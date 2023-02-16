Bilimin Kriptoya Ne Kadar İhtiyacı Var?

DeSci veya 'Merkezi Olmayan Bilim', bilimdeki köklü sorunların bazılarını çözmek için kripto ve web3 kullanan bir topluluktur. Ocak ayında daha fazlasını öğrenmek için DeSci Londra konferansına katılma şansına sahip oldum. O zamandan beri öğrendiklerim, DeSci'nin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar ve alanın nasıl gelişebileceğine dair düşüncelerim üzerinde düşünüyorum.





Benim sonuçlarım biraz aykırı: DeSci bilimin karşı karşıya olduğu sorunlar konusunda haklı ama web3 çözümün sadece küçük bir kısmı. Etkiyi önemsiyorsak blok zincirlerini gevşetmeliyiz.





Buraya nasıl geldiğimi açıklamak, neden DeSci'nin diğer teknolojilerle uğraşmasının tezatlık teşkil etmediğini düşündüğümü açıklamak ve web3'e bu kadar bulaşmadan bilimin kripto değerlerini benimseyebileceği pratik yollar önermek istiyorum.





DeSci hakkında bir giriş ve diğer bakış açıları için şu adrese göz atın:





Parlak Kıvılcımlar: DeSci Londra

Küresel ekonomik yavaşlamanın ve (başka) kripto para birimi çöküşünün olumsuz etkilerine rağmen, merkezi olmayan bilim topluluğu büyüyor gibi görünüyor ve DeSci Londra konferansı, hareketin gücünün bir kanıtıdır. Prestijli Crick enstitüsünde ağırlanan organizatörler, etkileyici bir konuşmacı ve destekçi yelpazesini bir araya getirerek iki gün boyunca yüzlerce konuğu ağırladı.





Etkinlikte öne çıkanlar arasında Vibe'den Alok Tayi'nin açılış konuşması yer aldı; lateral.io'dan harika bir demo; Local Globe'dan Julia Hawkins'in ev sahipliği yaptığı bir yatırımcı paneli; ve öncü Ethan Perlstein'ın yer aldığı bir hastalık atölyesi. Konferansta ayrıca Vincent Weisser ve Vitalik Buterin'in yer aldığı bir DeSci Podcast prömiyeri de yer aldı .





















Pek çok başarılı bilim insanı, mühendis, girişimci ve yatırımcının yer aldığı konukların kalitesi de dikkat çekiciydi. Bir topluluğun ciddiyetini övmek tuhaf görünebilir ancak DeSci'deki konuşmaların tonu ve kalitesi, 2017/18 ve 2020/22 kripto çılgınlıkları sırasında tanık olduklarımdan çok farklı geliyor.





Sonuç olarak, DeSci şemsiyesi altına giren fikirlerin çoğuna şüpheyle yaklaşmama rağmen topluluğun yeteneği yadsınamaz. Ancak bu kıvılcımların bir alev yakması ve bilimde bir devrim yaratması için tutku ve uzmanlığın hızla etkiye dönüşmesi gerekiyor.





Kuyruk Köpeği sallıyor

Sunumları dinlerken, konuklarla konuşurken ve DeSci'yi okurken iki tema öne çıkıyor: (i) Bilim bozuldu ve (ii) Kripto cevap.





İlk iddia ikna edicidir ve hiçbir şekilde harekete özel değildir. İster fon tahsisi, ister veri erişilebilirliği, fikri mülkiyet yönetimi veya kurumların aşırı etkisi olsun, bilimsel ilerleme kaydetme yeteneğimizi engelleyen bir dizi sorun var .





Peki blockchain her zaman cevap mıdır? Bir konuşmanın veya sunumun defterlere, akıllı sözleşmelere, DAO'lara veya merkezi olmayan hesaplamaya dönüşmesi çoğu zaman sarsıcı geliyordu. Aniden teknoloji sorunun kendisinden daha önemli görünmeye başladı ve analiz 'merkezileşme kötüdür' gibi sloganlara geri çekildi. Sanki kuyruk köpeği sallıyormuş gibi.





Kripto paranın bilimin gelişmesinde bir rol oynayabileceğini düşünmek için iyi nedenler var ve merkeziyetsizliğe adanmış bir toplulukta web3'ün öne çıkmasıyla ilgili şikayetim sizi şaşırtabilir… Ancak her şeyi dahil etmeden önce, teknolojinin ne anlama geldiği konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor. yapabilir ve yapamazsınız.





