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    GPT-4'ü Uzmanınıza Dönüştürün: Büyük Dil Modellerine Kolayca İnce Ayar Yapmaile@whatsai
    6,037 okumalar
    6,037 okumalar

    GPT-4'ü Uzmanınıza Dönüştürün: Büyük Dil Modellerine Kolayca İnce Ayar Yapma

    ile Louis Bouchard2m2023/09/20
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    Çok uzun; Okumak

    İnce ayar, her işi bilen bir yapay zeka modelini alana özgü bir ustaya dönüştürebilen sihirli bir değnektir. Doğru tekniklerle bu modeller uzmanlık bilgisi sağlayacak şekilde uyarlanabilir. Tek dezavantajı, hala bazı verilere ihtiyaç duymanızdır, ancak bir modeli sıfırdan eğitmekten çok daha azdır!
    featured image - GPT-4'ü Uzmanınıza Dönüştürün: Büyük Dil Modellerine Kolayca İnce Ayar Yapma
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    Günümüzün dijital çağında yapay zekanın yetenekleri sınırsız görünüyor, değil mi? Şunu hayal edin: Yalnızca genel görevleri yerine getirmeyen, aynı zamanda herhangi bir alandaki uzman gibi belirli bir alanda uzmanlaşan bir yapay zeka. Temel olarak, çok düşük bir maliyetle AI muhasebeciniz, AI avukatınız ve hatta AI doktorunuz!


    Peki ya size genel bir yapay zekayı uzmana dönüştürmenin uzak bir hayal değil, şu anda başarabileceğiniz bir gerçeklik olduğunu söylesem? Büyük Dil Modellerinde ince ayar yapma dünyasına hoş geldiniz. Bugün, onları istediğiniz her alanda ustalaştıracak bu güçlü tekniği tartışacağız.


    Tek dezavantajı, hala bazı verilere ihtiyaç duymanızdır, ancak bir modeli sıfırdan eğitmekten çok daha azdır!


    İnce ayar, her işi bilen bir yapay zeka modelini alana özgü bir ustaya dönüştürebilen sihirli bir değnektir. Yapay zekanın tıbbi sorgulara yardımcı olmasını, finans dünyasında gezinmesini ve hatta müşteri desteğine yardımcı olmasını istiyorsanız yanıt ince ayardır.


    Doğru tekniklerle bu modeller, uzmanlık bilgisi sağlayacak şekilde uyarlanabilir ve bu kişilerin yalnızca genel değil aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz alanda da uzman olmalarını sağlar. Ancak her güzel şey gibi bunun da bir püf noktası var ve bugünkü videoda bu konuyu derinlemesine ele aldım.


    Ellerini kirletip bu fenomeni keşfetmeye istekli olanlar için, kullanıcı dostu bir yol sunan harika bir platformla küçük bir uygulamalı demo da çalıştırıyorum. Geniş dilden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi merak ettiyseniz Modeller oluşturmak ve önyargıları ve halüsinasyon sorunlarını azaltmak için aradığınız şey ince ayardır. Videoda daha fazla bilgi edinin:


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    About Author

    Louis Bouchard HackerNoon profile picture
    Louis Bouchard@whatsai
    I explain Artificial Intelligence terms and news to non-experts.
    Read my storiesWatch more on YouTube: https://www.youtube.com/c/WhatsAI

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