İşyerinde AI Hakkında 5 Şaşırtıcı Gerçek, 3 Yıllık Kurumsal Araştırmaya Göre

Başlık: Beyond the Hype Generative AI ile ilgili başlıklar sürekli, her biri bir gecede işyerini devrim yapmayı vaat ediyor. karmaşık görevlerin otomatikleştirilmesinden daha önce görülmemiş yaratıcılıkların kilidini açmaya kadar, halka açık anlatım, kesintisiz, yıldırım hızıyla teknolojik bir geçişin resmini çiziyor. Anekdotların ötesine geçmek ve gerçekte neler olup bittiğini anlamak için, The Wharton School ve GBK Collective, üç yıllık kapsamlı bir çalışmayı gerçekleştirdi. Bu araştırma, işletmelerin Gen AI ile gerçekten nasıl başa çıktıklarını, etkilerini ölçmek, zorluklarını karşılamak ve geleceği planlamak dahil olmak üzere veri tabanlı bir bakış sunuyor. bulgular genellikle kontrintuitif bir manzara ortaya çıkarıyor. Şirkete hızlı ulaşım sağlar Bu makalede araştırma, günümüzde işyerinde yapay zeka durumuyla ilgili en şaşırtıcı beş gerçeğe dönüştürülüyor.Şirketlerin “yürüyüş” ve “test”in başlangıç aşamalarını aştığını ve sorumlu hızlandırmanın yeni bir çağına girdiğini ortaya koymaktadır.Bu daha olgun aşamada, odaklanma, uygulama, ROI ve yetenek yönetimi zor gerçekliklerine çevrildi, strateji ve yürütme, algı ve gerçeklik, hırs ve yetenek arasındaki kritik boşlukları ortaya koymaktadır. Yukarıdan gelen manzara, yeryüzündeki gerçeklikten daha pembe Yapay zeka stratejisini belirleyen yöneticiler ile uygulama konusunda sorumlu orta düzey yöneticiler arasında önemli bir algı farkı vardır. üst düzey yöneticiler (VP ve üstü) şirketlerinin Gen AI dağıtımı hakkında aşırı iyimserlik gösterirken, önde gelen yöneticiler günlük zorluklar hakkında daha dikkatli ve gerçekçi. Veriler perspektifte şiddetli bir kontrast ortaya koyuyor: \n \n \n VP düzeyinde ve üst düzey liderlerin% 56'sı, kuruluşlarının Gen AI'yi rakiplerinden "çok daha hızlı" kabul ettiğini düşünüyor. Yatırım Geri Dönüşü (ROI): Yüksek yöneticilerin% 81'i, Gen AI yatırımlarını olumlu bir ROI olarak algılarken, bu rakam yöneticiler için% 69'a düşer. Başarı derecesine bakıldığında fark daha da geniştir: VP'lerin% 45'i, ROI'yi yöneticilerin% 27'sine kıyasla "büyük ölçüde olumlu" olarak görür. Strateji ve yürütme arasındaki bu bağlantı kesintisi, başka bir bulgu ile güçlü bir şekilde gösterilmiştir: Orta yöneticiler, VP'ler (16% vs. 8%) gibi, AI girişimlerinin ödüllendirildiğini söylemek için çok erken olduğunu bildirmek için iki kat daha fazla olasılık göstermektedir. Şirketler AI becerilerini talep ediyor ancak eğitimde daha az yatırım yapıyor Gen AI bir niş aletinden temel bir iş fonksiyonuna geçtikçe, başarıya giden ana engel artık teknoloji değil, insan sermayesi. Burada önemli bir paradoks var: AI akıllı bir işgücü için acil ihtiyaç olmasına rağmen, işçi eğitimi için kurumsal yatırımlar azalıyor. çalışmada, eğitime yapılan yatırımların yıldan yıla göre yüzde 8 oranında yumuşadığını ve liderlerin temel çözüm olarak eğitime olan güveninin yüzde 14 oranında düştüğünü buldu. \n \n “Generatif AI şimdi tüm gelecek çalışanlarımız için bir gereksinim haline gelmiştir. bu kesinlikle aradığımız ve şimdi ihtiyaç duyduğumuz bir beceri setidir.” “Generatif AI şimdi tüm gelecek çalışanlarımız için bir gereksinim haline gelmiştir. bu kesinlikle aradığımız ve şimdi ihtiyaç duyduğumuz bir beceri setidir.” “Buy over build” yetenek stratejisine yönelen bu değişim, başka bir önemli istatistikle güçlendirilmiştir: AI akışını elde etmek için “tamamen yeni yetenekler” kiralamak zorunda kalacaklarını düşünen karar vericilerin oranı, dış yeteneklerin işe alınmasını mevcut işgücünün geliştirilmesine göre önceliklendirerek, şirketlerin uzun vadeli iç beceri eksiklikleri yaratma riski ve nihayetinde AI kullanımının ölçülebilir ROI’ye dönüşümünü yavaşlatma riski vardır. Gizli Korku: Gen AI bizi daha az yetenekli yapar