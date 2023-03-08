Galileo AI - UI/UX Tasarımcıları Geçmişte Kaldı mı?

Open AI'nin çığır açan sohbet robotu ChatGPT'yi güçlendirmek için kullanılan teknolojiyi hatırlatan, Galileo AI kullanıcıların istem tabanlı metin girişi kullanarak tamamen düzenlenebilir tasarımlar oluşturmasını sağlayarak Kullanıcı Arayüzü tasarım sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.





Şu anda mevcut Erken erişim , bu AI aracı, kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet eden kullanıcı arayüzünü oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanıcı arayüzü tasarımındaki en iyi binlerce örneği birleştirerek kapsamlı bir şekilde eğitilmiştir. Dinamik bir arayüz tasarım aracı olan Figma ile eşleştirilen Galileo AI'nın oluşturulan tasarımları da düzenlenebilir, böylece UI/UX tasarım alanındaki kapsamı ve çok yönlülüğü daha da artırılabilir.





Başka bir deyişle: Bir sonraki büyük uygulamanızı tasarlamak için ihtiyacınız olan tek şey, iyi bir fikir ve onu hayata geçirmek için bir avuç dolusu kelimedir.





Bu, bütçeyle iş kurmak isteyen şirketler için iyi bir haber olsa da, ortaya çıkan bu teknolojinin insan UI/UX tasarımcılarının işleri üzerindeki etkileri korkunç görünüyor.



Tasarımcılara Yardımcı Olacak mı Yoksa Sadece Onları Değiştirecek mi?

Şimdilik bu teknolojinin getirebileceği iki gerçek arasında oldukça eşit bir ayrım var gibi görünüyor.





Bir yandan Galileo AI, hem yeni hem de deneyimli kullanıcı arayüzü tasarımcıları için tasarım sürecinin en çok zaman harcayan kısımlarını destekleyip kolaylaştırarak tasarımcının araç setinin önemli bir bileşeni olma potansiyeline sahiptir. Sonuçta, şirketin birincil hedeflerinden biri kullanıcılara "daha büyük etki için daha fazla zaman" bırakmak ve böylece kullanıcıların, kullanıcı arayüzü kalıpları geliştirmek gibi daha "sıkıcı görevler" yerine yaratıcı çözümler tasarlamak için bu değerli zaman ve kaynaklardan daha fazlasını ayırmalarına olanak sağlamaktır. ve küçük görsel ayarlamalar.

Tersine, rahatlığı ve erişim kolaylığı, insan kullanıcı arayüzü tasarımcılarına olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırabilir ve yeterince karmaşık hale gelirse, ürün fikri ile lansman arasındaki aracıyı ortadan kaldırabilir. Teknoloji endüstrisi ilk büyük çöküşünü atlatmaya çalışırken, İşten çıkarılanların listesi büyümeye devam ediyor Gelişen bu teknolojiye uyum sağlama konusunda tereddüt edenler, bu yeni gerçeği kabul eden tasarımcılara göre önemli bir dezavantaja sahip olabilir.

Webflow Tasarımcısı ve Geliştiricisi Youssef Sarhan gibi diğerleri, bu teknolojinin, kullanıcı arayüzü tasarımının temel öğelerini ihlal etme kapasitesine sahip olmadığına inanıyor; çünkü tasarım süreciyle ilgili, yapay zekanın mutlaka yapamayacağı lojistik soruları yanıtlayacak olanların hâlâ insanlar olması gerekiyor. .

Üretken Yapay Zeka ve Potansiyel Sınırlamaları

Galileo AI, üretken yapay zekanın (sağlanan verilere dayalı olarak içerik üretebilen bir tür yapay zeka) bir biçimidir ve bu ileri teknolojinin getirebileceği tüm avantaj ve fırsatlara rağmen, eksiklikleri de vardır.



İlk olarak, yapay zeka tarafından üretilen kalite derecesi mükemmel olmaktan çok uzaktır ve oluşturulan çıktılar, geleneksel tasarım yazılımı ve tekniklerinde olduğu gibi doğrudan tekrarlanamayan çeşitli hatalarla birlikte gelebilir. Bu nedenle tasarımcılar, ürünlerinin nasıl ortaya çıkacağı konusunda daha az doğrudan kontrole sahiptir.



Ayrıca, bu yapay zeka sistemlerinin atıfta bulunduğu eğitim veri setleri, ürettikleri genel çıktıyı büyük ölçüde belirleyicidir. Bu, bu modelleri öğretmek için kullanılan veri kümesinin bol ve çeşitli olmaması durumunda, çıktının, o veri kümesinde mevcut olan herhangi bir açıklığı veya sapmayı istemeden yansıtacağı anlamına gelir. Güç vermek için kullanılan verilere çok benziyor yüz tanıma teknolojisi zayıf eğitim verileri, bazen kötü bir ürün üretmekten çok daha fazlasını yapabilen istenmeyen sonuçlara yol açabilir.





Yapay zeka teknolojilerinin geleceği parlak görünse de, UI/UX Tasarım alanında çalışanlar için önümüzdeki yıllar belirsiz görünüyor. İster bir tasarımcının cephaneliğindeki başka bir silaha dönüşsün ister onlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıran cephaneye dönüşsün, Galileo AI'nın kullanıcı arayüzünün en acil sorunlarına tepkisi dikkatli olunması gereken bir tepkidir.