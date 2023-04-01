Dizüstü Bilgisayar Grafik Kartlarını Masaüstü Eşdeğerleriyle Karşılaştırma

Mobil oyun denildiğinde insanların aklına genellikle telefon, tablet veya Nintendo Switch gibi el konsolunda oyun oynamak geliyor. Ancak telefonlar, tabletler ve el konsolları mobil oyun oynamanın tek biçimi değildir. İnsanlar oyun dizüstü bilgisayarlarını unutmaya veya gözden kaçırmaya eğilimlidirler, ancak bunlar hareket halindeyken oyun oynamanın son derece uygulanabilir ve son derece güçlü bir yoludur. Bir oyun dizüstü bilgisayarı söz konusu olduğunda en önemli şeylerden biri grafik kartıdır, çünkü güçlü bir grafik kartı olmadan, oynamaya çalıştığınız oyunlara bağlı olarak performansınızı olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Bu makale dizüstü bilgisayar grafik kartlarından bahsedecek ve masaüstü benzerleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklayacaktır.





İçindekiler:

Grafik Kartları Nasıl Çalışır? Masaüstü Grafik Kartları Dizüstü Bilgisayar Grafik Kartları Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartları ile Masaüstü Ekran Kartları Arasındaki Fark:





Grafik Kartları Nasıl Çalışır?

Grafik kartları, kendilerine gönderilen verileri işledikten sonra görüntüleri ekrana iletmek için özel olarak yapılmış özel bilgisayar parçalarıdır. Grafik kartları, bir mühendis ekibi tarafından oluşturulan tasarım düzenlerine sahip PCB'ler (baskılı devre kartları) olarak başlar. Bu tasarım düzenleri, kullanım sırasında grafik kartlarının gücünü ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu PCB'ler, grafik kartlarının işlevlerini yerine getirmek için kullandığı işlem gücünü sağlayan farklı çipler ve devrelerle bir araya getirilmiştir.

Üreticiye bağlı olarak bu çipler biraz farklı olacaktır. Nvidia'nın patentli grafik teknolojisi çipleri CUDA çekirdekleri olarak biliniyor. sırasında AMD akış işlemcilerini kullanır. Çok benzer şeyler yapıyorlar, ancak farklı şekillerde ve her yonga setinin, grafik kartından gerçekleştirmesi istenen göreve bağlı olarak güçlü ve zayıf yönleri var. Özetle, grafik kartları kendilerine verilen verileri alır ve beslendikleri verileri bir tür çıkış cihazına veya monitöre görüntülerler.

Masaüstü Grafik Kartları:

Masaüstü grafik kartları veya GPU'ların tasarımı oldukça basittir. Yukarıda belirtildiği gibi, kullanım sırasında grafik kartının aşırı ısınmasını önleyecek fanlar veya termal blok gibi soğutma çözümleriyle birlikte karta farklı çipler takıldıktan sonra bir PCB'den monte edilirler.





Son birkaç yıldır programlar, onları verimli bir şekilde çalıştırmak için gereken işleme ve grafik teknolojisi açısından daha zorlu hale geldi. Video dosyalarını bir formattan diğerine değiştirmek veya bu dosyanın çözünürlüğünü artırmak için kullanılan Handbrake gibi programlar, en iyi performansı gösterebilmek için çok büyük miktarda grafik gücü gerektirir. Güçlü bir GPU olmadan görüntülerin işlenmesi veya Handbrake gibi bir programın çalıştırılması, kartınızın ne kadar güce sahip olup olmadığına bağlı olarak saatler, hatta günler sürebilir.





Güç talebindeki artış, çok daha büyük olan ve çalışmak için kendilerine daha fazla güç sağlanmasının yanı sıra daha fazla soğutma gerektiren daha güçlü kartların ortaya çıkmasına neden oldu. Grafik kartları kullanıldığında aşırı derecede ısınır ve aktivite ne kadar zorlu olursa o kadar ısınır. Bu nedenle kartların düzgün çalışmasını sağlamak için güçlü soğutma çözümleri gereklidir. Bakır ısı boruları, termal havalandırma delikleri ve buhar odaları gibi şeylerin tümü grafik kartlarını en iyi şekilde soğutmak için kullanılır. Masaüstü grafik kartlarının genellikle daha büyük ve iyi havalandırılan kasalara yerleştirilmesi önerilir, böylece ek bir soğutma yöntemi olarak hava akışı sağlanabilir.





Dizüstü Bilgisayar Grafik Kartları

Dizüstü bilgisayar grafik kartları, masaüstü emsallerine çok benzer, ancak aynı zamanda çok farklı şekilde çalışır. Tıpkı masaüstü grafik kartının yaptığı gibi, bir tür çıkış cihazına görüntü sağlarlar. Ancak dizüstü bilgisayar grafik kartları çok daha farklı bir şekilde yapılmıştır.





Masaüstü grafik kartlarına genellikle özel grafik kartları denir çünkü bunlar bilgisayarın geri kalanından ayrı varlıklardır ve yalnızca grafik performansına adanmıştır, başka hiçbir şeye yönelik değildir. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlardan çok daha büyük oldukları için grafik kartına ayrılabilecek alana sahiptir. Ancak dizüstü bilgisayarların taşınabilir ve mobil olması gerekir, dolayısıyla masaüstü bilgisayarlar kadar büyük ve hantal olamazlar.









Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayar GPU'larının Açıklaması

Bir dizüstü bilgisayarın daha küçük form faktörü, her şeyin daha küçük yapılması gerektiğinden ödün verilmesi gerektiği anlamına gelir. Sonuç olarak, bu grafik kartının güç kapasitesi ve soğutma kapasitesi çoğu zaman masaüstü emsallerine göre çok daha azdır. GPU bileşenlerinin dizüstü bilgisayar kasasına sığması için küçültülmesi gerekiyor; bu da grafik kartının birçok parçasının ya çıkarıldığı ya da daha küçük ve daha az güçlü bileşenlerle değiştirildiği anlamına geliyor.





Dizüstü bilgisayar grafik kartlarının daha az güçlü olmasının bir başka nedeni de dizüstü bilgisayarın güç kaynağının masaüstü bilgisayarın güç kaynağına karşı olmasıdır. 1000 watt güç kaynağına sahip bir masaüstü bilgisayar görmek yaygındır. Dizüstü bilgisayarlar ortalama olarak tutma ve tutma arasında değişiklik gösterir. 40 watt ve 150 watt pil paketlerinde. Dizüstü bilgisayarlar, daha küçük form faktörleri nedeniyle masaüstü bilgisayarların sahip olduğu güce sahip değildir; bu nedenle, grafik kartı söz konusu olduğunda masaüstü bilgisayarın sağladığı performansı artırmanın bir yolu yoktur.





Dizüstü bilgisayar GPU'larının masaüstü eşdeğerleriyle karşılaştırıldığında dizüstü bilgisayar GPU'sunun saniyede 30 kare veya masaüstü GPU'dan daha az sunduğu oyun kıyaslamalarını görmek yaygındır. Ancak bu, dizüstü bilgisayar GPU'larının zayıf olduğu anlamına gelmez. Performans çerçevesini çerçeveye göre eşleştiremeyebilirler, ancak yine de yüksek düzeyde performans üretebilirler.

Bilgisayar üreticilerinin aradaki boşluğu kapatmak için kullandıkları yaygın bir çözüm, grafik kartını (GPU) ve merkezi işlem birimini (CPU) birleştirmeyi denemektir. Bu olduğunda, bir APU oluşturulur ve APU hızlandırılmış işlem birimini temsil eder. . APU'lar, özel bir GPU ve özel bir CPU'dan çok daha az güçlüdür, ancak genellikle kaliteli performans sağlarlar ve bunu makul bir fiyat noktasında yaparlar. Ancak masaüstüne yakın performansa sahip, daha büyük, daha güçlü dizüstü bilgisayarlar üreten bazı üreticiler var. ancak bu dizüstü bilgisayarlar genellikle benzer bir masaüstü bilgisayardan çok daha pahalıya mal olur.





Dizüstü Bilgisayar Ekran Kartları ile Masaüstü Ekran Kartları Arasındaki Fark:

Hem dizüstü bilgisayar grafik kartları hem de masaüstü grafik kartları için yapılması gereken güçlü bir durum var.





Masaüstü grafik kartları, dizüstü bilgisayar emsallerine göre üstün güç sunar , ancak dizüstü bilgisayar grafik kartları, bir dizüstü bilgisayarla dünyanın her yerine seyahat edebileceğiniz için mobil olmanıza olanak tanır.

Dizüstü bilgisayar grafik kartları, masaüstü grafik kartları gibi yükseltilemez . Dizüstü bilgisayar bileşenleri genellikle doğrudan dizüstü bilgisayarın anakartına lehimlenir; bu nedenle bunları çıkarmaya çalışmak anakarta zarar verir ve muhtemelen tüm bilgisayarın bozulmasına neden olur. Dolayısıyla, artık görmek istediğiniz performansı alamadığınız için grafik kartınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, yeni bir dizüstü bilgisayar satın almanız gerekir. Dizüstü bilgisayarlar, ne yapmaları gerektiğine ve teknik özelliklerine bağlı olarak son derece pahalı olabilir. Ancak masaüstü grafik kartları yeni bir bileşenle kolayca değiştirilebilir; böylece yeni bir bilgisayar satın almak yerine yeni bir grafik kartı satın alabilir ve bu süreçte paradan tasarruf edebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar grafik kartları da yük altındayken veya baskı altındayken güç tüketir . Bu gerilim, piliniz prize takılı olmadığında pilinizi çok çabuk tüketebilir ve iyi bir havalandırmaya sahip değilse dizüstü bilgisayarınızın dokunulamayacak kadar ısınmasına neden olabilir. Dizüstü bilgisayarın ne kadar ısındığına bağlı olarak kendinizi yakmanız bile mümkündür. Masaüstü grafik kartları genellikle bu sorunu önler çünkü masaüstündeki daha büyük alan, soğutma ve ısı dağıtımı için daha iyi fırsatlar sağlar.









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