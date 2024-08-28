Fordefi, Sui'de DeFi İçin İlk Kurumsal Sınıf MPC Cüzdanını Tanıttı

GRAND CAYMAN, Cayman Adaları, 28 Ağustos 2024, Chainwire--Fordefi, Sui Ağına kurumsal düzeyde güvenlik getiriyor.





Sektör lideri performans ve sonsuz yatay ölçekleme sunan Katman 1 blok zinciri Sui, DeFi için güvenli bir kurumsal cüzdan platformu sunmak amacıyla çok taraflı hesaplama (MPC) teknolojisini kullanan bir şirket olan Fordefi ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu.





Fordefi'nin kapsamlı platformu ve Web3 ağ geçidi, geliştiricilerin, tüccarların ve operatörlerin özel anahtarlarını kendi kendilerine saklamalarına, herhangi bir blok zincirindeki binlerce merkezi olmayan uygulamaya (dApp) sorunsuz bir şekilde bağlanmalarına ve ayrıntılı politikalar ve birleşik bir arayüzle dijital varlık operasyonlarını yönetmelerine olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunar.





Fordefi'nin Sui ile entegrasyonu, kurumsal kullanıcıların özel anahtarlarını güvenli bir şekilde kendi kendilerine saklamalarına ve çeşitli blok zincirleri genelinde binlerce dApp'e bağlanmalarına olanak tanıyarak, dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sağlamalarını, operasyonel verimliliği artırmalarını ve dijital varlık yönetimini önemli ölçüde basitleştirmelerini sağlıyor.





Platform ayrıca iş akışlarını korumak için özelleştirilebilir politikalar sunuyor ve tüm dijital varlık operasyonlarını tek bir arayüzde birleştirerek kapsamlı ve kullanıcı dostu bir varlık yönetimi çözümü sağlıyor.





Sui Vakfı Küresel Pazarlama Başkanı Gap Kim, "Sui'nin ölçeklenebilir, güvenli platformu, kurumsal kullanıcıların taleplerini karşılamak için benzersiz bir şekilde uygundur" dedi. "Güvenli, kurumsal düzeyde bir saklama çözümü ve DeFi özelliklerine kesintisiz erişim sağlayarak Fordefi, varlık yöneticilerinin, ticaret şirketlerinin ve borsaların Sui'nin yeteneklerinden tam olarak yararlanmalarını sağlayarak Sui ekosistemini geliştiriyor ve daha fazla benimsenmeyi teşvik ediyor."







Bu iş birliğiyle Fordefi, Sui blok zincirinde DeFi işlevlerine kolay erişim sağlayan ilk kurumsal düzeyde saklama çözümü haline geliyor.





Bu entegrasyon, varlık yöneticilerine, ticaret şirketlerine, borsalara ve diğer kurumsal kuruluşlara güvenilir ve emniyetli bir cüzdan hizmeti sunarak fayda sağlar.





Fordefi CEO'su ve Kurucu Ortağı Josh Schwartz, "Sui Network'e destek eklediğimiz için heyecanlıyız" dedi. "MPC cüzdanımızı Sui Network'te etkinleştirmek, kurumsal müşterilerin artık Sui DeFi'ye erişirken güvenli öz-muhafaza ve sorunsuz dApp entegrasyonundan faydalanabilmelerini sağlıyor. Bu ortaklığın gelişimini dört gözle bekliyoruz."

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Sui Vakfı

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