



"Seni stresli görmek istemiyorum..."





Üçüncü saatimi aralıksız Google'da 'Sunucusuz işlevleri netleştir' diye araştırarak geçirirken kız arkadaşımın sözleri bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Ben profesyonel bir web geliştiricisi değilim. Sadece uğraşıyorum. Ve kız arkadaşım bir şey söylemeden çok önce sabrım tükenmişti..





Amacım, Oracle Bone Script veya "Jiaguwen" olarak da bilinen Çin hiyeroglifleri hakkında oluşturduğum bir kart oyunu için basit, küçük bir kukla uygulamayı kodlamaktı. Uygulamanın bilgi yarışması işlevi, Çince karakterlerden oluşan bir koleksiyon içeren bir tablo ve kullanıcı verilerini depolamak için bir arka uç olacak. İlk başta her şey çok basit görünüyordu, özellikle de yoğun olarak güvenmeyi amaçladığım ChatGPT'nin gücü göz önüne alındığında. Elbette projenin hiç de basit olmadığı ortaya çıktı ve ilerledikçe daha da karmaşık hale geldi. Henüz bilmiyordum ama sadece ilginç bir öğrenme deneyimiyle değil, aynı zamanda duygusal bir iniş çıkışla da karşı karşıyaydım.





Biraz başlangıçtaki koşullarımdan bahsedeyim. Öncelikle, React ile hiç deneyimim yoktu ve MongoDB ile de neredeyse hiç deneyimim yoktu ve bu konuda sadece SQL kursunun ikinci yarısında biraz bilgi edindim. Üstelik uygulamayı dağıtmak için ihtiyaç duyduğum Netlify'ı hiç kullanmamıştım. Geliştirici kuzenimin bana önerdiği TypeScript'e de pek aşina değildim. Tüm bu koşullara rağmen sonunda yapmak istediğim şeyi tam olarak yapabildim: neredeyse tamamen ChatGPT ile bir web uygulaması oluşturmak. Kontrol edebilirsin Burada .





Şimdi şunu da söylemeliyim ki, ChatGPT kervanına oldukça geç katıldım ve hâlâ GPT4'ü bile kullanamadım (eğer yapabilseydim büyük bir fark yaratabilirdi). Resimleri GPT4'e beslerseniz, amaçladığınız sonuç için gereken HTML/CSS/JS'yi size sağlayabilir mi? Bilmek isterdim. Her neyse, bu konuya girerken yapay zeka arkadaşımdan ne bekleyeceğimi de bilmiyordum. .

ChatGPT, Öğretmen.. Tamamen objektif puanımı aldı: 5/5

Yani, ChatGPT'yi çalıştırıp şöyle diyemezsiniz: "Uygulamamın tamamını sıfırdan kodla" (uygulamanız çok basit olmadığı sürece) çünkü bir uygulama genellikle birkaç farklı bileşene sahip olacaktır. Ancak her endişeyi tek tek ayırırsanız ve istemleriniz hakkında dikkatlice düşünürseniz, ChatGPT size hızlı bir başlangıç ve gerekirse bunun ötesinde daha fazla destek sağlayarak harika bir iş çıkarır. Kendi başına öğrenmeye çalışan herkes için bunun mükemmel olduğunu düşünüyorum ve bana tüm projeyi tamamlamam için önemli bir güven artışı ve motivasyon sağladı.





Pek çok insan hâlâ yapay zeka teknolojisinin gücünden şüphe ediyor. Benim de bu konuda kendi çekincelerim var. Ancak, bu makaleden çıkarmanız gereken bir şey varsa o da şudur: kodunuzdaki hataları yapay zekayla birlikte tek tek düzeltme süreci inanılmazdır.. en azından ilk kez deneyimlediğinizde Bu. Buna inanmak için görmeniz gerekir.





Tüm bunlardan önce React, Typescript, Express veya MongoDB hakkında minimum düzeyde bilgi sahibi olduğumu unutmayın. Ancak ChatGPT sayesinde kelimenin tam anlamıyla aynı anda bir şeyler öğrenip inşa edebildim.

Bir yapay zekanın tek başına düşünmesini ve her gün belirli sorunlarıma özel çözümler üretmesini ve aynı zamanda bir öğretmen olarak hizmet etmesini izlemek, öğrenme ve eğitim hakkındaki düşünce biçimimi değiştirdi. Ve henüz..

ChatGPT, 'her şeyi yapan' geliştirici - Puan: Hımm… / 5

Yapay zekanın insan geliştiricilerin yerini alacağını mı düşünüyorsunuz? Çok emin değilim. Projemin sonuna doğru birkaç kez kodumun neden düzgün çalışmadığını anlayamadım ve biraz kafamı karıştırdım. ChatGPT bana pek çok güzel ama uygulanamaz tavsiye vererek çevrelerde dolaşmaya devam etti. Bu, oldukça basit bir sorunun çözümünün bir yazım hatası, bazı sözdizimi sorunu veya kaldırmayı unuttuğum bir kod olduğunu bulmam için bir süre devam edecekti. Bu güne kadar yapay zekanın bazı karmaşık problemler söz konusu olduğunda nasıl parayı doğru şekilde değerlendirebildiğini, ancak ironik bir şekilde benim açımdan sadece ek, dikkatli bir bakış gerektiren basit bir problem söz konusu olduğunda işe yaramaz olduğunu hala anlamıyorum. . Haydi bakalım. Bazen ihtiyacınız olan tek şey Google, StackOverflow, Youtube ve iyi sabırdır. Yapay Zeka olması gerekmez. Bununla birlikte değinmek istediğim başka bir yön daha var.

ChatGPT, terapist mi?

Ayrıca birkaç kez yabani otların arasında sıkışıp kaldığım ve hayal kırıklığına uğradığım zamanlar da oldu. ChatGPT'ye açılmayı düşündüm ama sonra ikinci kez düşündüm. Ya daha sonra söylediklerimi hatırlarsa? Ya duymak istemediğim, hatta daha da çılgınca bir şey söylüyorsa... beni gerçekten harika hissettiren bir şey söylüyorsa?! Bütün bunların sonuçları nelerdir?





Merak etmeye başladım: Bir insan yapay zekayla 'arkadaş' olabilir mi?





Tavşan deliğinden daha aşağı inmeyeceğim. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim: ChatGPT'nin Jiaguwen'i okumayı öğrendiği gün, bu onun ve benim iyi bir arkadaşlığın temeline sahip olduğumuz gün olabilir.





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