İşte 2017'deki Vitalik Buterin'den başkası değil:





Konusunda şöyle devam ediyor:

Önemli miktarda kullanıma sahip kaç tane dapp oluşturduk? …Gerçekten ilginç bir şey yapan akıllı sözleşmelerde ne kadar değer depolanıyor?…

…Bütün bu soruların cevabı kesinlikle sıfır değil, hatta bazı durumlarda oldukça anlamlı. Ancak bunun 0,5 trilyon dolar düzeyinde önemli olduğunu söylemek yeterli değil. Yeterli değil.









5 yıl sonra kriptonun piyasa değeri 1 trilyonun üzerine çıktı ve teknoloji ilerlerken gerçekte ne kadar değişti? Yeterli değil.





DeSci'yi gözlemlediğimde, ademi merkeziyetçilik ideali etrafında birleşmiş, ancak kısıtlanma ve sonuçta web3'ün gerçekliği tarafından kısa sürede değiştirilme riskiyle karşı karşıya olan yetenekli (ve hayal kırıklığına uğramış) insanlardan oluşan bir topluluk izlenimiyle karşılaştım.





Blok zincirleri ölçeklenmedi, merkezi olmayan yazılım geliştirme zor ve niş olmaya devam ediyor ve hepsinden önemlisi: cüzdanlar, akıllı sözleşmeler ve DAO'lar ortalama bir kullanıcı için neredeyse aşılmaz durumda.

















Tekinsiz İlerleme Vadisi

Diğer sektörlerde kripto maksimalistleri , mevcut kurumlarımızın sadece kusurlu değil aynı zamanda düzeltilemez olduğunu ve yozlaşmış düzeni altüst etmek için yeni teknolojiye ihtiyacımız olduğunu savundu. DeSci topluluğunun üyeleriyle konuşan görüş daha az militan: web3'ün hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı olarak kritik olduğunu savunuyorlar. Bir sunumcunun belirttiği gibi:









“Dünya eski sistemler ve koordinasyon mekanizmaları için fazla karmaşık”









Bana göre bu bir yanlış anlamadır. 'Merkezi Olmayan Özerk Organizasyonlar' (DAO'lar) oluşturmak, şeffaflık yaratmak veya yenilikçi ödül sistemleri geliştirmek için web3'e ihtiyacımız yok.





Kriptografik yönetişim olmadan gelişen bağımsız, merkezi olmayan kuruluşların birçok örneği var; sadece linux çekirdeği gibi açık kaynaklı projelere bakın. Aynı şekilde Wikipedia , PubMed ve NIH Genome kütüphanesi, karmaşık merkezi olmayan bilgi işlem veya depolamaya gerek kalmadan bilgiye açık erişimin mümkün olduğunu gösteriyor. Ve son olarak, herkes için değer yaratmak amacıyla sözleşmeleri ve hukuk sistemini kullanarak birlikte çalışan şirket, birey ve kurumların sayısız örneğine sahibiz.





Aslında, bu örneklerde öğretici olan şey, web3 olmasalar da, kripto savunucularının önemsediği sorunların çoğunu çözmek için kriptografiden kapsamlı bir şekilde yararlanmış olmalarıdır: dosyaların bütünlüğünü sağlamak için karmalar, genel anahtarlar ve imzalar, ve elbette web sitelerinin kimliğini doğrulamak için SSL. Bu araçları, kullanıcılarına ve misyonlarına gerçek değer kattıkları için kullanıyorlar .





DeSci'nin belirtilen hedefleri arasında bilimsel işbirliğinin hızlandırılması, araştırma verilerine erişimin artırılması ve ekonomik teşviklerin iyileştirilmesi yer alıyor. Ben yalnızca teknoloji seçimleri yaparken öncelikle bu hedeflere yönelik optimizasyon yapmamız gerektiğini savunuyorum. İster Postgres ile MongoDB, ister OAuth ile Web3 arasında seçim yapın, faydaların maliyeti karşılaması gerekir.





















✅ IP-NFT'ler

Diyelim ki bir üniversite laboratuvarı işletiyoruz ve önemli bir hastalık için potansiyel bir tedavi belirledik. Varlığı geliştirilebilmesi için endüstriye devretmek, aynı zamanda fikri mülkiyetin bir kısmını alıkoymak ve böylece herhangi bir potansiyel olumlu gelişmeyi paylaşabilmek istiyoruz.





