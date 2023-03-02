HackerNoon ve 16 Kişilik Testini Yaptığımız Zaman

HackerNoon ekibi birbirini, ortak noktalarımızı ve bizi ayıran şeyleri öğrenmek için birkaç saat harcadı. HackerNoon Slack'teki uzun bir başlıkta kişiliğimizin en ince ayrıntısına kadar indik. Tüm kişilik tiplerimizi içeren o kadar karmaşık bir konu ki neredeyse HackerNoon'u kırıyorduk! Dikkatli bir analizin ardından birbirimizle ilgili görüşlerimizi ve bunun grubu nasıl tamamladığını netleştirmeyi başardık. A ekibimizle ortak yönlerinizi keşfetmek için okumaya devam edin!
Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI) kişilik envanterinin amacı, CG Jung'un tanımladığı psikolojik tipler teorisini anlaşılır ve insanların yaşamlarında kullanışlı hale getirmektir. İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıklarını ve bundan kaynaklanan yargıları belirlemeye odaklanır. Aşağıdaki ölçümleri dikkate alır:
Analistlerden başlayarak, bu sezgisel ve düşünen kişilik tipleri rasyonellikleri, tarafsızlıkları ve entelektüel mükemmellikleriyle bilinir. Bu kategori şu şekilde bölünmüştür:
Diplomatlar ise empati, diplomatik becerileri ve tutkulu idealizmleriyle tanınan, sezgisel ve duygulu kişilik tipleridir. Eğer diplomat iseniz muhtemelen şu alt kategorilerden birine giriyorsunuz:
Nöbetçiler, pratiklikleri, düzene, güvenliğe ve istikrara odaklanmalarıyla bilinen gözlemci ve yargılayıcı kişilik tipleridir. Eğer bununla ilgiliyseniz, şunlardan biri olabilirsiniz:
Son olarak Explorer'lardan bahsedelim. Bu gözlemci ve ileriye dönük kişilik tipleri kendiliğindenliği, yaratıcılığı ve esnekliği sever. Kaşifler kendilerini ikiye ayırırlar:
Kendi Myers-Briggs kişilik testinizi burada yapabilirsiniz.
Artık temel konuları ele aldığımıza ve hepimiz aynı fikirde olduğumuza göre, artık o kader günü olan 24 Ağustos 2022'ye, yani Explorer kategorisinde kimsenin olmadığını öğrendiğimiz güne geri dönme zamanı geldi.
Bir Mimar şu kişilik özellikleriyle tanımlanır: içe dönük, sezgisel, düşünen ve yargılayan. Detay odaklı, yaratıcı mükemmeliyetçiler arıyorsanız, o zaman aradığınız Mimardır. HackerNoon ekibinde editörümüz Jose ve yazılım geliştiricimiz Guy mimarlardır.
Kişilik testine gelince Guy, düşünme ölçeğinde (%84) yüksek puan alırken, yargılama eğilimi (%54) ve kargaşaya (%57) eğilimliydi. Takımdaki diğer herkes gibi, bu yazıyı okumaya devam ederseniz göreceğiniz gibi o da içe dönük (%57) ve oldukça sezgisel (%59) biri. Gitmeyi bekle!
Myers-Briggs testi söz konusu olduğunda Jose kesinlikle çıtayı aşacak! İçe dönük kralımız, etkileyici bir %100 puan alan Jose'den başkası değil. Ayrıca düşünme (%62) ve sezgi (%65) alanlarında da yüksek puanlar alıyor ve türbülansa karşı yeteneği var.
Jose Hernandez gibi!
Muhtemelen haklısın Marcos!
Şimdi Mantıkçıların zamanı! Sanırım bu bölümde çok üretken olduğumuzu söyleyebiliriz. Ekibimizde bir değil iki değil dört Logistimiz var! Ama kimliklerini bozmadan önce Lojistikçi olmanın gerçekte ne anlama geldiğine bir bakalım.
Bir Mantıkçı (INTP), esnek düşünme ve hayata alışılmadık yaklaşımlarla karakterize edilen, içe dönük, sezgisel, düşünen ve ileriye dönük bir kişidir. Benzersiz bakış açıları ve güçlü zekalarıyla gurur duyarlar.
Tamam, bu kadar ön sevişme yeter! İşte ekibimizin Mantıkçıları!
