Coğrafi Kısıtlamaları Aşmak için Kişisel Konut Proxy'si Nasıl Oluşturulur

Sorun

Konut proxy'lerinin web kazıma, çevrimiçi araştırma, coğrafi kısıtlamaları aşma ve anonim tarama gibi birçok yararlı uygulaması vardır. Ancak pahalı olabilirler; bazıları 10 GB'tan fazla veriye erişim için ayda 100 dolardan fazla ücret alıyorlar.





Geçen yıl Hindistan'a ve Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerine seyahat ederken, Netflix ve Amazon Prime gibi çeşitli abonelik hizmetlerindeki içeriklere coğrafi kısıtlamalar olmadan erişmemi sağlayacak güvenilir bir yol istiyordum. bu arada bunu yapmak istedim





VPN/yerleşik proxy hizmeti için ayda 100 dolardan fazla ödemenize gerek yok. Ayrıca Netflix VPN kullanırken ara sıra beni engelliyordu. ABD'deki ev internet bağlantım için statik IP için ek bir miktar ödemiyorum.

Çözüm

ABD'deki ev masaüstümde kendi konut proxy'mi oluşturarak bir çözüm keşfettim.





Eşler arası (P2P) bir VPN kurup dizüstü bilgisayarımı ve masaüstümü buna bağlayarak, Hindistan'daki dizüstü bilgisayarımın trafiğini ABD'deki masaüstüme yönlendirmeyi başardım ve o da bu istekleri www/public adresine iletti. Ev ağımdan yanıt döndürmeden önce internete bağlandım.





Tüm bunları, ev yönlendiricimde bağlantı yönlendirme yapılandırmasını ayarlama zahmetinden geçmek zorunda kalmadan yapıyorum.





P2P VPN nedir?

Eşler arası (P2P), kullanıcılar için güvenli bir paylaşımlı ortam oluşturmak için kullanılan VPN'lere yönelik bir mimari modelidir. P2P tabanlı bir VPN, tüm trafiği merkezi bir sunucu üzerinden yönlendirmemesi ve tıkanıklıktan kaçınmasıyla standart hub ve bağlı bileşen modelinden farklılık gösterir. Bu, güvenliği artırır ve ağa aşırı yük getirmeden düğümler ekleyerek daha verimli ölçeklendirmeye olanak tanır. Ek olarak, P2P VPN'deki bağlantılar en hızlı yolu kullanarak gecikmeleri azaltır.





Birden fazla açık kaynaklı, ücretsiz ve ücretli P2P VPN çözümü mevcuttur. Tinc, popüler açık kaynaklı VPN'lerden biridir.





Ağ kurulumu nasıl görünüyor?

Ağ yığını aşağıdaki bileşenlerden oluşur:





Evde masaüstü (ABD) Dizüstü bilgisayarım (ABD Dışında) P2P vpn arka plan programı aynı hesap üzerinden her iki makinede de çalışıyor Masaüstünde çalışan Http proxy sunucusu



Aşağıdaki şema, ABD dışındaki dizüstü bilgisayarımdan herkese açık bir web sayfasını almak için gereken bilgi akışını göstermektedir.





Kurulumu kolay ve sıfıra yakın yapılandırma gerektiren bir P2P VPN istedim. Sonunda kuyruk ölçeğini kullandım. Aşağıdaki adımlar çoğunlukla herhangi bir VPN için geneldir ancak kuyruk ölçeği kullanıyorsanız bunu en uygun bulabilirsiniz.

Bu ağı kurmak için atılan adımlar

VPN istemcisini masaüstü ve dizüstü bilgisayarda kurma : VPN istemcisini masaüstü ve dizüstü bilgisayara indirin ve yükleyin. Sıfır yapılandırmalı bir VPN kullanıyorsanız hesabınızı vpn'ye kaydedin ve her iki makinede de aynı hesapla oturum açın.

