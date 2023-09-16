GadflyAI'nin Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!

GadflyAI ve HackerNoon tarafından hazırlanan Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması'nın kazanan duyurusuna hoş geldiniz. Bu yarışma şu ana kadar bir ay süren en başarılı yazı yarışmasıdır. 1 ayda 125 hikaye yayınladık, 200.000'den fazla okuma ve 24 günlük okuma süresi elde ettik! Yapay zekanın geleceğine ilişkin bu kadar çeşitli, iyi araştırılmış ve eğitici hikayeleri paylaştığı için HackerNoon yazar topluluğuna teşekkür ederiz. Tüm girişleri okumak eğlenceliydi.





Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: En İyi 15 Aday

İlk 15 adayın seçimi için, Ağustos ayında yayınlanan HackerNoon'da yapay zeka etiketinin geleceği ile ilgili tüm hikayeleri seçtik. Daha sonra aşağıdaki faktörlere göre öne çıkan hikayeleri seçtik:



Okunan saat sayısı Ulaşılan kişi sayısı İçeriğin özgünlüğü Sponsor geribildirimi



İşte en iyi 15 hikayenin listesi:





Vay, sağlam bir kadro HackerNooners! Bir kazanan seçmemizi zorlaştırdınız ama bir tane olmalı.

4800'den fazla okunma ve en fazla oy alan #yapay zekanın geleceği hikayesi kazananı:

Bağlama bağlı, belirsiz ve çeşitli dil verileri, en iyi algoritmaların bile evcilleştirmeye çalıştığı vahşi bir canavardır. Tüm bu verileri doğru bir şekilde etiketlemek imkansızdır; bu da kaçınılmaz olarak en son teknolojiye sahip LLM'lerin bile tonlarca yanlış etiketlenmiş veri üzerinde eğitildiği anlamına gelir.





Tebrikler @FrederikBussler ! 1000$ kazandınız. Ödülünüzü almak için sonraki adımları paylaşmak üzere sizinle iletişime geçeceğiz.





Tüm finalistlere sesleniyorum! Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.