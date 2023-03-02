HackerNoon ve 16 Kişilik Testini Yaptığımız Zaman

HackerNoon ekibi birbirini, ortak noktalarımızı ve bizi ayıran şeyleri öğrenmek için birkaç saat harcadı. HackerNoon Slack'teki uzun bir başlıkta kişiliğimizin en ince ayrıntısına kadar indik. Tüm kişilik tiplerimizi içeren o kadar karmaşık bir konu ki neredeyse HackerNoon'u kırıyorduk! Dikkatli bir analizin ardından birbirimizle ilgili görüşlerimizi ve bunun grubu nasıl tamamladığını netleştirmeyi başardık. A ekibimizle ortak yönlerinizi keşfetmek için okumaya devam edin!









Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI) kişilik envanterinin amacı, CG Jung'un tanımladığı psikolojik tipler teorisini anlaşılır ve insanların yaşamlarında kullanışlı hale getirmektir. İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını ve bundan kaynaklanan yargıları belirlemeye odaklanır. Aşağıdaki ölçümleri dikkate alır:





Favori dünya: Dış dünyaya mı yoksa kendi iç dünyanıza mı odaklanmayı tercih edersiniz? Bilgi: Aldığınız temel bilgilere mi odaklanmayı yoksa yorumlayıp anlam katmayı mı tercih edersiniz? Kararlar: Karar verirken önce mantığa ve tutarlılığa mı bakmayı yoksa önce insanlara ve özel koşullara mı bakmayı tercih edersiniz? Yapı: Dış dünyayla uğraşırken, işleri karara bağlamayı mı tercih edersiniz yoksa yeni bilgi ve seçeneklere açık kalmayı mı tercih edersiniz?





Kişilik kategorilerini gözden geçirelim!

Analistlerden başlayarak, bu sezgisel ve düşünen kişilik tipleri rasyonellikleri, tarafsızlıkları ve entelektüel mükemmellikleriyle bilinir. Bu kategori şu şekilde bölünmüştür:





Mimarlar (INTJ): Her şey için bir planı olan yaratıcı ve stratejik düşünürler. Mantıkçılar (INTP): Bilgiye karşı bastırılamaz bir susuzluğa sahip yenilikçi mucitler. Komutanlar (ENTJ): Her zaman bir yol bulan veya bir yol yapan cesur, yaratıcı ve iradeli liderler. Tartışmacılar (ENTP): entelektüel bir meydan okumaya karşı koyamayan akıllı ve meraklı düşünürler.













Diplomatlar ise empati, diplomatik becerileri ve tutkulu idealizmleriyle tanınan, sezgisel ve duygulu kişilik tipleridir. Eğer diplomat iseniz muhtemelen şu alt kategorilerden birine giriyorsunuz:





Avukat (INFJ): sessiz ve mistik ama bir o kadar da ilham verici ve yorulmak bilmez idealistler.

Arabulucu (INFP): her zaman iyi bir amaca yardım etmeye istekli, şiirsel, nazik ve fedakar insanlar.

Kahraman (ENFJ): dinleyicilerini büyüleyebilen karizmatik ve ilham veren liderler.

Kampanyacı (ENFP): Her zaman gülümsemek için bir neden bulabilen coşkulu, yaratıcı ve girişken özgür ruhlar.





Nöbetçiler, pratiklikleri, düzene, güvenliğe ve istikrara odaklanmalarıyla bilinen gözlemci ve yargılayıcı kişilik tipleridir. Eğer bununla ilgiliyseniz, şunlardan biri olabilirsiniz:





Lojistikçi (ISTJ): Güvenilirliğinden şüphe edilemeyecek pratik ve gerçekleri düşünen kişiler.

Defender (ISFJ): çok adanmış ve sıcak koruyucular, sevdiklerini savunmaya her zaman hazırlar.

Yönetici (ESTJ): şeyleri veya insanları yönetmede eşsiz olan mükemmel yöneticiler.

Konsolos (ESFJ): olağanüstü derecede ilgili, sosyal ve popüler insanlar, her zaman yardım etmeye istekliler.









