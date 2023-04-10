Kurumsal Teknolojide WOC için Kod Değiştirme, Sahtekarlık Sendromuna Nasıl Yol Açıyor?

Encyclopedia Britannica'ya göre kod değiştirme şu şekilde tanımlanır: "Sosyal bağlama veya konuşma ortamına bağlı olarak bir dilsel koddan (bir dil veya lehçe ) diğerine geçme süreci."





Kurumsal ortamlarda kod değiştirmeyi tanımlarken yüksek sesle abartılı karikatürler aramıyorum. Siyah Amerikalı köleliğin soyundan gelenlerin kültürel olarak yerinden edilmesiyle alay etmek için tasarlanmış ozan tipi, karikatürize jestleri düşünmüyorum.





Bu davranış biçimi bizi küçük düşürmek için benimsendi. Kod değiştirme, Afrikalı Amerikalıların hayatta kalma aracı olarak uyguladığı bir davranış modelidir. Her ortamda asimile olma baskılarının üzerimize dayattığı dışlanmanın acısını yumuşatmak için benimsediğimiz bir örtü.





Maya Angelou'nun Maske kitabının ilk kıtası geliyor aklıma.





Maske





Sırıtan ve yalan söyleyen maskeyi takıyoruz.

Yanaklarımızı gölgeliyor ve gözlerimizi gizliyor.

İnsan hilesine ödediğimiz bu borç

Yırtılmış ve kanayan yüreklerle…

Gülümsüyor ve sayısız incelikleri ağzımızdan çıkarıyoruz.

Dünya neden aksini düşünsün?

Tüm gözyaşlarımızı ve iç çekişlerimizi sayarken.

Hayır, bizi sadece şu süre boyunca görmelerine izin verin

Maskeyi takıyoruz.





Kod değiştirme, kıvırcık saçlarınızı kapatacak düz bir peruk takarak gösterilebilir. Bu, sıradan bir "dap", yumruk vuruşu veya el işareti kombinasyonu yerine el sıkışmanızı sertleştirmek olabilir.





Konuşurken, oraya yerleşen insanların kültürünü temsil eden Amerikan yerel İngilizcesi bölgesel konuşma kalıplarını birleştirmek için kelimelerin, ifadelerin veya ton kullanımının bir kombinasyonu olabilir.





Ağır bir Güney çekişmesi her kalbi ısıtabilir. Özellikle de bir kadının dudaklarından tereyağlı bisküvinin üzerindeki ılık bal gibi sızdığında. Dinleyiciye güvenilirliği gösterir.





Ancak olumsuz tarafı, AAVE kullanımınızı mesafeliliğin, zekasızlığın veya tembelliğin işareti olarak görmelerine neden olur.





Dinleyiciyi etkisiz hale getirir ve onu daha kabul edilebilir hale getirirsiniz, ancak bu onun sözlerinize olan ilgisini kaybetmesine neden olur. Kişinin sunulan sosyal ve davranışsal ipuçlarındaki tutarsızlıkları fark etmesi de güvensizliğe neden olur. Samimiyetsiz veya manipülatif olarak ortaya çıkabilir.





Bir zamanlar kendilerine dayatılan asimilasyon uygulamasına boyun eğmenin bir yolu olarak kullanılan bilinçaltı bir uygulama, kod değiştirme artık bir seçim, bir koltuk değneği haline geldi.





Her ne kadar bu uygulamanın tarihsel ve psikolojik etkilerine ilişkin farkındalık artıyor olsa da, bu hâlâ birçok beyaz tenli Amerikalının günlük olarak yaptıklarının farkına bile varmadığı bir bilinçaltı hayatta kalma mekanizmasıdır.





Genç bir Siyahi kadın olarak, ağırlıklı olarak beyazların olduğu bir üniversitede öğrenci kafelerinde okurken, sınıf arkadaşlarım gibi Grande Frappuccino'mu Starbucks'tan sipariş ederken kod değiştirmeye çalıştığımı fark ettim.





Yanlış anlaşılmayı önlemek için siparişimin her hecesini alışkanlıkla vurguladım ve yine de yanlış yazılmış adımın üzerine karalanmış olduğu bir fincan aldım. Brittany'yi Tiffany veya Whitney'e nasıl yanlış duyuyorsunuz? Aksanım gerçekten bu kadar kalın mı? Aşırı mı yapıyorum?





Aşırı derecede kendinden şüphe duymaya ve belirsizliğe neden olur. Sahtekarlık sendromu yavaş yavaş yayılmaya başlar. Bağlantısızlık artık sadece sınıfta değildir ve daha kitlesel çekiciliğe sahip birine dönüşme baskısı ağırlaşır.





Ancak mezun olduktan ve kariyerimde ilerledikçe bunun da bir avantaj olduğunu fark ettim. Bu anlayış boşluğunun, teknik veya üst düzey tartışmalar sırasında kendinizi birinci sınıf bir avantaja yerleştirmek için mükemmel bir fırsat olduğunu fark ettim.