mı? Şirketler içinde yaygın olarak görülen görüş, Gen AI'nin bir ortağı, bir yerini almadığıdır.Liderlerin büyük çoğunluğu (89%) bu araçların çalışanların becerilerini geliştirdiğini kabul etmektedir.Ancak, yeni ve önemli bir endişe verilerden ortaya çıkıyor. İlk kez, araştırma, yetenek atrofisinin yaygın bir korkusu ortaya koyuyor; temel yeteneklerin aşırı teknoloji bağımlılığı nedeniyle yavaş yavaş azalması. liderlerin% 43'ü artık Gen AI'ye güvenmenin çalışanların çekirdek yeteneğinin düşmesine yol açacağını kabul ediyor. İlginçtir ki, bu korku en üstte en belirgindir. orta yöneticiler, VP+ liderlerinden (-18pp) gen AI becerilerinde bir düşüşe neden olacağını düşünme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu, araçların günlük uygulamasından uzak olan yöneticilerin, teorik uzun vadeli atrofi riskinden daha fazla endişe duyduğunu göstermektedir, yerel yöneticiler ise doğrudan verimlilik kazançları için AI'yi kullanmaya daha odaklanabilirler. Beklenmedik Düşüşler: Pazarlama ve Yönetim Arkasında BT, Hukuk ve Alışveriş gibi fonksiyonlar Gen AI uzmanlığını hızla arttırırken, yaygın olarak erken kabul edilecek bazı departmanlar geride kalıyor. üç yıllık çalışmada tanımlanan en şaşırtıcı gerilimler Pazarlama / Satış ve daha az ölçüde Yönetim. Araştırma 2023'te başladıktan bu yana, Pazarlama/Satış, diğer fonksiyonların uygulanmasında sürekli olarak geriledi.En son rapor, dinamik bir dönüm noktası ortaya koymaktadır: Pazarlama/Satış uzmanları Gen AI'de "Expert" olarak tanımlayan profesyonellerin payı aslında önceki yıla göre %6 azaldı. Pazarlamada gecikme derinden kontrintuitiftir. içerik oluşturma ve müşteri analizinden kampanyaların kişiselleştirilmesine kadar olan işlevler, Gen AI için öncelikli kullanım durumlarıyla doludur.Bu eğilim, açık potansiyele rağmen, bu ekipler, AI araçlarını karmaşık yaratıcı, stratejik ve müşteri odaklı iş akışlarına entegre etmekte önemli zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Küçük ve Küçük, ROI Yarışını Kazandı Daha büyük bütçelerin ve kaynakların daha hızlı AI başarısını garanti edeceği varsayımı tartışılıyor. tüm şirketlerin neredeyse dörtte üçü şimdi Gen AI girişimlerinden olumlu bir ROI bildirirken, daha küçük, daha hareketli şirketler bu geri dönüşleri büyük rakiplerinden çok daha hızlı fark ediyor. Orta büyüklükteki (250M-2B) ve daha küçük (<250M) şirketler daha hızlı bir ROI gerçekleştirme oranını bildirirken, en büyük “Tier 1” şirketleri (2B+) sonuçları belirlemek için “çok erken” olduğunu bildirme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni sadece büyük ölçekli entegrasyonun karmaşık olması değil, aynı zamanda daha küçük işletmelerin kendilerini “yapı ve süreçleri değiştirmek için daha fazla esneklik” olarak algılanmasıdır. Gen AI’nin hızla gelişen dünyasında, hızlı bir şekilde dönme, daha az bürokrasi ile deneyimleme ve daha küçük takımlar arasında değişiklikler uygulama yeteneği, kesin ölçekten daha önemli bir avantaj olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç: Sorumlu AI Çağı Bu üç yıllık çalışmanın bulguları, ROI, pratik entegrasyon ve insan faktörlerinin en önemli göstergeler olduğu “araştırılabilir hızlandırmanın” yeni bir fazına girdiğimizi açıklar. Bu dönemin temel zorlukları artık teorik değil, gerçekçi: liderler ve uygulayıcılar arasındaki algı boşluğu, eğitimin kesilmesi sırasında zorlayıcı becerilerin paradoksu, yetenek atrofi korkusu, anahtar departmanlarda şaşırtıcı bir gecikme ve daha küçük şirketlerin esneklik avantajı. Bu araçlar her iş akışına yerleştirildiğinde, liderler için belirleyici soru artık “Bu teknoloji ne yapabilir?” değil, “Bu teknolojinin yanında gelişebilecek bir kültür, strateji ve işgücü nasıl inşa edeceğiz?” Tam Rapor : Burada Apple Podcast Hakkında: Burada Spotify için: Burada Youtube Hakkında: Burada