Son olarak Explorer'lardan bahsedelim. Bu gözlemci ve ileriye dönük kişilik tipleri kendiliğindenliği, yaratıcılığı ve esnekliği sever. Kaşifler kendilerini ikiye ayırırlar:





Virtuoso (ISTP): Cesur ve pratik deneyciler, her türlü araçta ustalar.

Maceracı (ISFP): esnek ve büyüleyici sanatçılar, her zaman yeni bir şeyi keşfetmeye ve deneyimlemeye hazır.

Girişimci (ESTP): uç noktalarda yaşamaktan gerçekten keyif alan akıllı, enerjik ve son derece anlayışlı insanlar.

Eğlendiriciler (ESFP): kendiliğinden, enerjik ve coşkulu insanlar - onların etrafında hayat asla sıkıcı olmaz.





Kendi Myers-Briggs kişilik testinizi burada yapabilirsiniz.





Artık temel konuları ele aldığımıza ve hepimiz aynı fikirde olduğumuza göre, artık o kader günü olan 24 Ağustos 2022'ye, yani Explorer kategorisinde kimsenin olmadığını öğrendiğimiz güne geri dönme zamanı geldi.













Analistlerle Başlıyoruz





Bir Mimar şu kişilik özellikleriyle tanımlanır: içe dönük, sezgisel, düşünen ve yargılayan. Detay odaklı, yaratıcı mükemmeliyetçiler arıyorsanız, o zaman aradığınız Mimardır. HackerNoon ekibinde editörümüz Jose ve yazılım geliştiricimiz Guy mimarlardır.









Adam Torbet İskoç süperstar geliştiricimizdir. HackerNoon ekibine Nisan 2020'de katıldı ve o zamandan beri bizimle harika işler yapıyor.



Kişilik testine gelince Guy, düşünme ölçeğinde (%84) yüksek puan alırken, yargılama eğilimi (%54) ve kargaşaya (%57) eğilimliydi. Takımdaki diğer herkes gibi, bu yazıyı okumaya devam ederseniz göreceğiniz gibi o da içe dönük (%57) ve oldukça sezgisel (%59) biri. Gitmeyi bekle!













José Hernandez HackerNoon'da Yardımcı Editördür ve şirketle daha önce uzun bir ortaklık geçmişine sahiptir.



Myers-Briggs testi söz konusu olduğunda Jose kesinlikle çıtayı aşacak! İçe dönük kralımız, etkileyici bir %100 puan alan Jose'den başkası değil. Ayrıca düşünme (%62) ve sezgi (%65) alanlarında da yüksek puanlar alıyor ve türbülansa karşı yeteneği var.







Marcos Fabian 24 Ağu 2022 21:01

Jose Hernandez gibi!





Muhtemelen haklısın Marcos!













Şimdi Mantıkçıların zamanı! Sanırım bu bölümde çok üretken olduğumuzu söyleyebiliriz. Ekibimizde bir değil iki değil dört Logistimiz var! Ama kimliklerini bozmadan önce Lojistikçi olmanın gerçekte ne anlama geldiğine bir bakalım.





Bir Mantıkçı (INTP), esnek düşünme ve hayata alışılmadık yaklaşımlarla karakterize edilen, içe dönük, sezgisel, düşünen ve ileriye dönük bir kişidir. Benzersiz bakış açıları ve güçlü zekalarıyla gurur duyarlar.





Tamam, bu kadar ön sevişme yeter! İşte ekibimizin Mantıkçıları!





Mantıkçı olmanın bununla bir ilgisi olup olmadığından emin değilim. David Smooke Ancak gerçek şu ki, iddialı (%63) ve gelecek vaat eden (%51) spektruma giriyor ve bu da onu liderlik rolü için ideal bir aday yapıyor.





David aynı zamanda önceki üyelerin yüzdelik değerlerine göre içe dönük ölçekte %57, düşünme ölçeğinde %52 ve sezgisel ölçekte %68 puan aldı.













Merhaba Utsav! Parlama vaktiniz geldi!

