Artık Dikkatiniz Varsa, İhtiyacınız Olan Her Şey Kontekstir: AI'da Çözülmesi Gereken Bir Sonraki Zorluk

İşte Transformers adlı ünlü makalenin devamı“ Dikkat, ihtiyacınız olan tek şey”Bu makalede açıklanan teknoloji, son yedi yılda, ChatGPT'den Google'ın video üretimi modeline kadar, AI'da hemen hemen her büyük yeniliğe yol açtı.GördümAralarında her şey var.

Orijinal makale, bilgisayarların (AI modellerinin) dilyi daha iyi anlamalarına ve oluşturmasına yardımcı olmaya odaklanmıştır. bilgisayarların bir cümleden her şeyi aynı anda okuyarak ve hangi kelimelerin önemli olduğuna karar vermek için “gözlem” denilen bir mekanizma kullanarak anlamı nasıl elde edebileceğini açıklıyor.

Örneğin bu cümlede “Fareyi takip eden kedi açtı”, model kelimeleri bağlayabilir ”kedi”, “Fareye“ ve ”açlıkSözcükten anlam kazanmak, diğer her şeyi göz ardı ederken.

“Gözlem”in uygulanması bugün sahip olduğumuz güçlü LLM'lerin yaratılmasına yol açtı.

İnsanlar LLM'lere alıştıkça ve hayatlarının bir parçası haline geldiğinde, AI araçlarının ve modellerinin yararlılığını en üst düzeye çıkarmak için hala bir meydan okuduğumu fark ettim.

Konteks, bir şeyi açıklamaya yardımcı olan çevre koşulları ve arka plan bilgisi.

İşyerinde görevleri nasıl gerçekleştirdiğinizi yönlendirir, bazen bir şakayı komik kılan da budur, Google aramasının kazandığı da budur.

Şu anda AI modelleri / araçları ile ilgili büyük bir zorluk, belirli görevleri gerçekleştirirken her zaman bağlamda olmadığıdır ve bu, yapılan işin kalitesini veya sağlanan yanıtların kalitesini etkiler.

Neyi dikkate alması gerektiğini, ne kadar etki etmesi gerektiğini ve ne zaman artık faydalı olmadığını bilmek, zekanın gerçek testidir.

Örnek cümleye dönelimFareyi takip eden kedi açtıAI modellerinin dikkatini nasıl kullandığını bildiğimizde, bu bilgileri verimli bir şekilde sunarak bunlardan daha fazlasını elde edebiliriz.

AGI'nin elde edilmesi halinde bile, bağlamı iyi ele almadıkça ilgili değildir.

Şu anda, çeşitli AI araçları bunu farklı şekillerde çözmeye çalıştı. hafıza ve oturum farkındalığı, RAG (Retrieval Augmented Generation), ince ayarlama, MCP ve hatta hızlı mühendislik kılavuzları oluşturmak.

Bununla birlikte, sorunun henüz doğru bir şekilde çözüldüğünü düşünmüyorum çünkü mevcut yaklaşımların çoğu kullanıcıya bağlam yükünü koymaktadır.

AI araçlarının, bir kişinin şeyleri nasıl düşündüğü hakkında yeterli bağlamda olması zorunluluğunu çözmeye çalıştığı birkaç yol görüyorum:

Constant presence: General-purpose AI models could start to provide ever-present tools similar to the Limitless AI pendant to constantly track places you visit, things you see, conversations you have, reactions you have to things and apply that in answering questions or performing tasks for you. This could also just be the next evolution of smartphones.

Data import: In this approach, AI tools will provide mechanisms for users to import and sync their data from various platforms into their favourite AI tool. You’ll be able to sync your activity on X (things you see, like, post or repost), your work tools (emails, presentations, meeting recordings), your shopping data (items you’ve liked or bought on Amazon, Asos, etc)