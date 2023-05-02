Gazetecilerle İlişkiler Nasıl Kurulur?

Çoğu startup kurucusu için muhtemelen ilk gazetecilerinizle yatırımcılarınız tarafından tanıştırılacaksınız. Bu tanıtımlar altın değerindedir, ancak bu ilişkiyi aktarmak için hakkında yazacak haber değeri olan bir şeye sahip olmanız veya o kişiyle biraz zaman geçirerek masaya neler getirebileceğinizi öğrenmeniz gerekir.





Dürüst olmak gerekirse ajanslarda süreç o kadar da farklı değil. Çalıştığım neredeyse tüm ajanslarda gazetecilerle ilişkiler kişisel olarak sürdürülüyor; ancak bir yayında yeni bir kişiye ihtiyaç duyulduğunda bir mesaj boşa çıkıyor veya Teams'deki '[Bölge Ekle] Medya' kanalında yayınlanıyor ve tanıtım talepleri yapılacaktır. Neredeyse her zaman, herhangi bir ajansta en fazla sayıda ilişkiye sahip olan bir veya iki kişi vardır; bu, tanınmış ve daha az tanınmış yatırımcılardan farklı değildir. Buradaki sorun, bu ilişkilerin zaman içinde nasıl iyileştirilebileceğine dair tutulan yararlı verilerin bulunmaması ve bunların ölçeklenebilir olmamasıdır.

Neden kişisel ilişkiler açılmış e-postalar anlamına geliyor?

Halkla ilişkiler kuruluşlarının gazetecilerle neden sıkı ilişkiler sürdürdüğünü açıkladığınızda cevap basit: önceliklendirme anlamına gelebilir. Gazeteciler neden PR'larla yakın ilişkiler sürdürüyor? Özellikle erken ilişkiler için cevap iki yönlüdür.





Bilgi dostu PR'lerin mevcudiyeti, içerik ve uzmanlar için birden çoğa erişim anlamına gelir



Kalite garantisi - kişisel bir ilişki, o kişiyle, gelen kutunuzu alakalı olmayan konuşmalarla doldurmayacağına dair söylenmemiş bir anlaşma anlamına gelir - çünkü bu, ilişkiyi riske atar



Doğal olarak hepimizin gazetecilerle birkaç yıldır kurduğumuz dostane ilişkileri var, ancak bunlar genellikle işyerinden uzaklaşma eğiliminde oluyor. Gerçek şu ki, çoğu durumda gazeteciler şirketle doğrudan ilişki kurmayı tercih ederler; ancak haber toplama yaklaşımı o kadar da ölçeklenebilir değildir.

Hiçbir sağlıklı ilişki ya hep ya hiç değildir

İşletmelerini erkenden nasıl pazarlayacaklarını ve güvenilir bir marka oluşturacaklarını düşünen yeni başlayanlar için gazetecilerle erken görüşmeler her şeydir, ancak şu anda bunun ya hep ya hiç olmadığını akılda tutmakta fayda var. Bir yayının şu anda sizin hakkınızda yazmakla ilgilenmemesi, gelecekte onların ilgisini çekebilecek şeyleri öğrenmemeniz gerektiği anlamına gelmez.





Yatırımcılarınız gibi, onların da şu anda ilgilenmemeleri, arkanızda daha fazla güvenilirlik ve daha güçlü bir geçmişe sahip olduğunuzda ilgilenmeyecekleri anlamına gelmez. Gazetecilerle kalıcı ilişkiler kurmak zaman alır, ancak işinizin diğer savunucuları gibi bu da sonuçta yatırıma değer.

Bir 'sevgili' listesi başlatın ve araştırmanızı yapın

Potansiyel müşterinizin ne yaptığını ve sorunlarını nasıl çözebileceğinizi öğrenmeden bir satış konuşmasına giremezsiniz. Gazeteciler de farklı değil, işleri yazmak olabilir, ancak gelirleri doğrudan veya dolaylı olarak (reklam yoluyla) okuyucularından gelir, bu nedenle okuyucularının kim olduğunu ve satış konuşmanıza dalmadan önce ilk olarak ne görmek istediklerini düşünün. Konuşmak istediğiniz konular hakkında düzenli olarak yazan 20-30 gazeteciden oluşan bir kısa liste oluşturun ve onların ilgi alanlarına güvenilir bir şekilde uyup uymayacağınızı hesaplayın.





Bu gazetecileri sosyal medyada da takip edin ve genç gazetecileri haber kuruluşlarında görevlendirmekten çekinmeyin; onlar da ilk ilişkilerini kurmaya ve sosyal takiplerini genişletmeye çalışacaklardır. Twitter'da gazetecileri takip ederek onların neyi paylaşmakla ilgilendiklerini ve kişisel olarak nasıl etkileşimde bulunmaktan hoşlandıklarını öğrenebilirsiniz. Eski günlerde ararsınız ve öğleden sonrayı devam eden konu hakkında derinlemesine incelersiniz, bu o kadar da verimli olmaz - gerçi bunu özlüyorum.

İlişkilerinize karşı veri toplayın

Bir pazarlama ekibi çalıştırıyorsanız, muhtemelen zaten açılma oranlarını, dönüşüm oranlarını, tıklama oranlarını izliyorsunuzdur; bu teknolojiyi PR çalışmalarınızda da mümkün olan her yerde kullanın. 'Sevgili Listenizdeki' gazetecilerden kaçı e-postalarınızı açıyor, içeriklerinize tıklıyor, haberlerinizi yayınlıyor? Bu kriterleri en baştan oluşturduğunuzda her zaman üzerinde çalışabileceğiniz bir şey olur. Düşünce liderliği makalelerini şu veya bu yayına sunarak %60'lık bir başarı oranınız olduğunu söylerseniz, gelen iletişim liderleriniz de size teşekkür edeceklerdir; bu onlara zaman kazandıracak ve sonuçlarınızı önceden bilecek ve bunları zamanla geliştirmek.

Son olarak, bariz görünüyor ancak içeriğinizi erişilebilir hale getirin

Gazetecilerin fazla vakti yok. Tanıdığım gazetecilerin çoğu günde 200 ila 300 arasında sunum alıyor… 8 saatlik bir iş gününde bu, her 90 saniyede bir yeni bir hikaye demektir. Onlara görseller, çözümünüzün detayları, müşteri segmentleri, rakiplerinizin geçmişleri hakkında bilgi istemeyin, tüm bu bilgileri tek bir yerde saklayın ve onlarla paylaşın.





Değerinizin yüksek kaliteli bilgiye hızlı erişim sağlama yeteneğinizle ilişkili olduğu bir pazarda, yeni paydaşlarınızın hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırın ve araştırmanızı, ilişki notlarınızı, veri geri bildirimlerinizi ve yargılarınızı gazetecilerle en başından itibaren ilişkiler kurmak için kullanın .





Tom Lawrence mvpr'nin Kurucusu ve CEO'sudur



