Editörün Notu: Yayınlandıktan kısa bir süre sonra, zeki bir okuyucu Musk'un doğuştan ABD vatandaşı olmaması nedeniyle ABD Başkanlığına aday olamayacağına dikkat çekti. Bu nedenle lütfen makalenin geri kalanını okurken bunu aklınızda bulundurun.
Ooh oğlum, şuna benziyor
Yapay zekanın tehlikelerini kınamasına rağmen
Musk'ın 'TruthGPT' adı verilen
Duyuru tam bir sürpriz olmasa da (biz
Evet, doğru okudun. Elon Musk Fox News'te Tucker Carlson'la röportaj veriyordu ve kıyamet günü senaryolarını halka satıyordu.
Fox News diğer medya kuruluşlarına gölge düşürmeye devam etse de, herkes bunun Cumhuriyetçi gündemi zora soktuğunu biliyor; en son Trump döneminde, oylama makinelerinin Demokrat Joe Biden lehine manipüle edildiği yönündeki asılsız iddiaları güçlendirmişti. Bu iddialar Fox News'un başını belaya soktu ve medya ağı bu iddiaları kabul etti
Ama bu konunun dışında. Musk neden oradaydı? Olası bir açıklama (ve bu pek çok okuyucu için zorlayıcı olabilir), eninde sonunda başkanlığa aday olacağı ve birçok kişinin bildiği gibi "kariyer politikacılarından" bıkmış ve Fox News'un çekirdek izleyici kitlesine hitap etmek istemesidir. Donald Trump'ta olduğu gibi, Washington DC'de işleri sarsacak bir yabancı.
Biliyoruz
Ancak Musk'u Trump'tan ayıran şey, Musk'un şirketlerinin kıyaslandığında başarılı olması ve servetinin milyarlarca dolar olması.
Bununla birlikte Musk'un kendi yapay zekasını piyasaya süreceğini duyurması, gönderdiği açık mektubun zamanlaması hakkında daha fazla soruyu gündeme getiriyor.
Peki "gerçek" nedir? Yapay zekanın amaçları açısından, üzerinde eğitim aldığı veri ne olursa olsun odur. Veriler taraflı ise
Elon Musk yapay zeka modelini örneğin 4chan'deki konular veya Infowars'taki haberler üzerinden eğitebileceğini ve bunları filtrelenmemiş ve belirli bir dünya görüşüne uydukları için gerçekmiş gibi sunabileceğini düşünürse, sonuç daha fazla dezenformasyon ticareti olacaktır. kamuoyunu manipüle etme çabasıyla "gerçek" olarak görülüyor. Adil olmak gerekirse, Musk yapay zekanın kamuoyunu manipüle etmesi fikrinden korkuyor gibi görünüyor, ancak Musk muhtemelen gidip söylediklerinin tam tersini yapacaktır.
İronik bir şekilde, Trump büyük sosyal medya sitelerinden atıldığında, takipçileri için oluşturduğu sosyal medya uygulamasının içinde de "gerçek" kelimesi vardı: Truth Social. Yani Musk ile Trump arasındaki benzerlikler birden fazla.
Yine de Musk'ın neyi hedeflediğini yalnızca zaman gösterecek. Şimdilik "Woke AI"yı altüst etmekle ilgileniyor ve TruthGPT bu yönde bir adım olacak. Bu aynı zamanda giderek daha fazla milyarderin para kazanmaya çalışmasıyla birlikte gelecek olanın da bir işareti olabilir.
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Kadinsky 2 kullanılarak oluşturulan ve şu komut istemiyle öne çıkan görsel: "Elon Musk oval ofiste oturuyor."