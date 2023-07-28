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    Unity Yazma Yarışması: 1. Tur Finalistleri Açıklandı!ile@hackernooncontests
    393 okumalar
    393 okumalar

    Unity Yazma Yarışması: 1. Tur Finalistleri Açıklandı!

    ile HackerNoon Writing Contests Announcements3m2023/07/28
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    Çok uzun; Okumak

    İlk 10 finalisti tebrik ederiz çünkü biriniz 1000$ kazanacak! Bundan sonra ne olacak? Bu hikayeler Editörlerimiz tarafından oylanacak ve kazanan Eylül ayında açıklanacak. Finalistlerden biriyseniz veya bunlardan birinin kazanması için destek veriyorsanız, bu duyuruya neden kazanması gerektiğine dair yorum yaparak jüriyi ikna etme şansınız var. Editörü ikna etmek için daha fazla yorum eklemek için bu duyuruyu sosyal medyada takipçilerinizle paylaşabilirsiniz! En iyi yorumları nihai kazanan duyurularımızda yayınlayacağız.

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    Tatum Games ve HackerNoon'un Unity Yazma Yarışması'nın ilk turu için finalist olarak kısa listeye alınan muhteşem içerik parçalarını kutlamanın zamanı geldi! Geçmiş yarışma duyurularımızı okuduysanız bu duyurunun farklı göründüğünü fark edeceksiniz. Evet, 1. Tur için en iyi 10 yarışmacıyı listeliyoruz ancak bu sefer kazananları açıklamıyoruz.


    Sebep? Bu yarışmayı daha da oyunlaştırmaya ve harika topluluğumuzun geri bildirimlerini hesaba katmaya karar verdik 🎮


    En iyi 10 hikayeyi aşağıdaki faktörlere göre kısa listeye aldık:


    1. İçeriğin alaka düzeyi ve kalitesi
    2. özgünlük
    3. Toplam okuma sayısı okuma süresiyle orantılıdır. (Bot trafiğini izliyoruz, bu nedenle daha yüksek sayıda okuma, hikayenizin otomatik olarak ilk 10'a girmeye hak kazanmasını sağlamaz).


    İlk 10 finalisti tebrik ederiz çünkü biriniz 1000$ kazanacak!


    Bundan sonra ne olacak? Editörlerimiz bu hikayeleri oylayacak ve kazanan Eylül ayında açıklanacak.


    Finalistlerden biriyseniz veya bunlardan birinin kazanması için destek veriyorsanız, bu duyuruya neden kazanmaları gerektiğine dair yorum yaparak jüriyi ikna etme şansınız var. Editörü ikna etmek için daha fazla yorum eklemek için bu duyuruyu sosyal medyada takipçilerinizle paylaşabilirsiniz!

    Kazanan duyurumuzda en iyi yorumları yayınlayacağız.


    Finalistleri listelemeden önce, yarışmanın sponsoruna kısa bir hatırlatma:

    MIKROS by Tatum Games Hakkında

    MIKROS, oyun geliştiricilerini veri havuzu olarak da bilinen bir bilgi paylaşım ekosistemine kaydeden ve kullanıcının harcama alışkanlıkları da dahil olmak üzere kullanıcı davranışı hakkında daha iyi öngörüler belirlemeye yardımcı olan bir SaaS ürünüdür. MIKROS ile Oyununuza Güç Verin .


    Lafı daha fazla uzatmadan, işte 1. tur finalistlerinin listesi.

    Unity Yazma Yarışması: En İyi 10 Aday


    1. Oyun Analizinin Gizli Mücevherleri: Oyun Geliştiricileri için Trendleri ve İçgörüleri Açıklıyoruz Yazan: @ivyhackwell
    2. Pikselden Kâra: Oyun Geliştirmede Analitiklerle Geliri Artırma Yazan: @dylanmich
    3. Hacker'ın Düşmanı: İzinsiz Girişleri Önlemek için Oyun Güvenliğini Güçlendirme Yazan: @lonewolf
    4. @codelynx tarafından Unity Oyunlarında Performansı Optimize Etme ve FPS'yi Artırma
    5. Bellek Ustalığı: Unity ile .NET Çöp Toplama İşleminin Karşılaştırılması Yazan: @dmitrii
    6. Unreal Engine vs. Unity: Doğru Oyun Geliştirme Platformunu Seçmek Yazan: @davidmustard
    7. Unity Üzerine Oyunlar Geliştirmek: Mimariyi Düzenlemeye Yönelik Yaklaşımları İncelemek Yazan: @rebel2023 - Diskalifiye edildi
    8. Unity Oyunlarından Para Kazanmak: Başarı Stratejileri Yazan: @davidmustard
    9. Ustalığa Ulaşmak: Analytics, Oyun Dengeleme ve Ayarlamayı Nasıl Destekliyor Yazan: @codelynx
    10. Oyunun Koruyucuları: Çevrimiçi Oyun Geliştiricileri Troller ve Bilgisayar Korsanlarıyla Mücadeleye Nasıl Devam Ediyor Yazan: @0xjoel


    Tüm finalistleri tebrik ederiz! Biriniz 1000 $ kazanacaksınız. Bu duyuruyu destek çevrenizle paylaşın ve hikayenizin neden kazanması gerektiğini aşağıya yorumlayın. Tüm okuyucularımızı en sevdikleri hikayeleri yorumlar bölümünde paylaşmaya davet ediyoruz. Editörlerimiz tüm yorumları okuyacaktır.

    Unity Yazma Yarışmasına Nasıl Katılırım?

    Ayrıca önümüzdeki turlarda Unity Yazma Yarışması'nın finalistlerinden biri de olabilirsiniz. Unity ile oyun geliştirme üzerine dilediğiniz hikayeyi yazabilirsiniz. Unity oyun geliştirmede projelerinizi, gözlemlerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşın. Bugün yarışmaya katılmak için bu istemi kullanın.


    Bu yarışmaların temel amacı kaliteyi kutlamak ve topluluğumuz için mükemmel eğitim içeriği sağlamaktır. Tüm finalistleri tebrik ediyoruz. Ancak Editör ekibi, intihal, telif hakkı ihlali veya dezenformasyon gibi herhangi bir suiistimal tespit ederse yazarı veya hikayeyi diskalifiye edebilir.


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    purcat-imggaming #unity #unity-game-development #hackernoon #tatum-games #mikros #hackernoon-top-story #game-development #hackernoon-writing-contest

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