Köpekbalıklarıyla Dolu Bir Okyanusta Nasıl Hayatta Kalırsınız?

Yaklaşık iki yıl önce MKBHD , “ Apple vs The Paradox of Choice ” başlıklı bir video yayınlamıştı. Eğer izlemediyseniz bu yazıyı okumadan önce izlemenizi tavsiye ederim.





Videoda özetle Apple'ı örnek alan büyük şirketlerin rekabete aykırı davranışları ve dağıtım ağları nedeniyle küçük şirketler karşısında nasıl haksız avantaj elde ettikleri anlatılıyor.

Video

Bunu açıklamak için Marques, köpekbalığı ve okyanuslardaki remora balığı benzetmesini kullanıyor. Bir köpekbalığı ve remora balığının simbiyotik bir ilişkisi vardır; yani her ikisinin de hayatta kalmaları ve genel refahları için yakından ilişkilendirilmeleri gerekir.





Remora balığı, köpekbalığının avından kalan artıklarla beslenmek için köpekbalıklarının etrafında yüzer ve köpekbalığı buna izin verir çünkü aynı zamanda köpekbalıklarının vücutlarındaki parazitleri de yiyerek köpekbalığını temiz tutar.





Ancak ilişkilerini objektif bir şekilde analiz ederseniz, köpekbalığına daha çok bağımlı olanın remora balığı olduğunu görürsünüz.





Bu benzetmeden yola çıkan Marques, Apple'ın teknoloji endüstrisinin köpekbalığı olduğunu, korkacak hiçbir şeyi olmayan zirvedeki yırtıcıya benzer bir şirket olduğunu, buna karşılık remora balığı gibi tüm iş modelleri Apple'a bağımlı olan birkaç küçük şirketin de bulunduğunu vurguluyor. ürünler (iPhone, iPad, Mac, Airpods) ve platformlar (iOS, iPadOS, MacOS).





Her ne kadar Apple, kendi ürün ve hizmetlerinin değerini artıran bu küçük şirketlerden yararlansa da; Apple, istediği zaman bu ürünleri veya hizmetleri kendi başına oluşturmaya karar verebilir. Bu durum küçük şirketlerin hayatta kalma zorluklarına neden olacaktır.





Bunun nedeni artık Apple'a sundukları tekliflere iltifat etmek yerine, Apple'a ve onun kendi platformlarındaki dağıtım konusundaki haksız avantajına karşı da rekabet etmek zorunda olmalarıdır.





Bunu açıklamak için Marques, AirTags örneğini ve Apple'ın Tiles'tan çok daha büyük bir ağ oluşturmak için iPhone ağını nasıl kullandığını, bunların değerini anında düşürdüğünü ve tüketicilere hitap ettiğini gösteriyor.





Daha sonra iOS ve MacOS'taki el feneri, spot ışığı ve gece lambası gibi uygulama örneklerini ve Apple'ın bu yardımcı programları doğrudan işletim sistemine yerleştirerek bu üçüncü taraf ürünleri nasıl sessizce öldürdüğünü de anlatıyor.

Soru

Bu video beni gerçekten Köpekbalıkları tarafından kontrol edilen bir okyanusta daha küçük balıkların nasıl hayatta kalabileceği konusunda düşünmeye itti.

Köpekbalığı Nedir?

Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle Apple'ı köpekbalığı yapan şeyin ne olduğuna değinmek istiyorum. Marques'in videosunu analiz ettikten sonra, Apple'ı veya benzer özelliklere sahip herhangi bir şirketi köpekbalığı yapan üç temel özellik ortaya çıktı:





Kaynak kısıtlaması yok: Maddi veya beşeri kaynak kısıtlaması olmayan bir şirket, dış müdahaleye gerek kalmadan iç kaynaklarla yeni ürün geliştirmeyi besleyebilir.

Büyük kullanıcı tabanı: En az bir ürünü olan ve söz konusu sektörde önemli bir pazar payına sahip olacak kadar büyük bir kullanıcı tabanına sahip olan şirket.

Bir bilgi işlem platformuna sahip olmak: Platform , bir sisteme erişimi kolaylaştıran bir çerçeve veya bir dizi kuraldır. Bir platformu sınıflandırmanın birden fazla yolu olmasına rağmen, bu Medium makalesinde platformları 9 farklı kategoriye ayıran yaklaşımı beğeniyorum. Bu makale bağlamında Marques'in bahsettiği köpekbalıkları Bilgi İşlem Platformlarına sahip şirketlerdir.





