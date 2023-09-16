GadflyAI'nin Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!

GadflyAI ve HackerNoon tarafından hazırlanan Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması'nın kazanan duyurusuna hoş geldiniz. Bu yarışma şu ana kadar bir ay süren en başarılı yazı yarışmasıdır. 1 ayda 125 hikaye yayınladık, 200.000'den fazla okuma ve 24 günlük okuma süresi elde ettik! Yapay zekanın geleceğine ilişkin bu kadar çeşitli, iyi araştırılmış ve eğitici hikayeleri paylaştığı için HackerNoon yazar topluluğuna teşekkür ederiz. Tüm girişleri okumak eğlenceliydi.
İlk 15 adayın seçimi için, Ağustos ayında yayınlanan HackerNoon'da yapay zeka etiketinin geleceği ile ilgili tüm hikayeleri seçtik. Daha sonra aşağıdaki faktörlere göre öne çıkan hikayeleri seçtik:
İşte en iyi 15 hikayenin listesi:
Sadece Birkaç Satır Kodla Herhangi Bir LLM Nasıl Daha Doğru Hale Getirilir? Yazan: @FrederikBussler
Geleceğin Şifresini Çözmek: 2023'te Pazarlamanın Dönüşümünü Vurgulayan 50 Yapay Zeka İstatistiği, @darragh
Etki Alanı Uzmanı Yüksek Lisans Diploması Oluşturma: İnce Ayar Rehberi Yazan: @shanglun
Yeni Başlayanlar İçin Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) PaLM API ile Kullanma Kılavuzu Yazan: @wise4rmgod
Afrika: @ zraso'dan Yapay Zeka ve Güvenlik
Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız? yazan: @meadhbhh
Yüksek Lisans Öğrencileri Olumsuzlamayı Anlamıyor Yazan: @omerosenbaum
Sorun Makineler Değil, Aptal - Sorun Bizim Sosyo-politik-Ekonomik Sistemimiz Yazan: @djcampbell
Otomasyonu Otomatikleştirmek: Yapay Zeka, Veri Kazıma Sürecini Tamamen Devralabilir mi? yazan: @cerniauskas
Wall Street'in 'Kükreyen 20'leri', Değeri Düşük Üretken Yapay Zeka Hisselerinden Güç Alabilir mi? yazan : @dmytro-spilka
Yüksek Lisans Modelleri Gizlice Siyasi Gündemleri Nasıl Zorluyor - Şok Gerçek Ortaya Çıktı! yazan : @Manish-sharma
GPU Kısıtlamaları Ortasında Yapay Zeka Projelerine Nasıl Öncelik Verilir Yazan: @prerakgarg
@induction tarafından Yapay Zeka ve Uzay Araştırmalarının Geleceği
Makine Öğrenimi Ekibinizi Başarı İçin Nasıl Yapılandırabilirsiniz Yazan: @cheparukhin
Vay, sağlam bir kadro HackerNooners! Bir kazanan seçmemizi zorlaştırdınız ama bir tane olmalı.
Bağlama bağlı, belirsiz ve çeşitli dil verileri, en iyi algoritmaların bile evcilleştirmeye çalıştığı vahşi bir canavardır. Tüm bu verileri doğru bir şekilde etiketlemek imkansızdır; bu da kaçınılmaz olarak en son teknolojiye sahip LLM'lerin bile tonlarca yanlış etiketlenmiş veri üzerinde eğitildiği anlamına gelir.
Tebrikler @FrederikBussler ! 1000$ kazandınız. Ödülünüzü almak için sonraki adımları paylaşmak üzere sizinle iletişime geçeceğiz.
Tüm finalistlere sesleniyorum! Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.