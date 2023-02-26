Dijital Bağışıklık Sistemini ve CNAPP'ı Benimseyerek Bulutta Siber Dayanıklılık

Bulut Güvenliğine Bütünsel Bir Yaklaşım

TLDR

Bulut güvenliğinde siber dayanıklılık ve dijital bağışıklık sistemleri önemlidir. Siber dayanıklılık, siber saldırıları öngörmeye ve bunlara yanıt vermeye olanak tanır. Dijital bağışıklık sistemleri, siber tehditleri tespit etmek ve önlemek için tasarlanmış otomatik savunma mekanizmalarıdır. Güvenli ve dayanıklı bir bulut ortamı sağlamak için her iki strateji de kullanılmalıdır. CNAPP, bulutta yerel uygulamalar için kapsamlı bir güvenlik çerçevesi sağlar. CNAPP, DevOps'ta varsayılan olarak güvenli uygulama sağlamak için Kod Olarak Her Şey'i kullanır.



“Siber güvenlik her zaman bir teknoloji sorunudur.”





Naçizane size katılmıyorum.

giriiş

Hiçbir işletme siber tehditlere karşı bağışık değildir. Bu nedenle şirketler, olayları önleme ve meydana geldiğinde kayıpları azaltma stratejilerinin bir parçası olarak siber dayanıklılığa bakıyor. Cisco'nun yıllık "Güvenlik Sonuçları Raporu" na göre: Ankete katılan yöneticilerin %96'sı Güvenlik Direncini yüksek bir öncelik olarak nitelendirdi.





Tıpkı fiziksel olarak formda olmanıza rağmen kolayca yaralanabilmeniz gibi, vücutlarında az yağ bulunan bazı vücut geliştiricilerin de korunmak için çok fazla enerjiye ihtiyaçları vardır. Tersine, zayıf bir kişi güçlü olabilir ve farklı türdeki streslere dayanabilir.





Bu, dayanıklılık fikridir; zorluklara iyi uyum sağlamak. Dijital Bağışıklık Sistemleri, Bulutta Siber Dayanıklılık ve CNAPP son yıllarda ortaya çıkan siber güvenlik kavramlarıdır. Bu blog yazısı , bu üç siber güvenlik çerçevesi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ve kuruluşların maksimum koruma için bunları neden birlikte kullanması gerektiğini analiz edecek.

Siber Dayanıklılık

NIST SP800–160 Cilt 2 : Siber Dayanıklı Sistemlerin Geliştirilmesi - Bir Sistem Güvenliği Mühendisliği Yaklaşımı tarafından tanımlanan siber dayanıklılık, olumsuz koşulları, stresleri, saldırıları veya sistemlerdeki uzlaşmaları öngörme, bunlara dayanma, bunlardan kurtulma ve bunlara uyum sağlama yeteneğidir. Siber kaynakları içerir.





Güvenlik savunmasından farklı olarak siber direnç, kötü şeylerin "olup olmayacağı" değil, "ne zaman" olacağı meselesidir. Siber dirençli olabilmek için kuruluşların yalnızca "Kraliyet Mücevherlerini" değil, işletmelerinin tüm ekosistemini de koruması gerekiyor.





Buluttaki siber dayanıklılık, bulut tabanlı uygulama ve sistemleri siber tehditlere yanıt vermek ve bu tehditlerden kurtarmak için tasarlanmış bir siber güvenlik stratejisidir. Bir siber saldırı sonrasında hızlı bir şekilde toparlanma yeteneği anlamına gelen dayanıklılık kavramına dayanmaktadır.

Dijital Bağışıklık Sistemi (DIS)

Dijital Bağışıklık Sistemi (DIS), siber tehditleri otomatik olarak tespit etmek, önlemek ve bunlara yanıt vermek için tasarlanmış, kendi kendine öğrenen bir siber güvenlik sistemidir. İnsanın bağışıklık sistemini temel alan DIS, kötü niyetli aktörlere karşı koruma sağlamak için anormallik tespiti, makine öğrenimi ve yapay zekadan yararlanıyor.





Ayrıca kuruluşların güvenlik süreçlerini otomatikleştirmesine ve manuel yapılandırmalarla ilişkili maliyetleri azaltmasına da olanak tanır.

DIS, bulut kaynaklarına ilişkin görünürlük sağlar ve kuruluşların tehditleri hızla tespit edip yanıt vermelerine olanak tanırken, bulut altyapılarını gelişmiş ölçeklenebilirlik, performans ve kullanılabilirlik için optimize eder.

DIS ve Siber Dayanıklılık

DIS ve Siber Dayanıklılık önemli güvenlik stratejileridir ancak farklı odak noktalarına sahiptir.

DIS, siber tehditleri tanımlamaya ve önlemeye odaklanırken, Siber Dayanıklılık, kuruluşun bir siber saldırı durumunda hızlı bir şekilde yanıt vermeye ve toparlanmaya hazır olmasını sağlamaya odaklanır. Her ikisi de kuruluşların sistemlerini ve verilerini korumaları için gereklidir.





Bu nedenle DIS, olay öncesi bir güvenlik stratejisi olarak görülebilir. DIS, geleneksel güvenlik çözümlerinden daha uygun maliyetli ve verimli olduğundan Bulut bilişimde uygulanabilir.





İşletmeler, bulut hizmet sağlayıcılarının (CSP'ler) sağladığı ölçek ekonomisinden yararlanarak günümüzün siber tehdit ortamında güvenlik oyununu temelden değiştirebilir. Kod Her Şeyi Değiştirirken Her Şey.





Bulut bilişimde sistemler, uygulamalar, ağlar ve veriler gibi BT altyapısı kod olarak temsil edilebilir ve yönetilebilir. Örneğin, altyapıyı kod olarak (IaC) yöneterek DIS, daha fazla BT altyapısı otomasyonu ve kontrolü sağlar ve bu da daha iyi güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar. Ayrıca DIS, tüm değişikliklerin tek bir yerden izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanıyarak kolaylaştırılmış operasyonları kolaylaştırır.





Öte yandan siber dayanıklılık, verilerin nerede depolandığına bakılmaksızın siber saldırılara yanıt verme ve bu saldırılardan kurtulmaya yönelik stratejik bir yaklaşımdır .





Buluttaki siber dayanıklılık, bulut verilerini ve sistemlerini kötü niyetli saldırılara ve veri kaybına karşı korumaya yardımcı olacak bir dizi güvenlik önlemi ve uygulamalarının kullanılmasını içerir.





Sonuç olarak kuruluşların siber tehditlere karşı korunmak için bulutta hem siber dayanıklılığa hem de dijital bağışıklık sistemlerine ihtiyacı var.





Siber dayanıklılık, kuruluşların tehditleri hızlı bir şekilde tespit etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olurken, dijital bağışıklık sistemleri de zayıf yönlerin tespit edilmesine ve önleyici tedbirlerin alınmasına yardımcı olur. Ayrıca kötü niyetli aktörleri tespit edebilir ve sistemlerin dayanıklı ve güvenli kalmasını sağlayarak müşteri deneyimini optimize edebilirler.

Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu

CNAPP (Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu), Gartner tarafından, tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca bulutta yerel uygulamaların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir dizi güvenlik ve uyumluluk özelliğini tanımlamak için türetilen bir terimdir.





CNAPP (Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu), tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca bulutta yerel uygulamalar için güvenlik ve koruma sağlayan kapsamlı bir bulut güvenlik çözümüdür.





Buna, varsayılan olarak güvenli yapılandırmalar, planlar, politika hiyerarşileri ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin tutarlı kullanılabilirliği dahildir.

CNAPP ve DIS

CNAPP ve DIS, bulut güvenliğine yaklaşımlarında farklılık gösterir.

CNAPP, bulutta yerel uygulamaların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için varsayılan olarak güvenli yapılandırmalar, politika hiyerarşileri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle güvenli bir ortam sağlar .





Ek olarak CNAPP, kuruluşların tespit edilen tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermesine ve kurtarabilmelerini sağlamalarına yardımcı olabilecek CIEM (Bulut Altyapı Yetki Yönetimi), otomatik olay yanıtı ve sola kaydırma güvenliği gibi gelişmiş yeteneklere sahip bulut kimliklerinin oluşturduğu riski azaltmak için kullanılabilir. Olası olaylardan hızlı bir şekilde.





DIS ise siber tehditleri tespit etmek, önlemek ve bunlara yanıt vermek için tasarlanmış otomatik ve birbirine bağlı bir savunma mekanizmasıdır . Bulutta yerel uygulamaların güvenli bir şekilde geliştirilebileceği, devreye alınabileceği ve çalıştırılabileceği bir ortam oluşturmak için yazılım tasarımı, geliştirme, otomasyon, operasyonlar ve analitikteki uygulamaları ve teknolojileri birleştirir.

DIS ayrıca tüm değişikliklerin tek bir konumda izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanıyarak kolaylaştırılmış operasyonları kolaylaştırır ve daha fazla BT altyapısı otomasyonu ve kontrolü sağlayarak daha fazla güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenlik sağlar.

Benzerlikler ve farklılıklar

Bu üç siber güvenlik stratejisi arasındaki temel fark, odaklandıkları noktadır.

Siber Güvenlik Çözümü Yaklaşmak Odak Menşei Bulutta Siber Dayanıklılık Güvenlik önlemleri ve gerçek zamanlı izlemenin birleşimi Bulut tabanlı uygulama ve sistemlerin siber tehditlere karşı müdahalesini ve kurtarılmasını sağlar. NIST SP800-160 CNAPP Kapsamlı güvenlik çerçevesi Bulutta yerel uygulamalar için güvenli bir ortam sağlayın Gartner'ın Dijital Bağışıklık Sistemi (DIS) Makine öğrenimi algoritmaları ve yapay zeka Tehditleri proaktif olarak belirlemek ve azaltmak Gartner'ın





PPT Çerçevesi

Sonuç olarak, bu üç çerçeveyi başka bir çerçeveyle, İnsan Süreçleri Teknoloji Çerçevesi ile harmanlamak istiyorum. Odak alanlarını göz önünde bulundurduğunuzda, onlara en uygun yeri ve hepsinden aynı anda nasıl yararlanabileceğinizi bulabilirsiniz.

İnsanlar

Siber dayanıklılık, kuruluşların tehditleri hızlı bir şekilde anlamak ve bunlara yanıt vermek için doğru personele sahip olmasını gerektirir. Bu, potansiyel saldırıları tanımlayacak ve bunlara yanıt verecek bilgi ve deneyime sahip güvenlik profesyonellerini içerir. Ayrıca kuruluşların tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde tespit edip yanıt verebilmelerini sağlamak için doğru süreç ve prosedürlere sahip olmaları gerekir.

İşlem

Dijital Bağışıklık Sistemi (DIS), siber tehditleri tespit etmek, önlemek ve bunlara yanıt vermek için tasarlanmış otomatik, birbirine bağlı bir savunma mekanizmasıdır. Kuruluşların, sistemlerin dayanıklı ve güvenli kalmasını sağlayarak müşteri deneyimini optimize ederken tehditleri hızla tespit edip yanıt verebilmelerini sağlamak için doğru süreç ve prosedürlere sahip olmasını gerektirir. Bu, doğru personele sahip olmayı, varsayılan olarak güvenli yapılandırmaları ve gelişmiş güvenlik özelliklerinden yararlanmayı içerir.

Teknoloji

CNAPP (Bulutta Yerel Uygulama Koruma Platformu), tüm uygulama yaşam döngüsü boyunca bulutta yerel uygulamalar için güvenli bir ortam sağlayan kapsamlı bir bulut güvenliği çözümüdür. Bulutta yerel uygulamaların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için varsayılan olarak güvenli yapılandırmalar, politika hiyerarşileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunar.





CNAPP, her şeyin kod olarak avantajlarından yararlanarak kuruluşların bulutta yerel uygulamaları için varsayılan olarak güvenli yapılandırmalar, politika hiyerarşileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Kuruluşların, tehditleri hızlı bir şekilde anlamak ve bunlara yanıt vermek için doğru personele sahip olmaları ve tehditleri hızlı ve etkili bir şekilde algılayıp yanıt verebilmelerini sağlamak için doğru süreç ve prosedürlerin yürürlükte olması önemlidir. Ek olarak kuruluşlar, sistemlerinin dayanıklı ve güvenli kalmasını sağlamak için DIS gibi otomatik ve birbirine bağlı savunma mekanizmalarını kullanmalıdır.





Umarım bulut güvenliğine yönelik farklı yaklaşımları ve maksimum koruma için bunlardan nasıl yararlanılacağını anlamada yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa veya CNAPP, DIS ve Siber Dayanıklılık hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.





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