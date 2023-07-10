Konular Üzerindeki Düşüncelerimi Bir Araya Getiriyorum

Nedenini bilmiyorum.

Bana güveniyorlar"

Aptal pislikler.

- 19 yaşındaki Mark Zuckerberg, "Facebook"u kurduktan sonra Harvard'lı bir arkadaşıyla yazışmasında ( Business Insider )

Konulara Giriş

Çarşamba günü Meta , sosyal medya imparatorluğunu ( Facebook , Messenger, Instagram ve WhatsApp dahil) Instagram tabanlı metin uygulaması Threads ile genişletti. Söylendiğine göre Threads, birkaç küçük düzenleme dışında Twitter'a çok benziyor; Meta'nın rakiplerini taklit etme konusundaki uzun geleneği göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Çoğu zaman başarısız oldu , ancak Snapchat ve TikTok'un ayırt edici özelliklerini taklit eden Hikayeler ve Makaralar gibi önemli istisnalar dışında.

Guardian gazetecisi Kari Paul, " Threads'i kullanmak, Twitter ve Instagram'ın daha kullanışlı bir buluşa sahip olduğu hararetli bir rüya gibi geldi" diyor.

Vox'tan Rebecca Jennings biraz daha şüpheci ve şöyle diyor: " Threads'te oturum açmak, kabaca on yıl önce internette oturum açmaya benziyor. Şimdi iki yabancının, pizzadaki ananasın iyi olduğuna dair "ateşli yaklaşımlarını" paylaştığını gördüm; bu, dünyanın en sıkıcı Hinge profillerinden kopyalanıp yapıştırılan bir duygu."

Threads'in açık misyonu, Twitter'ın dünyanın sohbet uygulaması konumuna meydan okumaktır. Ve şimdiye kadar, çok iyi. Threads, Instagram'ın +2 milyar kullanıcı tabanından yararlanarak tüm web uygulamaları arasında bir gecede en yüksek büyümeyi elde etti. Threads, lansmanından sonraki 24 saat içinde 30 milyon kullanıcıya ulaştı. Dün Threads'in 90 milyon kullanıcısı vardı ve siz bunu okuduğunuz sırada bu sayı muhtemelen 100 milyonu aşmıştır. ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcıya ulaşması iki ay sürdü, TikTok için dokuz ay sürdü ve Instagram için Threads'in bir haftadan kısa bir sürede elde ettiği bu dönüm noktasına ulaşmak iki buçuk yıl sürdü.

Beğenseniz de beğenmeseniz de Meta, hoşnutsuz Twitter kullanıcılarının yeni dopamin sağlayıcısı olma konusunda herkesten daha iyi bir konumda.

Gizlilik endişeleri

Şu anda Threads uygulaması 100'den fazla ülkede kullanıma sunuldu ancak bunların hiçbiri AB bölgesinde değil. Gizlilik açısından bakıldığında Threads, kullanıcılardan sağlık ve finansal veriler, kesin konum, göz atma geçmişi, kişiler, satın alma işlemleri ve arama geçmişi gibi pek çok hassas bilgiyi gereksiz yere topladığı için bir kabustur . Buna ek olarak Meta, Avrupalı gizlilik yetkileri tarafından yoğun bir inceleme altında ve yakın zamanda Avrupalı Facebook kullanıcıları hakkında ABD'ye veri aktardığı için Avrupa Veri Koruma Kurulu tarafından 1,2 milyar Euro tutarında korkunç bir para cezasıyla (GDPR tarihindeki en büyük para cezası) karşı karşıya kaldı.

Threads'in anlaşmazlığa düştüğü tek AB mevzuatı GDPR değil. AB'nin Dijital Piyasa Yasası, yasada "bekçi" olarak anılan teknoloji tekellerinin, AB vatandaşları hakkındaki verileri farklı platformlarda nasıl işleyebileceğine ilişkin katı sınırlar koyuyor. Örneğin, Madde 5 (2), (b) ve (c) uyarınca, kapı bekçisinin şunları yapmasına izin verilmez:

“(b) ilgili çekirdek platform hizmetindeki kişisel verileri, diğer çekirdek platform hizmetlerinden veya kapı denetleyicisi tarafından sağlanan diğer hizmetlerden alınan kişisel verilerle birleştirmek (..) (c) ilgili çekirdek platform hizmetinden elde edilen kişisel verilerin, kapı denetleyicisi tarafından ayrıca sağlanan diğer hizmetlerde çapraz kullanımı (..)”

Kısıtlamalar çok mantıklı. Örneklemek gerekirse:

Kullanıcı, Veri toplamayı Hizmet A ve Hizmet B'den ayrı olarak kabul eder. Her iki hizmet de aynı sağlayıcı tarafından sunulmaktadır ve kullanıcı bunun bilincindedir. Ancak sağlayıcı, A Hizmeti ve B Hizmeti'nden veri toplamayı birleştirip çapraz kullanabilirse, sağlayıcı, A Hizmeti'nden veri toplamayı kabul ettiğinde tahmin edemeyecekleri kullanıcı hakkında son derece hassas bilgiler elde edebilir ve Servis B ayrı ayrı.

