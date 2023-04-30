Gezegenlerarası Fotoğraf Kabini Nasıl İnşa Edilir

Bir fotoğraf kabinini IPFS'ye nasıl entegre edeceğinizi ve web3.storage ile selfie'nizi gezegenler arası hale getirmeyi öğrenin.
Web Zirvesi 2022 sırasında, Filecoin etkinlikleri ve yaratıcı ekibi, Web3, InterPlanetary Dosya Sistemi (IPFS) ve Filecoin ağının dağıtılmış depolama çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen 3500'den fazla ziyaretçinin ilgisini çeken kongrede muhteşem bir sergi standı kurdu.
Filecoin, dosyaları IPFS Protokolü aracılığıyla Web3'te depolamak ve kalıcı kılmak için geniş bir çözüm yelpazesi sunar. En popüler ve kullanımı kolay olanlardan biri, geliştiriciler için “ IPFS ve Filecoin'e tek API çağrısı” çözümü olan web3.Storage'dır.
IPFS, eşler arası bir ağda dosya paylaşımına ve dağıtılmış bir bilgisayar ağında veri paylaşımına izin veren bir web protokolüdür. Filecoin, bir depolama pazarının IPFS'deki dosyaları uzun süre ve çok az maliyetle sürdürmesini sağlayan açık kaynaklı bir protokol oluşturdu. Bu çözüm, Web3'teki depolama sorununu çözüyor ve bildiğimiz şekliyle interneti, gezegenler arası iletişim gibi zorlukların üstesinden gelebilecek şekilde geliştiriyor.
Gezegenler arası iletişim selfieleri de içermelidir ! Web3.storage'a bağlanmak ve selfie'nizi IPFS'ye yüklemek için Sparkbooth adında bir fotoğraf kabini yazılımı oluşturmak için hafif bir node.js uygulamasını nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Fotoğraf kabinlerinin ana parçaları şunlardır: bir dijital kamera, bazı ışıklar, dokunmatik ekranlı bir bilgisayar, fotoğraf çekmek için kamerayı kontrol eden bazı yazılımlar ve bunları IPFS ve Filecoin ağına yükleme yeteneği.
Dokunmatik ekran, fotoğraf çekmek için kullanıcıdan komutlar alıyor
Photo Booth yazılımı (Sparkbooth olarak adlandırılır) harekete geçmek için kamerayla konuşacak
Sparkbooth fotoğrafı yerel olarak bilgisayarda saklar
Sparkbooth kullanıcıya bir sunucuya göndermek isteyip istemediklerini sorar (web3.storage aracılığıyla)
Sparkbooth, fotoğrafı, kullanıcı adını, şifreyi ve başarı mesajını bir API çağrısında * adresine gönderir.
fil-photobooth-uploader uygulaması şunları yapacaktır:
kullanıcı adını ve şifreyi doğrula
fotoğrafın formatını neye göre değiştirin
API jetonunu/anahtarını sistemden alır ve gönderir __web3. __Depolamak
w__ eb3.storage __ fotoğrafı IPFS ağına gönderir ve Filecoin'e yedekler
w__ eb3.storage __ IPFS İçerik Kimliğini (CID) sunucuya geri döndürecektir.
fil-photo-booth-uploader, Sparkbooth 7'ye bir başarı mesajı döndürüyor
Sparkbooth bir başarı mesajı alır: "Fotoğrafınız IPFS'ye şu adresten gönderilir:
Sparkbooth, ekranda oluşturulan QR kodunu görüntüler
IPFS CID URL'sinin bir örneği:
https://bafybeiei7zadrztflc6krunhvqr3umzre7xjxfzvmyjs2ob2w7yykq63ea.ipfs.w3s.link/20221104172648.jpg
IPFS ve CID'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:
Bu öğreticiyi tamamlamak için ihtiyaç duyabileceğiniz birkaç şey vardır:
Sparkbooth 7 ve web3.storage'ın güzel bir şekilde konuşabilmesi için dillerini çevirme konusunda biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Nodejs uygulaması bunu başarmamıza yardımcı olacak. Bir sunucuda barındırılması gerekecek ve bunun için Heroku kullanıyoruz (Barındırmanın Web3 yerel bir yolunu biliyorsanız, lütfen bana DM gönderin. Denemeyi çok isterim).
Son adım, kurulum akışını tamamlamak için özel nodejs uygulamamızla konuşmak üzere fotoğraf kabini dizüstü bilgisayarındaki yazılımı hazırlamaktır. \
Bu uygulama 2022'de oluşturuldu ve mevcut web3.storage API'lerini kullanıyor. Bu yazının yazıldığı sırada web3.storage'da yeni beta w3up API'leri mevcuttu.
Uygulama mükemmel değil! Geliştirilebilecek birkaç alan var:
Bu sadece zemini göstermek için bir hile olsa da, nodejs uygulamasının güvenliği ideal değildir. Uygulama mantığında şifrelerin ve kullanıcı adının doğrulanması tercih edilmez. Çağrıyı uygulamamıza iletmeden önce uygulamayı, başlıktaki yetkilendirmeyi doğrulayan bir güvenlik duvarı veya API ağ geçidinin arkasına koymamız gerektiğine inanıyorum.
Sparkbooth 7 harika, ancak kullanıcı arayüzü oldukça sınırlayıcı görünüyor. Bunu biraz daha özelleştirebilsek iyi olur. Belki açık kaynaklı bir fotoğraf kabini yazılımı bunu başarmamıza yardımcı olabilir?
Potansiyel olarak ziyaretçilere en son fotoğrafları göstermek için ayrı bir bilgisayar kullanabiliriz. Kendilerine e-postayla göndermek istedikleri fotoğrafı seçebilir, QR kodunu tekrar görüntüleyebilir veya sosyal medyada paylaşabilirler. Bu, bir ön uç geliştirici için çok harika bir proje olabilecek fil-photo-booth-uploader için bir ön uç oluşturmayı içerecektir.
Üç günlük Web Zirvesi sırasında, Filecoin fotoğraf standında kongredeki internet bağlantısı sorunları nedeniyle %99 çalışma süresi ve %1 kesinti yaşandı. Toplamda fotoğraf kabini Filecoin Ağında 934 fotoğraf yayınladı. Bu, web3.storage'ın çok kullanışlı hizmeti sayesinde gezegenler arası yolculuğa hazır neredeyse bin selfie anlamına geliyor!
Fotoğraf kabini de ünlüdür. Üçüncü gün CNN'den bir muhabir de stantla röportaj yaptı (evet, stant meşhur oluyor... ben değil).
CNN muhabiri, Lizbon, Portekiz'deki Web Zirvesi'nde Filecoin Fotoğraf Kabininde röportaj yapıyor
Etkinlikleriniz, toplantılarınız, buluşmalarınız, partileriniz için veya sadece eğlence için kendi gezegenler arası fotoğraf standınızı oluşturmak için lütfen bu kılavuzu kullanmaktan çekinmeyin.
Filecoin ağı artık 16EiB depolama kapasitesine sahip ve üzerinde 300PiB'den fazla veri depolanıyor. Bu projeye katkıda bulunmanın veya bu projeyi kullanmanın birçok yolu vardır. Dahil olma hakkında daha fazla bilgi edinin