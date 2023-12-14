Sıfırdan Ürün Avı: Yolculuğum'da Yayınlanmaya Kadar Geçen 4 Hafta İçinde Bir Telegram Botunun Tanıtılması

Modern teknolojiler ve dijital girişimcilik dünyasında, ister Telegram botu, ister web sitesi, hatta küçük bir kütüphane olsun herhangi bir ürün yaratmak sadece ilk adımdır. İzleyicinin dikkatini çekmek ve başarılı bir tanıtım yapmak için etkili ve sistematik bir tanıtım planı gereklidir ve bende bir tane var.





Bu yazıda esasen sıfırdan başlayıp ürünün popüler platform ProductHunt'ta yayınlanmasıyla sonuçlanan dört haftalık planımı paylaşacağım. Bu planı kendi objektifimden ele alacağım Evcil hayvan projesi , etki alanı izleme için bir Telegram botu.





Bu makalenin devamında dört hafta sonra belgeleyip yayınlayacağım sonuçlar yer alacak.

Kimin için ve Ne için?

Herkesin bir kenara sakladığı bir "evcil hayvan projesi" olduğuna, hatta belki birkaç tane olduğuna ve büyük olasılıkla bir izleyici ve gelişme olmadan hareketsiz kalacaklarına eminim. Bu tür milyonlarca evcil hayvan projesi arasında muhtemelen çok değerli ve faydalı olanlar vardır, ancak bunları asla bilemeyeceğiz.





Sonuçta bizim bunları öğrenmemiz için birilerinin onları bir yerlerde okuması ya da duyması gerekiyor. Her yerde projenizden sürekli bahsetmek gerekiyor.





Peki projelerimiz hakkında konuşmamızı engelleyen ne? Birisinin projenizi yargılayacağı veya olumsuzluk ifade edeceği korkusu mu var? Kafanızda sürekli olarak orada burada biraz daha bitirip yayınlayacağınız düşüncesi mi var? Neyin nasıl yazılacağına dair beceri ve anlayış eksikliği mi? Makalelerinizi yayınlayabileceğiniz platformları bilmiyor musunuz?





Umarım planım başkalarının ve benim projeleri hakkında konuşmamıza, izleyicilerini bulmamıza ve büyümeye başlamamıza yardımcı olur.

Giriş Verileri

Lansman sırasında ilk veriler ve kaynaklar gereklidir.

Kişisel proje web sitesi: Benim durumumda bir web sitesi kullanıcıya Telegram botunun neler yapabileceğini ve neden buna ihtiyaç duyulduğunu açıklamalıdır. Tabii ki öncelikli hedef SEO trafiğidir. Gelecekte kendime vereceğim tavsiyelerden biri, yeni bir ürün geliştirmeden önce SEO için bir web sitesi oluşturmaktır. Proje geliştirme sırasında SEO zaten çalışmaya başlayacak ve ilk kullanıcıları getirecektir.

Ürün blogu: Mükemmel bir trafik kaynağı ve potansiyel ürün kullanıcıları olarak hizmet veren SEO'ya yönelik makaleler blogda yayınlanacaktır.

Ürünün MVP'si (Minimum Uygulanabilir Ürün).

Aktif LinkedIn profili: Meslektaşlarınızla, arkadaşlarınızla ve ilginç insanlarla bağlantı kurun. İşe alma, çalışma, geliştirme, gerçek hayattan anekdotlar veya ürününüzle ilgili kısa makaleleri veya düşüncelerinizi paylaşın. Benim düşünceme göre komik gifler içeren memler de yayınlayabilirsiniz, ancak yayınınızın tamamı bunlardan oluşuyorsa pek profesyonel görünmüyor. LinkedIn'de kişisel deneyim içeren makaleler yayınlayın.

Twitter sayfası: Açılışta sayfam boş ama kurulu bir sayfanız varsa ve Twitter'ı nasıl yöneteceğinizi biliyorsanız bu önemli bir avantaj olacaktır.

Yayınlama yeteneklerine sahip IndieHackers hesabı: IndieHackers'ta paylaşım yapmak, katı denetleme sistemleri nedeniyle başlangıçta kullanılamayabilir. Diğer platformlardaki faaliyetlerinizi, gerçek projelerinizi, yorumlarınızı ve bahsettiklerinizi izlerler. Bir girişimci olarak değerlendirildikten sonra ilan onayı gelebilir. Bu platformla ilgileniyorsanız, bugün imajınızı oluşturmaya başlayın.