Utsav Jaiswal Hindistan'ın en iyi dişhekimliği fakültesinden mezun oldu ve onun yerine yazar olmaya karar verdi. HackerNoon'da İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Blockchain Editörüdür. Ne adam Ama!





Sanırım burada liderlikte bir eğilim seziyoruz: Utsav, potansiyel müşteri ölçeğinde %99 (NE?!) ve atılganlık ölçeğinde %67 gibi güzel bir oran gösterdi. Aynı zamanda düşünme (%78), sezgi (%54) ve içe dönüklük (%78) konularında da oldukça başarılı.









Şeharyar Han Müzik endüstrisinde başarılı olmayı hayal ediyordu ama sonunda gazeteci oldu.





Çalkantılı bir mantıkçı (%76) ve aynı zamanda içe dönük (%72), sezgisel (%65), düşünen (%52) ve ileriye dönük (%58) ölçeklerde yüksek puan alıyor.













Şimdi yeşilli hanımımıza geçelim: Daria Kulish . Daria, HackerNoon'da dijital pazarlama stratejisti olarak görev yapıyor ve burada çevrimiçi bilgisayar korsanları topluluğunun büyümesine, etkileşime girmesine ve gelişmesine yardımcı oluyor.





Sonuçlarına gelince, öncekiler gibi içe dönüklükte %68, sezgide %56, düşünmede %64 ve potansiyel müşteride %85 gibi etkileyici bir puan sergiliyor. Ancak %72 ile çalkantılı kategoriye giriyor.









Diplomatlar Hakkında Konuşalım





Ah, Avukatlar, dünyayı nasıl değiştiriyorsunuz! Bir Avukat (INFJ), içe dönük, sezgisel, hisseden ve yargılayan kişilik özelliklerine sahip kişidir. Hayata derin bir düşünce ve hayal gücüyle yaklaşırlar. İdealist ve ilkeli, ayağa kalkmak ve bir fark yaratmak, başarıya ulaşmak, başkalarına yardım etmek ve dünyada iyilik için bir güç olmak istiyorlar.





Gerçekten bir ilham kaynağı! Peki gerçek hayattaki Jon Snow'larımız kimler (evet, o bir avukat)?









Bizi tekmeliyor Bayan. Linh Dao Smooke ! COO'muz HackerNoon'da her zaman ışığın açık olmasını sağlayarak trafiği, geliri ve ekip kalitesini artırır.





Linh, iddialı savunucu türlerinden biridir (%86), içe dönüklük ölçeğinde (%75) ve yargılama ölçeğinde (%69) de üst sıralarda yer almaktadır. Duygu (%63) ve sezgi (%58) de onu ekiple bütünleştiriyor.













Haaaa tanışmış mıydın? Limarc Ambalina ? Limarc, Yapay Zeka, sanal gerçeklik ve video oyunlarıyla ilgilenen Yazı İşleri Başkan Yardımcısı ve SEO Strateji Uzmanımızdır.





Limarc çalkantılı bir savunucudur (Z kuşağı özelliği?) ve bunu da gösteriyor (%61). Neyse ki bizim için oldukça dengeli: %55 içe dönük, %76 sezgisel, %51 duygulu ve %53 yargılayıcı.









Dünyanın öbür ucuna uçalım. Mónica Freitas Doğaçlamayı ciddiye alan HackerNoon'un pazarlama ve editör asistanıdır.





Onun çalkantılı bir tip olduğunu düşünebilirsiniz ama iddialılık ölçeğinde (%74) ve yargılama ölçeğinde (%53) yüksek puan alıyor. Duygularıyla (%64) liderlik ediyor ve sezgilerini (%53) ve içedönüklüğünü (%51) ince bir dengede tutuyor.













Arabulucular (INFP), sezgi ve duygulara eğilimli, içe dönük araştırmacılardır. Bu kişilik tipleri sessiz, açık fikirli ve yaratıcı olma eğilimindedir ve yaptıkları her şeye şefkatli ve yaratıcı bir yaklaşım uygularlar. İdealist ve empatik olan Arabulucular, derin ilişkilerin özlemini çekerler ve başkalarına yardım etmeye çağrıldıklarını hissederler.





