Bulut Okulu “Akıllı” ve “Aptal” Yaratıldı: İşte Nasıl Oldu

Beş yıl önce, IQ testi puanımı çaba ile 50-70 puanla yükselttim. kibirli ve gururlu oldum; insanlara mantıksız veya gerçekçi olarak yanlış olduğunu söylemek isterdim. Eğer o kadar akıllı olsaydım, neden sınıfın en üstünde değildim? neat? organize? dostça? ya da odaklanmış? Sonuçta , “Zekanın tek gerçek sınavı, hayatınızdan istediğiniz şeyleri alabilmenizdir.” – Naval Bu sözcük sadece yararlı bir heuristiktir ve onu ifade etmeyi seviyorum çünkü pragmatiktir. Ama zekanın tanımını hayatınızdan istediğiniz şeyleri elde etme yeteneği olarak çıkaramazsınız. Zeka objektif değildir. Zeka bir ölçekli miktar değildir; çok sayıda becerinin yüksek boyutlu bir kümesidir.Relevansi problem alanına ve mevcut geri bildirim döngüsüne bağlıdır. TikTok'ta dans edenlerden daha akıllı olduğunuzu düşünmek, bu tür dersleri okuduğunuz için ya da "Dünyanın en yetenekli çocukları" gibi başlıklarla karşılaştığınızı düşünmek yanlıştır. Eğer komik şakalar yaparken çabuk olursam ve sen matematikte çabuk olursan, hiçbirimiz “daha akıllı” değiliz. Okullar, hükümetler ve medya, bazı çocukların “zengin” olduğunu ve diğerlerinin olmadığını ısrar edecektir. Size, “akıllı” ve “düşünceli” arasındaki keskin ayrımın sadece iki yüzyıl öncesi olduğunu, insan potansiyeli hakkında derin gerçeği değil, sıkıcı kurumsal nedenlerden dolayı ortaya çıktığını ve “yeterince akıllı değil” olarak gördüğümüz engellerin çoğunun 19. yüzyılın kitle eğitimi ve bir avuç fakir meslektaşının ürünleri olduğunu göstereceğim. Açık istisnalar hariç: nörolojik engelleri olan insanlar, bir avuç James Sidis düzeyinde dışlayıcılar, vb. Ama onlar asla çevre, teşvik, ya da gerçekten istediği şeyleri için önemli olan becerileri geliştirmek için zaman verilmemiş olan insanların sayısı tarafından bozulur. 500 yıl önce kim akıllı, kim aptalydı? Bazıları, yazarların, doktorların ve filozofların akıllı olduklarını düşünebilirken, çamaşırçıların, fırıncıların ve çamaşırçıların daha az akıllı olduklarını düşünebilir. Neden AI yapımcıları ve tahtacılar öncesinde yazma ve kütüphane organizasyonu yapabilen AI modellerini inşa ettik? Bir çimci metalurgiyi, ısı toleransını, geometriyi, kas hafızasını ve benzeri şeyleri anlamalıdır. Birinin işi birini diğerine zihinsel olarak üstün yapmaz. Eğer ateş yapmayı öğrenmek istiyorsanız, o zaman birinin ateş yapmasını izleyeceksiniz ve onların talimatlarına uyardınız. Eğer çamur yapmayı öğrenmek istiyorsanız, bir çamur yapmayı öğreneceksiniz. Eğer ilaç istiyorsanız, bir doktor ya da hemşireyi takip ettiniz. Hiçbir giriş sınavı veya rapor kartı yoktu.Siz sadece sonuçta kırılmayan, hastayı öldüren veya evi yaktığınızı söyleyemeyeceğiniz bir iş üretebileceğinize göre yargılanıyordunuz.Yorumlar hızlı, konkret ve genellikle pahalıydı. Masal Eğitiminin Kaynağı Statü engelleri, statü oyunlarımızdan geldi.Bazı işler belirli bir guild, kasta veya cinsiyet için ayrılmıştır. Hatta o zaman bile, öğrenme hala taklit ve uzun süreli öğrenme aracılığıyla gerçekleşmişti. zengin bir çocuk, makarna dükkanını ziyaret edemedi ve fakir bir kız, üniversiteye