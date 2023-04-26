Elon Musk Kendi Yapay Zekasını Başlatacak - Bundan Sonra Başkanlığa Aday Olacak mı? 🏛️





Editörün Notu: Yayınlandıktan kısa bir süre sonra, zeki bir okuyucu Musk'un doğuştan ABD vatandaşı olmaması nedeniyle ABD Başkanlığına aday olamayacağına dikkat çekti. Bu nedenle lütfen makalenin geri kalanını okurken bunu aklınızda bulundurun.





Ooh oğlum, şuna benziyor söylentiler doğruydu.





Yapay zekanın tehlikelerini kınamasına rağmen bir çağrıya liderlik etmek Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin eğitimini duraklatmak için kendisinin de yapay zeka pastasından bir parça almak istediğine karar verdi ve çok da şaşırtıcı olmayan bir duyuru yaparak yapay zeka sistemlerine bir rakip çıkaracağını duyurdu. Microsoft - OpenAI'nin ChatGPT'sini destekledi ve Google Bard'ın ( yüksek sesle gülmek ).





Musk'ın 'TruthGPT' adı verilen döndürmek Üretken yapay zeka, "evrenin doğasını anlamaya çalışan, gerçeği arayan maksimum yapay zeka" olacaktır. Muhtemelen bu, TruthGPT'nin insanları tamamen yok etmesini önleyecektir.





Duyuru tam bir sürpriz olmasa da (biz rapor edildi Sadece birkaç hafta önce Musk'un kendi yapay zeka şirketini kurmaları için sessizce insanları işe aldığından beri), dikkatimizi çeken şey Musk'ın bu duyuruyu yaptığı yerdi: Fox News.





Evet, doğru okudun. Elon Musk Fox News'te Tucker Carlson'la röportaj veriyordu ve kıyamet günü senaryolarını halka satıyordu. büyük ölçüde muhafazakar taban haber dozu için ağa uyum sağlayanlar. Şimdi, eğer bilmiyorsan... Uhm, medya ortamının karmaşıklığının farkındayız, çıkıp bunu sizin için açıklayacağız: Fox News Cumhuriyetçi partiye o kadar eğilimli ki siz Ağı gerçekten Cumhuriyetçilerin yönettiğini düşünmesi affedildi.





Fox News diğer medya kuruluşlarına gölge düşürmeye devam etse de, herkes bunun Cumhuriyetçi gündemi zora soktuğunu biliyor; en son Trump döneminde, oylama makinelerinin Demokrat Joe Biden lehine manipüle edildiği yönündeki asılsız iddiaları güçlendirmişti. Bu iddialar Fox News'un başını belaya soktu ve medya ağı bu iddiaları kabul etti ödemek Biden'ın kazanmasını sağlamak için Demokratlarla gizli anlaşma yaptığı iddia edilen oylama makinesi şirketine çeyrek milyarın dörtte üçünden (787,5 milyon dolar) fazla para verildi.





Ama bu konunun dışında. Musk neden oradaydı? Olası bir açıklama (ve bu pek çok okuyucu için zorlayıcı olabilir), eninde sonunda başkanlığa aday olacağı ve birçok kişinin bildiği gibi "kariyer politikacılarından" bıkmış ve Fox News'un çekirdek izleyici kitlesine hitap etmek istemesidir. Donald Trump'ta olduğu gibi, Washington DC'de işleri sarsacak bir yabancı.





Biliyoruz bunu söylemiştik Geçmişte, ancak Musk'un sürekli haber kapsamı, özellikle Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilmesi öncesinde, tüyler ürpertici bir şekilde Donald Trump'ın haberlerine benziyor. Musk'ın gerek bireysel olarak gerekse sahibi olduğu şirketler aracılığıyla haberlerde yer almadığı bir gün yoktur: heyecan , SpaceX, Tesla'nın . Dolayısıyla Musk'ın, eninde sonunda başkanlığa aday olabilmek için sürekli haberlerde yer alarak Trump'ın taktik kitabını takip etmesi tamamen mümkün.





Ancak Musk'u Trump'tan ayıran şey, Musk'un şirketlerinin kıyaslandığında başarılı olması ve servetinin milyarlarca dolar olması.





Bununla birlikte Musk'un kendi yapay zekasını piyasaya süreceğini duyurması, gönderdiği açık mektubun zamanlaması hakkında daha fazla soruyu gündeme getiriyor. az önce imzalandı GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka sistemlerinin eğitimine en az 6 ay süreyle derhal ara verilmesini talep ediyoruz. Özellikle Musk, bu arada kendi yapay zekasını oluşturmak için yapay zeka geliştirmede bir duraklama mı istedi? Her ne kadar altı ay çok uzun bir süre olmasa da Musk'un yapay zeka konusundaki görüşünün nasıl olması gerektiğine dair vizyonuna ince ayar yapması için yeterli olabilirdi (bu durumda 'TruthGPT').





Peki "gerçek" nedir? Yapay zekanın amaçları açısından, üzerinde eğitim aldığı veri ne olursa olsun odur. Veriler taraflı ise AI da öyle olacak .



Elon Musk yapay zeka modelini örneğin 4chan'deki konular veya Infowars'taki haberler üzerinden eğitebileceğini ve bunları filtrelenmemiş ve belirli bir dünya görüşüne uydukları için gerçekmiş gibi sunabileceğini düşünürse, sonuç daha fazla dezenformasyon ticareti olacaktır. kamuoyunu manipüle etme çabasıyla "gerçek" olarak görülüyor. Adil olmak gerekirse, Musk yapay zekanın kamuoyunu manipüle etmesi fikrinden korkuyor gibi görünüyor, ancak Musk muhtemelen gidip söylediklerinin tam tersini yapacaktır.





İronik bir şekilde, Trump büyük sosyal medya sitelerinden atıldığında, takipçileri için oluşturduğu sosyal medya uygulamasının içinde de "gerçek" kelimesi vardı: Truth Social. Yani Musk ile Trump arasındaki benzerlikler birden fazla.





Yine de Musk'ın neyi hedeflediğini yalnızca zaman gösterecek. Şimdilik "Woke AI"yı altüst etmekle ilgileniyor ve TruthGPT bu yönde bir adım olacak. Bu aynı zamanda giderek daha fazla milyarderin para kazanmaya çalışmasıyla birlikte gelecek olanın da bir işareti olabilir. Yapay Zeka altın hücumundan para kazanın .





Elon Musk'un Tesla'sı HackerNoon'da bu hafta 31. sırada yer aldı Teknoloji Şirketi Sıralaması Twitter ise 33. sırada çok geride değildi. OpenAI'ye büyük yatırım yapan Microsoft 62. sırada yer alırken, Google hepsini geride bırakarak 25. sırada yer aldı.





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Kadinsky 2 kullanılarak oluşturulan ve şu komut istemiyle öne çıkan görsel: "Elon Musk oval ofiste oturuyor."