Richard Kubina HackerNoon'un Ürün Başkan Yardımcısıdır. Kendisi, çizelgeler ve grafikler oluşturmak için veri toplarken, montaj hatlarında bir şeyler inşa etmek için çeşitli donanım parçalarını düzenlediği bir üretim geçmişinden geliyor.





%66 içe dönük, %68 sezgisel, %52 duygusal, %72 potansiyel müşteri, %57 çalkantılı puanlar aldı.









Kien Dao Alt sayfaların yönetilmesinden, tasarımlar ve hareketli grafiklerin oluşturulmasından sorumlu Tasarım Liderimizdir.





%57 içe dönük, %63 sezgisel, %66 duygusal, %51 potansiyel müşteri ve %69 çalkantılı - HackerNoon'la hemen hemen senkronize!













Sidra Ijaz meraklı bir gezgindir. Ona geç çiçek açan biri diyebilirsin. Satışları hızla artırırken HackerNoon hikayelerini okumayı ve düzenlemeyi seviyor!





Sidra'nın dengeli bir iç dünyası var: %59 içe dönük, %57 çalkantılı, %53 potansiyel müşteri, %56 duygusal ve %54 sezgisel. Kesinlikle takımdaki en zenli kişi!









Jeferson Borba tam kapsamlı bir geliştiricidir ve inşa etmekten daha fazlasını kırmaya çalışır.





%86'sı içe dönük, belki de Jose'nin sonuçlarından sonra o kadar da etkileyici değil. %68'i sezgisel, %64'ü duygulu, %67'si ileriye dönük ve %67'si iddialı.

















Bir Kampanyacı (ENFP), dışa dönük, sezgisel, potansiyel müşteri bulma ve hissetme özelliklerine sahip kişidir. Bu insanlar özgür ruhludurlar; dışa dönük, açık kalpli ve açık fikirlidirler ama aynı zamanda diğer insanlarla anlamlı, duygusal bağların da özlemini çekerler.





Karşınızda ilk dışa dönük (%56)... Beni Mahat . Web Sitesi Geliştirme konusunda geçmişi vardır ve ekibe 2021 yılında katılmıştır.





Beni, potansiyel müşteri (%68), duygu (%54) ve sezgiye (%79) eğilimli, iddialı bir kampanyacı (%65). Ana karakter siz misiniz?











Asher Umerie HackerNoon'un içerik yazarı ve editörüdür. Filmi, edebiyatı, video oyunlarını ve iskele kenarında içki içmeyi seviyor.





Asher çalkantılı (%53), sezgisel (%72), hisseden (%52) ve ileriye dönük (%51) bir tiptir. Görünüşe göre dışadönüklük gerçekten de kampanyacıların bir özelliği; Asher %52 ile Beni'nin çok gerisinde değil.









Nöbetçiler, Sıra Sizde!





Sevgili Lojistikçilerimize (ISTJ) ulaştık. Hukuk ve Düzen'de düzeni koydular. Bu alışkanlık yaratıkları, konu örgütlenmeye geldiğinde etrafınızda olmasını isteyeceğiniz yaratıklardır. Başkalarına yardım etme konusunda tartışılmaz bir görev duygusunun yanı sıra yapı ve istikrar içeren bir rutin oluşturma konusunda en üst düzeydedirler. Lojistikçiler teslim tarihlerinin kaçırılmasına dayanamaz! Güvenilirlik ve kişisel dürüstlükle kendilerine rehberlik ederler.





All Hands patronumuzla tanışın: Hang Ngo hepimizi tetikte tutuyor ve genel operasyonel, idari ve finansal faaliyetler üzerinde çalışıyor.





Hang'in %79'u içe dönük, %62'si gözlemci, %75'i düşünen, %65'i yargılayan ve %76'sı çalkantılıdır. Tam bir kadın!