Bu tam da DeSci şirketi Molecule'ün üstesinden gelmeye çalıştığı zorluktur ve bunu yalnızca web3'ü değil web3'ü kullanarak yaptılar. Hizmetleri, geleneksel bir yasal sözleşmeyi bir IP-NFT ilkeliyle eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hibrit yaklaşım şu bariz soruyu yanıtlıyor: "Pfizer, üniversitenin kendisine gelirin %5'ini verme hakkı veren sanal bir jeton tutmasını önemser mi?" — Aynı zamanda ilgili bir yasal sözleşmeye sahip olmadıkları sürece hayır!





Discord > DAO'lar 🤷

Aynı mantığı DAO'lara (gerçek anlamda web3) uygulayalım. Aynı zamanda son derece güvenli, son derece şeffaf ve son derece havalılar ...ve anlaşılması o kadar zor ki çoğu insan onlara katılamaz veya onlarla etkileşime geçemez.





…Aynı şey merkezi olmayan bilgi işlem ve depolama için de söylenebilir: Bu araçlar bilim adamlarına veya bilimsel araştırmalara yeterince değer katmıyor. Üstelik onların Bizans karmaşıklığı, DeSci'nin ilkelerinin daha geniş anlamda anlaşılması ve benimsenmesinin önünde bir engeldir. Talihsiz bir ironi, çünkü DeSci'nin toplantı çığlıklarından biri de engelleri kaldırmaktı . Bunu Londra'da teknik bilgisi olmayan katılımcılarla konuşurken defalarca yaşadım. Hasta savunucuları da dahil olmak üzere pek çok kişi bu jargondan açıkça şaşırmıştı ve sadece sonuçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyordu.

















Bu derin UX ve DX zorlukları kripto ekosisteminde görülüyor, ancak bilim tüm çözümlere öncülük edecek en iyi sektör mü?





Bunun yerine DeSci DAO'ların discord sunucularının akıllı sözleşmelerden ve tokenlardan çok daha ilginç ve önemli olduğunu savunmak istiyorum. Benzer düşüncelere sahip araştırmacıların bağlantı kuracağı, işbirliği yapacağı ve bilimi ileriye taşıyacağı yer bu sohbet odalarıdır. Nişan her şeydir.





Jetonlar ve Fiat

Ekonomik fırsat, DeSci'nin diğer motoru olarak idealizmin yanında yer almaktadır. 2020-22, risk sermayesi şirketlerinin web3 yatırımlarında bir patlama yaşadı ve alandaki oyuncuların çoğu, Protokol Labs gibi kripto kuruluşlarından fon alıyor.





Kripto belirteçlerine ve özellikle 'faydalı belirteçlere' karşı argümanlar iyice prova edilmiştir (örneğin burada ve burada ) ve bunları tekrarlamayacağım. Bunun yerine, bir token veya NFT basıp başarı ilan edemeyeceğinizi gözlemleyeceğim - etkisi nerede? Topluluklar ve platformlar oluşturmak zor bir iştir, insanlara ihtiyaç duyar ve resmi emirlerle gerçekleştirilemez.

Özet

Teknik saflık, etki pahasına satın alındığında sahte bir ekonomidir. Pek çok DeSci grubunun tekinsiz bir ilerleme vadisinde sıkışıp kalması riskini görüyorum: Bir araştırma kuruluşunun yalnızca 10 üyesi varsa, akıllı sözleşme anayasasına sahip olması kimsenin umurunda olmayacaktır. Benzer şekilde, eğer deneyim S3'ten ayırt edilemezse, hiç kimse verilerinizin IPFS'de barındırılmasını umursamayacaktır. Bu optimizasyonlar için ödediğimiz fırsat maliyetleri çok büyük ve gereksiz. Faydaları maliyetleri karşıladığında web3'ü diğer teknolojiler gibi kullanmalıyız.









Peki web3 Bilime nasıl fayda sağlayabilir?

Uyarılarla ve ana akım benimsemeye vurgu yaparak.

1. Yeni Finansman Mekanizmaları

Başka bir yerde açık bir şekilde anlatıldığı gibi, bilimsel araştırmaların kripto ilkeleri kullanılarak nasıl finanse edildiğini değiştirmek için ilginç fırsatlar var. Bu fırsatlar web3 yığınına bağlı değildir, ancak web3 ikinci dereceden finansman gibi birçok kavramı resmileştirdiği için yararlı bir rol oynayabilir. VibeBio bu alanı araştıran bir şirkettir.