Günde 10-12 ücretsiz saatin mevcut olması: Projenizi başlatmak ve tanıtmak kolay değildir ve şikayet edecek kimse olmayacaktır. Eğer çalışıyorsanız bu sorun olabilir. Projenizi ne kadar başlatmayı istediğinize karar vermeniz gerekir. Bir seçenek ara vermek ve bunu lansmana adamaktır.



Eğer daha fazla okuyorsanız, bu sizi hiçbir şeyin korkutmadığı ve lansman için gerekli tüm araç ve kaynaklara sahip olduğunuz anlamına gelir. Plana geçelim. Planın yaklaşık olduğunu önceden söyleyeceğim ve dört hafta içinde biraz değişebilir, ancak sorun değil; planın özü, sistematik bir yaklaşım ve ne yaptığımızın ve neden yaptığımızın anlaşılmasıdır.

İlk hafta

Hafta boyunca her gün iki makale yazacağım.





İlk makale basit ve ürünle ilgili; benim durumumda alan adlarıyla ilgili. Endüstri ve uygulama alanına göre etki alanı bölgelerinin tematik bir derlemesi olacak. Bu makaleler daha çok, arama motorlarının ilk sayfalarında sıralanarak ürünün web sitesine gelecekte trafik çekmeyi amaçlayan SEO makalelerine benzer. Bu nedenle makale, evcil hayvan projesinin web sitesine bağlantılar içermelidir.





Yazının bir kısmını ChatGPT kullanarak oluşturacağım. Aşağıdaki platformlarda yayınlayacağım:

Yayın Platformları





İkinci makalenin yüksek kalitede olması gerekiyor. Kişisel deneyimi anlatmalı ve evcil hayvan projesiyle ilgili olmalıdır. Bu makale, ürüne olan trafiği ve ilgiyi anında artırmalı ve sonuç olarak ilk test kullanıcılarını çekmelidir.





Gelecekte bu kullanıcılar, ürünümüzün birincil eleştirmenleri ve test kullanıcıları olarak hizmet ederek sadık hedef kitlemizin temeli haline gelebilir. Aşağıdaki platformlarda yayınlayacağım:

Yayın Platformları





!Dikkat: Önemli bir kural, yayınlanan makaleleri saat başı takip etmemektir. Her günün sonunda makaleleri inceleyin, yorumları kontrol edin ve yanıtlayın. Nefret dolu, alaycı veya zehirli yorumlara yanıt vermenize gerek yok çünkü bunlar yalnızca zaten sınırlı olan zamanımızı tüketecek.

İkinci hafta

İlk hafta zihinsel ve fiziksel olarak zorlayıcı olacak ama bizim bir planımız var ve ona bağlı kalıyoruz. İkinci hafta biraz ara verip ilk haftanın sonrasını ele alıyoruz.





İlk kullanıcılar tarafından kritik sorunlar ve hatalar tespit edilirse bunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışırım; aksi takdirde, biriktirilmiş görev yöneticisinde görevler oluşturup bunları daha iyi zamanlara bırakıyorum. Hedef, mevcut haftanın son teslim tarihlerine uymaktır.





Belirli bir işlevin düzeltilmesi önemli miktarda kaynak ve zaman yatırımı gerektiriyorsa geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Aksi takdirde tüm promosyon lansmanı ikinci haftadan itibaren daha başlamadan sona erebilir.





Geçtiğimiz haftaki kampanyanın sonuçlarını çeşitli platformlardaki makale ve yayınlarla değerlendiriyorum. Şu veriler ilgi çekicidir: yeni kullanıcı sayısı, görüntüleme, abonelik, yorum sayısı ve evcil hayvan projesine ilişkin web sitesi trafiği.





Ürünümle ilgili yapılan her türlü bahsi izlemek için Google Alerts'i etkinleştiriyorum ve böylece tüm referanslara hızlı yanıtlar verebiliyorum.





Topladığım verileri bir makale haline getiriyorum, mümkünse grafikler ekliyorum ve ilk haftanın makalelerini daha önce bahsettiğim platformlara yerleştirme çabalarının sonuçlarını yayınlıyorum. Sosyal medya için rakamlarla bir post-özet oluşturuyorum.

Üçüncü Hafta

Üçüncü hafta, ProductHunt'taki ve evcil hayvan projesi lansmanları için tasarlanan diğer platformlardaki lansmana hazırlanmaya ayrılacak. Hazırlanmış bir platform listesini gözden geçirmeyi ve her biri için içerik hazırlamayı içerecektir:





Her platform için profili doldurun.

Ürün adının birkaç versiyonunun taslağını oluşturun.

Ürün sloganının birkaç versiyonunun taslağını oluşturun.

Kısa ürün açıklaması (en fazla 250 karakter).