Bilgi işlem platformu, platformun kullanıcıları ile platformdaki geliştiriciler arasındaki etkileşimi sağlayan bir platformdur. Bilgi İşlem Platformlarının özellikleri şunları içerir:





Platform kullanıcının sahibidir; yani son kullanıcıların ve geliştiricilerin faaliyet gösterdiği ortam, platform sahibi tarafından tanımlanır.





Bilgi İşlem Platformları kritik bir kütleye ulaştıklarında güçlü çift yönlü ağ etkilerine maruz kalırlar. Kullanıcılar geliştiricilerin ilgisini çeker, geliştiriciler uygulamalar yapar, uygulamalar kullanıcıları çeker, kullanıcılar geliştiricileri çeker vb.





Microsoft Windows, MacOS, iOS ve Google Android, bilgi işlem platformu vb. görevi gören işletim sistemlerine örnektir.





Özetlemek gerekirse, teknoloji endüstrisindeki 'Köpekbalıkları'nın tanımı: Köpekbalıkları şu özelliklere sahip şirketlerdir:





Bol kaynak ve





geniş bir kullanıcı tabanı ve





sahip olunan platformlar





Bu da onların ürünlerine, yukarıdaki noktalardan herhangi birine veya daha fazlasına sahip olmayan şirketlere göre geliştirme, dağıtım ve benimseme aşamalarında haksız avantaj sağlar.

Bazı Yanıtlar

Artık köpekbalıklarının tanımı netleştiğine göre, bir sonraki adım şu soruyu cevaplamak: Köpekbalıklarının kontrolü altındaki bir okyanusta daha küçük balıklar nasıl hayatta kalabilir ? Veya soruyu daha genel bir şekilde yeniden ifade edersek, ürün odaklı şirketler, platform sahibi şirketlerle nasıl rekabet edebilir?





Bana göre, bu bağlamda 'hayatta kalma' veya 'rekabet', köpek balıklarının varlığının yanı sıra, daha küçük balıkların kullanıcı artışı sağlayabilmesi ve/veya ürünleri için kullanıcı kaybını kontrol edebilmesi anlamına gelir.





Bu doğrultuda, yukarıdaki hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak ürünlerde hendek ve yapışkanlık oluşturmaya yardımcı olabilecek aklıma gelen beş strateji var:





Her yerde bulunma Birlikte çalışabilirlik Saklanan Değer Kişiselleştirme Ayrıcalıklılık





Her stratejinin uygulanabilirliği ve uygunluğunun her işin niteliğine bağlı olacağını lütfen unutmayın. Bazı stratejiler belirli işletme türleri için diğerlerinden daha uygun olabilir.





Ayrıca video çoğunlukla Apple'dan bahsettiğinden, bu stratejilerin her biri için kullandığım örnekler aynı zamanda Apple'ın önceden yüklenmiş uygulamalarıyla rekabet eden ürünlere ilişkindir.

1. Her yerde bulunmak

Her yerde bulunan, yaygın olarak bulunabilen, her yerde görünen bir şey anlamına gelir. Çoğu köpekbalığı, ekosistemlerini veya platform çekiciliğini güçlendirmek için ürünlerini kendi platformlarına özel tutuyor veya rakip platformlarda ortalamanın altında bir deneyim sunuyor.





Ürün odaklı bir şirket, tam tersi bir yaklaşım benimseyerek ve mümkün olduğu kadar çok platformda varlık göstererek bu durumu hafifletebilir. Ürününüzü her yerde ve birden fazla platformdan erişilebilir hale getirmek , ürününüzü bir fiile dönüştürmenin ilk adımıdır.





Ürününüz platformlar arasında süreklilik/senkronizasyon özelliklerinden yararlanabiliyorsa hendeği daha da genişletebilir.





Bunun harika bir örneği, akla gelebilecek herhangi bir bilgi işlem platformunda (Windows, Mac, Web, iOS, Android, Xbox, Playstation) kullanılabilen Spotify'dır ve liste uzayıp gidiyor.





