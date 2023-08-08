Apecoin (APE) SWOT Analizi

Not: SWOT analizi, bir projenin temel, operasyonel, teknik, sosyal, ekonomik ve hatta bir dereceye kadar idari unsurlarının değerlendirilmesidir. Bu, ticari amaçla kullanılacak bir model değildir. (NFA, DYOR )





Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler olmak üzere dört öğeden oluşan bir SWOT analiz çerçevesi, kuşbakışı bir bakış açısıyla bir projenin refah durumuna ilişkin üst düzey bir anlayış oluşturmak için mükemmel bir anlayış sağlar.





Hangi alanların daha fazla dikkat gerektirdiğine ilişkin kararların formüle edilmesine, performans hedeflerinin belirlenmesine ve bir projenin nereye gittiğine ilişkin temel bir anlayışın düzenlenmesine yardımcı olabilir.





Kriptoda nadiren (eğer varsa) kullanılan bu zamansız değerlendirme yöntemini dijital varlık alanına uygulamanın zamanı geldi.





Bugün, Web3 yaratıcı kültürü ve yönetiminin evrimine öncülük eden merkezi olmayan dijital varlık Apecoin ( APE ) bir SWOT alacak.













💪 Güçlü Yönler (İçsel) (Faydalı)

Yönetişim Mimarisi Misyon beyanında merkeziyetsizliğin ön planda olduğu Apecoin ekosistemi, yönetim yapısı için oldukça yaratıcı ve yeni bir tasarıma sahiptir. Birbirine bağlı üç ayrı organdan oluşan Apecoin DAO, Apecoin Vakfı ve Özel Konsey, her bir organın kendi bağımsız görevleriyle görevlendirilmesi ve birbirini sorumlu tutması açısından ABD Federal Hükümetinin yapısına belirgin bir şekilde benzemektedir. Vakıf içindeki yöneticilerin geçici sistemi ve Özel Konseyin seçim süreçleri ile birleştiğinde Apecoin, yönetim deneylerinde kesinlikle akıllı demokratik tasarım ilkelerini uygulamaya çalışıyor.

Yönetişime Güçlü Odaklanma Apecoin projesi, inanılmaz bir zincir içi yönetişim çerçevesi yaratma konusunda kendi alanına lazer odaklıdır. Projenin tüm faaliyetleri sosyal düzenleyici bir organın geliştirilmesi ve fon tahsisi ile ilgilidir. Dar bir yola sahip olarak, dikkati her yere dağıtmadan etkili bir şekilde daha fazla ilerleme kaydedilebilir.

İnanılmaz Topluluk Çok az proje samimi Web3 yerel topluluklarına sahiptir ve hiçbiri Apecoin'in sahip olduğu kadar güçlü değildir. BAYC ekosistemine akın eden genç para, istemeden de olsa (zayıf da olsa) Apecoin ile ilişkilendiriliyor ve bunların etkileri potansiyel olarak sosyal çevrelerine daha da yayılacak ve zamanla daha fazla ilgi ve sermaye çekecek.

En Güçlü Merkezi Olmayan Marka “APE” Kripto, hayvan hiyerarşileri, balinaları, köpekbalıkları, boğaları, ayıları ve aradaki her şeyle tanınır. 2020-2021'in son döngüsü yeni bir hayvan ruhunu doğurdu; Kısmen Gamestop ve AMC çevresindeki fiyaskolardan etkilenen “Maymun” hayat buldu. Kelimenin tam anlamıyla anlamın ötesine geçen, bir fiil haline gelen, sosyal bir cesaret sinyali ve ilkel türümüz için zincirleme yoldaşlığın bir ifadesi. Apecoin bunu markasına miras olarak alıyor.

Çok Aktif DAO Apecoin DAO aracılığıyla akan teklif ve girişimlerin miktarı muhteşem. Çok az proje, üye görüşlerinin alınması ve niyetlerinin duyurulması konusunda bu kadar tutarlılığa sahiptir. Muazzam saygıyı hak eden bir şey, oylama sonuçlarının uygulanmasındaki titizlik ve bütçe tahsisi konusundaki bilgidir.



