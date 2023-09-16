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    GadflyAI'nin Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!ile@hackernooncontests
    629 okumalar
    629 okumalar

    GadflyAI'nin Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: Kazanan Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements2m2023/09/16
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    Çok uzun; Okumak

    4800'den fazla okuma ve en yüksek oy sayısıyla #yapay zekanın geleceği hikayesi, @FrederikBussler tarafından yazılan Sadece Birkaç Satır Kodla Herhangi Bir LLM Nasıl Daha Doğru Hale Getirilir?

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    GadflyAI ve HackerNoon tarafından hazırlanan Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması'nın kazanan duyurusuna hoş geldiniz. Bu yarışma şu ana kadar bir ay süren en başarılı yazı yarışmasıdır. 1 ayda 125 hikaye yayınladık, 200.000'den fazla okuma ve 24 günlük okuma süresi elde ettik! Yapay zekanın geleceğine ilişkin bu kadar çeşitli, iyi araştırılmış ve eğitici hikayeleri paylaştığı için HackerNoon yazar topluluğuna teşekkür ederiz. Tüm girişleri okumak eğlenceliydi.


    Yapay Zekanın Geleceği Yazma Yarışması: En İyi 15 Aday

    İlk 15 adayın seçimi için, Ağustos ayında yayınlanan HackerNoon'da yapay zeka etiketinin geleceği ile ilgili tüm hikayeleri seçtik. Daha sonra aşağıdaki faktörlere göre öne çıkan hikayeleri seçtik:

    1. Okunan saat sayısı
    2. Ulaşılan kişi sayısı
    3. İçeriğin özgünlüğü
    4. Sponsor geribildirimi


    İşte en iyi 15 hikayenin listesi:


    1. Sadece Birkaç Satır Kodla Herhangi Bir LLM Nasıl Daha Doğru Hale Getirilir? Yazan: @FrederikBussler

    2. Geleceğin Şifresini Çözmek: 2023'te Pazarlamanın Dönüşümünü Vurgulayan 50 Yapay Zeka İstatistiği, @darragh

    3. Etki Alanı Uzmanı Yüksek Lisans Diploması Oluşturma: İnce Ayar Rehberi Yazan: @shanglun

    4. Yapay Zekanın (AI) Geleceği Yazan: @maken8

    5. Yeni Başlayanlar İçin Büyük Dil Modellerini (LLM'ler) PaLM API ile Kullanma Kılavuzu Yazan: @wise4rmgod

    6. Afrika: @ zraso'dan Yapay Zeka ve Güvenlik

    7. Yapay Zeka için Eleştirel Düşünme: Dost musunuz, Düşman mısınız? yazan: @meadhbhh

    8. Yüksek Lisans Öğrencileri Olumsuzlamayı Anlamıyor Yazan: @omerosenbaum

    9. Sorun Makineler Değil, Aptal - Sorun Bizim Sosyo-politik-Ekonomik Sistemimiz Yazan: @djcampbell

    10. Otomasyonu Otomatikleştirmek: Yapay Zeka, Veri Kazıma Sürecini Tamamen Devralabilir mi? yazan: @cerniauskas

    11. Wall Street'in 'Kükreyen 20'leri', Değeri Düşük Üretken Yapay Zeka Hisselerinden Güç Alabilir mi? yazan : @dmytro-spilka

    12. Yüksek Lisans Modelleri Gizlice Siyasi Gündemleri Nasıl Zorluyor - Şok Gerçek Ortaya Çıktı! yazan : @Manish-sharma

    13. GPU Kısıtlamaları Ortasında Yapay Zeka Projelerine Nasıl Öncelik Verilir Yazan: @prerakgarg

    14. @induction tarafından Yapay Zeka ve Uzay Araştırmalarının Geleceği

    15. Makine Öğrenimi Ekibinizi Başarı İçin Nasıl Yapılandırabilirsiniz Yazan: @cheparukhin


    Vay, sağlam bir kadro HackerNooners! Bir kazanan seçmemizi zorlaştırdınız ama bir tane olmalı.

    4800'den fazla okunma ve en fazla oy alan #yapay zekanın geleceği hikayesi kazananı:

    Bağlama bağlı, belirsiz ve çeşitli dil verileri, en iyi algoritmaların bile evcilleştirmeye çalıştığı vahşi bir canavardır. Tüm bu verileri doğru bir şekilde etiketlemek imkansızdır; bu da kaçınılmaz olarak en son teknolojiye sahip LLM'lerin bile tonlarca yanlış etiketlenmiş veri üzerinde eğitildiği anlamına gelir.


    Tebrikler @FrederikBussler ! 1000$ kazandınız. Ödülünüzü almak için sonraki adımları paylaşmak üzere sizinle iletişime geçeceğiz.


    Tüm finalistlere sesleniyorum! Devam eden ve yaklaşan yarışmalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yarışmalar.hackernoon.com adresini ziyaret edin.

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