katılamadı, her ikisi de siyaset tarafından dışlanıyordu, beynlerinin mesleğe uygun olmadığını hiçbir teori tarafından değil. Spartalılar, Aztek telpochcalli, İsait kolejleri ve Prusya Volksschule sistemleri modern okul sistemimizin kökleri idi. Onların açık amacı, sorumsuzca emirlere uymayan itaatkar askerler ve devlet memurları üretmekti. Prusya, 1870'te Fransa'ya karşı önemli bir askeri zafer kazandı ve birçok ülke, eğitim tasarımının ulusal iktidarın anahtarı olduğuna inanıyordu. Böylece bunları kopyaladılar. çanlarını, üniformalarını, katı programlarını, yaş gruplarını ve merkezi ders programlarını kopyaladılar. İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemini kabul eden ilk ülkelerdi. \n \n “Devlet gençlerin eğitimini tamamen üstlenmelidir... Çocukların ebeveynlerinin istediklerini değil, devletin yararlı gördüğü şeyi öğrenmeleri için.” – Johann Gottlieb Fichte “Devlet gençlerin eğitimini tamamen üstlenmelidir... Çocukların ebeveynlerinin istediklerini değil, devletin yararlı gördüğü şeyi öğrenmeleri için.” – Johann Gottlieb Fichte \n \n “Bu insanları ya da onların çocuklarından herhangi birini felsefeci ya da öğrenci ya da bilim adamı yapmaya çalışmayacağız... Neyse ki, el sanatçılarını ya da girişimcileri bilgi biriktirmekten daha fazlasını sağlamak zorunda kalmayacağız.” – Occasional Letter Number One, Rockefeller tarafından finanse edilen Genel Eğitim Kurulu, 1906 “Bu insanları ya da onların çocuklarından herhangi birini felsefeci ya da öğrenci ya da bilim adamı yapmaya çalışmayacağız... Neyse ki, el sanatçılarını ya da girişimcileri bilgi biriktirmekten daha fazlasını sağlamak zorunda kalmayacağız.” – Occasional Letter Number One, Rockefeller tarafından finanse edilen Genel Eğitim Kurulu, 1906 Toplumsal eğitim, fabrikalar ve bürokrasiler için insan hammaddesinin öngörülebilir bir dağılımı üretmekle ilgiliydi. “DUMB” Eşitliği \n \n “Büyükbabamdan, devlet okullarına gitmemek, evde iyi öğretmenler bulmak ve böyle şeylere özgürce harcamak gerektiğini bilmek için.” – Marcus Aurelius “Büyükbabamdan, devlet okullarına gitmemek, evde iyi öğretmenler bulmak ve böyle şeylere özgürce harcamak gerektiğini bilmek için.” – Marcus Aurelius \n \n “Anlamadığınız bir soruya cevap vermek aptaldır, istemeyeceğiniz bir amaç için çalışmak üzücü.Bu tür aptalca ve üzücü şeyler genellikle okul içinde ve dışında olur, ancak öğretmen, sınıfında bunları engellemeye çalışmalıdır.” – G. Polya “Anlamadığınız bir soruya cevap vermek aptaldır, istemeyeceğiniz bir amaç için çalışmak üzücü.Bu tür aptalca ve üzücü şeyler genellikle okul içinde ve dışında olur, ancak öğretmen, sınıfında bunları engellemeye çalışmalıdır.” – G. Polya Okul, eğitimin “yüksek ölçekli” ve uygun fiyatlı olmasını sağlamaya yönelik bir girişimdir. otuz çocuğun bir seferde, yaş gruplarında ve üniformalarda bir ders programı öğretilmesi gerekiyor, öğretmen ise çan çalmadan önce konuyu acele etmelidir. Bu sistemde, her öğrencinin siyah tabloya yazılan sorunları anlaması ve/veya ilgilendiği olası değildir. Sınıfın ortalama hızına (öğretmenin yeteneklerine ve sınıf boyutuna bağlı