Masaüstünde ileri bir http proxy sunucusu kurma : Herhangi bir açık kaynak proxy sunucusunu kullanabilirsiniz. Kurulumu kolay olduğu için https://github.com/abhinavsingh/proxy.py kullandım. Bunu bir docker konteynerinde çalıştırdım. Bu proxy'nin liman işçisi görüntüsü liman işçisi hub'ında mevcuttur. Bir liman işçisi konteynerinde çalıştırmak için bu komutu çalıştırabilirsiniz. docker run -it -p 8899:8899 --rm abhinavsingh/proxy.py:latest

Yukarıdaki komutta proxy sunucu 8899 numaralı bağlantı noktasını dinliyor. Dizüstü bilgisayardaki uygulamalarda proxy sunucunun URL'sini belirttiğimizde bu yararlı olacaktır.

VPN ağındaki masaüstünün ip adresini belirleyin : VPN hesabınızı kurup oturum açtıktan sonra, dizüstü bilgisayarın http isteklerini iletmek için kullanacağı masaüstünün ip adresini bulalım.

Bunun için masaüstündeki tüm ağ arayüzlerinin ip adreslerini listeleyebilirsiniz. Ardından, adı VPN istemcinizin adıyla başlayan bir arayüzün ip adresini tanımlayın; benim durumumda, "kuyruk ölçeği" ile başlar.

IP adresini tanımlamak için linux makinemin terminalindeki ip komutunu kullandım $ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever …. 4: tailscale0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500 link/none inet 100.113.xxx.xx/32 scope global tailscale0 valid_lft forever preferred_lft forever … Burada, yerel kuyruk ölçeği ağımdaki masaüstünün IP adresini tailscale0 ağ arayüzünde bulmayı başardım: 100.113.xxx.xx

Genel web'e erişmek için dizüstü bilgisayardaki proxy sunucusunun adresini kullanma: Artık masaüstünün IP adresini (buna $ip_desktop adını verelim) ve masaüstündeki http proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını (buna $proxy_port adını verelim) bildiğimize göre, dizüstü bilgisayardaki tüm ağ trafiğini http://$ip_desktop:$proxy_port proxy adresi aracılığıyla iletebiliriz. http://$ip_desktop:$proxy_port .

Örneğin, dizüstü bilgisayardan example.com'a masaüstü aracılığıyla bir kıvrılma isteği gönderebilirsiniz. curl --proxy "http://$ip_desktop:$proxy_port" "https://example.com"





Proxy sunucusunu kullanma

Yukarıdaki talimatlar, evde yedek bir bilgisayar kullanarak seyahat ederken ücretsiz bir konut proxy sunucusunun nasıl oluşturulacağını göstermektedir. Artık bu proxy adresini kişisel dizüstü bilgisayarınızda aşağıdaki yollardan herhangi biriyle kullanabilirsiniz:





Web çerçevenizin/dilinizin http istemci kitaplıkları içindeki uygulama kodunuz içinde (python'daki istekler, javascript'te getirme vb.) Dizüstü bilgisayarınızdan gelen tüm web istekleri için. Bu şekilde her türlü http isteğini masaüstünün proxy sunucusu aracılığıyla iletebilirsiniz. Ubuntu'da bunu aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/net-proxy.html.en Sadece tarayıcınızda. Chrome ve Firefox, kendilerine özel http proxy ayarlarını kurmanın yerel bir yolunu sunmasa da, bunu aşağıdaki gibi uzantılar aracılığıyla yapabilirsiniz: https://github.com/foxyproxy/firefox-extension





2.yi seçtim ve tüm http isteklerini dizüstü bilgisayarımdan masaüstüne ilettim. Bu kurulumu iki aydan fazla bir süre boyunca gözle görülür bir kesinti olmadan kullandım.





Çözüm

Bu makalede, kullanarak kişisel bir konut proxy'sinin nasıl kurulacağını inceledik.





P2P VPN'i İki veya daha fazla kişisel bilgisayar





VPN seçimine bağlı olarak, zaten birden fazla bilgisayara sahip olduğunuzu varsayarsak, kurulumun tamamı herhangi bir ek maliyet olmadan yapılabilir. Bu konut proxy'sini kullanarak, mevcut fiziksel konumunuz nedeniyle herhangi bir coğrafi kısıtlama olmaksızın internete anonim olarak erişebilirsiniz.