Siyah insanlara, özellikle de kadınlara yönelik stereotiplerin olumsuz yönleri, kod değiştirme pozisyonunu "gösterge" siyah rolüne rahat bir çözüm getiriyor.





Başlangıçtaki sahtekarlık sendromunu etkisiz hale getirmek için dil engellerini kullanarak, kendinizi tehdit edici olmayan bir şekilde daha etkili bir şekilde sunabilir ve sosyal olarak algılanan daha az role boyun eğmenin faydalarından yararlanabilirsiniz.





Ancak bu avantajın olumsuz yanı, aynı zamanda kendinizi orijinal olmayan bir şekilde sunmaya zorlanmanızdır. Niyetinizde samimiyetsiz olduğunuzda asla performans gösteremez ve başarılı olamazsınız.





Olumlu ayrımcılık rolü üstlenmek varsayılan bir harekettir ve sizi yalnızca pasif bir avantaja, dolayısıyla dezavantaja sokar.





Kazandığınız mesleki avantajlar sonuçta size hizmet etmiyor. Ayrıca kendinizi gizlemeden performans gösterme beceriniz konusunda da güvensiz olursunuz.





İnsanlar ilk izlenimlerini neredeyse anında oluştururlar. Bu izlenimler genellikle kültürel olarak içimize yerleşmiş stereotipler ve önyargılar tarafından kodlanır.





Irksal açıdan en hoşgörülü ve konuksever Amerikalı bile onlarca yıldır süren sistemik ırkçılığın kuşaktan kuşağa programladığı önyargılara sahiptir. Bu önyargılarla nasıl mücadele edeceksiniz? - onların gülünçlüğünü vurgulayarak.





Bu beklentileri başkalarına yansıtarak saçma stereotiplere oynayın. Kalıp yargıları somutlaştırmanıza gerek yok; sadece olumsuzları yansıtır ve gerçek olumluları kucaklarsınız.





Doğal kültür lehçenizle konuşun veya kültürel kıyafetinizi güvenle ve zarafetle giyin. Gerçekçi olmayan bir kurumsal imaja uymak için kendinizi küçültmeyin.





Kişiliğimi özgün ama profesyonel bir şekilde gösterme yöntemim, geçmişimin bireysel yeteneğini ve tarzını işime baharat gibi serpmektir. Üst düzey bir teknik ortamda konuşurken argo ve örtmeceler her zaman yararlı değildir.





Bununla birlikte, agresif tartışmaların akışını yavaşlatmak için rahat bir ses tonu faydalıdır. Konuşma tonu, soğuk, gerçekçi diyalogdan daha az korkutucudur ve uyum sağlar. Topluluk önünde konuşurken, dinleyiciyi harekete geçirmek için bu konuşma kalıplarını kullanabilirim.





Bir konuşmayı sürdürmek için bir araç yerine bir garnitür haline gelir. Karşımdakinin kültürel hassasiyetlerine hitap etmek için ses tonumu değiştirmiyorum veya konuşmasını taklit etmiyorum çünkü kalıplarımı değiştirmeye gerek yok.





Üst düzey konuşmalarda tutkular yükseldikçe tartışmalar gergin ve heyecanlı hale gelebilir.





Hararetli bir tartışmayı dağıtmak için, hafif yürekli bir ifade, konuşmacılara sivri veya suçlayıcı bir dil kullanmadan daha uygun bir ses tonuna dönmelerini hatırlatmanın sıradan, tehdit edici olmayan bir yolu olacaktır.





Afro-Amerikan Yerel İngilizcesi (AAVE) bilgim işe yarıyor çünkü aşinalık hissi kazanmak için mükemmel. Bu ortak bir dildir. Sesli harfler dilden rahat bir şekilde akarak dinleyiciyi içeri davet eder.





Başka bir ırktan biriyle konuşurken, bir topluluk ve bağlantı duygusu kurulur. Ustaca yapıldığında, doğaçlama bir asansör konuşması için mükemmeldir. Kişi ırk, milliyet veya etnik köken gibi benzerlikleri paylaştığında da insanlar genellikle daha ulaşılabilir olur.





Bu, yakınlık kurmak ve geliştirmek için anında bir ortak nokta ve buzların kırılmasıdır. Bu açılıp kapatılacak bir şey değil, sadece benim somutlaştırdığım bir özellik. Bu bir zayıflık değil. Maskelemek yerine kutlamak güçtür.





Kod değiştirme, önceki nesillerdeki gibi hayatta kalma aracı olmayabilir. Bununla birlikte, Afrikalı Amerikalılar ve farklı ırklardan olan insanların bu ülkedeki sistemlerde gezinmeye devam etmeleri faydalıdır.





Artık kod değiştirme uygulamasına gerek yok çünkü farklı ırklardan insanların kültürel olarak kendilerine ihanet etmeden veya işyerinde bir sahtekar rolünü üstlenmek zorunda kalmadan seslerini kullanmaları ve alanları yetenekli bir şekilde işgal etmeleri için birçok fırsat var.





Olağanüstü performans, kültürel engeller ve koşulların bölünmesi olmadan da vurgulanabilir.