olarak) ulaşamayan herkes geçmeyecek ve “düşman” olarak etiketlenecektir. Matematik olarak : Öğrenciler ve öğretmenler kağıtlarına yazılacak şeyleri optimize ederler ve kısayolları kullanırlar. Düzenli, genel istihbaratın modern kavramı, endüstriyel sınıflandırma teknolojisinin bir eseridir. IQ testleri IQ testleri derin, değişmez “beyin gücü” ölçmek için yapılmadı. ilk versiyonu, 1905 yılında Alfred Binet tarafından tek bir amaç için inşa edilmiştir: Parisli okul çocuklarının standart ders programlarıyla mücadele edebilmeleri için ekstra yardım alabilmeleri için. Test 20 yıl içinde ordular ve okullar tarafından kaçırıldı. Bugün mevcut olan Stanford-Binet, WAIS, Raven matrisleri vb. aynı dört şeyi ölçer: sözlük, aritmetik, blok tasarımı ve matris akılcılığı. Bunlar 19. yüzyıl okul ve bürokratik iş için gerekli temel becerilerdir. IQ testleri başka bir şey ölçmenize yardımcı olmaz. Diğer yetenekler gibi, onlar da eğitilebilir. \n \n \n \n Ortak çevrimiçi Raven's tarzı testlerinde kendi puanım, 2020-2021'de yaklaşık dört aylık pratikte 50-70 puan atladı. Çift n-back eğitim çalışmaları, aylarca süren matris testlerinde 10-20 puan kazanmayı göstermektedir. Norveç askeri veriler, IQ'nun her on yılda yaklaşık 3 puan yükseldiğini gösteriyor. IQ testlerinde istatistiksel kötü uygulamalar vardır.Darrel Huff'un kitabında bulabileceğiniz teknik türleri : İstatistiklere Nasıl Yalan Söylenir \n \n \n \n \n Örnek ayrımcılıktır: Sorular, 1920'li yılların Amerika veya İngiltere'deki okul dereceleriyle ilişkilendirildiğinden seçilir. “Ortalama” her nesil yeniden normalleşerek 100’e zorlanır. Çatı ve zemin efektleri sırtlarda farklılıkları gizler. Kısa bir süre içinde kesin test sonuçlarının tekrarlanabilirliği yüksektir; farklı testler veya yıllar sonra tekrarlanabilirlik orta derecede. yetenek daldırma durduğunda bozulur. bu bölümde yazarken bazı çevrimiçi testleri tekrarladım ve 138 ve 163 puan aldım. Bazı istikrarlı ve iyi ölçülen IQ testlerini tasarlamış olsanız bile (190+ SD15 IQ'li insanlar tarafından yazılan bazı etkileyici testler var), aslında neyin önemli olduğuna kıyasla hala korkunç bir metrik olurdu. Toplumsal eğitimde kimlerin iyi olacağını tahmin edebilirler (onlar için yapıldılar), ama kimlerin büyük bir şirket kuracağını, mutlu çocukları yetiştireceklerini, müzik yazacaklarını ve dünyanın en önemli sorunlarını çözebileceğini tahmin edemezler. Kendinizi Öğretin 1900'de kitle eğitimi ve IQ sınıflandırmasını haklı kılan bahaneye artık sahip değiliz. Khan Akademisi, YouTube, AI öğretmenleri, açık kaynak kod tabanları ve küresel pazarlardan gerçek zamanlı geri bildirim, artık internet bağlantısı olan herkesin dünyanın en iyi öğretmenlerine erişebileceği anlamına gelir. Gerçekten istediğiniz bir şeyi seçin. Hayatta en iyi olan on kişiyi bulun. Çalışın ve ne yapacaklarını seçin; öğrenmek o kadar ilginç olacak ki yemek yemeyi ya da uyumayı unutabilirsiniz. Çıkışınızı ölçün Acımasızca öpüyorum. Bu döngü herhangi bir puan veya çocukluk etiketini yendi. Matrix bulmacaları hakkında endişelenmeyi bıraktığımda yazma, programlama, bilim ve diğer birkaç şeyle yaptım. 