Sorumluluk reddi beyanı Korkunç derecede düşüş gösteren küçük bir çanta dolusu Apecoin'im var ve bu, keşke kaçınmasaydım dediğim tahsisatlardan biri. Ne olursa olsun satmayacağım ve aslında şu anda pozisyonumu artırmaya başlamayı düşünüyorum.

😞 Zayıf Yönler (Dahili) (Zararlı)

Yönetişime Katılım Azalıyor DAO önerilerine yönelik mevcut katılım düzeyi, bir yıl öncekiyle hemen hemen aynı. Ham sahip sayısının aynı zaman diliminde önemli ölçüde arttığı göz önüne alındığında, hiçbirinin projenin yönetilmesine yardımcı olma konusunda ilgi göstermemesi, projenin temel varlığının örtülü bir şekilde göz ardı edildiğini gösteriyor ve aslında potansiyel olarak sahte kullanıcı metriklerinin sinyalini veriyor. Ek olarak, oylama zincir dışında gerçekleşiyor, bu da katılımın ücretsiz olduğu anlamına geliyor ve bu da bunun neden geciktiğine dair mantıksal bir uyumsuzluk yaratıyor.

Metrikler yalnızca Zincir Üzerindedir Bir kripto projesi hakkındaki bilgilerin tümünün zincir üstü veriler aracılığıyla yansıtılması gerektiği açık görünse de, Apecoin söz konusu olduğunda bu, anonimlik nedeniyle büyük bir sorundur. Projenin doğası, çoğu kripto para sahibinin balina benzeri profili ve kripto endüstrisinin zaten şüpheli durumu, sahte numaraların sezilmesine yol açıyor. Bu durumda sorun yaratan şey, yeni sahiplerin sayısıdır; Projenin token değerindeki yıkıcı düşüşlere rağmen zincirdeki hamil miktarı sürekli olarak artıyor, bu da her zaman mevcut sahibinin ayrılma arzusunu aşan bir talep fazlasının var olduğu anlamına geliyor.

Jane Goodall Legacy Vakfı'na Emisyonlar Yeni çağdaki işletmeler bağış ve geri verme ilkeleri üzerine kuruludur. Pek çok şirket, toplum öyle söylediği için gelirlerinin bir kısmını hayır kurumlarına ayırmaya yöneldi. Pek çok erdem sinyali için fiili bir öncül haline geldi ve tüketicilerin "iyi niyetinden" dolayı bir şeye dahil olma konusunda kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya yönelik girişimler haline geldi. Apecoin, token arzının bir kısmını Jane Goodall Legacy Foundation'a tahsis etti ve bu da bir şekilde Yuga Labs'e (Bored Ape Yacht Club'ın yaratıcıları) emisyonuyla bağlantılı. Tokenların dolaşıma girmesi sırasında (Mart 2026'ya kadar sürecek), küçük bir kısmı gerçek katkıda bulunanlardan ve değer yaratıcılarından vakfa aktarılacak ve böylece tokenlar çalışmalarına devam edebilecek.

Bu başka bir amaç için yapılıyor olabilir ama eğer öyleyse açıkça belirtilmemiştir.





🧐 Fırsatlar (Harici) (Faydalı)





Aşağı Kötü Apecoin, token değeri açısından en kötü performanstan muzdarip olan büyük projelerden biri. BAYC NFT sahiplerini zenginleştirmeye yönelik tembel dağıtım mekanizması bu durumun ciddiyetini daha da arttırabilirdi ancak burada amaç kimi/neyi suçlayacağınızı bulmakla zaman kaybetmek değil; ancak bu aynı zamanda yeni bir fırsat da sunuyor. Bir tokenin fiyatı ne kadar çok değer kaybederse, bir sonraki döngüde güçlü bir toparlanma potansiyeli o kadar fazla olur.