Kısa ürün açıklaması (en fazla 150 karakter).

Kısa ürün açıklaması (en fazla 50 karakter) veya ürününüzü bir cümleyle tanımlayın.

Ana ürün önizlemesini hazırlayın.

Ürün ekran görüntüleri galerisi hazırlayın.

Ürüne, avantajlarına ve nasıl kullanılacağına dair kısa bir genel bakış içeren bir video hazırlayın.

Ürün ikonunu/logosunu hazırlayın.

Hashtag'ler ve anahtar kelimelerle gelin.

Evcil hayvan projesi web sitesine bir bağlantı sağlayın.

Sosyal medya profillerinize giden tüm bağlantıları toplayın.





Bu kapsamlı hazırlık, çeşitli platformlarda sorunsuz ve ilgi çekici bir lansman sağlayacak ve evcil hayvan projesine olan ilgiyi ve görünürlüğü en üst düzeye çıkaracaktır.

Dördüncü Hafta

ProductHunt lansmanlarıyla ilgili çok sayıda örnek olay incelemesini okuduktan ve insanların startup toplulukları, arkadaşları, yatırımcılar ve üst düzey yöneticilerle bağlantı kurmak ve hazırlanmak için aylarca nasıl harcadıklarını gözlemledikten sonra, bu sürece çok fazla dahil olmamaya karar verdim.





Birçoğu önceden hazırlanmış mesajlarla bireylere kişisel olarak ulaşmak, soğuk e-posta göndermek ve yüksek ProductHunt derecelendirmesine sahip etkili başlatıcıları aramak gibi karmaşık stratejiler izliyor.





Ancak bu sürecin bir bakıma faydasız bir zaman yatırımı olduğunu düşünüyorum. ProductHunt algoritmaları yapay olarak şişirilmiş oyları tespit edecek kadar akıllıdır ve bu tür manipülasyonların sonuçları olabilir.





Amacım hızlı bir şekilde başlatmak, sonuçları değerlendirmek, hatalardan ders çıkarmak ve muhtemelen daha sonra yeniden başlatmaktır. Bir projeyi birden çok kez başlatmak yaygın bir uygulamadır.





Bu nedenle dördüncü hafta ProductHunt ve ilgili platformlarda lansmana ayrılmıştır. Belirlenen tüm platformlarda yayınlayacağım, yorumlarla aktif olarak ilgileneceğim ve ara sonuçları sosyal medyada paylaşacağım. Karmaşık lansman öncesi manevralara fazla dalmadan, arkadaşlarımdan ve tanıdıklarımdan ProductHunt konusunda destek isteyeceğim.

Sonunda Neye Ulaşmak İstiyorum?

Sonuçlar cesaret verici olmasa bile korkunç bir şey olmayacak. Paha biçilmez bir deneyim ve defalarca tekrarlanabilecek sistematik bir yaklaşım kazanacağız. Gelecekte üzerine inşa edilebilecek bir sistem ve sürecin iskeletini oluşturacağız. Kullanıcılar geri bildirimde bulunup görüşlerini paylaştıkça hatalarımızı anlayacağız.





0 kullanıcı almamız gibi bir durum olmayacak; En az 1000 yeni beta testçisi ve kullanıcısını çekeceğimizden eminim. Böyle bir deneyim ve öğrenme için hayatımızın bir ayını çok çalışmaya harcamaya değer mi? Buna değer.





Size ve kendime başarılar diliyorum!





Benim heyecan fikirlerimi ve projelerim üzerinde çalışma sürecini paylaştığım yerdir.

ProductHunt'ta Başlatılacak Kaynakların Listesi

Makale Yayınlama Platformlarının Listesi

Yayınlama Amaçlı Sosyal Ağların Listesi

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Lansmanda Kullandığım Araçlar

ChatGPT: SEO makaleleri oluşturmak, blog gönderileri için META verileri oluşturmak, İngilizceye çeviri yapmak ve İngilizce dilbilgisini kontrol etmek için.

Yolculuğun Ortası: Önizlemeler ve görüntüler oluşturmak için kullanılır.

Grammarly: İngilizce makalelerde ve yorumlarda dil bilgisi kontrolü için gereklidir. Ayrıca belirli cümleleri yeniden ifade etmek için de faydalıdır.

BenzerWeb: Web siteleri veya yayın platformlarındaki trafiği analiz etmek için kullanılır.

Notion: Tüm notlar, yayınlar ve kayıtlar Notion'da tutulur.

Kaiten, görevleri organize etmek ve yönetmek için görev yöneticisidir.

Google Alerts: Belirtilen anahtar kelimelere göre internetteki sözlerin kaydını tutar.

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