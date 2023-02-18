Ripple ve SEC Davası: Neredeyse Hiç Bitmeyen Davanın Tarihi





2020 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Ripple Labs'a dava açıldı ve mevcut ve eski CEO'ları.





SEC, Ripple Labs'ın fon toplamak için kayıtsız menkul kıymetler sattığını iddia etti. Bu durumda kayıtsız menkul kıymet, bir kripto para birimi olan XRP'ydi. Saniye ayrıca iddia edildi Ripple Labs'ın XRP'yi piyasa oluşturma ve işçilik gibi hizmetlerin ödemesini yapmak için kullandığını söyledi.





Genel olarak konuşursak, SEC davaları çözmeyi tercih ediyor. Ancak Ripple Labs, davayı mahkeme dışında çözmeyeceğine ve davanın yasal sonucunu mahkemede göreceğine karar verdi. Ripple ve SEC davası böyle başladı.

Davanın Arka Planı

Ripple Labs, 2012 yılında kurulmuş bir Amerikan teknoloji şirketidir. Şirketin ana ürünü, Ripple ödeme protokolü ve değişim ağıdır. Ripple Labs'ın amacı daha dayanıklı bir uluslararası finansal sistem oluşturmaktır.





İdeal olarak Ripple Labs istiyor ile yer değiştirmek Sınır ötesi ödemelere yönelik mevcut çerçeve olan SWIFT (veya en azından tamamlayıcısı). Bunu yapmak için şirket, ödemelerin gerçek zamanlı olarak gönderilip yapılabileceği bir ağ oluşturdu.





Bu ağdaki ödemeler XRP adı verilen bir kripto para birimi kullanılarak tamamlanacaktı.





Ancak 2013 yılında Ripple Labs XRP'yi halka satmaya başladı. SEC'e göre bu, kılık değiştirmiş bir İlk Halka Arz (IPO) idi.





2020 yılında SEC, şirkete dava açarak harekete geçme kararı aldı. SEC, davasında XRP tokenlarının satışının kayıtsız bir menkul kıymetin halka arzı olduğunu iddia etti. XRP hiçbir zaman menkul kıymet olarak kaydedilmediğinden SEC, Ripple Labs'ın dolandırıcılık yaptığını iddia etti.





Davada ayrıca Ripple Labs'in sadece kayıt dışı menkul kıymetler satmadığı, aynı zamanda şirketin bu menkul kıymetleri nakit dışı hizmetler için bir değişim aracı olarak kullandığı da iddia edildi. Bu, XRP bonusları sunmayı da içeriyor En iyi teknoloji yeteneklerini Ripple Labs'ta çalışmaya teşvik edin.





Daha da önemlisi SEC talep edildi Ripple Labs'ın XRP satışlarını veya tekliflerini kaydetmek için hiçbir zaman herhangi bir hamle yapmadığını söyledi. Şirketin satışları ayrıca, satışların federal yasayı ihlal etmesini engelleyebilecek herhangi bir yasal muafiyeti de karşılamadı.





Son olarak SEC, Ripple Labs'ın mevcut ve eski CEO'larını göreve aldı. Davada, Ripple Labs'in eski CEO'su ve kurucu ortağı Chris Larsen ve Ripple Lab'in şu anki CEO'su Brad Garlinghouse yer aldı.





Saniye talep edildi Hem Larsen hem de Garlinghouse'un yaklaşık 600 milyon dolar değerinde kişisel kayıtsız XRP işlemleri olduğu ortaya çıktı.





SEC, Ripple Labs'e karşı dava açtığında piyasada korku, belirsizlik ve şüphe yayıldı. Balinalar ve perakendeciler XRP tokenını aynı şekilde terk etti ve piyasadaki değeri düştü.





Bu, o dönemde kripto piyasasının boğa piyasasına girmesine ve tokenın aynı dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş olmasına rağmen gerçekleşti.

Ripple Labs SEC'e Yanıt Verdi

Ripple, SEC'in davasıyla ilgili bilgi aldığında mahkeme dışında uzlaşmamaya ve davayı bir hakim önünde tartışmaya karar verdi.