Ancak amacın blockchain yoluyla fon tahsis etmek değil, bilimi daha iyi hale getirmek olduğunu unutmamalıyız. Bu, aşağıdaki gibi sonuçlar anlamına gelir:

Mevcut toplam finansman miktarının arttırılması.

Finansör ve alıcı havuzunun genişletilmesi.

Tahsis süresinin kısaltılması.

Daha yararlı araştırmaların yapılmasını sağlamak (örn. tekrarlama çalışmaları).





Başarı bu şartlara göre değerlendirilmelidir.





Fon tahsis eden kuruluşlar bunu web3 iskelesinin yardımıyla yapabilirler, ancak bu yeni finansman sistemlerinin de ilgi çekmesi isteniyorsa sağlam yasal sözleşmelerle desteklenmesi gerekir . Mevcut kurumların katılımı olmadan DeSci'nin etkisi gerçekten çok sınırlı olacaktır.





2. Fikri Mülkiyet

Finansman konusunda olduğu gibi, bu fırsat da başkaları tarafından iyi açıklandı . IP-NFT'lerin ( Molecule'ün çalışmasıyla örneklenen), fikri mülkiyetin tahsisi ve yönetimi için asfalt yollar sağlayarak bilimsel inovasyon manzarasını değiştirebileceğini düşünmek için her türlü neden var. Bu tür bir yaklaşım hasta verilerine bile genişletilebilir.





Ve yine, bu fırsatların ancak hibrit bir yaklaşımla mümkün olabileceğinin anlaşılması gerekiyor: Zincir içi akıllı sözleşmelerle desteklenen ve artırılan zincir dışı yasal sözleşmeler. Web3 bir amaç değil, bir araç olmalıdır .









DeSci için KPI'lar

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak neden DeSci'nin benimsenmesi ve etkisi için bazı KPI'lar oluşturmuyoruz? Biyoteknolojik bir bakış açısına sahip olduğumuzu varsayarak bazı potansiyel örnekleri burada bulabilirsiniz:

Çeyrek başına tahsis edilen fon (Milyon ABD Doları)

DeSci aracılığıyla kurumsal finansman (milyon dolar)

Faz IV > III > II > I her üç ayda bir finanse edilen klinik araştırmalar

Cevaplanan Sorular > Yayınlanan Makaleler

Tüm çalışmaların yüzdesi olarak Replikasyon Çalışmaları

Pharma tarafından satın alınan IP-NFT'lerin Sayısı ve Değeri

Discord Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı

DAO'ya göre çeyrek başına zincir içi işlemler





Peki web3 veri depolaması ne olacak? Akran Değerlendirmesi mi? İtibar?

En iyi ihtimalle, bu web3 çözümlerine 'sahip olmak güzel' olurdu. Ancak bir adım geri çekilip bilimsel araştırmanın karşılaştığı darboğazlara ve zorluklara bir bütün olarak baktığımızda, bunların hiçbirinin yüksek önceliğe yaklaşamayacağını görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji işe yarasa ve benimsense bile hiçbiri yüksek etkili veya yüksek değerli olmayacak.





Bilimin geleceği: web3'ün ötesinde

Merkezileşme ideolojisinin o kadar çok heyecan verici uygulaması var ki, bir kripto tavşan deliğinde kaybolmak çok kolay. Yeni yapılar ve kurallar hakkında konuşmaya kendimizi kaptırabiliriz ve bilimin kendisine yeterince dikkat etmeyebiliriz: laboratuvarda olmak, deneyler yapmak, yeni teknikleri ve teknolojileri test etmek, verileri işlemek, başkalarıyla koordinasyon sağlamak ve yazmak. sonuçlar.





Ancak bunların hepsi DeSci savunucularının önemsemeye hakkı olan şeyler. Web3 hizalamayı desteklemeye yardımcı olabilir, ancak işbirliği sağlamaz , plazmit verimini artıramaz veya veri hattının hızını artıramaz. İster saf yazılım, ister yapay zeka veya robot biliminde olsun, teknolojinin bilimsel araştırmaları web3'ün ötesinde hızlandırması için çok büyük fırsatlar var. Bilimi dönüştürmek her iki türü de kavramamıza bağlıdır.





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