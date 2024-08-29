Flare Network, Zincirler Arası Güvenlik için Polyhedra'nın zkBridge'ini Entegre Ediyor

Flare Network, zincirler arası güvenliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi hedefleyerek Polyhedra'nın zkBridge Dağıtık Doğrulayıcı Ağını (DVN) ekosistemine entegre etti. Polyhedra topluluğu tarafından onaylanan entegrasyon, Flare geliştiricilerinin sıfır bilgi (ZK) kanıtlarından yararlanırken LayerZero kullanarak zincirler arası uygulamalar oluşturmasını sağlayacak.





Zincirler arası birlikte çalışabilirlik protokolü olan zkBridge, farklı blok zinciri ağları genelinde işlemleri doğrulamak için zkSNARK'ları kullanır. Şu anda 30'dan fazla katman-1 ve katman-2 ağını destekliyor ve 20 milyondan fazla zincirler arası işlemi doğruladı. Flare Kurucu Ortağı Hugo Philion, "Polyhedra'nın zkBridge'i, LayerZero'nun birlikte çalışabilirlik protokolüne ek bir güvenlik katmanı ekliyor. Entegrasyonu, ZK teknolojisinin ağlar arasındaki değer akışını kolaylaştırmadaki değerini gösteriyor." dedi.





Entegrasyon, Flare'in toplam kilitli değerinin (TVL) tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması ve kullanıcı tabanının 1 milyon cüzdanı aşmasıyla birlikte geliyor. Bu büyüme, zincirler arası işlevlere ve veri yoğun blok zinciri uygulamalarına olan talebin arttığını gösteriyor. Polyhedra'nın Baş Strateji Sorumlusu Eric Vreeland, entegrasyon hakkında şu yorumu yaptı: "Flare'deki etkinlik seviyesi artıyor ve güvenilir köprüleme protokolleri, merkeziyetsizliği korurken bunu hızlandırmanın anahtarı."





zkBridge'in teknolojisi, birden fazla işlem doğrulamasının tek bir kanıta verimli bir şekilde birleştirilmesine olanak tanır ve potansiyel olarak zincir içi doğrulama maliyetlerini ve gecikmeyi azaltır. Bu, Flare tabanlı uygulamaların, özellikle merkezi olmayan finans (DeFi) gibi alanlarda diğer blok zinciri ağlarıyla daha verimli bir şekilde etkileşime girmesini sağlayabilir.





Endüstri analistleri, entegrasyonun gelişmiş güvenlik ve verimlilik vaat etmesine rağmen, etkinliğinin gerçek dünya uygulamasına ve geliştirici benimsemesine bağlı olacağını belirtiyor. Blockchain sektörü, bu tür ortaklıkların giderek daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, birlikte çalışabilirlik çözümlerine öncelik vermeye devam ediyor.





Entegrasyon devreye girerken, blockchain topluluğu bunun zincirler arası gelişimi nasıl etkilediğini ve blockchainler arası iletişimlerde gelişmiş güvenlik ve verimlilik vaatlerini yerine getirip getirmediğini izleyecek. Zincirler arası birlikte çalışabilirlik daha sorunsuz hale geldikçe, düzenleyici incelemelerin artmasına neden olabilir.





Başarılı olursa, bu entegrasyon diğer blok zinciri projelerinin benzer stratejileri izlemesini etkileyebilir ve potansiyel olarak daha fazla birbirine bağlı bir blok zinciri ekosistemine doğru eğilimi hızlandırabilir. Entegrasyon devreye girerken, blok zinciri topluluğu bunun zincirler arası gelişimi nasıl etkilediğini ve blok zincirleri arası iletişimlerde gelişmiş güvenlik ve verimlilik vaatlerini yerine getirip getirmediğini yakından izleyecektir. Bu geliştirmenin uzun vadeli etkileri, blok zinciri birlikte çalışabilirliğinin geleceğini ve merkezi olmayan teknolojilerin daha geniş çapta benimsenmesini şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir.





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