Ancient8, Geliştiricileri Güçlendirmek ve Zincir Üstü Oyun Sektörünü Dönüştürmek İçin İyimserlik Hibesi Aldı

HO CHI MINH, Vietnam, 2 Aralık 2024/Chainwire/--Ancient8, Web3 oyunculuğunun geleceğini şekillendirme misyonlarında önemli bir adım olan Optimism'in Yönetim Fonu'ndan büyük bir hibe aldı. Superchain'in gururlu bir üyesi olan Ancient8, Superchain tarafından sunulan birlikte çalışabilirlikten yararlanarak geliştiriciler, oyuncular ve yaratıcılardan oluşan sağlam bir yenilikçi ekosistem kurmanın hızlandırma aşamasına adım atmaya istekli.





Optimism ile bu iş birliği, ölçeklenebilir, merkezi olmayan ve kullanıcı dostu çözümler yaratma konusundaki ortak hedeflerini vurgular. Ancient8 Layer2 zinciri gururla Superchain üzerine inşa edildiğinden, Optimism'in altyapısıyla tamamen entegre olmuşlardır ve güçlü ekosisteminden yararlanmak için iyi bir konumdadırlar. https://www.youtube.com/embed/_2p5cw5TPD4





https://www.youtube.com/watch?v=_2p5cw5TPD4&ab_channel=Ancient8

Hibe Nasıl Kullanılacak?

Optimism hibesi, Ancient8 ekosistemini genişletme, inşaatçıları güçlendirme ve daha geniş bir topluluğu Web3'e dahil etme çabalarını yönlendirecektir. Odaklanılan temel alanlar şunlardır:





1. Mevcut Projeleri Güçlendirmek





Ancient8 Layer 2 üzerinde halihazırda inşa edilen projelerin kalitesini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için kaynaklar sağlayın. Hesap Soyutlaması, AI destekli araçlar ve Süper Zincir birlikte çalışabilirliği gibi sektördeki güncel teknolojilere erişimi etkinleştirin. Optimize edilmiş ürün gönderimi ve dağıtım hatları aracılığıyla sürdürülebilir gelişimi yönlendirin.





2. Yeni İnşaatçılara Teşvik Vermek





Özelleştirilmiş destek ve teşvikler sunarak büyük IP'leri ve yeni projeleri Superchain'e çekin. Space3 ve Reneverse dahil olmak üzere yerleşik büyüme protokollerinden yararlanarak geliştiricilerin yenilikçi oyunları ve dApp'leri pazara sunmalarına yardımcı olun. Superchain üzerine inşa edilen oyun ve tüketici dApp'leri için yeni ve yenilikçi çözümleri destekleyin.





3. Topluluk ve Kültürü Teşvik Etmek





Ancient8, ürün dağıtımının ve içerik yaratıcıları ile etkileyicilerin güçlendirilmesinin temel önemini kabul eder. Hackathon'lar, buluşmalar ve turnuvalar gibi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkinliklerle kullanıcı etkileşimini güçlendirin. Ancient8 ve Superchain ekosistemi hakkında farkındalık yaratmak için içerik yaratıcılarını, oyun loncalarını ve DAO'ları destekleyin. Zincir üstü oyun deneyimini güçlendirmek için oyuncular, geliştiriciler ve yaratıcılar arasında kültürel bağ kurun.

Ancient8 İçin Bir Sonraki Bölüm

Bu hibe, Ancient8'in başından beri üzerinde çalıştığı vizyonu ilerletmek için önemli bir adımdır - daha güçlü bir Web3 oyun ekosistemi için yol açmak ve Optimism ve Superchain ile iş birliği yaparak daha fazla benimsenmeyi teşvik etmek. Önümüzdeki aylarda, odak noktaları geliştiricileri güçlendirmek, Ancient8 ekosistemini genişletmek ve Superchain genelinde iş birliğini güçlendirmek olacak.

