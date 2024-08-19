INFINIT, İlk DeFi Soyutlama Katmanıyla DApp Oluşturmayı Herkese Açıyor

BANGKOK Tayland, 19 Ağustos 2024/Chainwire/--Türünün ilk örneği olan DeFi soyutlama katmanı INFINIT, bugün yakında herkesin dApp oluşturma olanağına kavuşacağını ve herkesin dakikalar içinde DeFi uygulamaları oluşturup özelleştirebileceğini duyurdu.





INFINIT, herhangi bir entegre zincirde merkezi olmayan finans uygulamalarını başlatmak ve ölçeklendirmek için karmaşıklıkları ortadan kaldıran bir DeFi altyapısıdır. Kendisinden önceki pump.fun gibi, INFINIT de herkesin arenaya girmesini ve kendi finansal dApp'lerini oluşturmasını sağlar.





Electric Capital ve Mirana Ventures gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenen INFINIT'in platformu, deneyimli ve acemi geliştiricilerin Solidity veya Rust gibi karmaşık kodlama dillerine ihtiyaç duymadan dakikalar içinde özelleştirilmiş DeFi protokolleri oluşturmasına olanak tanıyacak. Geliştiriciler, TypeScript'i kullanarak mevcut uygulamalara kolayca yeni işlevler entegre edebilecek veya birkaç tıklamayla tamamen yeni özelleştirilmiş DeFi uygulamaları başlatabilecek.





Daha sonraki aşamasında, geliştirici olmayanlar da INFINIT'in kullanıcı dostu arayüzünden doğrudan DeFi protokollerini başlatıp ölçekleyebilecek ve kodlamaya hiç gerek kalmayacak. INFINIT, 12 protokolde halihazırda 630 milyon doların üzerinde TVL'yi kolaylaştırdı. Önemli başarılar arasında lansmandan dört ay sonra 270 milyon dolarlık TVL'ye ulaşan Ethena Labs ve INIT Capital yer alıyor.





"INFINIT, hem Mantle hem de Blast'ta ilk günden itibaren USDe işlem hacmimizi ve likidite sağlamamızı artırdı," dedi Ethena Labs'ın Kurucusu Guy Young. "INFINIT'in desteği, yeni ekosistemlere hızla genişlememizi ve gelecekteki ölçeklenebilirlik için güçlü bir temel oluşturmamızı sağladı."





Katman 1'lerin, Katman 2'lerin ve Roll-up'ların hızlı büyümesi, gelişen bir DeFi ekosistemi için gerekli olan yüksek kaliteli dApp'lerin akınıyla eşleşmedi. Oluşturucular, giriş için yüksek bir engel oluşturan ve çatallanmaya ve artan sömürü riskine yol açan niş beceri gereksinimleri nedeniyle önemli aksiliklerle karşı karşıyadır.





INFINIT, giriş engellerini düşüren, güvenlik açıklarını azaltan ve DeFi protokolleri için hızlı pazar girişi ve ölçeklendirmeyi mümkün kılan sağlam, modüler bir altyapı sağlayarak bu sorunları ele alıyor.





Ayrıca INFINIT, herhangi bir zincirin tüm DeFi dikeyinin kolayca entegre olmasını ve büyümesini hemen hızlandırmasını sağlayacak bir altyapı sağlıyor.





INFINIT'in Kurucusu ve Temel Katkıda Bulunanı Tascha Punyaneramitdee, "INFINIT'i, karmaşıklıkları ortadan kaldırarak DeFi protokollerinin nasıl başlatılıp ölçeklendirildiği konusunda devrim yaratmak için yarattık" dedi.





"Bir sonraki milyon geliştiriciyi ve kullanıcıyı DeFi'ye dahil edecek projeleri inşa etmek için DeFi geliştiricilerinin omurgasını oluşturan altyapı olmaya kararlıyız."





INFINIT, DeFi projesi oluşturmanın tüm yaşam döngüsünü destekler ve geliştiricilere 2 proje aşamasında hizmet verir: Lansman ve Ölçeklendirme. Lansman aşamasında INFINIT, dakikalar içinde özelleştirilmiş özelliklerle yeni DeFi protokollerini başlatmak için gereken tüm yapı taşlarını sağlar.





Bu aşama, geliştiricilerin para piyasalarından getiri stratejisi protokollerine ve daha fazlasına kadar yeni ürünleri hızla oluşturmasına olanak tanıyarak 0'dan 1'e kadar olan aşamalardaki projeleri destekler.





Ölçeklendirme aşamasında INFINIT, dakikalar içinde mevcut protokollere yeni özelliklerin veya işlevlerin sorunsuz bir şekilde eklenmesini kolaylaştırır. Örneğin, geliştiriciler kaldıraçlı verim çiftçiliği gibi yeni DeFi stratejilerini entegre ederek ürün işlevselliğini genişletebilir.

INFINIT Hakkında

SONSUZ DeFi protokollerinin başlatılması ve ölçeklendirilmesi sürecinin tüm karmaşıklıklarını soyutlayan ilk DeFi soyutlama katmanıdır.





INFINIT ile herkes, herhangi bir zincirde özelleştirilmiş bir DeFi uygulaması başlatabilir veya dakikalar içinde mevcut uygulamaları yeni işlevlerle ölçeklendirebilir.





Herhangi bir zincir, tüm DeFi dikeyinin gelişimini yönlendirmek için INFINIT ile entegre olabilir. INFINIT'in vizyonu bir platform olmanın ötesine geçerek, her zincirdeki her DeFi protokolünü güçlendirerek DeFi'nin omurgası haline gelmektir.

Temas etmek

Blake Li

INFINIT Laboratuvarları

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın .



