Ripple ve SEC Davası: Neredeyse Hiç Bitmeyen Davanın Tarihi

2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)
SEC, Ripple Labs'ın fon toplamak için kayıtsız menkul kıymetler sattığını iddia etti. Bu durumda kayıtsız menkul kıymet, bir kripto para birimi olan XRP'ydi. Saniye
Genel olarak konuşursak,
Ripple Labs, 2012 yılında kurulmuş bir Amerikan teknoloji şirketidir. Şirketin ana ürünü, Ripple ödeme protokolü ve değişim ağıdır. Ripple Labs'ın amacı daha dayanıklı bir uluslararası finansal sistem oluşturmaktır.
İdeal olarak Ripple Labs
Bu ağdaki ödemeler XRP adı verilen bir kripto para birimi kullanılarak tamamlanacaktı.
Ancak 2013 yılında Ripple Labs XRP'yi halka satmaya başladı. SEC'e göre bu, kılık değiştirmiş bir İlk Halka Arz (IPO) idi.
2020 yılında SEC, şirkete dava açarak harekete geçme kararı aldı. SEC, davasında XRP tokenlarının satışının kayıtsız bir menkul kıymetin halka arzı olduğunu iddia etti. XRP hiçbir zaman menkul kıymet olarak kaydedilmediğinden SEC, Ripple Labs'ın dolandırıcılık yaptığını iddia etti.
Davada ayrıca Ripple Labs'in sadece kayıt dışı menkul kıymetler satmadığı, aynı zamanda şirketin bu menkul kıymetleri nakit dışı hizmetler için bir değişim aracı olarak kullandığı da iddia edildi. Bu, XRP bonusları sunmayı da içeriyor
Daha da önemlisi SEC
Son olarak SEC, Ripple Labs'ın mevcut ve eski CEO'larını göreve aldı. Davada, Ripple Labs'in eski CEO'su ve kurucu ortağı Chris Larsen ve Ripple Lab'in şu anki CEO'su Brad Garlinghouse yer aldı.
Saniye
SEC, Ripple Labs'e karşı dava açtığında piyasada korku, belirsizlik ve şüphe yayıldı. Balinalar ve perakendeciler XRP tokenını aynı şekilde terk etti ve
Bu, o dönemde kripto piyasasının boğa piyasasına girmesine ve tokenın aynı dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş olmasına rağmen gerçekleşti.
Ripple, SEC'in davasıyla ilgili bilgi aldığında mahkeme dışında uzlaşmamaya ve davayı bir hakim önünde tartışmaya karar verdi.
Şirketin yanıtı anında ve sert oldu. Şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, davayla ilgili hoşnutsuzluğunu hemen Twitter'da dile getirdi.
Ripple'ın avukatları mahkemede
Ripple'ın avukatları ayrıca Ethereum gibi diğer kripto para birimlerine şu anda SEC'e uygulanan muamelenin aynısının verilmediğini savundu.
Avukatlar, ABD hükümetinin Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın FinCen'i gibi bazı bölümlerinin zaten XRP'yi bir para birimi olarak belirlediği için davanın tüm temelinin hukuk açısından yanlış olduğunu iddia etti.
Dolayısıyla Ripple'ın avukatları, SEC davasının muhtemelen doğru olamayacağını iddia etti.
Dolayısıyla Ripple'ın savunması iki önemli argümana dayanıyor. Birincisi, SEC'in haksız yere Ripple'ı hedef alması, ikincisi ise XRP'nin bir menkul kıymet değil, bir para birimi olmasıydı.
Garlinghouse'da
İkincisi, Ripple Labs'ın zaten kendi hissedarları var. Garlinghouse, XRP'yi perakendecilere satmanın, alıcıların Ripple Labs hissedarı olabileceği anlamına gelmediğini savundu. Bu, XRP'nin hiçbir zaman menkul kıymet olarak pazarlanmadığı veya satılmadığı anlamına geliyordu.
Son olarak Garlinghouse, XRP'nin değerinin Ripple Labs'in faaliyetleriyle ilişkili olmadığını savundu. Bunun yerine, XRP'nin değeri bu tür diğer sanal para birimlerinin değeriyle ilişkilendirildi.
Sonunda Garlinghouse, sert cevabında Ripple Labs'ın SEC davasıyla mahkemede mücadele edeceğini ve asla uzlaşmayacağını açıkça belirtti.
SEC davası 2020'de başladı ve henüz bitmedi. Son iki yılda davada önemli gelişmeler yaşandı. İşte bu gelişmelerin kesin bir zaman çizelgesi.
Hakim henüz davayla ilgili özet karar vermedi ancak bazı analistlere göre bu karar yakında verilecek. Bu karar aynı zamanda hem SEC hem de Ripple Labs'ın sunduğu farklı mühürleme taleplerine ilişkin sonuçları da içerebilir.
XRP davasıyla ilgili karar henüz verilmemiş olabilir ancak SEC yakın zamanda benzer bir davayı yürüttü.
SEC yakın zamanda LBRY adı verilen blockchain tabanlı ödeme ve dosya paylaşım ağına karşı açtığı davayı kazandı. LBRY davası, Ripple Labs davasıyla benzerlikleri nedeniyle büyük ilgi topladı.
LBRY, ağda görevleri gerçekleştiren kullanıcıları ödüllendirmek için kendi token'ı (LBC) kredisini kullanır. Bu görevler arasında yeni kullanıcılara yönlendirmek, içerik yayınlamak ve projelere katkıda bulunmak yer alır. LBC kredisi çıkarılabilir veya satın alınabilir.
2021'de SEC, ağın kayıtsız bir menkul kıymet sattığını iddia ederek LBRY aleyhine dava açtı. Bu kayıtsız menkul kıymet LBC tokenidir. Mahkemede SEC, tokenlerin satışına karşı ihtiyati tedbir talep etti ve tokenların satışından elde edilen tüm fonların serbest bırakılmasını savundu.
Ancak LBRY, Ripple ile kabaca aynı argümanı öne sürdü. LBC kredisinin yatırım amaçlı olmadığını ve piyasaya sürüldüğü sırada faydalı olduğunu savundu. Tartışma, bu durumda LBC tokeninin bir işlevi olan bir şeyin bir emtia değil, bir menkul kıymet olduğu yönündeydi.
Ripple gibi LBRY de SEC'den bildirim almadığını savundu.
Ne yazık ki ağ açısından mahkeme aynı fikirde değildi. Her şeyden önce mahkeme, LBRY'nin SEC'den adil bir bildirim almasına gerek olmadığına karar verdi. LBRY, mahkeme
İkinci olarak mahkeme, LBRY'nin yatırımcıları, şirket LBRY ağını denetlemeye devam ettikçe tokenlerinin değerinin artacağına inandırdığına karar verdi.
LBRY, LBC kredilerinin token olmadığını savunarak sorumluluk reddi beyanında bulunduğunu savunsa da mahkeme şuna karar verdi:
Bu kararın Ripple'ın davasını etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine yalnızca spekülasyon yapılabilir. Anlaşılması gereken önemli nokta, LBRY davasının Ripple'ın SEC ile olan davası üzerinde prosedürsel bir etkisinin olmadığıdır.
LBRY davası ABD'nin birinci bölgesinde görülürken, Ripple ve SEC davası ikinci bölgede görülüyor.
SEC ve Ripple davasının nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz şey, kararın kripto para birimlerinin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olacağıdır.