Şirketin yanıtı anında ve sert oldu. Şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, davayla ilgili hoşnutsuzluğunu hemen Twitter'da dile getirdi.





Ripple'ın avukatları mahkemede savundu SEC, Ripple'a hiçbir zaman bildirimde bulunmadı. Bu, SEC'in itiraz etmediği bir iddia. Ripple'ın avukatları ayrıca SEC'in menkul kıymet fikirlerini XRP gibi kripto para birimlerine uygulama konusunda taraflı olduğunu iddia etti.





Ripple'ın avukatları ayrıca Ethereum gibi diğer kripto para birimlerine şu anda SEC'e uygulanan muamelenin aynısının verilmediğini savundu.





Avukatlar, ABD hükümetinin Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın FinCen'i gibi bazı bölümlerinin zaten XRP'yi bir para birimi olarak belirlediği için davanın tüm temelinin hukuk açısından yanlış olduğunu iddia etti.





Dolayısıyla Ripple'ın avukatları, SEC davasının muhtemelen doğru olamayacağını iddia etti.





Dolayısıyla Ripple'ın savunması iki önemli argümana dayanıyor. Birincisi, SEC'in haksız yere Ripple'ı hedef alması, ikincisi ise XRP'nin bir menkul kıymet değil, bir para birimi olmasıydı.





Garlinghouse'da yukarıda bahsedilen blog XRP'nin bir yatırım sözleşmesi olmadığı için bir menkul kıymet olmadığını açıkladı. Bu, XRP'ye sahip kişilerin Ripple Lab'in kârını paylaşmadığı veya temettü beklemediği anlamına geliyor.





İkincisi, Ripple Labs'ın zaten kendi hissedarları var. Garlinghouse, XRP'yi perakendecilere satmanın, alıcıların Ripple Labs hissedarı olabileceği anlamına gelmediğini savundu. Bu, XRP'nin hiçbir zaman menkul kıymet olarak pazarlanmadığı veya satılmadığı anlamına geliyordu.





Son olarak Garlinghouse, XRP'nin değerinin Ripple Labs'in faaliyetleriyle ilişkili olmadığını savundu. Bunun yerine, XRP'nin değeri bu tür diğer sanal para birimlerinin değeriyle ilişkilendirildi.





Sonunda Garlinghouse, sert cevabında Ripple Labs'ın SEC davasıyla mahkemede mücadele edeceğini ve asla uzlaşmayacağını açıkça belirtti.

SEC Dava İlerlemesi

SEC davası 2020'de başladı ve henüz bitmedi. Son iki yılda davada önemli gelişmeler yaşandı. İşte bu gelişmelerin kesin bir zaman çizelgesi.





22 Aralık; SEC, Ripple Labs'e ve onun mevcut ve eski CEO'suna karşı dava açtı. Aynı gün, şirketin şu anki CEO'su Brad Garlinghouse, anlaşmak yerine davayla mücadele etmeye karar verdi.





28 Aralık 2020; Coinbase XRP'yi listeden çıkardı.





3 Mart; Ripple Labs, yasal tartışmalarına SEC'in XRP'nin durumu hakkında kendisine adil bir bildirimde bulunmadığını iddia ederek başlıyor.





8 Mart; SEC derhal bir deneme talep ediyor.





22 Mart 2021; Yargıç Netburn SEC'e şunu söylüyor: XRP'nin bir para birimi değeri ve faydası vardır.





13 Nisan 2021; SEC komiseri M. Pierce, Token Safe Harbor Teklifi 2.0'ı yayınladı. Bu teklif, geliştiricilerin merkezi olmayan ağlara katılımlarını anlamaları için üç yıllık bir ödemesiz süre sunuyor.





Haziran 2021; Mahkeme, SEC'in dahili kripto ticaret politikalarını açıklaması için son tarihini 31 Ağustos 2021'e kadar uzattı.





Ekim 2021; XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda uzmanlardan görüş almak için uzman keşfi son tarihi.





Eylül 2021; Yargıç Ripple Labs'ın talebini reddetti SEC çalışanlarının XRP varlıklarını ifşa etmek.