Mantıkçı olmanın bununla bir ilgisi olup olmadığından emin değilim.
David aynı zamanda önceki üyelerin yüzdelik değerlerine göre içe dönük ölçekte %57, düşünme ölçeğinde %52 ve sezgisel ölçekte %68 puan aldı.
Merhaba Utsav! Parlama vaktiniz geldi!
Sanırım burada liderlikte bir eğilim seziyoruz: Utsav, potansiyel müşteri ölçeğinde %99 (NE?!) ve atılganlık ölçeğinde %67 gibi güzel bir oran gösterdi. Aynı zamanda düşünme (%78), sezgi (%54) ve içe dönüklük (%78) konularında da oldukça başarılı.
Çalkantılı bir mantıkçı (%76) ve aynı zamanda içe dönük (%72), sezgisel (%65), düşünen (%52) ve ileriye dönük (%58) ölçeklerde yüksek puan alıyor.
Şimdi yeşilli hanımımıza geçelim:
Sonuçlarına gelince, öncekiler gibi içe dönüklükte %68, sezgide %56, düşünmede %64 ve potansiyel müşteride %85 gibi etkileyici bir puan sergiliyor. Ancak %72 ile çalkantılı kategoriye giriyor.
Ah, Avukatlar, dünyayı nasıl değiştiriyorsunuz! Bir Avukat (INFJ), içe dönük, sezgisel, hisseden ve yargılayan kişilik özelliklerine sahip kişidir. Hayata derin bir düşünce ve hayal gücüyle yaklaşırlar. İdealist ve ilkeli, ayağa kalkmak ve bir fark yaratmak, başarıya ulaşmak, başkalarına yardım etmek ve dünyada iyilik için bir güç olmak istiyorlar.
Gerçekten bir ilham kaynağı! Peki gerçek hayattaki Jon Snow'larımız kimler (evet, o bir avukat)?
Bizi tekmeliyor Bayan.
Linh, iddialı savunucu türlerinden biridir (%86), içe dönüklük ölçeğinde (%75) ve yargılama ölçeğinde (%69) de üst sıralarda yer almaktadır. Duygu (%63) ve sezgi (%58) de onu ekiple bütünleştiriyor.
Haaaa tanışmış mıydın?
Limarc çalkantılı bir savunucudur (Z kuşağı özelliği?) ve bunu da gösteriyor (%61). Neyse ki bizim için oldukça dengeli: %55 içe dönük, %76 sezgisel, %51 duygulu ve %53 yargılayıcı.
Dünyanın öbür ucuna uçalım.
Onun çalkantılı bir tip olduğunu düşünebilirsiniz ama iddialılık ölçeğinde (%74) ve yargılama ölçeğinde (%53) yüksek puan alıyor. Duygularıyla (%64) liderlik ediyor ve sezgilerini (%53) ve içedönüklüğünü (%51) ince bir dengede tutuyor.
Arabulucular (INFP), sezgi ve duygulara eğilimli, içe dönük araştırmacılardır. Bu kişilik tipleri sessiz, açık fikirli ve yaratıcı olma eğilimindedir ve yaptıkları her şeye şefkatli ve yaratıcı bir yaklaşım uygularlar. İdealist ve empatik olan Arabulucular, derin ilişkilerin özlemini çekerler ve başkalarına yardım etmeye çağrıldıklarını hissederler.
%66 içe dönük, %68 sezgisel, %52 duygusal, %72 potansiyel müşteri, %57 çalkantılı puanlar aldı.
%57 içe dönük, %63 sezgisel, %66 duygusal, %51 potansiyel müşteri ve %69 çalkantılı - HackerNoon'la hemen hemen senkronize!
Sidra'nın dengeli bir iç dünyası var: %59 içe dönük, %57 çalkantılı, %53 potansiyel müşteri, %56 duygusal ve %54 sezgisel. Kesinlikle takımdaki en zenli kişi!
%86'sı içe dönük, belki de Jose'nin sonuçlarından sonra o kadar da etkileyici değil. %68'i sezgisel, %64'ü duygulu, %67'si ileriye dönük ve %67'si iddialı.
Bir Kampanyacı (ENFP), dışa dönük, sezgisel, potansiyel müşteri bulma ve hissetme özelliklerine sahip kişidir. Bu insanlar özgür ruhludurlar; dışa dönük, açık kalpli ve açık fikirlidirler ama aynı zamanda diğer insanlarla anlamlı, duygusal bağların da özlemini çekerler.
