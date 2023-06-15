Bu Kripto’nun Sonu mu? 🔥 🔥 🔥

Ah, işler nasıl dönüyor?





FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried ('SBF') daha geçen yıl dışarı çıktı rakip Binance'in CEO'su Changpeng Zhao ('CZ') tarafından şirketini sırtından bıçaklamaya çalıştığı iddiasıyla dolandırıcı olarak suçlandı. yatağa girmek Washington DC'deki düzenleyiciler ve yasa koyucularla



Ardından gelen dram ve Twitter kavgası, kazananın her şeyi aldığı bir kan banyosuyla sonuçlandı; bu durum FTX'i çökertti ve Binance'i dünyadaki en büyük kripto borsası olarak bıraktı ve CZ'yi hafife almak istemeyeceğin biri olarak tanındı. Şimdi öyle görünüyor ki Binance, FTX'in çöküşüne neden olan aynı suçlarla suçlanıyor.





FTX'in sorunlarının nedenlerinden biri şirketin birbirine karışma müşterilerinin fonlarını, SBF'nin kurucu ortağı ve kontrol ettiği bir kripto para birimi ticaret şirketi olan Alameda Research ile sağlıyor. Aslında göre New York Times FTX, özellikle SBF ve arkadaşlarının kripto para birimi borsalarından Alameda Research'e daha riskli ve daha riskli ticaret bahisleri yapmak için para akıtabilmesi amacıyla ortaya çıktı. Bu yüksek riskli, yüksek ödüllü bahislerin hiçbiri sonuç vermedi ve Alameda'yı kamuoyunun bilmediği işlemlerde FTX'ten daha fazla 'borç almaya' yöneltti.





Dolayısıyla CZ, likidite endişeleri nedeniyle şirketinin FTX'in yerel tokeni FTT'deki tüm pozisyonunu bırakmaya karar verdiğinde, kamuya yapılan duyuru bir banka hücumuna neden oldu ve FTX, pozisyonlarından çıkan yatırımcılara ödeme yapamayacak durumda olduğundan CZ'nin açıklaması kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüştü. çünkü bunun yerine Alameda Araştırma'ya borç veriyordu.





Her şey aya kadar belgelendi, bu yüzden sizi ayrıntılarla sıkmayacağız, ancak gözümüze çarpan şeylerden biri CZ'nin düzenlemeye yaklaşımındaki değişiklikti. Kısa bir süre için, SBF'nin artık omuz omuza olduğu tüm milletvekilleri tarafından hoş karşılanmamasının ardından CZ düzenleme meşalesini taşıyacak gibi görünüyordu.





Görünüşe göre CZ'nin dileği gerçek oldu çünkü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Binance'in kapısını çaldı ve dünyayı 1 numaraya sürükledi. 2 Coinbase akına giriyor.





Geçtiğimiz hafta ABD düzenleyicisi dava açıldı Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, "kapsamlı bir aldatmaca, çıkar çatışması, ifşa eksikliği ve yasalardan hesaplı bir şekilde kaçma" ağına dahil oldukları için. Düzenleyici, davasında ayrıca Binance'in işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiğini iddia etti. yönlendirilen müşteri fonları Reuters, ABD'li müşterilerin platformuna erişimini kısıtlamayı başaramadı ve yatırımcıları piyasa gözetimi kontrolleri konusunda yanılttı, Reuters rapor edildi .





Bir gün sonra sıra Coinbase'e geldi. onun içinde dava ABD düzenleyicisi söz konusu Coinbase, en az 2019'dan bu yana kripto işlemlerinde aracı olarak çalışarak milyarlarca dolar kazandı ve yatırımcıları korumayı amaçlayan açıklama gerekliliklerinden kaçındı.





Her iki borsa da iddiaları reddetti ve mahkemede kendilerini savunmayı planladı ancak bu durum yatırımcıların paniğe kapılmasını engellemedi; Coinbase ve Binance de bu iddiaları görüyor. 1 milyar dolardan fazla Davaların düşmesinden bu yana ilk 24 saatte negatif net çıkış yaşandı.





SEC iddialarını bir kenara bırakırsak, mesele aynı zamanda kripto para birimlerinin menkul kıymet olup olmadığı gibi görünüyor. Binance ve Coinbase öyle olmadıklarını ve SEC'in kripto alanındaki yetki alanını aşırıya kaçtığını iddia etse de uzmanlar, Gary Gensler liderliğindeki düzenleyicinin token getirmeye devam edeceğine inanıyor Görev vermek özellikle bu karakterizasyonla aynı fikirde olmadığı için.





Yani büyük adamlar mahkemede mücadele ederken, küçük borsaların çoğunun da bunu yapması bekleniyor. baskıya boyun eğmek ve çökmek.





Olaylar geliştikçe sizi güncel tutacağız. Şimdilik, Binance Trend olan ilgide büyük bir artış görülüyor ve HackerNoon sıralamasında 4. sırada yer alıyor Teknoloji Şirketi Sıralaması .









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— Sheharyar Khan, Editör, Business Tech @ HackerNoon