13 Eylül 2022; SEC harekete geçiyor kimlikleri mühürlemek bilirkişilerinden.





Eylül 2022; SEC ve Ripple Labs, Ripple Labs'ın XRP satarken federal yasayı ihlal edip etmediğine dair özet karar verilmesini savunuyor.





29 Eylül 2022; Yargıç, eski SEC Corporation Finans Bölümü Direktörü William Hinman'ın ETH'nin bir menkul kıymet olmadığını çünkü bir menkul kıymet olmadığını söylediği bir konuşmayla ilgili olarak yazdığı e-postaların yayınlanmasına karar verdi. yeterince merkezi olmayan.





2 Aralık 2022; SEC ve Ripple Labs dosyası davaya ilişkin son argümanlar düzeltildi.





Hakim henüz davayla ilgili özet karar vermedi ancak bazı analistlere göre bu karar yakında verilecek. Bu karar aynı zamanda hem SEC hem de Ripple Labs'ın sunduğu farklı mühürleme taleplerine ilişkin sonuçları da içerebilir.





LBRY Vakasının Ripple ile Bağlantısı Olabilir

XRP davasıyla ilgili karar henüz verilmemiş olabilir ancak SEC yakın zamanda benzer bir davayı yürüttü.





SEC yakın zamanda LBRY adı verilen blockchain tabanlı ödeme ve dosya paylaşım ağına karşı açtığı davayı kazandı. LBRY davası, Ripple Labs davasıyla benzerlikleri nedeniyle büyük ilgi topladı.





LBRY, ağda görevleri gerçekleştiren kullanıcıları ödüllendirmek için kendi token'ı (LBC) kredisini kullanır. Bu görevler arasında yeni kullanıcılara yönlendirmek, içerik yayınlamak ve projelere katkıda bulunmak yer alır. LBC kredisi çıkarılabilir veya satın alınabilir.





2021'de SEC, ağın kayıtsız bir menkul kıymet sattığını iddia ederek LBRY aleyhine dava açtı. Bu kayıtsız menkul kıymet LBC tokenidir. Mahkemede SEC, tokenlerin satışına karşı ihtiyati tedbir talep etti ve tokenların satışından elde edilen tüm fonların serbest bırakılmasını savundu.





Ancak LBRY, Ripple ile kabaca aynı argümanı öne sürdü. LBC kredisinin yatırım amaçlı olmadığını ve piyasaya sürüldüğü sırada faydalı olduğunu savundu. Tartışma, bu durumda LBC tokeninin bir işlevi olan bir şeyin bir emtia değil, bir menkul kıymet olduğu yönündeydi.





Ripple gibi LBRY de SEC'den bildirim almadığını savundu.





Ne yazık ki ağ açısından mahkeme aynı fikirde değildi. Her şeyden önce mahkeme, LBRY'nin SEC'den adil bir bildirim almasına gerek olmadığına karar verdi. LBRY, mahkeme belirgin , kayıt dışı menkul kıymet satıp satmadığına kendisi karar vermeli.





İkinci olarak mahkeme, LBRY'nin yatırımcıları, şirket LBRY ağını denetlemeye devam ettikçe tokenlerinin değerinin artacağına inandırdığına karar verdi.





LBRY, LBC kredilerinin token olmadığını savunarak sorumluluk reddi beyanında bulunduğunu savunsa da mahkeme şuna karar verdi: sorumluluk reddi beyanları genellikle yetersizdir .





Bu kararın Ripple'ın davasını etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine yalnızca spekülasyon yapılabilir. Anlaşılması gereken önemli nokta, LBRY davasının Ripple'ın SEC ile olan davası üzerinde prosedürsel bir etkisinin olmadığıdır.





LBRY davası ABD'nin birinci bölgesinde görülürken, Ripple ve SEC davası ikinci bölgede görülüyor.





SEC ve Ripple davasının nasıl sonuçlanacağını kimse bilmiyor. Ancak bildiğimiz şey, kararın kripto para birimlerinin geleceği üzerinde büyük bir etkisi olacağıdır.