Karşınızda ilk dışa dönük (%56)...
Beni, potansiyel müşteri (%68), duygu (%54) ve sezgiye (%79) eğilimli, iddialı bir kampanyacı (%65). Ana karakter siz misiniz?
Asher çalkantılı (%53), sezgisel (%72), hisseden (%52) ve ileriye dönük (%51) bir tiptir. Görünüşe göre dışadönüklük gerçekten de kampanyacıların bir özelliği; Asher %52 ile Beni'nin çok gerisinde değil.
Sevgili Lojistikçilerimize (ISTJ) ulaştık. Hukuk ve Düzen'de düzeni koydular. Bu alışkanlık yaratıkları, konu örgütlenmeye geldiğinde etrafınızda olmasını isteyeceğiniz yaratıklardır. Başkalarına yardım etme konusunda tartışılmaz bir görev duygusunun yanı sıra yapı ve istikrar içeren bir rutin oluşturma konusunda en üst düzeydedirler. Lojistikçiler teslim tarihlerinin kaçırılmasına dayanamaz! Güvenilirlik ve kişisel dürüstlükle kendilerine rehberlik ederler.
All Hands patronumuzla tanışın: Hang Ngo hepimizi tetikte tutuyor ve genel operasyonel, idari ve finansal faaliyetler üzerinde çalışıyor.
Hang'in %79'u içe dönük, %62'si gözlemci, %75'i düşünen, %65'i yargılayan ve %76'sı çalkantılıdır. Tam bir kadın!
Zaeem'in %58'i içe dönük, %62'si gözlemci, %58'i düşünen, %76'sı yargılayıcı ve %65'i iddialı. Potansiyeli burada değerlendirin!
Son Sentinel'imize hazır mısın?
Konsolos (ESFJ) yardımcı olarak biliniyor. Bunlar pozitif enerji ve neşenin örtmecesidir. Bu kişilik, insan kişiliğinin tanımıdır ve yaşamlarını sosyal topluluklarıyla paylaşmaktan hoşlanırlar.
Tanışmak
Marcos'un %54'ü dışa dönük, %52'si gözlemci, %67'si duygulu, %86'sı yargılayıcı ve %56'sı iddialı. Jüri pastasını alacak mı?
Grup olarak oldukça içe dönüküz ve güzel derken aslında %83'ü kastediyorum! Aynı şey sezgi için de geçerli. Bunun bize söylediği şey, ekip olarak yeni fikirler ve olasılıklar ararken, sorgularken, merak ederken ve "büyük resim"deki noktaları birleştirirken hayal gücümüzü ve iç dünyamızı kullanmayı tercih ettiğimizdir.
Ekibimiz aynı zamanda hissetme, araştırma ve çalkantı konusunda da uzmandır, yani kalplerini ve duygularını takip etme eğilimindedirler ve şefkatli, şefkatli ve sıcaktırlar. Dahası, HackerNoon'un ekibi beklenmedik zorluklarla başa çıkma konusunda çok daha esnektir ve bu da beklenmedik fırsatları yakalamalarına yardımcı olur. Son olarak grup daha kaygılı, kendine güvenen ve mükemmeliyetçi olma eğilimindedir.
HackerNoon'un kişilik türlerinin en büyük yüzdesi, 4 Arabulucu, 3 Avukat ve 2 Kampanyacıyla Diplomatlar kategorisine giriyor. Analist kategorisinde ise Logicians, Architect tipinde 4 üyeyle öne çıkıyor. Bu, ekibin büyük bir kısmının başkalarına yardım etmeye ve onlarla bağlantı kurmaya önem verdiği, nazik ve cömert olmaya ve rekabet yerine işbirliğine öncelik verdiği anlamına gelir. Empati bu kişiliklere doğal olarak geliyor gibi görünüyor.
Creme de la creme'ye gelince, işte insan hiperbolleri:
Şaşırtıcı bir şekilde Explorer kategorisinde kimsemiz yok.
Benim param sanatçılara ve sanatçılara gidecek Linh. Ama ben tıpkı Hang gibi bu testin hemen getireceği avantajlara dikkat etmeyi tercih ediyorum!