Ayrıca, platformlar veya cihazlar arasında kolayca geçiş yapabilir ve sesinizi önceki cihazda bıraktığınız yerden bir sonraki cihazda çalmaya devam edebilirsiniz.





Bu, Apple'ın Apple müziğini tüm Apple cihazlarına önceden yüklemesine rağmen Spotify'ın 1 numaralı konumunu korumasına büyük ölçüde yardımcı oluyor.

2. Birlikte Çalışabilirlik

Birlikte çalışabilirlik, bir ürünün diğer ürünlerle birlikte çalışabilme yeteneğini ifade eder. Ürünlere birlikte çalışabilirlik kazandırmak, yeni kullanıcıların giriş engellerini azaltmaya ve ürünü denemelerini kolaylaştırmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir.





Bu, zaten kalabalık olan bir alana giren şirketler için özellikle yararlı olabilir.





Bunun bir örneği, gizlilik odaklı tarayıcının arkasındaki şirket olan Brave'dir . Brave, Google Chrome tarafından kullanılan açık kaynaklı tarayıcı projesinin aynısı olan Chromium üzerine kurulmuştur. Bu nedenle Chrome uzantılarının çoğu Brave'de çalışır.





Bu, uzantı ağı nedeniyle onu Safari'den çok daha özelleştirilebilir hale getirir. Brave, gizlilik özellikleriyle Chrome'dan çok daha fazla gizlilik odaklıdır.





Zaten kalabalık olan tarayıcı endüstrisine geç katılanlardan biri olmasına rağmen Brave, Mart 2023 itibarıyla aylık 57 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı.





Bunun büyük bir kısmı Brave'in 100.000'den fazla Chrome uzantısıyla uyumluluğuna bağlanabilir.

3. Saklanan Değer

Saklanan değer genel olarak, içinde parasal değer depolanan ve ön ödemeli hediye kartları gibi kullanılma aciliyetini artıran finansal araçları/araçları ifade eder.





Morgan Brown ve Sean Ellis, Hacking Growth adlı kitaplarında, kullanıcıların bilgilerini bir ürüne/hizmete eklemesinin onu kullanıcı için daha değerli hale getirdiğini belirterek bu benzetmeyi dijital ürünlere genişletiyor.





Bir kullanıcı ne kadar çok bilgi eklerse, ürüne bağlı kalma olasılığı o kadar artar ve alternatif bir ürüne geçiş yapmakta zorlanır, dolayısıyla değiştirme maliyetleri artar.





Saklanan Değer, kişisel kullanıcı bilgilerini veri biçiminde veya kullanıcı tercihleri ve kişiselleştirme biçiminde kaydeden ürünler için güçlü bir kanca işlevi görebilir.





Örnek: Evernote – Not alma uygulaması. Bir kullanıcı Evernote'a not şeklinde ne kadar çok bilgi girerse, kullanıcı açısından faydası da o kadar fazla olur.





Evernote'ta bulunan bu bilgi veritabanı, kullanıcı Apple Notes gibi alternatif bir not alma uygulamasına geçmek isterse, tüm notları taşımak ve yeni uygulamaya uyum sağlamak için manuel çaba harcamak zorunda kalacağı için önemli bir geçiş maliyeti oluşturabilir. şablon.

4. Kişiselleştirme

Ürününüzün kullanıcı deneyimini her kullanıcı için kişiselleştirmek, kullanıcıları elde tutmak için harika bir elde tutma aracı görevi görebilir. Yapay Zeka (AI), kullanıcı davranışına ve girdilerine dayalı olarak öneri sistemleri ve/veya üretken AI sistemleri oluşturmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir.





Bu strateji, depolanan değerle birlikte kullanıldığında harika sonuç verir çünkü depolanan değer, kullanıcının ürünü gerçekten kullanması ve girdi vermesi için bilinçli bir çaba gerektirir.





Bu girdiler, kullanıcının ekstra bir çaba harcamasına gerek kalmadan kişiselleştirme için harika bir başlangıç noktası görevi görebilir ve aynı zamanda soğuk başlatma sorununu da hafifletebilir.





Spotify yine müzik zevkinize ve tercihlerinize göre benzersiz çalma listeleri oluşturarak bu konuda harika bir iş çıkarıyor. Spotify'ı ne kadar çok kullanırsanız müzik zevklerinizi o kadar çok tanır ve o kadar iyi öneriler oluşturur. Bu, Apple Music gibi neredeyse hiçbir kişiselleştirilmiş müzik önerisi sunmayan rakip bir hizmete geçmeyi zorlaştırıyor.