Yönetişim Odağı Yönetişim, blockchain ve diğer dağıtılmış defter teknolojilerinin en güçlü uygulamalarından biridir. Dijital ekonomi gelişmeye devam ettikçe, sağlam, kanıtlanmış çerçevelere ve halihazırda bunlarla çalışan toplumlara sahip olmak, Apecoin'e diğer projelerin kendi konseptlerini taklit etmeye ve benimsemeye çalıştığı lider bir konum sağlayabilir. "Taklit, sıradanlığın büyüklüğe ödeyebileceği en samimi dalkavukluk şeklidir" deniyor ve eğer bu kehanet gerçekleşirse Apecoin, gelecekteki merkezi olmayan özerk organizasyonların üzerine inşa edildiği bir örnek olay haline gelecektir.





😳 Tehditler (Dışarıdan) (Zararlı)

Teşviklerin Yanlış Ayarlanması Bu, temelde her kripto projesine eşit şekilde uygulanabilen çok uç bir durumdur; ancak, takas edilebilir kripto projeleri ile NFT projeleri arasında henüz tam olarak ortaya konmamış potansiyel farklılıkları tahmin etmeye değer. Apecoin'in BAYC ile olan güçlü ilişkisi, Yuga Labs'ın faaliyetlerini durdurması durumunda ters gidebilecek bir bağımlılık dinamiği yaratıyor.





Götürmek

Apecoin başlı başına bir ligde.

Aslında Apecoin ile doğrudan bir rekabet yok ve proje kendisini sosyal, yönetişim ve finans alanlarında derin köklerle konumlandırıyor. Bunlar insan uygarlığının kültürünün temel ilkelleridir ve bunları merkezi olmayan bir dijital varlığa başarılı bir şekilde uygulamak çok önemlidir.





Çözüm

Bu konuda kısa vadeli sinyaller karışık.

Erdemin sinyalini gördüğümde son derece şüpheci oluyorum. Apecoin bunun çoğunu yapıyor. Adil olmak gerekirse, kimi ve neyi pazarladıklarını biliyorlar, dolayısıyla bu mantıklı; ancak bana pek çekici gelmiyor. Önce değerli olun, para kazanın, geçiminizi sağlayın, sonra bağış yapmayı düşünmeye başlayın… Henüz geri dönüşü olmayan bir projeye bağış modeli yapmayın.

Projeye gerçekten inanmak istiyorum ve uzun vadede Apecoin'in dijital ekonominin temel varlıklarından biri olma yolunda ciddi bir şansı olduğuna inanıyorum.





Bugün her projenin temel olarak spreyle ve dua et yaklaşımını kullandığı (dürüst olmak gerekirse devasa bir sapma) göz önüne alındığında, Apecoin'in teknik olmayan, taklitçi olmayan faaliyetlere odaklanma taahhüdü temiz bir nefes gibi görünüyor. Son zamanlarda NFT ticareti için bir pazar yeri kurdular, ancak bu onları çok fazla engellemiyor veya çok fazla çaba gerektirmiyor gibi görünüyor.





Yozlaşmış öfke ve açgözlülük yüzünden kör olan ben, ilk başta Apecoin'in büyük bir savunucusuydum; bu bana pahalıya mal oldu. Bugün duygusal yıpranma, proje hakkında net düşünmeyi zorlaştırıyor olabilir, ancak uzun vadede onlar hakkında olumlu kalmayı sürdürüyorum.





Bilmediğim bir şey biliyorsanız veya kayda değer bir şeyi kaçırmış olabileceğimi düşünüyorsanız, lütfen paylaşın; Bazı geri bildirimlerden çok memnun olurum.





Okuduğunuz için çok teşekkür ederim

Umarım bu yolculuğunuzda size iyi hizmet eder.





Uzun yaşa ve başarılı ol 🥂







