard HackerNoon profile picture
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    Doktora yapmayı düşünüyorsanız. Makine öğrenimi konusunda veya "uygun" bir altyapıya" sahip olmadan sahaya girme konusunda karar vermeden önce bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler burada yer almaktadır.


    Akademi ve Endüstri:

    Doktora derecesine sahip olmak makine öğrenimi, alana girmenin ve belirli araştırma hedeflerine ulaşmanın harika bir yolu olabilir.


    Bununla birlikte, akademi ile endüstrinin artılarını ve eksilerini dikkate almak önemlidir. Açık kaynak araştırma kuruluşlarına katılmak veya yan projelerde çalışmak gibi alternatif yollar aslında bazı kişiler için lisansüstü eğitimden daha faydalı olabilir.


    Brian'ın röportajındaki en iyi ipuçlarından bazılarının açık bir listesi:

    1. Özgeçmişleri kişiselleştirme : Makine öğreniminde ilk işinize girmek söz konusu olduğunda, yarattığınız ölçülebilir etkileri sergilemek çok önemlidir. Bu, bir hizmeti hızlandırmak, bir modelin performansını artırmak veya bir işveren için gelir elde etmek olabilir. Bu başarıları vurgulamak için özgeçmişinizi kişiselleştirmek çok önemlidir.


    2. Markanın ve çevrimiçi varlığın gücü : İşe alım söz konusu olduğunda güçlü bir kişisel markanın ve çevrimiçi profilin etkisini hafife almayın. Çalışmanızı paylaşın, işbirliği yapın ve sosyal medyayı kendi avantajınıza kullanın.


    3. Bağlantılar kurun : Ağ iletişimi her alanda önemlidir ve makine öğrenimi de bir istisna değildir. Eski usul sosyal ağlara dalın ve sektörde bağlantılar kurmaya başlayın. LinkedIn'deki insanlara ulaşın, ağ oluşturma etkinliklerine katılın, çevrimiçi topluluklara katılın ve rekabetçi bir pazarda öne çıkmak için ekstra çaba gösterin.


    4. Bir hikaye paylaşın : Röportajınıza girdikten sonra hikayenizi paylaşmanız önemlidir. İşverenler özgeçmişinizi okudu; bu nedenle üzerinde çalıştığınız bir projeden ve aştığınız zorluklardan bahsedin. Seni sen yapan her şey!


    Bu görüşler Ph.D. Brian Burns tarafından paylaşıldı. Washington Üniversitesi adayı ve AI Pub Twitter hesabının kurucusu. Yapay zekaya nasıl girileceği, bir Twitter sayfasının nasıl büyütüleceği, bir podcast'e nasıl ev sahipliği yapılacağı, en iyi röportajların nasıl yapılacağı ve daha iyi bir özgeçmiş oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki podcast'in tamamını izleyin!


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    ( Spotify veya Apple Podcast'lerde de mevcuttur).

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    About Author

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    Louis Bouchard@whatsai
    I explain Artificial Intelligence terms and news to non-experts.
    Read my storiesWatch more on YouTube: https://www.youtube.com/c/WhatsAI

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