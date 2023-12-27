Kişisel Bir Marka Oluşturmuyorsunuz; Sadece LinkedIn'de paylaşım yapıyorsunuz

"Kişisel marka fikrinden nefret ettiğinizi biliyorum ama gürültülü bir kalabalığın içinde öne çıkmanın ve fark edilmenin en iyi yolu bu."

Ben bu fikrin arkasındayım. Kendinizi oraya koymak kesinlikle kolay ya da rahat değil; hem dikkat hem de her şeyin incelenmesi için. Ancak kitaplar aşkına, "kişisel markalama" teriminin nasıl LinkedIn'de paylaşım yapmakla eşit hale geldiğini anlayamıyorum.





İnsanların sonsuz çerçeveleri paylaştığını gördüm. Benzersiz içgörüler olarak maskelenmiş, kusmalı tavsiyelerin yer aldığı gönderilere iliştirilmiş alakasız resimler gördüm (okuyun: bir kafede sahte samimi sözler 🫠). Etkileşim taktiklerini gördüm; bir düzine on kuruş.





Kendilerini "LinkedIn uzmanları" ilan edenlerin, algoritmayı kandırmak ve kimlik bilgilerini artırmak için insanları şu veya bu numarayı kullanmaya ikna etmeye çalıştıklarını gördüm: daha fazla beğeni, daha fazla yorum, daha fazla paylaşım.





Burada küçümseyici görünebilirim ama yukarıdakilerden herhangi birini yapmanın yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Belki alakasız resimler kısmı hariç. Gitmeleri gerekiyor. Büyük zaman.





LinkedIn'de sanki bir tür ritüelmiş gibi paylaşım yapmak kişisel bir marka oluşturmak anlamına gelmiyor. Elbette sizi A hedefine götürebilir, ancak fazla ileri gidemezsiniz. Ve sana nedenini anlatacağım.

Peki Kişisel Marka Nedir?

Kişisel marka, hedef kitlenizin sizi nasıl görmesini ve sizin hakkınızda konuşmasını istediğiniz şeydir. İtibarın aksine, önemli olan başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü değildir. Bu, geliştirdiğiniz imajla ve başkalarının bu imajla nasıl ilişki kurduğuyla ilgilidir.





Fikir basit. Kim olduğunuz, ne yaptığınız ve temsil ettiğiniz değerlerle ilgili anlatıyı kontrol edebilirsiniz. Sen geminin kaptanısın. Akıntıyı takip etmek yerine onu istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Ve LinkedIn tam da bunu yapmak için bir platform sağlıyor.





LinkedIn (veya sosyal medya) günleri, ağ oluşturma etkinlikleri ve konferanslar eskiden markanızı geliştirme platformuydu. Artık sosyal medya ve özellikle de profesyonel cephede LinkedIn var.





Sosyal medyayı kullanarak kişisel markanızı geliştirmek çok daha kolay. İnsanların sizi algılama şeklini dikte edebilir ve yönlendirebilir ve yeni işler kazanmak, hayalinizdeki işi bulmak ve başka karlı işler elde etmek için doğru hedef kitleyi çekebilirsiniz. Fırsatlar sonsuzdur.





Aynı zamanda, belirli bir imajı satmak için gerçeği uydurup havaya uçurmak çok daha kolaydır. Çünkü günün sonunda LinkedIn bir sosyal medya sitesidir; Instagram ya da Twitter'dan hiçbir farkı yoktur. Ancak konuşmayı yürütecek yeterliliğiniz yoksa, siz yalnızca bir kopyanın başka bir kopyasısınız.





İçerik ekiplerini ölçeklendirme konusunda sıfır deneyimi olan birinden içerik stratejisi tavsiyesi almayacağım. Zamana duyarlı bir projesi olan ve her zaman son teslim tarihlerini kaçıran birine güvenmeyeceğim. Yapabilir misin?

İnşa Ettiğiniz Şey Bir Seraptır

Hamlet Protein'in CEO'su Erik Vesser, 2021'den bu yana sürekli olarak LinkedIn'de paylaşım yapıyor. Pek çok hayranı ve eleştirmeninden çoğu, onun gibi birinin LinkedIn'de yazarak ne elde ettiğini merak ediyordu.





Etkinliğe neden bu kadar çok zaman ve çaba harcadığını yanıtlayan Erik, bir LinkedIn makalesinde şunları yazıyor:





"Bu gönderiler gösteriş yapmak veya övünmekle ilgili değil. Bunun yerine, Hamlet Protein'in marka bilinirliğini artırmak için CEO pozisyonumdan kişisel bir yaklaşım benimsemekle ilgili……..İçerdeki (ve potansiyel olarak dışarıdaki) kişilerle kişisel bir bağlantı kurmaya inanıyorum ) ağım Hamlet Protein'e yardımcı olabilir ve olacaktır."





Gönderileri ve görüşleri liderlik, şirket operasyonları ve tarım alanına odaklanıyor; İlk elden deneyime sahip olduğu alanlarda. Bu yüzden gerçek bir fikir lideridir. Konuşmayı yürütebilir.





Görüyorsunuz, mesele hiçbir zaman haftada kaç kez paylaşım yaptığınızla, ne zaman, başkalarının gönderileriyle nasıl etkileşim kurduğunuzla ya da kimi etiketlediğinizle ilgili olmadı. Bunlar LinkedIn'in algoritması tarafından fark edilmeye yönelik taktiklerdir. Ya da benim onlara verdiğim adla: ucuz numaralar.





Lütfen viralliği otorite veya özgünlükle karıştırmayın. Bu bir gösteriş ölçütü.

Kapanış

Bir düşünce lideri olma hırsınız varsa, kanıtın her zaman pudingde olduğunu unutmayın. Uzmanlığınızı göstermek için vasat, yeniden üretilmiş içerikleri paylaşmak yerine, bırakın çalışmalarınızın uzmanlığınız adına konuşmasına izin verin. Deneyimlerden konuşun, Google'ın en iyi 10 sonucunu değil, yaptığınız işten öğrendiklerinizi paylaşın.





Çünkü LinkedIn'de her zaman önemli olan, NE paylaştığınız ve hedeflediğiniz insanlara nasıl değer ve öğrenim kattığınızdır. Hiçbir zaman gönderilerin sıklığı veya zamanlaması ile ilgili olmadı.





Birinin hayatına değer katıyorsanız, o da sizi istediğiniz gibi hatırlar. Kişisel markalaşmanın anlamı da budur.