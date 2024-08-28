BNB Chain, Celer, deBridge ve Stargate ile “BNB Chain Bridge”i Başlattı









BNB Zincir Köprüsü yayında, BNB Zincirinde zincirler arası birlikte çalışabilirliği geliştiriyor

Celer, deBridge ve Stargate, çapraz zincir teknolojilerini BNB Chain'e getiren resmi köprü ortaklarıdır.

Kullanıcılar köprüleme deneyimini önemli ölçüde daha kolay ve verimli bulacaklar.

28 Ağustos 2024 – BNB Zinciri Topluluk odaklı blok zinciri ekosistemi, şunları içerir: dünyanın en büyük akıllı sözleşme blok zinciri , lansmanını duyurdu BNB Zincir Köprüsü Bu kilometre taşı, üç önde gelen çapraz zincir teknoloji sağlayıcısı olan Celer, deBridge ve Stargate ile iş birliği içindedir. Yeni köprü, geliştiricilerin ve yeni başlayanların uçurumu aşmasını destekleme vizyonu ve küresel Web3 benimsenmesini sağlama misyonuyla uyumlu olarak, BNB Chain'de çapraz zincir birlikte çalışabilirliğini, likiditeyi ve kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.





BNB Chain, köprüyü uygulamaya koymanın yanı sıra, diğer zincirlerden BNB Chain'e transferleri kolaylaştırmak için bir likidite havuzu kuruyor. Bu, BNB Chain'de hızla büyüyen bir stablecoin ekosistemi oluşturmak için daha geniş bir çabanın parçasıdır. BNB Chain Bridge, bol likiditeye tutarlı erişim taahhüdü sayesinde, kullanıcıların varlıklarını her zaman hızlı bir şekilde köprüleyebilmelerini sağlarken, BNB Chain'e köprüleme için en rekabetçi oranları sunarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır.





BNB Chain Bridge, Celer'in eyalet kanal tabanlı çapraz zincir ağını, deBridge'in sağlam birlikte çalışabilirlik çerçevesini ve Stargate'in çapraz zincir likidite çözümünü entegre eder. Bu entegrasyon, BNB Chain'in diğer blok zincirleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayarak ağının kapsamını ve işlevselliğini genişletir. Ayrıca, BNB Chain'e daha fazla proje çekmesi, gerçek iş başarısı elde etmelerine ve daha geniş bir kitleye ulaşmalarına yardımcı olması bekleniyor.





Bu gelişmiş çapraz zincir protokollerinin entegre edilmesi, BNB Chain üzerindeki varlıkların sermaye verimliliğini artıracak ve daha geniş bir DeFi ürün ve hizmet yelpazesinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Blockchain teknolojisi geliştikçe, verimli, kullanışlı ve uygun maliyetli çapraz zincir birlikte çalışabilirlik hizmetlerine olan ihtiyaç giderek daha önemli hale geliyor. Önde gelen çapraz zincir teknoloji sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak BNB Chain, blockchain pazarındaki konumunu güçlendiriyor.





deBridge'in kurucu ortağı Alex Smirnov şunları söyledi : "deBridge'in ilk gününden beri BNB Chain'i destekledikten sonra, resmi BNB Chain köprü toplayıcısı için kanonik köprü sağlayıcısı olarak seçilmek benim için muazzam bir onur. BNB Chain'i gerçek zamanlı çapraz zincir transferleri, garantili oranlar ve kurumsal likidite aracılığıyla tek bir birleşik DeFi piyasasının parçası haline getirmek için sabırsızlanıyoruz."





Stargate Vakfı'nda Vakıf Lideri olan Angus Lamps şunları ekledi : "Kanonik BNB Zincir köprüsünün bir parçası olmaktan çok heyecan duyuyoruz. BNB Zinciri, Stargate'in kökenlerinde büyük bir rol oynadı ve köprüdeki en popüler ekosistemlerden biri olmaya devam etti."



Celer Network'ün Kurucu Ortağı Mo Dong şunları kaydetti : "cBridge'i piyasaya sürdüğümüzden beri BNB Chain önemli bir ortak oldu ve kanonik BNB Chain Köprülerinden biri olmaktan mutluluk duyuyoruz! BNB Chain harika işler yapıyor ve ana ağa getireceğimiz genişletilmiş çapraz zincir birlikte çalışabilirliği ve iyileştirilmiş UX BNB Chain Bridge'i sabırsızlıkla bekliyoruz."





BNB Zinciri Hakkında

BNB Zinciri Web3 benimsenmesinin önündeki engelleri kaldıran topluluk odaklı bir blok zinciri ekosistemidir. Şunlardan oluşur:





BNB Akıllı Zincir (BSC) : Herhangi bir EVM uyumlu L1'in en düşük gas ücretine sahip güvenli bir DeFi merkezi; ekosistemin yönetim zinciri olarak hizmet eder.

opBNB : Herhangi bir L2'nin en düşük gaz ücretlerini ve hızlı işlem hızlarını sağlayan bir ölçeklenebilirlik L2'si.



BNB Yeşil Alan : Ekosistemin merkezi olmayan depolama ihtiyaçlarını karşılar ve kullanıcıların kendi veri pazar yerlerini kurmalarına olanak tanır.





Güvenlik için yüksek bir çıta belirleyen İntikamcıDAO Topluluk, BNB Zinciri kullanıcılarını korurken, Kırmızı Alarm Dapps için gerçek zamanlı bir risk tarayıcısı sağlar. Ekosistem ayrıca, bir dizi parasal ve ekosistem ödülü de sunar. İnşaatçı Destek Programı .