Zaeem Shoaib Hackernoon'da Editör olarak çalışıyor ve işten video oyunlarına ve fitnessa kadar her şeyi seviyor.





Zaeem'in %58'i içe dönük, %62'si gözlemci, %58'i düşünen, %76'sı yargılayıcı ve %65'i iddialı. Potansiyeli burada değerlendirin!

















Son Sentinel'imize hazır mısın? sara gerçek suç dizilerini seven tipik bir Portekizli kızdır. Bir organizasyon manyağı olduğunun tamamen farkında ve bunun üzerinde çalışıyor. Sara'nın %58'i içe dönük, %60'ı gözlemci, %57'si düşünen, %85'i yargılayan ve %65'i çalkantılıdır.

















Konsolos (ESFJ) yardımcı olarak biliniyor. Bunlar pozitif enerji ve neşenin örtmecesidir. Bu kişilik, insan kişiliğinin tanımıdır ve yaşamlarını sosyal topluluklarıyla paylaşmaktan hoşlanırlar.





Tanışmak Marcos Fabian , harika uygulamalar geliştirmekten ve iyileştirmekten sorumlu kıdemli bir tam yığın geliştirici.





Marcos'un %54'ü dışa dönük, %52'si gözlemci, %67'si duygulu, %86'sı yargılayıcı ve %56'sı iddialı. Jüri pastasını alacak mı?













Sonunda takım hakkında neler öğrendik?

Grup olarak oldukça içe dönüküz ve güzel derken aslında %83'ü kastediyorum! Aynı şey sezgi için de geçerli. Bunun bize söylediği şey, ekip olarak yeni fikirler ve olasılıklar ararken, sorgularken, merak ederken ve "büyük resim"deki noktaları birleştirirken hayal gücümüzü ve iç dünyamızı kullanmayı tercih ettiğimizdir.





Ekibimiz aynı zamanda hissetme, araştırma ve çalkantı konusunda da uzmandır, yani kalplerini ve duygularını takip etme eğilimindedirler ve şefkatli, şefkatli ve sıcaktırlar. Dahası, HackerNoon'un ekibi beklenmedik zorluklarla başa çıkma konusunda çok daha esnektir ve bu da beklenmedik fırsatları yakalamalarına yardımcı olur. Son olarak grup daha kaygılı, kendine güvenen ve mükemmeliyetçi olma eğilimindedir.





HackerNoon'un kişilik türlerinin en büyük yüzdesi, 4 Arabulucu, 3 Avukat ve 2 Kampanyacıyla Diplomatlar kategorisine giriyor. Analist kategorisinde ise Logicians, Architect tipinde 4 üyeyle öne çıkıyor. Bu, ekibin büyük bir kısmının başkalarına yardım etmeye ve onlarla bağlantı kurmaya önem verdiği, nazik ve cömert olmaya ve rekabet yerine işbirliğine öncelik verdiği anlamına gelir. Empati bu kişiliklere doğal olarak geliyor gibi görünüyor.





Creme de la creme'ye gelince, işte insan hiperbolleri:





Jose Hernandez en içe dönük olanıdır (%100)

Utsav Jaiswal fikrini değiştirme olasılığı en yüksek (%99 aday)

Marcos Fabian fikrini değiştirme olasılığı en düşük olan (%86 değerlendirmeye göre) ve duygularıyla yola çıkma olasılığı en yüksek olan kişi (%67)

Linh en iddialı (%86)

Hang en çalkantılı olanıdır (%76)

Erkek en düşünceli olanıdır (%84)

Beni en sezgisel olanıdır (%79)

Hang ve Sara en dikkatli (%62) sırada yer alıyor

Asher en dışa dönük olanıdır (%56)

Sidra en dengeli olanıdır (her şey için %50+)

Marcos en eşsiz kişiliktir (Konsolos)





Şaşırtıcı bir şekilde Explorer kategorisinde kimsemiz yok.

Benim param sanatçılara ve sanatçılara gidecek Linh. Ama ben tıpkı Hang gibi bu testin hemen getireceği avantajlara dikkat etmeyi tercih ediyorum!