Örneğin bir Instagram kullanıcısı bir tatile ait bazı fotoğrafları Instagram'da paylaşabilir. Kısa bir süre sonra aynı kullanıcı Threads'te bir şey hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Meta'nın yapay zeka sistemleri artık kullanıcının yaşadığı belirli olaylar arasındaki bağlantıyı ve aynı zamanda bu deneyimlerin kullanıcının düşünce ve görüşlerini nasıl şekillendirdiğini yorumlayabiliyor olabilir.

Zamanla yapay zeka sistemleri, kullanıcıyı neyin harekete geçirdiği ve yaşam koşullarının davranışlarını ve düşüncelerini nasıl şekillendirdiği hakkında giderek daha fazla veri toplar ve kullanıcının Hizmet A ve Hizmet'in veri koşullarını kabul ederek bunu beklemesi mümkün değildir. B. Sonuç olarak Meta daha güçlü hale gelir, yapay zekalar kullanıcı davranışını tahmin etmede daha iyi hale gelir ve hedefli reklamlarla kullanıcıları ustaca manipüle etmede daha iyi hale gelir.

Bu korkutucu, kabus gibi bir senaryo ve Meta'nın niyetinin pek de öyle olduğunu düşünmüyorum. karanlık. Aksine, Meta'nın duyurusunun kilit noktalarından biri, şirketin Threads'i Mastodon'a güç veren standart ActivityPub protokolüyle uyumlu hale getirmeyi planlamasıydı. The Verge'den David Pierce burada ActivityPub hakkında mükemmel bir derinlemesine inceleme yazdı.

ActivityPub'ı entegre ederek Threads kullanıcıları, içeriklerini Threads'ten aktarabilecek ve teknolojiyi destekleyen diğer platformlardaki kullanıcılarla etkileşime geçebilecek. Daha da önemlisi, kullanıcılar verilerinin mülkiyetini elinde bulundurduğu için, AB'nin Dijital Pazar Kanunu'na uyumla ilgili endişeler bir dereceye kadar hafifletilebilir.

Şu anda daha pratik bir endişe, bir kullanıcının Instagram hesabını silmeden Threads'teki hesabını devre dışı bırakamamasıdır. Bu, kullanıcılar dijital hafıza defterlerini ve Instagram'da zorlukla kazandıkları takipçi sayılarını silmeye istekli olmadıkları sürece, kaydolduktan sonra çoğu kullanıcıyı etkili bir şekilde kilitler.

Düşüncelerim

İnternetin güvenli ve güvenilir iletişim ve bilgi kanallarına ihtiyacı vardır. Mark Zuckerberg, Elon Musk veya Twitter'ın yeni CEO'su bize satmaya çalıştıklarına rağmen, tüm dünya nüfusunu özel mülkiyete ait ortak bir meydanda toplamak çözüm değil.

Zamanla, doğanın bir kuralı olarak, bilgi akışı her zaman kötü aktörler ve botlar tarafından bozulur; platformun temel başarı ölçütü, kullanıcının dikkatini ne kadar uzun süre tutabildiğidir. Gelir elde etme yaklaşımı reklamverenler için faydalıdır ancak platformdaki sosyal topluluk için negatif toplamlı bir oyundur. Cory Doctorow, şirketlerin önceliklerinin yavaş yavaş kullanıcılardan hissedarlara doğru kayması nedeniyle teknoloji platformlarının zaman içinde nasıl kötüleştiğini özetleyen " şifreleme " terimini icat etti.

Ek olarak, sosyal medya algoritmaları kullanıcıların ilgisini canlı tutmayı amaçlamaktadır ve ne yazık ki kullanıcılar, kendilerini öfkelendiren veya diğer güçlü duygusal tepkileri uyandıran içerikle güçlü bir şekilde etkileşime girmektedir. Bu şekilde, merkezi sosyal medya platformu yanlışlıkla antisosyal davranışları ödüllendiriyor. Temel oyun teorisinin bize Moloch'un dikte ettiğini ve ağın zamanla katılmanın giderek daha tatsız hale geldiğini söylediği yer burasıdır.

Bu arka planda, Meta'nın ActivityPub'ı Threads'e entegre etme kararını yalnızca alkışlayabilirim ve umarım bunu takip ederler. Geleceğin, sosyal uygulamalar ile sosyal ağların tamamen ayrıldığı, “birleşik platformlar”dan oluşan “merkezi olmayan bir internet” olduğuna inanıyorum.

Uzun vadede, zaman ister yıllar ister onyıllar olarak sayılacak, sosyal medya ortamı muhtemelen BlueSky'ye güç veren AT protokolü olan ActivityPub ve Bitcoin mikro ödemelerini destekleyen Nostr ruhuna göre şekillenecek. 75 yıl sonra, 50'li yılların sigara reklamlarına baktığımız gibi, bugünkü merkezi sosyal medya desteğine de bakacağımızı düşünüyorum.





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