Ancient8'in bundan sonraki planı şu şekilde:

Ekosistem İş Birliğinin Genişletilmesi: Ancient8'in altyapısını Superchain ile sorunsuz bir şekilde entegre edecek şekilde geliştirecekler. Bu sayede geliştiricilerin ve oyuncuların Ancient8 ve diğer OP Zincirleri genelindeki modüler altyapıdan ve dApp'lerden yararlanmaları daha kolay hale gelecek.





İnşaatçıları ve Projeleri Destekleyin: Yaklaşan hibe programları aracılığıyla, Ancient8 ile inşaat yapan ekiplere kaynaklar ve araçlar sağlayarak, harika fikirleri hayata geçirmelerine ve ekosistemi büyütmelerine yardımcı olacaklar.





Kitlesel Benimsemeyi Teşvik Etmek : Web2 kullanıcıları için Web3 oyunlarını daha erişilebilir ve keyifli hale getirmek için, kullanımı kolay, eğlenceli zincir içi deneyimler yaratarak çalışacaklar.





Topluluk Katkılarını Teşvik Edin: Ancient8, Ancient8 ve Superchain ekosistemini büyütmek için topluluk üyelerinden, içerik yaratıcılarından ve fikri mülkiyet sahiplerinden gelen katkıları ödüllendirecek ve artıracaktır.





Yeniliği Teşvik Etmek: Ancient8 Builder Jam Hackathon'u 20 Kasım 2024'te başlıyor ve geliştiricileri Ancient8'in Web3 altyapısında yaratıcı oyunlar ve çözümler oluşturmak üzere bir araya getiriyor. Okuyucular Ancient8'in ekosistemini https://ancient8.gg/ecosystem adresinden ziyaret edebilirler. Süper Zincir Üzerine İnşa Edildi, Gelecek İçin İnşa Edildi Ancient8, ölçeklenebilir ve kapsayıcı blok zinciri çözümleri vizyonuyla uyumlu bir şekilde Süper Zincir üzerine inşa edilmiştir.





Bu hibeyle, milyonlarca oyuncu ve geliştiriciyi Web3'e dahil etme çabalarını artıracak ve canlı ve yenilikçi bir oyun ekosistemi oluşturacaklar. Bu çabaların bir parçası olarak, Ancient8, Kyros Ventures, ZKP Labs ve Orochi Network ile iş birliği yaparak, yenilikçileri, geliştiricileri ve girişimcileri cesur fikirleri gerçeğe dönüştürmeleri için güçlendiren bir Web3 hackathon'u olan Ancient8 Builder Jam Hackathon'a ev sahipliği yapıyor ve 400.000 dolara kadar ödül sunuyor.





Okuyucular, https://builderjam.ancient8.gg/ adresindeki Builder Jam Hackathon'a katılarak Web3 oyunculuğunun geleceğini şekillendirme hareketine katılabilir.

Ancient8 Hakkında

Ancient8, OP Stack ile oluşturulmuş bir ETH oyun Katman 2'si oluşturuyor. Küresel olarak oyunlar için dağıtım ve pazarlama kanalı olarak hizmet veren bir Web3 oyun altyapısı araçları paketi sunuyorlar. Space3 Oyun Yayınlama Platformu, Ancient8 Oyun Loncası, ReneVerse Web3 Reklam motoru, A8ID ve Gosu Network ile Ancient8, daha fazla oyuncuya ulaşmak isteyen oyun geliştiricilerine destek sağlarken milyonlarca oyuncuyu Web3 oyunlarına dahil etmeye kendini adamıştır.





Ancient8'in ürünleri 100'den fazla Web3 oyununun ve 200 binden fazla kullanıcının Web3'te daha iyi gezinmesine yardımcı oldu. Ancient8, Pantera, Dragonfly, Hashed, Makers Fund, Mechanism, Coinbase, IOSG, Jump ve Animoca gibi önde gelen yatırımcılardan toplamda 10 milyon dolar finansman sağladı. Web sitesi | Web sitesi | Twitter | Linkedin | Blog | Uyuşmazlık | Facebook | Telgraf | YouTube

Temas etmek

Çekirdek katkıda bulunan kişi

@ancient8_gg

Zane Nguyen

Antik8

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