5. Ayrıcalıklılık

İçerik şirketleri söz konusu olduğunda, içerik üzerinde münhasırlığa sahip olmak/içerik fikri mülkiyetine sahip olmak, ürününüzün farklılaşmasında ve metalaşmasını önlemede büyük rol oynar.





Bu, müzik akışı uygulamaları ile video akışı uygulamaları arasındaki temel farktır. Çoğu video akışı hizmeti, orijinal içerik geliştirmeye veya başlıklar üzerinde özel mülkiyete sahip olmaya büyük ölçüde yöneldi.





Bu, çeşitli hizmetler arasında elmalar arasında karşılaştırma yapmayı zorlaştırır çünkü her hizmet, farklı fiyatlandırılsa bile, farklı içerik başlıklarına erişim sağlar.





Örneğin Netflix ile Apple TV+ arasında seçim yapmak basit bir karar değil. Dolaylı olarak ikisi de kullanıcının eğlenme zamanı için yarışıyor ancak bu platformlarda sunulan içerik tamamen farklı.





Dolayısıyla kullanıcının kararı, hangi hizmetin cihaza önceden yüklenmiş olarak geldiğine değil, içeriğin kalitesine ve onu izleme aciliyetine bağlıdır.

Çözüm

Daha önce de belirttiğim gibi, yukarıdaki stratejilerin her birinin nihai uygulanabilirliği büyük ölçüde işin niteliğine ve faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olacaktır.





Ayrıca, yukarıdaki örneklerde adı geçen şirketlerin, yalnızca bu strateji nedeniyle değil, dış faktörlerin yanı sıra içsel kararların birleşimi nedeniyle mevcut konumlarına geldiklerini anlıyorum.





Bununla birlikte, bu stratejiler birbirini dışlayan değildir ve bir araya getirildiğinde sinerji üretirler. Çoğu şirket yukarıdaki stratejilerin bir kombinasyonunu kullanır.





Doğada doğduğunuz gibi yaşamak zorundasınız. Yani bir remora balığı ne kadar çabalarsa çabalasın asla köpekbalığına ya da başka bir balığa dönüşemez. Ancak teknoloji şirketlerinin yaşamının balıkların yaşamından önemli ölçüde farklı olduğu nokta burasıdır.





Bir iş olarak, ne olmak istersen o olabilirsin; köpekbalığı, remora ya da başka bir balık.





Tarihte şirketlerin köpekbalığından başarıyla ayrılarak kendi kimliklerini oluşturdukları pek çok örnek var. Bu, startupların belirleyici özelliklerinden biridir.





“Eğer bir noktada para kazanmak istiyorsanız bunu unutmayın çünkü startupların kazanmasının sebeplerinden biri de bu. Büyük şirketler felaketlerden kaçınmak istedikleri için tasarım sonuçlarının standart sapmasını azaltmak istiyorlar. Ancak salınımları sönümlediğinizde, en düşük noktaların yanı sıra yüksek noktaları da kaybedersiniz. Bu büyük şirketler için sorun değil çünkü harika ürünler üreterek kazanamıyorlar. Büyük şirketler diğer büyük şirketlere göre daha az emerek kazanıyor. ”

Bilgisayar Korsanları ve Ressamlar: Bilgisayar Çağından Büyük Fikirler – Paul Graham





Bu alıntı, startupların (küçük balıklar) varlığını çok güzel bir şekilde haklı çıkarıyor. Şirketler büyüdükçe, giderek daha fazla riskten kaçınmaya başlıyorlar ve bu da risk almaya istekli cesur girişimlerin önünü açıyor.





Ve köpekbalıkları ne kadar büyürse büyüsün, ChatGPT ve Google'da olduğu gibi, küçük balıkların köpekbalıklarının baskın konumuna meydan okuma fırsatları her zaman ortaya çıkacaktır. Ancak tıpkı doğada olduğu gibi, yalnızca en güçlü olanlar hayatta kalacak.

Daha önce burada yayınlanmıştı. Bu makaleyi okumaktan keyif aldıysanız bloguma göz atmayı unutmayın.