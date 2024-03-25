HackerNoon İş Bloglama 101

Marka adınızı oluşturmak tamamen hedef kitlenizle ilişkiler kurmakla ilgilidir. Bir işletmeyi temsil ediyor olabilirsiniz, kişisel markanızı geliştirmek istiyor olabilirsiniz ya da markalaşma konusunda nasıl daha iyi olacağınızı öğrenen hayat boyu bir öğrenci olabilirsiniz. Biz senin arkandayız!









Marka Aşinalığı Marka Bağlılığına Yol Açar





Elon Musk Twitter'ı neden zararına satın aldı? Bazıları gösteriş diyebilir. Bazıları 'demokrasiyi kurtarın' diyebilir. Ancak HackerNoon olarak biz, bunun kelimenin tam anlamıyla milyarderin kendi kişisel markasına ve ilgili işlerine yaptığı pahalı iş yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Bu onun "medya satın alması" tabiri caizse. Son zamanlarda X'e giriş yapan herkese sorun. Her Tweet onun maskaralıklarından biriymiş gibi geliyor.





Yani herkes marka sadakatini dünyadaki en zengin adamın yaptığı gibi elde edemese de (siz de yapmamalısınız!), bir iki ders alabiliriz: Markayı Hatırlamak Önemlidir. Aşinalık Sadakat Doğurur. İşte bu yüzden, 👏marka👏 hikayenizi👏 şimdi ortaya çıkarmanız gerekiyor!









İşletme Blogu (önceden Yazar Olarak Marka) Hesabı nedir?

Katkıda bulunanların yönlendirdiği bir yayın olarak HackerNoon, hem bireylerden (ücretsiz) hem de markalardan (ücrete mal olur) gönderimleri kabul eder. Ticari Blog Hesabı, Şirketinizin HackerNoon'daki %100 özelleştirilebilir logosu, sloganı, ilgilenen okuyucular için bir haber bülteni abonelik kutusu, okumaları içeren blogudur. zaman istatistikleri, sosyal medya ve en önemlisi markanızın blog gönderileri, en popüler veya en yeniye göre sıralanabilir.





4000+ iyi şirket 2016'dan bu yana blog gönderilerini, basın bültenlerini ve teknoloji güncellemelerini yayınlamak ve/veya yeniden yayınlamak için HackerNoon'u kullanıyor!



Başka bir nedene mi ihtiyacınız var? Deneme BAA kredisi ücretsiz olabilir .





Neden Markanızın Hikayesini HackerNoon'da Yayınlamalısınız?



İzlenme - Hikayenizi 5 milyondan fazla (aylık) teknoloji kitlesine sergileyin ve seçtiğiniz anahtar kelimelerle arama motorlarında daha üst sıralarda yer alın



Doğrulama - Hacker Noon'a yapılan başvuruların %50'sinden fazlası reddedilir. Bu uçurumu aşarsanız bununla övünme hakkını kazanırsınız.



Dağıtım - Bir hikayede 'Yayınla' düğmesine bastığımızda, hikaye e-posta yoluyla birden fazla etikete, sosyal medya kanalına, RSS'ye, metinden sese podcast'lere, web sitelerine ve daha fazlasına dağıtılır! Ayrıca hikayeleri benzersiz URL'lerle 12 farklı dile çeviriyoruz!





İşletme Bloglama Hesabına nasıl kayıt olunur?

Tıpkı herkesin Kayıt sayfamız aracılığıyla HackerNoon hesabına kaydolduğu gibi! Kolay ve ücretsizdir :-) Kullanıcı adınızı ve işletme adınızı başkalarından önce talep etmenizi öneririz.





🆕 🆕 🆕 Google'da zaten oturum açtıysanız, artık tüm Google hesabı sahiplerine tek dokunuşla kaydolma olanağı sunuyoruz!





Hikayem reddedilirse bu, hikaye kredimin boşa gittiği anlamına mı gelir?

Hayır. Hikayeniz yayınlanana kadar krediniz tükenmez!

Marka kredilerimin son kullanma tarihi var mı?

Tüm ticari blog kredilerinin ömür boyu geçerliliği vardır!









Marka hikayelerimiz nerede gösteriliyor?





Sadece HackerNoon'da hikayeniz yayınlandığında 23'e kadar farklı yerde görünecek!



Marka sayfanızda ve ana sayfamızda ana kategori altında # gibi görünecektir. yapay zeka , # siber güvenlik , veya # programlama . HackerNoon kütüphanesinin tamamını kapsayan 22 kategori bulunmaktadır.



Ayrıca hikayenizle alakalı 8 etiketli sayfada da görünecektir; blockchain teknolojisi , yapay zekanın geleceği , veya iş stratejisi . HackerNoon'da 50.000'den fazla etiket sayfası var!



Premium hikayeler çevrilmiş 12 sayfada görünecek, böylece hikayeleriniz ana dili İngilizce olmayan kişilerden daha fazla okuyucu elde edecek!



Son fakat bir o kadar da önemlisi, hikaye blockchain'de (herhangi bir hikayenin sonundaki "kalıcı arweave" düğmesine tıklayın) ve terminal sayfamızda (blog yayınınız, ancak meraklılar için!) sonsuza kadar yayında kalacak.





Hikayelerimin performansına ilişkin istatistikleri görebilir miyim?

Evet, her bir hikaye için istatistik panosundan tıklama sayısını, okuma sayısını ve okuma süresini, ayrıca hikayelerinizdeki yorumları/tepkileri ve varsa web'de geçenleri kontrol edebilirsiniz.





Yeniden yayınlamak web sitemizin sıralamasına zarar verir mi?

Eski blog yazılarınızı HackerNoon'da yeniden yayınlamanız durumunda editörlerimiz şunları ekler: yeni başlıklar ve kaynağa kanonik bağlantılar ekleyin .

Bu, hikayenizin SERP'lerde iki kez görüneceği ancak bu ayrıcalık için ödeme yapmış olmanız koşuluyla tüm bu bağlantı suyunun kaynağa gideceği anlamına gelir :-)





Hikayemizi yayınlamak ne kadar sürer?

Elbette 3-5 gün, ama isterseniz daha erken :-)





HackerNoon'da İş Blogu yazmanın ücretleri/paketleri nelerdir?





Bireysel olarak yalnızca kendi KİŞİSEL hikayenizi yayınlamak istiyorsanız, HackerNoon'da sonsuza kadar ücretsizdir 💚 Yaz'a tıklamanız ve bir taslak oluşturmanız yeterlidir. Kişisel markanızı veya işletmenizi tanıtmak istiyorsanız tüm fiyatlarımız burada listelenmiştir. Fiyatlar kredi başına 299 $ ile 650 $ arasında değişmektedir. Ancak: 1. kar amacı gütmeyen bir kuruluşsanız veya 2. daha iyi fırsatlar arayan bir kuruluşsanız, özel fiyat teklifinizi almak için her zaman bizimle bir toplantı rezervasyonu yapabilirsiniz.





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